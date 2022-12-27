Китай-Центральная Азия: обсчитай меня, если сможешь

Евразийский банк развития назвал страны Центральной Азии, куда наиболее активно инвестирует Китай. Казахстан постарался объяснить расхождение в данных по торговле с КНР, а также отчитался о сборе таможенных платежей и налогов за китайские товары и нарушениях, которые по-прежнему остаются в работе. Узбекистану тоже пришлось объясняться – журналисты указали на расхождение в статистике по экспорту газа. Кроме того, РУ назвала объем товарооборота с КНР. До Кыргызстана добралась деловая делегация из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, посетившая на предыдущей неделе Казахстан и Таджикистан. Также страна провела совещание на уровне министерств по вопросам строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Таджикистан рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения с КНР, а Туркменистане вновь занял первое место по поставкам трубопроводного газа в Китай.

Центральная Азия

Евразийский банк развития (ЕАБР) 20 декабря опубликовал доклад «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2022», в котором назвал Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан «основными направлениями китайской инвестиционной экспансии в СНГ». Эксперты ЕАБР назвали приоритетными направлениями в Казахстане «нефтегазовый и трубопроводный» сектор, в Кыргызстане – «добычу золота и нефтепереработку», а в Таджикистане – «​​добычу золота и цементный бизнес». «В этих странах Китай может занять лидирующие позиции среди инвесторов, а в Таджикистане на него приходится больше половины всех ПИИ (прямые иностранные инвестиции – прим.ред.)», – говорится в докладе.

Тем временем Китай пытается сопротивляться действиям других игроков в ЦА. Китайское издание Global Times 23 декабря заявило о якобы планируемых поставках оружия в ЦА из Японии. Хотя официально объявленной целью прошедшей 24 декабря в Японии встречи с министрами иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана было развитие партнерства и «сохранение и укрепление международного порядка на основе верховенства закона», заместитель декана Института современных международных отношений Университета Цинхуа Лю Цзянъюн заявил изданию, что Япония, связи которой с ЦА «раньше носили довольно слабый характер», теперь намерена отправлять в страны ЦА оружие и сотрудничать с властями, чтобы «осадить» Китай и Россию и «стать угрозой» им.

Казахстан

Председатель Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана (КГД МФ РК) Данияр Жаналинов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК 21 декабря рассказал о расхождениях в торговой статистике, собираемой КНР и РК. «Экспорт Казахстана в Китай – 11,1 млрд долларов, импорт КНР из РК – 12,6 млрд долларов, расхождение – 1,5 млрд долларов (12,1%). Импорт Казахстана из Китая – 8,6 млрд долларов, экспорт КНР в РК – 13,0 млрд долларов, расхождение – 4,4 млрд долларов (33,9%)», – говорится в новости. За какой период приводятся данные – непонятно.

Издание «КазТаг» в новости от 21 декабря также приводит цитату Жаналинова о расхождении в показателях товарооборота двух стран: «Объем товарооборота по данным РК составляет $19,7 млрд, тогда как по данным Китая – $25,6 млрд» (согласно данным за первые 10 месяцев 2022 года). Премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял о таких подсчетах казахской стороны в конце ноября, а подсчеты Китая можно найти на сайте Главного таможенного управления КНР. Tengrinews.kz 21 декабря в своей публикации приводит комментарий Жаналинова о причинах расхождения в показателях. Одна из них – учет разной стоимости товаров, которые в КНР продаются за бóльшие деньги, а в РК при их декларации стоимость указывается ниже. Еще один фактор – «возврат НДС» в Китае: «Китайские предприниматели специально завышают свои цены, чтобы получить из бюджета деньги. Фактически наш предприниматель покупал товар за более низкую цену, например 100 тенге, но китайский предприниматель показывает стоимость в своих отчетах как 150 тенге». Кроме того, КНР считает транзитные через РК товары как экспорт в страну, а РК такие грузы к таковым не относит. (Но есть и другое объяснение – контрабанда, разросшаяся в РК в последние годы до огромных масштабов, хотя власти и начали активно с ней бороться).

Кроме того, данные о торговле привел Комитет госдоходов министерства финансов Казахстана (КГД МФ РК), сообщив 24 декабря, что общий товарооборот РК с января по октябрь составил 87,6 млрд долларов против 61 млрд за этот же период 2021-го, а товарооборот с КНР был равен 22,8% от общего товарооборота или 17,8 млрд долларов. Не совсем понятно, за какой период приводятся данные (другие показатели в тексте указываются за первые 10 или 11 месяцев 2022 года). Но в любом случае названная ведомством цифра – 17,8 млрд – не совпадает с теми, что приводили премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель КГД МФ РК Данияр Жаналинов.

Также, согласно данным КГД МФ РК, с начала года по 23 декабря таможенные платежи и налоги привнесли в госбюджет РК 3,3 трлн тенге – это на 54% превысило показатели этого же периода 2021 года, когда сумма составила 2,2 трлн тенге. По НДС на импорт бюджет Казахстана получил «1,4 трлн. тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 80% (766 млрд тенге)». Годовой план по НДС страна выполнила еще 7 ноября. Если говорить про показатели таможенных платежей и налогов за китайские товары, то они достигли суммы 627,3 млрд тенге – рост на 64% по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было собрано 382,2 млрд тенге.

«Особое внимание КГД МФ РК в 2022 году было уделено устранению барьеров на границе с Китайской Народной Республикой», – говорится в заметке. Хотя ее авторы отмечают, что «на 23 декабря 2022 года выявлено в три раза больше нарушений, чем за весь 2021 год, в государственный бюджет РК взыскано 181,8 млрд тенге против 50,7 млрд тенге в 2021 году». КГД МФ РК работает над соблюдением норм, но «сталкивается с сопротивлением отдельных участников ВЭД», которые нарушают правила.

23 декабря «Деловой Казахстан» опубликовал новость о числе иностранцев, которые работают в РК по разрешению на работу. По данным на 1 декабря 2022, всего таких работников 13 951. Из КНР в РК по разрешению приехало больше всего человек – 3 518.

Депутат Сената РК Суиндик Алдашев 20 декабря провел заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Депутаты обсудили проект закона о сотрудничестве КНР и РК «в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов», пишет издание «Деловой Казахстан». «Цель законопроекта – поиск пассажиров и экипажей, потерпевших крушение воздушных судов с учетом стандартов и рекомендуемой практики международной организации гражданской авиации. Кроме того, предполагается укрепление сотрудничества между поисково-спасательными службами государств, а также проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, обмен опытом и информацией», – сказал Алдашев.

Узбекистан

Китай оказался на втором месте по товарообороту с Узбекистаном по итогам 11 месяцев 2022 года, говорится в отчете, опубликованном на сайте Госкомстата РУ 20 декабря. По данным ведомства, товарооборот с КНР составил 8,17 млрд долларов, из которых экспорт – 2,38 млрд, а импорт – 5,79 млрд долларов. Первое место заняла Россия с оборотом в 8,33 млрд долларов, а третье – Казахстан с 4,19 млрд. Общий товарооборот Узбекистана за указанный период составил 44,96 млрд долларов, что на 18% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Зарубежный склад китайских товаров открылся 21 декабря в Ташкенте, написало 22 декабря агентство «Дунё», утверждая, что это постоянная практика: к концу 2021 года КНР открыл более 2 тысяч таких складов по всему миру для упрощения логистики. В перспективе этот склад станет «центром распределения экспортируемых китайских товаров». Чжан Хунпин, председатель Xinjiang Asia-Europe International Materials Trading Center Co. Ltd., оператора зарубежных складов китайских товаров в Ташкенте, рассказала, как будет работать склад: «В режиме онлайн, путем подключения к платформе Узбекской товарно-сырьевой биржи, осуществляется обмен и совместное использование информации о местных и зарубежных товарах. Непосредственно организовывается подбор китайских товаров для отправления на зарубежных складах, чтобы снизить затраты на логистику и сократить время маркетинга».

Узбекистан планирует закупить партию автобусов у Китая, следует из заметки, опубликованной пресс-службой Министерства транспорта РУ 22 декабря. По сообщению ведомства, этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с послом КНР в Узбекистане Цзян Янь. Во встрече также принял участие посол РУ в Китае Фархад Арзиев. Сообщается, что «стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере транспорта. В частности, были рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества по поставке автобусов, производимых крупными заводами КНР». Цзян Янь заверила участников встречи в готовности «оказать всестороннее содействие» в этом вопросе и подчеркнула «важность реформ, направленных на развитие общественного транспорта».

На расхождения в статистике по импорту узбекистанского газа в Китай обратила внимание Gazeta.uz в своей публикации от 21 декабря. Так, по данным Госкомстата РУ экспорт газа за 11 месяцев 2022 года составил 910,8 млн долларов, а по данным таможни КНР – 1,03 млрд. Эту ситуацию прокомментировал министр энергетики РУ Журабек Мирзамахмудов, его слова 23 декабря приводит национальное информагентство «УзА» в телеграм-канале. По словам чиновника, причиной стали разные подходы к ведению статистики. «В нашей статистике учитывается только объем экспортированного газа и его сумма. Китайская же сторона учитывает в целом импортированные из Узбекистана товары, продукты и услуги. Как вы знаете, по территории Узбекистана проходит газопровод, идущий из Туркменистана в Китай, транзит газа по нашей территории осуществляет совместное предприятие Asia Trans Gas. Помимо экспортированного из Узбекистана газа, есть стоимость услуги транзита газа, транспортируемого через территорию Узбекистана. При суммировании этих двух показателей получается цифра, которую предоставляет статистика Китая», – сказал министр. При этом в начале декабря председатель правления АО «Узтрансгаз» заявлял о том, что экспорт газа в Китай прекращен на 100%.

Туркменистан

ТАСС со ссылкой Главное таможенное управление КНР 20 декабря сообщило данные об экспорте трубопроводного газа в страну с января по ноябрь 2022. Лидерство сохраняет Туркменистан, который отправил в Китай топлива на 9,28 млрд долларов. На втором месте Россия ($3,55 млрд), далее следуют Мьянма ($1,29 млрд), Узбекистан ($1,03 млрд) и Казахстан ($1 млрд).

Кыргызстан

Делегация из Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР) Китая, посетившая на той неделе несколько стран ЦА, прибыла в Бишкек, написала 20 декабря пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР. По сообщению ведомства, расширенная встреча главы китайской делегации Сунь Хунмэй и министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева состоялась 19 декабря (в оригинальной новости указано «9 декабря», но это, очевидно, опечатка). Стороны обсудили ход реализации протокола 11-го заседания Координационной группы «Кыргызстан-СУАР КНР», которое прошло 29 июля 2022 года. Данияр Амангельдиев заявил, что Кыргызстан ведет работы «по укреплению КПП “Торугарт” и “Иркештам”, динамике роста грузоперевозок на кыргызско-китайской государственной границе», а также «призвал увеличить поставки кыргызской сельхозпродукции в Синьцзянский регион, оптимизировать карантинный процесс в зависимости от ситуации по профилактике и борьбе с эпидемиями и содействовать увеличению пропускной способности грузов на пограничных переходах». В ответ Сунь Хунмэй заверила принимающую сторону, что Кыргызстан является «партнером №1» для СУАР, а также призвала принимать участие в выставочных мероприятиях, и особое внимание обратить на тему зеленой энергетики. Также стороны обсудили важность продвижения таких проектов, как железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и строительство КПП «Бедель».

Круглый стол по вопросам строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» прошел на площадке Министерства экономики и коммерции КР 20 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. В мероприятии принимали участие высокие представители Министерства транспорта и коммуникаций, ГП «НК» Кыргыз темир жолу» («Кыргызские железные дороги»), Министерства экономики и коммерции, а также приглашенные эксперты и «другие начальники управлений данных ведомств».

В Кыргызстан из Китая поступило 85 пожарных машин «на основе грантовой помощи», рассказал замминистра чрезвычайных ситуаций КР Урматбек Шамырканов на пресс-конференции информагентства «Кабар», написало издание 26 декабря. Поставку еще 30 машин в феврале также ожидают из России, откуда в КР завезли уже 10 единиц этой техники. «У нас давно были проблемы с автолестницами (АКП-50), в числе оставшихся 15 машин есть три такие автолестницы высотой 50 метров. Также 10 автомашин будут предназначены для аварийно-спасательных работ. Они будут оборудованы всем необходимым, внутри машин есть спецодежда и противогазы», – приводит «Кабар» слова замминистра.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Нурадила Баясова встретилась с представителями китайской корпорации «ARROW», которая хочет инвестировать в строительство «завода по выпуску сантехники в Кыргызстане для освоения рынков ЕАЭС», сообщило информагентство «Кабар» 26 декабря. Директор департамента международного сотрудничества компании «ARROW» Дженни Пенг рассказала, что для «инвестиционного исследования» были выбраны страны ЦА, так как они поддержали китайскую инициативу «Один пояс – один путь». Благодаря помощи генерального консула КР в Гуанчжоу Хомени Эргешова в назначении встречи компания решила приехать в Кыргызстан: «Отметим, на сегодня точная сумма инвестиций еще неизвестна. Предварительно, планируется инвестировать порядка 1 млн долларов. Однако, думаю, на первом этапе сумма будет немного меньше – в районе 500 тыс. долларов», – сказала Дженни Пенг, добавив, что возможно строительство еще одного завода благодаря отсутствию пошлин «на импорт сырья из Китая, нулевому налогу с продаж и нулевому налогу на прибыль на местном рынке».

Таджикистан

Между Таджикистаном и Китаем должно появиться прямое авиасообщение во второй половине 2023 года. Ранее, до пандемии, такие рейсы уже были, пишет «Азия-Плюс» со ссылкой на ГУП «Таджикаэронавигация» 20 декабря. Заместитель генерального директора ГУП «Таджикаэронавигация» Даврон Шодмонбекзода и представители КНР обсуждали работу над запуском рейсов на онлайн-встрече 16 декабря. Издание сообщает, что сейчас «продолжается монтаж аэронавигационного оборудования и до конца 2022 года для линии данного проекта будет оборудована система наблюдения воздушной обстановки ADS-B». Эти и другие системы необходимы для авиаперелетов в регионе. Какой перевозчик будет осуществлять движение непонятно: «Все зависит от того, кто подаст заявку на выполнения авиарейса», – заявили изданию в ГУП «Таджикаэронавигация».