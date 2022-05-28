Китай-Центральная Азия: открытие новых маршрутов и стремление к новым связям

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Страны Центральной Азии продолжают сближаться с Китаем. Торговля КНР и Казахстана набирает обороты: власти РК развивают транспортную логистику и находят пути для новых политико-экономических союзов. Узбекистан и Таджикистан также показывают свою заинтересованность в укреплении связей с КНР, в том числе на уровне ШОС. Кыргызстан, Узбекистан и Китай, возможно, наконец могут начать масштабное строительство железной дороги.

Казахстан

Казахстан продолжает наращивать торговый оборот с Китаем: за первые четыре месяца 2022 года он составил 9 миллиардов долларов, а за январь-март – 6,4 миллиарда, сообщило Главное таможенное управление КНР 18 мая. Ранее, 13 мая, казахская сторона приводила свои оценки экспорта и импорта за январь-март 2022 года, но они оказались ниже. Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, ссылаясь на данные компании QazTrade, оценило общий товарооборот между Казахстаном и Китаем за первый квартал в 4,7 миллиарда долларов, что на 35,6% больше, чем за такой же период прошлого года (судя по всему, подобный разрыв в данных указывает на сохраняющиеся масштабы контрабанды в Казахстане).

Увеличение поставок требует инфраструктурных решений. Во время пресс-конференции 25 мая заместитель министра Главного таможенного управления КНР Ван Линчзюнь рассказал об усовершенствованиях таможенной системы на границе с Казахстаном: «Партнерская программа таможенно-железнодорожных операторов по содействию безопасности и быстрому таможенному оформлению China Railway Express (PPCR) введена в опытную эксплуатацию в портах Алашанькоу и Хоргос на китайско-казахстанской границе». Такие нововведения позволят Казахстану наращивать торговые обороты.

На этой неделе произошло еще одно важное событие в сфере железнодорожного сообщения между странами: 25 мая на границе Казахстана и Китая транспортно-логическая компания PTC Holding открыла вторую очередь терминала Dostyk TransTerminal, где происходит перегрузка товаров с китайской узкой железнодорожной колеи на широкую. Вторая очередь повысит пропускную способность терминала с 160 до 320 тысяч TEU. Правда, пока основную часть поставляемого товара составляют транзитные грузы из России, так пишет «Коммерсант».

Между тем в целом ожидается многократный рост транзита китайских товаров через Казахстан в обход России в связи с закрытием границ РФ с Евросоюзом.

В сфере торговли с Китаем энергоресурсами Казахстан занимает далеко не лидирующие позиции. Энергетические поставки из Казахстана в Китай сократились на 25,5 % (до 270,6 миллионов долларов) за первый квартал 2022 года. 20 мая выяснилось, что страна прекращает поставки газа с одного из месторождений из-за просьб местных жителей. Через несколько дней после этого министр энергетики Казахстана заявил журналистам, что объем поставок был настолько мал, что Китай, вероятно, даже не заметил этого: «Да там объём 75 млн кубов. Это вообще ни о чём. Я к примеру скажу, что торгуют обычно от миллиарда кубов».

Казахстан продолжает наращивать не только экономические отношения с КНР, но и политическое сотрудничество. РК и некоторые другие страны пригласили стать участником диалога на видеоконференции министров иностранных дел стран БРИКС+, где сейчас председательствует Китай. Об этом рассказал в Twitter постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Встреча прошла 19 мая. На ежедневном брифинге официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня журналисты задали вопрос о результатах конференции и планах по возможному расширению БРИКС. Представитель МИД КНР обошелся без конкретики и сказал лишь что, «на встрече министров иностранных дел была достигнута договоренность о необходимости приложить усилия для расширения членства в БРИКС». Ранее, во время самой конференции, об этом высказался министр иностранных дел Китая Ван И: «Китай предлагает изучить стандарты и процедуры расширения БРИКС, чтобы постепенно сформировать консенсус».

Узбекистан

В сентябре Ташкент примет у себя саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В преддверии съезда в Узбекистан 18 мая приехал новый Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Кроме организационных вопросов о проведении саммита и будущего председательства Узбекистана в ШОС, участники обсудили вопрос кризиса, связанного как с ковидом, так и с войной России в Украине: «Из-за пандемии COVID-19 и западных санкций против России все государства-члены сталкиваются с трудностями с инфляцией, энергетикой, потреблением и продовольственной безопасностью, поэтому сейчас актуально активное экономическое сотрудничество в рамках этой организации», — рассказал Global Times Чжао Хуйжун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (CASS). В 2021 году товарооборот Китая со странами, которые входят в ШОС, увеличился на 40% и достиг 343,1 миллиарда долларов – это рекордный показатель за все время существования организации.

Узбекистан вновь экспортирует газ в Китай, об этом мы писали ранее. В начале года Узбекистан заявлял, что остановит поток, чтобы покрыть внутренний спрос и не повышать цены. Открытого заявления о начале поставок от властей Узбекистана не было, но статистика Главного таможенного управления Китая показывает, что экспорт вновь идет. Несмотря на возобновление поставок, обе страны готовятся к их поэтапному прекращению, которое, согласно планам Ташкента, должно произойти до 2025 года.

Тем временем 24 мая Пекин передал Ташкенту грант в размере 37,5 миллиона. Эти деньги – часть пакета в 500 миллионов долларов, которые председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ранее в этом году выделить странам ЦА на реализацию социально значимых проектов.

Кыргызстан

Необходимость расширения логистических цепочек с Китаем затронула не только Казахстан, но и Кыргызстан с Узбекистаном. На заседании Кабинета министров Кыргызстана 20 мая было объявлено о строительстве новой железной дороги, соединяющей все три страны. Об этом говорят уже больше 20 лет, но в этот раз строительство намерены начать осенью и задействовать в нем ресурсы всех трех государств. Для старта проекта необходимо доработать технико-экономическое обоснование.

Кроме долгосрочного планирования по строительству железной дороги, у Кыргызстана есть другие цели по налаживанию сообщения с Китаем. Пандемия нарушила авиаперелеты между странами, но президент Кыргызстана Садыр Жапаров и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о возобновлении авиарейса Урумчи-Бишкек-Урумчи. Запустить полеты планируют с июня, сообщило Министерство иностранных дел Кыргызской Республики 24 мая.

Кыргызстан также объявил о заключении с китайской компанией Guangdong Xinjin Energy Development предварительного соглашения о совместном создании фонда развития в объеме 200 миллионов долларов для реализации масштабных планов по строительству промышленных предприятий в КР, включая выпуск электромобилей, а также развитие возобновляемых источниках энергии, электронной коммерции и прочих проектов. Но данный проект вызвал многочисленные вопросы и сомнения в связи с отсутствием у китайской компании опыта осуществления подобных проектов, а также собственных средств на их реализацию.

Таджикистан

Вслед за главой Узбекистана с новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Участники разговора обсудили возможности сотрудничества в рамках ШОС, планы развития отношений вплоть до 2025 и 2030 года, вопросы региональной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, информационной безопасности и киберпреступностью. Таджикистан рассказал о планах по созданию в Душанбе Центра ШОС по контролю за наркотиками.

Кроме того, сын и предполагаемый наследник президента Таджикистана – председатель Сената и мэр Душанбе Рустам Эмомали – провел переговоры в виртуальном формате с Ли Чжаньшу, членом Постоянного комитета Политбюро Центкома Компартии КНР и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В заявлении таджикской стороны не уточняются какие-либо конкретные результаты переговоров, в лишь сообщается, что стороны обсудили «укрепление межпарламентских связей, развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и социальной сферах, и вопросы безопасности».

Кстати о безопасности, 26-27 мая в Душанбе прошел региональный саммит безопасности по Афганистану с участием представителей Таджикистана, Китая и ряда других стран региона.

Китай и Таджикистан упрощают способы перечисления денег для обычных граждан и бизнеса. В Таджикистане появилась услуга по переводу денег без процентов на все карты китайской платежной системы UnionPay International. Этот способ может облегчить закупки в Китае, например, на популярных сайтах Alibaba, Aliexpress и других.

Также 26 мая стало известно, что китайская авиакомпания China Southern запустит регулярные рейсы в Таджикистан, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Туркменистан

По результатам за январь-апрель 2022 года Туркменистан сохранил статус крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Китай, продав КНР голубого топлива на 2,87 млрд долларов, согласно данным Главного таможенного управления Китая.

Газ – крупнейший экспортный продукт и источник доходов Туркменистана, и Ашгабат предпринимает активнейшие усилия по диверсификации маршрутов поставок этого стратегического товара, включая переговоры с Россией, Афганистаном, Пакистаном, Ираном, Азербайджаном и Турцией.

Но пока особых успехов на этом поприще не наблюдается и избавиться от крепких объятий Китая не удается.