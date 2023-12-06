Китай-Центральная Азия: от визитов и контрактов до протестов и атак

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

У Казахстана и Китая – взаимные визиты, контракты и протесты родственников узников Синьцзяна. В Узбекистане китайские партнеры строят новое производство, а (предположительно) китайские хакеры атакуют сайт МИДа. Китай обещает предоставить специальные бизнес-визы кыргызским предпринимателям и запустить ряд новых рейсов в КР. Туркменистан посетил заместитель премьера Госсовета КНР, как результат – много встреч, но мало ощутимых изменений.

Казахстан

В Казахстане прокомментировали слухи о якобы появившемся новом китайском вирусе. Они появились на фоне новостей о сильной заболеваемости в КНР (например, 26 ноября об этом писало издание «The Guardian»). Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана Зауре Ахметова заявила, что «согласно официальным данным, которые публикуются в СМИ», вирус, обнаруженный в КНР, не содержит «ни новых, ни неизвестных патогенов», а также призвала родителей в РК к «своевременной вакцинации», сообщил «Zakon.kz» 28 ноября.

В Алматы 1000 дней продолжаются пикеты родственников казахов, которые были задержаны в СУАР КНР и отправлены в так называемые «лагеря перевоспитания», сообщило Радио «Азаттык» 4 декабря. На этот раз казахстанские власти не пустили участников на протестную акцию к китайскому консульству в Алматы. Китайские власти утверждают, что данные лагеря для представителей мусульманских меньшинств – это «профессионально-технические учебные заведения», но вскрывшиеся факты убедительно доказывают, что в действительности эти учреждения функционируют как колонии строгого режима.

В рамках визита заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна в Казахстан и Туркменистан, о котором мы начали писать в прошлом дайджесте, встречу с ним провел премьер-министр РК Алихан Смаилов. О ней пишет пресс-служба премьер-министра РК. Смаилов похвастался показателями товарооборота стран: в прошлом году он якобы составил 24,2 млрд долларов (рост на 35%), в этом году за 10 месяцев прирост к прошлогодним показателям достиг 24% (проблема, правда, в том, что конкретные цифры за этот год он не назвал, а прошлогодние показатели опровергает сам Китай, назвавший совсем другую статистику). Дин на встрече назвал текущий год продуктивным в совместном сотрудничестве стран. Однако ни о каких соглашениях по результатам переговоров на высоком уровне не сообщалось.

Тем временем Казахстанско-туркменская рабочая группа по развитию транспорта, транзита и логистики договорилась о «совместном развитии коридора “Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран”», заявил Минтранс Казахстана 29 ноября. Однако какие будут предприняты для этого шаги, не сообщается, хотя стороны подписали некий меморандум о транспортной взаимосвязанности.

Также глава Минсельхоза РК Айдарбек Сапаров 27 ноября в Астане обсудил с председателем Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Юй Цзяньхуа финальные действия для возобновления поставок казахстанского мяса в КНР, которые были остановлены из-за несоответствия нормам. В РК многие фермы и хозяйства уже удовлетворяют требованиям китайской стороны, заявил Сапаров, предложив начать экспорт их продукции как можно скорее, написал Минсельхоз РК 28 ноября. Юй в ответ заявил, что перед этим в декабре в Казахстан приедут работники его ведомства для финальной оценки предприятий и мясной продукции.

Тем временем бизнесмены и чиновники казахстанской области Абай, в том числе аким области Нурлан Уранхаев, посетили китайский Синьцзян, объявила пресс-служба региона 30 ноября. Они встретились с несколькими компаниями: сельскохозяйственной «Hualing Group» на тему инвестиций в «переработку шкур, развитие производства и переработки мяса и молока», инфраструктурные проекты; «Join Hope», которая работает в сельхозотрасли и занимается семеноводством; электроэнергетической компанией «TBEA», а также «Goldwind», которая специализируется на производстве ветряных турбин. В заметке утверждается, что «по результатам ряда проведенных встреч были запланированы совместные инвестиционные проекты», но ни о каких конкретных подписанных контрактах не упоминается.

Казахстанская газета «Ак Жайык» 4 декабря опубликовала статистику импорта и экспорта автомобилей с января по сентябрь 2023 года. Экспорт казахстанских легковых машин в Китай составил всего 29 единиц (для сравнения, поставки в Россию – 8,6 тыс. единиц, а в Кыргызстан – 498 машин). За этот же период 2022 года поставок авто в Китай не было совсем. Тем временем Китай является крупнейшим экспортером легковых машин в Казахстан: за первые 9 месяцев 2023 года он поставил 40,1 тыс. единиц, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Китайские компании будут создавать хранилище электроэнергии в Казахстане для «исследования влияния систем хранения электроэнергии на регулирование энергосистемы при интеграции возобновляемых источников электроэнергии», говорится в новости казахстанской «KEGOC» от 4 декабря. Соглашение об этом проекте подписано между казахстанским АО «KEGOC», «China Power International Development Limited», «China Power International Holding Limited» и Объединением юридических лиц «Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана». Хранилище «электроэнергии мощностью до 5 МВт» будет создано на базе подстанции АО «KEGOC». По итогам работы проекта в Казахстане планируют разработать «рекомендации» и «документацию» о запусках хранилищ электроэнергии.

Компания «КазТрансОйл» с 2024 года повысит тариф «на транзит нефти по казахстанскому участку трубопровода Туймазы – Омск – Новосибирск-2 (ТОН-2) с 9,33 доллара до 11,28 за тонну на 1 тыс. км (без НДС)», сообщило издание «Курсив» 4 декабря. По ТОН-2 нефть поставляется на внутренний рынок в РК, а также транзитом в Китай и Узбекистан. Весной «КазТрансОйл» и «Роснефть» заключили соглашение «о транзите 10 млн тонн российской нефти через территорию Казахстана в Китай до 2034 года по магистральному нефтепроводу Атасу – Алашанькоу с сохранением действующего тарифа 15 долларов за тонну», напоминают авторы новости. Мы писали об этом ранее.

«Kazinform» сообщил 1 декабря со ссылкой на пресс-конференцию акима Алматинской области о планах страны по открытию нового пешеходного КПП на границе с КНР: «Для эффективного использования безвизового режима с Китаем и привлечения большего количества туристов в Нарынколе планируется открыть пешеходный пункт пропуска и новые туристические направления», – сказал аким. Взаимный безвизовый режим на 30-дней заработал в КНР и РК 10 ноября.

Тем временем в китайском Гуанчжоу 2-8 декабря проходит 5-й Всемирный медиа-саммит на тему «Укрепление глобальной уверенности, содействие развитию СМИ», организованный китайскими властями и государственным информагентством «Синьхуа». Среди участников и представители Центральной Азии. В частности на мероприятии представитель «Синьхуа» взял интервью у главного редактора газеты «Деловой Казахстан» Серика Коржумбаева, который, в частности, высказался о «шансах и вызовах» для СМИ «в новую эру нестабильности», а также возможностях для медиа в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Посольство Казахстана в Китае при поддержке ведомств КНР и РК 28 ноября организовало в КНР шоу Государственной концертной организации «Қазақконцерт» в рамках событий «Дня культуры Казахстана в Китае». С китайской стороны мероприятие привлекло довольно заметных деятелей, включая замминистра культуры и туризма КНР Жао Цюань и директора Национального большого театра Китая Ван Нин. Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев выступил на мероприятии, напомнив, что для новых результатов сотрудничества страны недавно подписали соглашение о взаимном открытии культурных центров.

Узбекистан

Неделя отметилась необычной новостью: хакеры из КНР устроили атаку на сайты Узбекистана и Южной Кореи, заявило издание «The Hacker News» 1 декабря. В РУ атаковали сайт МИД при помощи программы «SugarGh0st RAT», которая может передавать данные с компьютера, сама запускать процессы и команды, также ряд других вредоносных действий, говорится в новости. Связь атак с КНР в издании объясняют китайским происхождением программы, китайскими именами в некоторых файлах «SugarGh0st RAT», а также тем, что взломщики были китаеязычными. Авторы материала не исключают связь хакеров с правительством КНР, так как оно не раз подозревалось в подобной разведывательной активности за рубежом.

Между тем в Узбекистане подсчитали динамику экспорта газа в Китай. Так, по данным ГТУ КНР, на которые ссылается «Газета.uz» в материале от 29 ноября, в октябре РУ отправила в КНР газа на 42,25 млн долларов, а всего за 10 месяцев 2023 года – на 454,4 млн. Для сравнения, в 2022 году за этот же период сумма поставок в Китай составила 916,17 млн долларов. Разница частично может объясняться приостановкой экспорта газа в первом квартале 2023 года из-за нехватки топлива на внутреннем рынке. «Импорт газа составил 561,7 млн долларов, что в 2,1 раза больше показателя за этот период прошлого года. Добыча голубого топлива в Узбекистане упала на 4,12 млрд кубометров — до 38,96 млрд кубометров (-10,4%)», – передает издание уже со ссылкой на данные Агентства по статистике РУ.

В Ферганской области РУ китайская компания «Mycars (Shandong) International Trading» будет строить завод стройматериалов, написал хокимият Ферганской области 29 ноября. Издание «Курсив» добавляет, что основной продукцией предприятия станут «газобетонные блоки и плиты из базальта», а также «подъемные краны и препараты для ветеринарии». Компания вложит в проект по предварительным оценкам 15 млн долларов.

За первые 10 месяцев 2023 года КНР посетили 6644 туриста из Узбекистана. Цели визита были разными: «отдых и досуг – 4 929 человек; посещение родственников – 684 человек; служебная – 644 человек; другие цели – 387 человек». Данные сообщил телеграм-канал Агентства по статистике при президенте РУ 28 ноября.

Кыргызстан

Посольство КНР в КР передало оборудование для 10 учреждений дошкольного образования, в официальной церемонии приняла участие посол КНР в КР Ду Дэвэнь. Как рассказывает пресс-служба посольства 1 декабря, в мероприятии также приняла участие министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева, которую посол поздравила «со вступлением в новую должность». Ду также выразила желание Китая «углублять сотрудничество между двумя странами». В ответ Кендирбаева поблагодарила КНР в целом и посла в частности за «долгосрочную поддержку и помощь в развитии образовательной отрасли Кыргызстана».

В тот же день Ду встретилась с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызстана Темиром Сариевым, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Как сообщает пресс-служба ТПП, собеседники отдельно остановились на выдаче китайских бизнес-виз для предпринимателей. Посол заявила об особых условиях оформления въездных документов для членов ТПП, которые «смогут через Торгово-промышленную палату обратиться в посольство, при наличии приглашения и письма ТПП, и их вопросы будут решаться по приоритету».

На следующий день пресс-служба ТПП опубликовала интервью Сариева, в котором тот рассказал о планах сотрудничества с Китаем. Среди прочего глава ТПП высоко оценил китайскую инициативу «Один пояс, один путь», выделил перспективные сферы сотрудничества между странами (логистика, энергетика и сельское хозяйство), а также прокомментировал важность потенциального введения безвизового режима между странами для развития бизнес-контактов.

Тем временем «Синьхуа» сообщило 30 ноября со ссылкой на посольство Китая в Бишкеке о запуске новых прямых рейсов между КР и КНР. В декабре «Changlong Airlines» планирует открыть рейсы по маршруту «Чэнду – Бишкек – Чэнду», а в первом квартале 2024 года «China Southern Airlines» начнет полеты по маршруту «Пекин – Бишкек – Пекин».

Туркменистан

В конце прошлой недели Туркменистан с рабочим визитом посетил член Политбюро Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. Китайский чиновник во главе делегации принял участие в заседании 6-го межправительственного комитета по сотрудничеству, а также провел отдельные встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Стороны обсудили расширение сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, инфраструктура, сельское хозяйство, науки и технологии. Но по факту сотрудничества в сферах кроме энергетической сейчас почти не существует: свыше 90 процентов общего торгового оборота между странами обеспечивают поставки газа из Туркменистана в Китай, а значительная доля китайского экспорта в обратном направлении также связана с добычей углеводородов.