Китай-Центральная Азия: от зерна до вольфрама

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китайская компания планируют вложить 450 млн долларов проект по глубокой переработке вольфрама в Казахстане, а Астана старается активно развивать успех по привлечению инвестиций, приняв у себя два крупных мероприятия по налаживанию сотрудничества с китайскими фирмами. Узбекистан сообщил, что Китай является его крупнейшим инвестором, а также продолжил налаживать контакты с КНР на государственном и местном уровнях. Кыргызстан вновь подчеркнул, какие большие надежды он связывает с проектом строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Туркменистан запланировал визиты на китайские выставки.

Казахстан

Китайская компания «Jiaxin International Resources Investment Ltd» планируют реализовать в Казахстане проект по глубокой переработке вольфрама. Соглашение было достигнуто при поддержке «China Overseas Development Association», которая оказывает содействие китайским компаниям в выходе на внешние рынки, и национальной компании Kazakh Invest, занимающейся привлечения иностранных инвестиций в Казахстан. По утверждениюKazakh Invest, «общий объем инвестиций составит $450 млн, с созданием более 1000 рабочих мест, мощность предприятия составит 3,3 млн тонн руды в год».

В Астане 31 августа прошла «Вторая конференция по казахстанско-китайскому сотрудничеству в развитии возобновляемых источников энергии и науки», сообщило агентство «Жэньминь Жибао». Глава Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) Наби Айтжанов сообщил, что объем выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане составляет 3,3 млрд кВт-ч, или почти 6 процентов от общего объема производства электроэнергии. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек добавил, что на текущий момент уже «подписано порядка 250 двусторонних соглашений» между учебными заведениями КНР и РК, а 24 октября на базе Восточно-Казахстанского технического университета откроется «мастерская Лу Баня», которая будет сфокусирована на электромобилях. Нурбек добавил, что «сейчас порядка 3,5 тыс. казахстанцев учатся в вузах КНР, а также свыше 1000 китайцев получают образование в казахстанских вузах». По итогам мероприятия были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области исследования накопительной системы между KEGOC и «China Power International Development Ltd.», а также о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров в области возобновляемых источников энергии между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Kazakhstan Energy Investment Co. Ltd и Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени Каныша Сатпаева.

Казахстан также продолжает развивать контакты с КНР на местном уровне. В Астане 4 сентября начал работу форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и китайской провинцией Шаньдун, пишет пресс-служба правительства РК. Приехавший в Астану с целью участия в нем секретарь парткома КПК провинции Линь У заявил, что привез с собой представителей более 100 предприятий и «мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов». Линь У также провел ряд двусторонних переговоров вне мероприятия.

В частности, он провел встречу в Минсельхозе РК, по результатам которой были подписаны договоры о развитии сотрудничество в агросекторе между РК и провинцией Шаньдун, объявила 3 сентября пресс-служба Минсельхоза, подчеркнувшая, что Шаньдун является одним из лидеров среди китайских провинций по объемам торговли с Казахстаном, товарооборот с которой за прошлый год составил 2 млрд долларов. Министерство также добавило, что оборот можно увеличить за счет наращивания поставок в КНР зерна, мясной продукции и других сельхозтоваров. В частности, был заключен договор между Продкорпорацией РК и китайской компанией Binzhou Zhongyu Foods на экспорт 200 тыс. тонн зерна в КНР. Также был подписан меморандум между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук, которые будут вместе проводить исследования и разработки в сфере сельского хозяйства. При этом Минсельхоз уточнил, что пока объемы низкие, хотя и наблюдается быстрый рост: «с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил 578,5 млн. долларов, что на 72,7% больше чем за аналогичный период 2022 года».

Кроме того, 4 сентября секретарь Линь У встретился с премьер-министром Алиханом Смаиловым и акимом Алматы Ерболатом Досаевым. Обсуждалось потенциальное сотрудничество в таких сферах, как транспорт, торговля, развитие машиностроения, новые технологии, туризм и сельское хозяйство, но о конкретных договоренностях не сообщалось.

Ранее, 29 августа, Смаилов также встретился с послом Китая в РК Чжан Сяо, передает пресс-служба казахстанского чиновника. Участники обсудили вопросы двусторонней торговли в первом полугодии, совместные проекты в транспортной сфере, открытие культурных центров между РК и КНР, а также «организацию Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году». О каких-либо новых соглашениях по результатам встречи не сообщалось. При этом казахстанский премьер упомянул, что в прошлом году товарооборот между странами «увеличился на 34% и достиг рекордного показателя в 24 млрд долларов», а в первом полугодии этого года «вырос уже на 20% и составил 13,6 млрд долларов». Он также добавил, что общий объем китайских инвестиций в экономику РК за последние 17 лет составил $23,5 млрд.

В дополнение, 1 сентября посол Сяо встретился с заместителем министра иностранных дел РК Алибеком Бакаевым, написала пресс-служба казахстанского МИДа. Основной темой для обсуждения стала подготовка к «планируемым в текущем году двусторонним визитам и мероприятиям на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействие сторон в рамках многосторонних структур». О конкретных договоренностях не сообщалось.

Китай запретил ряду российских птицефабрик поставлять свою продукции в страну. Эксперты называют одной из возможных причин вспышку птичьего гриппа. Глава Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов отметил, что «птичьего гриппа в РК не наблюдается», и сказал, что казахстанские производители могут заместить российских на рынке КНР, написал 31 августа «АПК-Информ». «За семь месяцев 2023 года Казахстан произвел 236 тыс. тонн мяса птицы», – приводит издание слова Шарипова.

В «Kozybayev University» приехали 13 обменных студентов из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Китая, сообщила 4 сентября пресс-служба казахстанского вуза. Вскоре запланирована поездка 11 североказахстанских учащихся в КНР. В планах запуск «совместных двудипломных программ по магистратуре, и предполагается обучение в течение 1 семестра у нас и 3 семестров в Китае на паритетной основе», приводит пресс-служба слова и.о. ректора Рената Апергенова.

Узбекистан

Китай находится на первом месте по объему «иностранных инвестиций и кредитов, освоенных в Узбекистане» в первом полугодии 2023, сообщил 31 августа официальный телеграм-канал главы пресс-службы Агентства по статистике РУ. По опубликованным данным, доля Китая составила 20,5%, за ним следует Россия – 18,8%, на третьем месте Турция – 6,2%. Общий объем освоенных инвестиций при этом составил 139,1 трлн сум (11,5 млрд долларов), из них иностранных 59 трлн сум (4,9 млрд долларов).

Узбекистан тоже продолжает развивать контакты с Китаем на местном уровне. В частности, 1 сентября министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с генсекретарем парткома китайской провинции Шэньси Чжао Идэ, говорится в публикации пресс-службы узбекского МИДа. Участники обсуждали вопросы реализации «расширения межрегионального экономического сотрудничества, а также ряда мероприятий по дальнейшему укреплению узбекско-китайских отношений».

Тем временем 29 августа из города Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй в Ташкент отправился грузовой поезд, груженый автозапчастями, бытовой техникой и текстильной продукцией, пишет «Синьхуа». Поезд достигнет узбекской столицы примерно через 15 дней, пройдя через сухопутный порт «Хоргос» в Синьцзяне. По заявлению компании China Railway Beijing Group Co., Ltd, новый маршрут важен для грузоперевозок в регионе и строительства логистического узла для мультимодальных перевозок.

Кроме того, 30 августа произошел запуск еще одного логистического маршрута между Ташкентом и китайским городом Лючжоу, который является одним из центров автомобильной промышленности КНР «мощностью более 2,5 млн автомобилей». В Ташкент из Лючжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, отправился 261 автомобиль. «Успешный запуск поезда Лючжоу-Ташкент знаменует собой увеличение числа маршрутов из Гуанси в Европу и Центральную Азию до шести», – сказано в новости «Жэньминь Жибао».

Из неэкономических новостей, генсек Национального олимпийского комитета РУ Ойбек Касимов во главе делегации посетил Китай, где ознакомился со спортивной инфраструктурой КНР, сообщило 30 августа агентство «Дунё». Он посетил Пекинский Национальный конькобежный центр, встретился с руководством компании «China CAMC Engineering», занимающейся строительством спортивных объектов для юношеских Азиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году. Также делегация посетила офис «China National Sports Group», где прошла встреча с руководством компании и состоялся «обмен мнениями о планах на будущее».

Также, 20 музейных экспонатов из коллекции Самаркандского музея-заповедника и Государственного музея искусств Узбекистана отправлено на международную выставку костюмов «Красочная Азия» в китайский Ханчжоу, написала 30 августа пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Всего же на выставке представлено около 150 костюмов из разных азиатских стран. Кроме того, 26 сентября в рамках выставки пройдет мероприятие «Вечер Узбекистана», в процессе которого участники смогут увидеть процесс изготовления узбекских тканей.

Тем временем государственное информагентство РУ «Дунё» 4 сентября опубликовало заявление МИД РУ «по ситуации вокруг Тайваня», в котором ведомство сообщает о поддержке политики «одного Китая» и «выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности».

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время своей речи 31 августа в городе Ош, приуроченной к празднованию Дня независимости республики, среди прочего упомянул проект строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», пишет пресс-служба президента. «Даст Бог, город Ош скоро снова станет одним из важных центров Великого шелкового пути и продолжит свою историческую миссию. Как вам известно, проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", подписанный главами трех государств, откроет большие перспективы», – сказал глава КР.

Туркменистан

Туркменистанский бизнес примет участие сразу в двух профильных выставках в КНР. С 4 по 6 сентября в выставке Smart China Expo 2023, которая «является платформой для обмена технологиями и международного сотрудничества в области интеллектуальной индустрии». Новость опубликовало издание «SGN.fm» 2 сентября. Позже представители страны посетят 6-ю Международную импортную выставку, которую примет у себя 5-10 ноября Шанхай. Цель события – «поиск новых клиентов, налаживание бизнес-контактов и продвижение брендов».