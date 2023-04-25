Китай-Центральная Азия: Пекин готовится собрать всех

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Министры торговли и экономики ЦА и Китая встретились онлайн, чтобы подготовиться к предстоящему майскому саммиту «Китай – Центральная Азия». Встреча таможенников стран региона тоже состоялась в видео-формате на этой неделе. Официальный представитель КНР публично усомнился в суверенитете региона, но затем китайский МИД дезавуировал его слова. На границе КНР и РК открылся офис информагентства «Шелковый путь сегодня». Посол Китая в РК предположил, что инициатива «Пояс и путь» даст толчок росту ВВП Казахстана. КНР продолжает активно продвигать сельскохозяйственные проекты в Сырдарьинской области Узбекистана, а также предлагает взять на себя создание высоковольтных сетей в стране. Статистическое ведомство РУ подвело внешнеэкономические итоги квартала. В Ташкенте отмечают день китайского языка. В Кыргызстан приехали первые после открытия границ китайские туристы. Проблемы с пробками на границе КР и КНР привлекли внимание депутатов кыргызстанского парламента. Сотрудники посольства Туркменистана в КНР приняли участие в велопробеге по Пекину.

Центральная Азия

Министры торговли и экономики Китая и стран Центральной Азии 18 апреля провели встречу в режиме онлайн, сообщило агентство «Синьхуа». По словам выступившего на встрече министра коммерции КНР Ван Вэньтао, «объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», достигнув к концу прошлого года 70,2 млрд долларов, что «является историческим рекордом». Министр также добавил, что «к концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов». Ван отдельно отметил, что КНР открыта к сотрудничеству с ЦА для «продвижения новых моделей торговли и инвестиций», а также «превращения межрегиональной приграничной торговли в новый двигатель роста».

Между тем министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, выступая на этом совещании, подверг слова китайского коллеги сомнению, заявив, что «товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии» составил всего 32,1 млрд долларов (хотя и значительно вырос по сравнению с $24,3 млрд в 2021 году). В предыдущих выпусках мы уже сообщали об огромном разрыве между цифрами, публикуемыми Китаем и странами ЦА, который может объясняться разгулом контрабанды и коррупции в регионе.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов также принял участие в совещании, написала пресс-служба правительства РУ. Сообщается, что Кудратов обратил внимание коллег на необходимость развития логистического потенциала региона, а также выдвинул предложение о проведении «Форума глав регионов стран Центральной Азии и Китая».

Таможенные службы стран ЦА и КНР провели онлайн-встречу, сообщил 22 апреля «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу туркменистанского ведомства. В заметке говорится, что на встрече поднимались вопросы сотрудничества между странами в рамках проекта «Единое окно», развитие «Умной таможни», а также «взаимное признание статуса уполномоченного экономического оператора».

Казахстан

Корреспондент издания Радио «Азаттык» на брифинге 17 апреля задал вопрос официальному представителю МИД Айбеку Смадиярову о рисках и гарантиях безопасности для кандасов в связи с планируемым введением безвизового режима между КНР и РК, о котором мы писали в прошлом дайджесте. Журналист спросил, смогут ли кандасы, получившие гражданство Казахстана, быть защищены от преследований в Китае. «Это не соответствует логике. Даже если речь о гражданине Казахстана. Приехав в Китай, он же не скажет: "Я гражданин Казахстана, не трогайте меня". Поэтому если он что-то совершил, то, конечно, должен за это отвечать», – приводит цитату Айбека Смадиярова издание.

После заявления посла Китая во Франции Лу Шайе, который усомнился в суверенитете Казахстана и других бывших республик СССР, его слова прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время брифинга 24 апреля: «Взаимоотношения между Казахстаном и Китаем серьезные. Свою полную реакцию МИД Китая уже обозначил, объясняя действия своего посла. Он работает в Париже. Давайте не будем переворачивать слова и выводить на совершенно другую тему», – сообщает «Курсив». В этот же день представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что КНР признает суверенитет постсоветских государств, а выступление посла удалили, пишет «Bloomberg».

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 24 апреля также рассказал об участии казахской делегации в 4-м Совещании министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай» 26-27 апреля в Сиане, на котором будет обсуждаться подготовка к майскому саммиту «Центральная Азия – Китай», а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из ЦА в КНР и другие темы.

Посольство Китая в Казахстане 18 апреля сообщило об открытии китайских визовых центров в Астане и Алматы. В них будут заниматься оформлением виз, заявлениями на легализацию и другими услугами, которые запрашивает посольство. «За исключением Визового центра, Посольство не поручало другим учреждениям или частным лицам оказывать различные посреднические услуги по выдаче консульских сертификатов. Если у Вас возникли сомнения, обратитесь в Посольство», – говорится в сообщениях ведомства.

На территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» открылся офис издания «Шелковый путь сегодня», работа которого нацелена на распространение «информации о сотрудничестве между Казахстаном и Китаем в различных областях, таких как экономика, торговля, культура и межличностное взаимодействие», сказано в новости «Делового Казахстана» от 19 апреля. Также редакция таким образом сможет «расширить свою аудиторию» и «укрепить взаимодействие между обществами двух стран».

Китайская авиакомпания «Air China» запускает маршрут Пекин – Сиань – Астана с 21 апреля по понедельникам, средам и пятницам. «Air Astana с июня 2023 года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю. Также китайская авиакомпания China Southern Airlines выполняет рейсы по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю», и в результате КНР и РК будут связывать 19 рейсов вместо 13, говорится в новости «Total.kz» 21 апреля.

21 апреля в Пекине состоялся 21-й «раунд казахстанско-китайских консультаций по консульским вопросам», на котором делегации стран высказались насчет планов по «облегчению визового режима», говорится в новости МИД РК. В результате участники переговоров «договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в консульской сфере на благо граждан двух стран».

В Гонконге прошел форум предпринимателей, на котором 50 компаниям этого специального административного района Китая и Макао были представлены возможности казахстанской бизнес-среды, сообщил телеканал «Хабар 24» 22 апреля. В 2022 году товарооборот РК и Гонконга был больше 50 млн долларов, что на 90% больше показателей 2021 года. Организаторами встречи выступили «генеральное консульство Казахстана в этих городах и Китайско-гонконгская ассоциация», сказано в новости.

По сообщению «Делового Казахстана» от 22 апреля, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй посетила Восточный Казахстан с визитом, во время которого встретилась с акимом области Даниалом Ахметовым и обсудила сотрудничество стран в популярных направлениях – сельском хозяйстве, альтернативной энергетике, логистике. Издание пишет, что для Цзян особенно важным является региональное сотрудничество и развитие связей городов-побратимов.

Посол Китая в РК Чжан Сяо высказал мнение о том, что инициатива «Один пояс – один путь» скажется на ВВП РК и придаст ему рост на 21%: «Считаю, что это не миф. Тому подтверждение – за прошлый год оборот Китая и Казахстана увеличился на 23,06%, впервые перевалив отметку в 31 млрд долларов США. А за первый квартал этого года товарооборот наших стран увеличился еще на 26,08%». Высказывание прозвучало на семинаре СМИ и экспертов РК и КНР к 10-летию «Пояса и пути», сообщило 23 апреля информагентство «Kazakhstan Today», добавляя, что в рамках события прошло «подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между центром по изучению Китая и центром вещания на Европу и Азию ("Жэньминь хуабао") при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках».

Председатель правления национальной компании РК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и вице-президент нефтегазовой компании CNPC, президент PetroChina Хуан Юнчжан обсудили несколько совместных проектов и перспективы сотрудничества, говорится в пресс-релизе казахской компании от 24 апреля. Среди них – «варианты сотрудничества по строительству газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган», «вопрос увеличения поставок казахстанской нефти в КНР за счет расширения нефтепровода Казахстан-Китай», «возможности сотрудничества в части разработки новых геологоразведочных проектов» и «пути расширения перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год».

Узбекистан

Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов провел встречу с делегацией из китайской компании «CITIC GROUP» во главе с заместителем генерального директора Йибо Вангом, написала 18 апреля пресс-служба узбекистанского Минсельхоза. Ключевым пунктом повестки стало создание агрологистического парка в Хавастском районе Сырдарьинской области стоимостью в 50 миллионов долларов. В рамках проекта планируется возвести склады, офисы, гостиницы, таможенный пост, пункт фитосанитарной и ветеринарной проверки и другие объекты. Проект планируется реализовывать на деньги китайских инвесторов «со сроком окупаемости 7 лет», а Узбекистан реализует «внешнюю инфраструктуру». Напомним, президент РУ ранее рассказывал об обширных планах по реализации разнообразных проектов в регионе.

На следующий день Воитов встретился с представителями китайской компании «Jiangsu Greenscie Chemical», говорится в сообщении пресс-службы от 19 апреля. На встрече речь шла о важности развития сферы «сертификации по международным стандартам удобрений и пестицидов», поскольку это может помочь узбекистанским сельхозпродуктам легче попадать на рынки КНР и других стран. Участники также обсудили возможные «меры по развитию производства удобрений и пестицидов и привлечению инвестиций в данный сектор». Кроме того, на встрече поднимался вопрос организации производства в Узбекистане удобрений «с привлечением китайских инвестиций». (Напомним, на прошлой неделе власти КР отказали двум китайским компаниям в строительстве заводов по производству удобрений.)

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и президент китайской государственной компании «CET» Ю Джун 17 апреля подписали соглашение о сотрудничестве, написала пресс-служба Минэнерго РУ. Китайская компания изучает возможности «проектирования, строительства, финансирования и сдачи “под ключ”» высоковольтных сетей и подстанций, заявил Ю. «CET» является дочерней компанией китайской «State Grid Corporation of China», которая, как утверждается в заметке узбекского ведомства, работает в более чем 40 странах по всему миру, а в КНР обеспечивает электроэнергией около 83% населения страны.

КНР остается ключевым торговым партнером РУ, свидетельствует опубликованный 20 апреля Госкомстатом Узбекистана отчет о внешнеторговом обороте страны за первый квартал 2023 года. Согласно приведенным данным, доля Китая в общем обороте равняется 15,9% или 2,35 млрд долларов, что на 162,6 млн долларов больше, чем в том же периоде прошлого года. Экспорт товаров из РУ в КНР составил 358,5 млн долларов, а импорт – 1,99 млрд долларов. На втором месте с небольшим отставанием расположилась Россия с оборотом в 2,23 млрд долларов, а на третьем месте – Казахстан с 1,1 млрд долларов. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот стран за 1 квартал 2023 года составил 2,45 млрд долларов, экспорт из КНР в РУ – 2,30 млрд, а импорт из РУ в КНР – 143,8 млн долларов.

В Пекине 20 апреля прошла встреча заместителей премьер-министров РУ и КНР Джамшида Кочкорова и Лю Гочжуна, сообщает агентство «Дунё». Судя по опубликованной информации, стороны обменялись количественной информацией о взаимоотношениях. Так Лю отметил, что за 2016-2022 годы китайское правительство и частные компании инвестировали в Узбекистан более 10 млрд долларов. Среди названных сфер: «разведка нефти и газа, текстильная и химическая промышленность, создание инфраструктуры, транспорт, телекоммуникации и строительство». Исходя из приведенных данных, в РУ за 2022 год было открыто 275 предприятий «с участием китайского капитала», а всего в стране действует более 2 000 компаний «с участием китайских инвестиций».

Фестиваль «Китайский язык – мост дружбы между молодежью Узбекистана и Китая» прошел в Ташкенте 20 апреля, написало агентство «China.org». Приуроченное ко Дню китайского языка в ООН мероприятие включало в себя выставки традиционного китайского искусства, проведение чайных церемоний, музыкальные и танцевальные номера. В церемонии открытия фестиваля приняли участие китайские и узбекистанские чиновники, которые отметили, что «развитие сотрудничества в сфере языка и культуры между Узбекистаном и Китаем закладывает прочный фундамент для дружественных узбекско-китайских связей».

Кыргызстан

Первая постпандемийная группа китайских туристов посетила Кыргызстан, сообщило агентство «Vesti.kg» 19 апреля со ссылкой на «Фонд поддержки развития туризма». Группа из 20 человек посетила «туристические достопримечательности Чуйской и Иссык-Кульской областей». Ранее Фонд провел ряд встреч с китайскими туроператорами, рекламируя потенциал страны в этой области. Представители организации выразили надежду на то, что «гости из КНР заинтересуются и другими сферами экономики» КР.

Депутат кыргызстанского парламента Айбек Осмонов заявил о проблемах на пункте пропуска «Иркештам» на границе с Китаем, написал 19 апреля «Sputnik». Он сообщил, что «сотни фур» стоят по несколько суток в ожидании своей очереди для прохождения границы. «Нужно поддержать перевозчиков, которые курсируют в Китай и обратно. Так не должно быть, пусть немедленно решат проблему», – заявил Осмонов. (Напомним, что ранее проблемы фиксировались на границе Китая и Казахстана.)

День китайского языка отметили и в Бишкеке, пишет «Деловой Казахстан»: 19 апреля там открылась выставка, организованная Институтом Конфуция и Кыргызским национальным историческим музеем. Директор музея Жылдыз Бакашова в своей речи на открытии выставки отметила, что китайский язык «представляет собой самую большую мозаику китайской культуры, литературы и традиций». В открытии выставки также принял участие временный поверенный в делах посольства Китая в Кыргызстане Ли Баоцзе, который выразил надежду, что культурный обмен между странами будет развиваться и дальше.

Туркменистан

Сотрудники посольства Туркменистана в КНР приняли участие в велопробеге по Пекину, написал «Orient.tm» 17 апреля со ссылкой на диппредставительство. Сообщается, что велопробег помог дипломатам «ознакомиться с жизнью пекинцев», а также продемонстрировал «твердую приверженность здоровому образу жизни».