Китай-Центральная Азия: Пекин готов инвестировать больше

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Центральная Азия

На положение дел в Центральной Азии в последнее время пытались широко взглянуть сразу на нескольких экспертных площадках. Так, Центр прикладных исследований «Талап» выпустил доклад под названием «Стремление к многовекторности посредством деловой дипломатии: Путь для Центральной Азии». Казахстанский исследовательский институт приходит к выводу, что в регионе развернулась новая «Большая игра», только под другим названием и по новым правилам – соперничество сверхдержав определяется теперь не политикой, а экономикой, а государства региона в этой игре – не пешки, а влиятельные игроки. И Россия, которая долгие годы доминировала в Центральной Азии, уже проигрывает в этой борьбе Китаю. Также война Кремля против Украины оживила интерес к региону у США и Евросоюза.

Еще одно осмысление процессов в Центральной Азии представил в своем докладе «Дружба за влияние. Как Россия и Китай уживаются в Центральной Азии» научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. По мнению эксперта, учитывая растущие зависимости РФ от Китая, а центральноазиатских элит от финансовых доходов из КНР, «Пекин с годами будет все меньше нуждаться в российской помощи». Однако на нынешнем этапе превращение Москвы в младшего партнера Пекина ведет к большему сотрудничеству, а не противостоянию в регионе. Умаров отмечает, что в результате агрессии против Украины Россия, казалось, должна была растерять влияние в Центральной Азии, однако в итоге ее связи с республиками только укрепились, поскольку отрезанным от океана пяти странам невыгодно, чтобы «один влиятельный сосед просто вытеснил другого». «Поэтому все они стремятся диверсифицировать связи с внешним миром. Для них важны и Россия, и Китай, – причем часто именно как тандем крупных держав, выстроивших прагматичное взаимодействие друг с другом, – пишет эксперт.

Узбекистан

Делегация чиновников из Ташкентской области съездила в КНР, где, как рассказало издание «Фергана» со ссылкой на пресс-службу региона, нашла для различных проектов в сферах электротехники, производства стройматериалов, текстиля, здравоохранения, выпуска фарфоровых и керамических изделий, а также создания IT-парка китайских инвесторов, готовых вложить в Узбекистан более $2 млрд. Большая часть обещанной суммы – собственно, $2 млрд – должна пойти на строительство электростанции в Ахангаране. Еще $25 млн инвестируют в обеспечение питанием работников социальных объектов, $20 млн – в строительство диагностико-оздоровительного центра в Зангиатинском районе, а $90 млн – в проекты по производству фармацевтической продукции, металлоконструкций, искусственного волокна и нитей.

«Фергана» отмечает, что в октябре 2023 года компания China Southern Power Grid International изъявляла желание построить в Бостанлыкском районе Ташкентской области гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Верхний Пскем» мощностью 600 МВт и стоимостью $1 млрд. В целом КНР давно проявляет интерес к строительству солнечных фотоэлектростанций в Узбекистане. Например, компания CEEC ENERGY CHINA инвестирует $2 млрд в такие проекты общей мощностью 2000 МВт – в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях. А консорциум компаний из КНР собрался вложить $2 млрд в две фотоэлектростанции общей мощностью 2000 МВт под Ташкентом и Джизаком. На прошлой неделе также сообщалось о планах Поднебесной заняться строительством солнечных электростанций в республике.

Между тем делегация из Хорезмской области побывала в китайском городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района, где провела с коллегами переговоры о расширении торгового, экономического, инвестиционного и сельскохозяйственного сотрудничества, а также о взаимодействии в строительной сфере, производстве текстиля и туризме. Между Гуаньсийским комитетом содействия международной торговле и Торгово-промышленной палатой Хорезмской области был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, однако подробностей о конкретных решениях, которые помогут реализовать столь грандиозные планы, стороны пока раскрывать не стали.

В Пекине 16 апреля также состоялось восьмое заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-Китайского межправительственного комитета и очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщил МИД Узбекистана. Снова без конкретики был «подтвержден взаимный интерес к реализации имеющегося значительного потенциала по укреплению партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военной и культурно-гуманитарной сферах».

Наконец, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ Азиз Абдухакимов 16 апреля встретился с большой китайской бизнес-делегацией во главе с председателем Ассоциации китайских предпринимателей в Узбекистане Лю Ю, рассказало издание «UzDaily». Речь шла о «внедрении экологических чистых “зеленых” технологий, мобилизации инвестиций из КНР в данную сферу», а также сотрудничестве «по управлению твердыми бытовыми отходами, электронными отходами (e-waste)» и разработке энергии «из свалочного газа по принципу “waste-to-energy”». О подписании каких-либо конкретных документом по итогам встречи не упоминалось.

Кыргызстан

Неделя отметилась рядом неурядиц в китайско-кыргызстанских отношениях.

Во-первых, 17 апреля кыргызские сотовые операторы и интернет-провайдеры начали ограничивать доступ к TikTok. Сделано это было на основании заключения ГКНБ, который усмотрел в китайском сервисе для создания и просмотра коротких видео угрозу для детей, традиционных ценностей и в целом национальной безопасности.

Также 17 апреля выяснилось, что департамент по делам въезда и выезда курортного города Санья – туристического центра острова Хайнань – приостановил с 16 апреля выдачу групповых виз для граждан Кыргызстана. При этом туроператорам, отмечает издание «Kaktus.media», не предоставили никаких объяснений. В МИД республики также оказались не в курсе ситуации.

Между тем 18 апреля замминистра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев провел переговоры с послом КНР в Бишкеке Ду Дэвэнь. Китайская дипломатка заверила, что отношения между двумя странами «находятся на исторической высоте», а Молдогазиев подчеркнул, что именно развитие отношений с Поднебесной – «приоритетное направление во внешней политике» для Кыргызстана. И ни слова о вышеупомянутых неурядицах.

Кроме того, на прошедшей неделе Бишкек и Пекин также сверили часы по военно-политическому сотрудничеству. Начальник Генштаба ВС, первый замминистра обороны Кыргызстана Руслан Мукамбетов 16 апреля встретился с военным атташе при посольстве КНР, старшим полковником Лю Вэйдоном, отчиталось Минобороны республики. Стороны обсудили «текущие перспективы двустороннего военного сотрудничества», включая военно-техническое, а Мукамбетов поблагодарил Пекин «за оказываемую помощь». Осталось неясным, правда, в чем именно.

Тем временем в провинции Хэнань десяти детям из Кыргызстана китайские врачи бесплатно провели операции на сердце. Выписка маленьких пациентов состоялась 19 апреля. Это событие власти республики с размахом использовали для пиара. В кыргызстанском МИД подчеркнули, что бесплатное лечение детей стало возможным благодаря сотрудничеству фонда «Эне-балага тирек» и Больницы грудной хирургии провинции Хэнань. Посол республики в КНР Актилек Мусаева приняла участие в выписке и от имени первой леди Кыргызстана, которая и возглавляет «Эне-балага тирек», Айгуль Жапаровой выразила благодарность правительству китайского региона. В прошлом году сообщалось, что «благотворительный фонд» Жапаровой получил десятки миллионов долларов от различных «доноров», включая посольство Китая. В организации первой леди все обвинения отрицали, а ряд местных СМИ тут же разразились в адрес автора расследования независимого журналиста Болота Темирова, выдворенного из республики, обвинениями в распространении «фейков».

Между тем на прошлой неделе стало известно о росте внешнеторгового оборота Кыргызстана на 28,3% до $2,25 млрд, из которых 47% от общей суммы пришлись на торговлю с Китаем (кстати, по версии ГТУ КНР, только с Китаем КР наторговала на $2,6 млрд). На этой неделе СМИ продолжили публиковать сообщения по отдельным отраслям сотрудничества Пекина и Бишкека. В частности, издание «Tazabek» сообщило со ссылкой на ГТУ КНР, что за первый квартал 2024 года в Кыргызстан ввезли 30 тыс. легковых машин из Китая на $510,3 млн, а также было поставлено 776 грузовых машин на $27,5 млн. В количественном плане поставки грузовиков в Кыргызстан из Поднебесной выросли на 577 штук, а в денежном – на $20,8 млн по сравнению с прошлым годом.

При этом, как отметил «Tazabek» со ссылкой на тот же источник, в первом квартале 2024 года Кыргызстан сократил на 22% импорт автозапчастей из Поднебесной, объем которых в денежном эквиваленте составил $106,9 млн. За прошлый же год в республику было ввезено автозапчастей из Китая на $651,3 млн – на треть больше, чем в 2022-м.

Кроме того, подчеркнул «Tazabek», республика экспортировала в Китай мед по цене $3,5 за килограмм. Объем поставок составил 15 тонн на сумму $52,8 тыс. Казалось бы, сумма невелика, однако важно то, что в первом квартале 2023 года поставки меда из республики в Поднебесную вовсе не осуществлялись.

Казахстан

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев 19 апреля дал пресс-конференцию в Пекине, на которой рассказал об основных достижениях двусторонних отношений за 2023 год. Его выступление привлекло широкое внимание местных СМИ. А официальное печатное издание Центрального комитета Компартии КНР – газета «Жэньминь жибао», выходящая, в частности, на русском языке, так увлеклась озвученными Нурышевым показателями, что даже забыла сообщить читателям, как зовут посла Казахстана.

Среди прочего, Нурышев рассказал, что товарооборот между странами в 2023 году вырос на 30%, достигнув $41 млрд, а благодаря географическому положению Казахстана более 80% железнодорожных грузов между Китаем и Европой по маршруту «Один пояс, один путь» приходит через эту республику. Объем грузов по «Срединному коридору» вырос в 2023 году до 2,76 млн тонн – на 65% больше, чем в 2022-м, отметила «Жэньминь жибао». Цель – выйти на 10 млн тонн к 2027 году.

Кроме того, в 2023-м КНР заняла четвертое место по прямым иностранным инвестициям в экономику Казахстана, вложив в страну свыше $1,81 млрд – на 16,4% больше, чем годом ранее.

Между тем за первый квартал 2024 года из Казахстана в Китай по железной дороге объем экспортных грузов увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Telegram-канал «Logistan». В частности, сообщило издание «ElDala» со ссылкой на «Казахстанские железные дороги», за этот период на 27,8% взлетели поставки зерна из республики в КНР.

Астана стремится усилить позиции и в автомобильных грузоперевозках. Казахстан договорился с Китаем, Турцией и Узбекистаном о переходе на обмен и выдачу электронных иностранных бланков разрешений на грузоперевозки автомобильным транспортом.

Тем временем, согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, за первый квартал 2024-го на 23,2% выросли поставки в Казахстан китайских легковых машин. За три месяца в страну было ввезено 20,1 тыс. автомобилей из КНР на $314,5 млн. По этому показателю республика не дотягивает до Кыргызстана, но тем не менее уже явно становится частью китайской автомобильной экспансии. При этом, по данным Бюро нацстатистики Казахстана, о которых сообщило «Kursiv.media», в январе-феврале в страну всего было ввезено 20 тыс. машин – из них 10,1 тыс. китайских. Таким образом каждая вторая машина в республике оказалась родом из КНР.

Впрочем, не все в торговых китайско-казахстанских отношениях растет. За первые два месяца 2024 года на 6,1% просел импорт китайских смартфонов в Казахстан. За январь-февраль республика закупила у Поднебесной 457,2 тыс. смартфонов – на 29,6 тыс. меньше, чем годом ранее за аналогичный период.

Таджикистан

Таджикистанское издание «Asia-Plus» со ссылкой на республиканское статистическое ведомство 19 апреля сообщило, что общий объем внешней торговли Таджикистана в первом квартале 2024 года составил более $2,1 млрд. Главными торговыми партнерами страны стали Россия с долей 21,5%, Китай – 19,9% и Казахстан – 15,5% – тот редкий случай, когда КНР пока не удалось обойти РФ в Центральной Азии.

Тем временем Китай и Таджикистан расширяют научно-гуманитарное сотрудничество, заверило 18 апреля информационное агентство «Avesta». В Национальной академии наук республики состоялась встреча ее президента Кобилджона Хушвахтзоды с замруководителя представительства Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в Центральной и Восточной Европе Ли Юйдоном. На повестке было рассмотрение вопроса о подписании Меморандума о техническом сотрудничестве между двумя организациями. Хушвахтзода также предложил китайским коллегам расширить сотрудничество в области точных наук и усилить совместные исследования в астрофизике, физике, химии, сейсмологии и экологии.

С последней отраслью, если судить по сообщениям китайского гостелеканала CGTN, у Душанбе и Пекина и так уже все бурно развивается. Как рассказал телеканал 22 апреля по случаю Дня Земли, в Научно-исследовательском центре экологии и окружающей среды в Душанбе, созданном в рамках договора между академиями наук КНР и Таджикистана, «о защите природы думают ежедневно» – уже целых семь лет. CGTN уверяет, что две страны «имеют большой потенциал совместного сотрудничества в науке» и приложат «все усилия для наращивания связей». Другими словами, «показания» таджикистанских и китайских СМИ, пусть и без конкретики, в целом совпали.

Туркменистан

В феврале 2024 года «Газпром» оказался крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера по этому показателю – Туркменистан, заявило российское госагентство «Интерфакс» 22 апреля со ссылкой на ГТУ КНР. В последний месяц зимы российский монополист, терпящий бедствие после развязывания главой РФ Владимиром Путиным войны против Украины, экспортировал в Китай 2,5 млрд куб. м газа, тогда как Туркменистан – около 2,4 млрд куб. м. Впрочем, ничего экстраординарного не произошло: с начала 2024 года произошло плановое увеличение поставок газа в Поднебесную по магистрали «Сила Сибири», Туркменистан же сохранил экспорт в КНР на прежнем уровне. К слову, Россия продает Китаю газ по откровенно бросовым ценам.

Между тем китайские чиновники в последние недели зачастили в Туркменистан. С некоторым опозданием Государственная таможенная служба (ГТС) республики сообщила 15 апреля, что с 11 по 12 число этого месяца у нее в гостях побывала делегация ГТУ КНР «с целью обмена опытом в области развития программы Уполномоченных экономических операторов». Несмотря на относительно обширный пресс-релиз, общественности предложили довольствоваться пространными формулировками и не пытаться вникнуть в конкретику данных переговоров.

По схожему сценарию прошло посещение делегацией госкорпорации «Китайские железные дороги» международного морского порта Туркменбаши. Издание «Золотой век: Туркменистан» 19 апреля отметило, что группу китайских гостей возглавлял замгендиректора корпорации Цянь Минь, которого вместе с сотоварищами ознакомили «с возможностями морской гавани», функционалом паромного терминала и «рассказали о перспективах развития паромного сообщения». Но о конкретных результатах визита не сообщалось.

Чуть более предметным вышел визит представителей китайской машиностроительной корпорации Weichai на судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», расположенный в Туркменбаши. Во время переговоров стороны обсудили модернизацию построенного еще в 1992 году в ныне несуществующей Чехословакии судна «Сапырмырат Ниязов», сообщило Агентство морского и речного транспорта Туркменистана. К слову, как отмечает независимый портал «Хроника Туркменистана», новый морской порт и судостроительный завод «Балкан» были введены в строй в мае 2018 года, после чего власти рассказывали о мощности завода, позволяющей строить 4-6 судов в год, однако на данный момент не было построено ни одного.