Китай-Центральная Азия: Пекин действует энергично

Китай отправил делегацию из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, чтобы налаживать экономическое партнерство со странами ЦА. Китайские компании продолжают расширять связи с Казахстаном, а импорт автомобилей из КНР бьет рекорды. В Узбекистане озвучили ряд конкретных сроков по проекту железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а компания из КНР построит в стране солнечную электростанцию. Первая леди Кыргызстана подвела итоги проекта, реализованного совместно с посольством КНР, в то время как правительство открывает торговое представительство в Китае. Кроме того, Кыргызстан получил доступ к морскому порту в ОАЭ, в планах – транзит товаров из Китая. Таджикистан озвучил итоги товарооборота за 11 месяцев 2022 года.

Центральная Азия

Представители предприятий Синьцзян-Уйгурского автономного округа отправились в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в поисках новых контрактов, сообщило 13 декабря агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное управление коммерции. Делегацию возглавил заместитель председателя Народного правительства СУАР Сунь Хунмэй, цель поездки – «углубление торгово-экономического сотрудничества между Синьцзяном и странами Центральной Азии». «Ожидается, что члены делегации проведут диалог и обменяются мнениями с соответствующими правительственными органами, регионами и предприятиями для выявления потенциала многостороннего сотрудничества», – говорится в новости. Из текста следует, что китайские компании заинтересованы в налаживании партнерских отношений в химической области, торговле сырой нефтью, рынке смазочных материалов. «В ходе этой поездки мы проведем обмены мнениями по таким вопросам, как обеспечение бесперебойного функционирования международных логистических каналов, усиление строительства инфраструктуры в пропускных пунктах и укрепление сотрудничества между городами-побратимами», – заявил представитель китайского ведомства Лю Бо.

Развернутые китайскими властями репрессии в отношении представителей мусульманских меньшинств в Синьцзяне, в том числе представителей титульных наций стран ЦА, давно являются камнем преткновения в отношениях Пекина со странами региона. Вероятно, визит делегации из СУАР призван помочь сгладить эту проблему.

Казахстан

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании правительства высказался о способах диверсификации экспорта нефти: «Так, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран», – объявила пресс-служба премьер-министра 14 декабря. Для реализации этой задачи разработали «проект дорожной карты».

Участники саммита Европейского Шелкового пути (ESRS) в Дуйсбурге подняли вопрос о тарифах на транзитные перевозки в РК, сообщило издание RailFreight.com 16 декабря. Генеральный менеджер Air Sea Group Цзян Чунянь заявил, что повышение стоимости транзитных перевозок в 2022 году «создает определенные проблемы для деятельности» компании. На данный момент она «помогает клиентам сократить расходы за счет улучшения ситуации со своевременной доставкой и увеличения цикла оборота контейнеров». Представитель Max Container China Лэй Мин высказался о том, что увеличение тарифов через РК делает привлекательными другие маршруты, например, монгольский Эрэн-Хото вместо пунктов Алашанькоу и Хоргос, которые находятся на границе с РК. При этом, генеральный менеджер «Kazakhstan International Logistics» Садваккас Сейтжанов высказался о том, что «тарифы в следующем году останутся стабильными», а АО «Казахстанские железные дороги» считает это решение правильным.

В октябре 2022 года Казахстан импортировал из КНР 1 518 автомобилей, что больше, чем за весь 2021 год, сообщил Forbes.kz 14 декабря со ссылкой на данные Первого кредитного бюро (ПКБ). Хотя китайские автопроизводители пока не вышли в абсолютные лидеры, тенденции для них складываются весьма многообещающие. «Рост также начался в апреле, и сейчас он на пике – $27,8 млн за месяц и $111,9 млн за 10 месяцев – в 55,5 раз больше января-октября 2021-го», – отмечают аналитики ПКБ. На первом месте пока Япония, которая в октябре поставила в РК 1 911 автомобилей на общую сумму $81 млн.

Представители области Жетысу вместе с экономической и торговой делегацией правительства Синьцзяна провели форум, на котором обсуждалась работа специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», а также участие в проектах обеих сторон, написала пресс-служба акимата области 13 декабря. В рамках события Международный научный центр интеграции энергетики НАН РК и китайская компании ОАО “ТВЕА” СУАР КНР подписали меморандум о «строительстве объектов возобновляемых источников энергии».

15 декабря в Астане делегация СУАР КНР и представители Казахстана приняли участие в «презентации по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству», сообщило агентство «Жэньминь жибао», добавляя, что в результате было заключено контрактов на 1,37 млрд юаней в «сферах химической промышленности, инфраструктурного строительства, медицины и здравоохранения». Заместитель директора Комиссии по развитию и реформам Синьцзян-Уйгурского автономного района Лу Цзин высказался о потенциальном развитии проектов в «области ветряных установок, фотоэлектрического оборудования, аккумуляторного оборудования, а также инвестиций в проекты новых источников энергии, преобразования и реконструкции электросетевых электростанций».

16 и 17 декабря 2022 года в Казахстане не работали автомобильные пропускные пункты на границе с Китаем, объявил Комитет государственных доходов 15 декабря, добавив, что железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.

Регулярный рейс из Алматы в Сиань китайской авиакомпании China Southern Airlines будет запущен 23 декабря, написал 16 декабря Sputnik.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Мининдустрии РК. Рейсы будут выполняться на самолетах «типа Б-738» каждую пятницу. «По мнению казахстанских властей, открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами», – говорится в заметке.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собрал совещание «о крупных железнодорожных проектах», написала 16 декабря пресс-служба главы государства. В частности, в рамках встречи «ответственные лица рассказали о запланированной работе» по проекту строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Было заявлено открытие проектного офиса в Бишкеке, который, как рассказал в тот же день в интервью телеканалу «Узбекистан 24» председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов, должен быть запущен до 15 января. Также в рамках совещания докладчики сообщили, что планируют провести «переговоры с международными финансовыми организациями». Подготовка технико-экономического обоснования проекта ожидается к 1 июня 2023 года. Хуснутдин Хасилов в своем интервью также добавил, что «до конца января Узбекистан проведет с Кыргызстаном переговоры по форме и порядку управления проектом, а также выработает единый подход по основным техническим характеристикам железной дороги». Результаты этих переговоров будут представлены китайской стороне в начале февраля.

Китайская компания GD Power-Powerchina Consortium выиграла тендер на строительство и эксплуатацию солнечных электростанций в Узбекистане, сообщила пресс-служба Минфина РУ 16 декабря. Объект мощностью 150 МВт будет построен в Наманганской области. Два других тендера на подобные проекты в других регионах страны выиграли компании Masdar (ОАЭ) и Voltalia SA (Франция). «Планируется подписать соглашения о государственно-частном партнерстве и государственной поддержке с победителями в 1 квартале 2023 года, начать строительные работы в 4 квартале 2023 года и ввести эти станции в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года, переговоры продолжаются», – говорится в заметке.

«Узтемирйулконтейнер» и китайские компании China Railway Container Transport (CRCT, основной оператор контейнерных перевозок China Railway), JST Logistics Corporation и China Railway International Multimodal Transport Company провели видеоконференцию при поддержке посольства Узбекистана в Китае, написал 12 декабря UzDaily. На встрече стороны обсудили «развитие мультимодальных перевозок по коридору “Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа”, создание совместного предприятия и оперирования контейнеров CRCT на территории Узбекистана». Также сообщается, что представители компании CRCT планируют посетить РУ в конце этого года, чтобы продолжить переговоры.

Кыргызстан

Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь и первая леди КР, генеральный директор общественного фонда «Эне-балага тирек» Айгуль Жапарова приняли участие в церемонии завершения «проекта по созданию швейно-выпечных мастерских в Баткенской области», сообщила 18 декабря пресс-служба китайской дипмиссии. Ду Дэвэнь отметила, что «нынешнее всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Кыргызстаном находится в самом лучшем периоде в истории двух стран», а также заверила, что посольство готово продолжать сотрудничество с «Эне-балага тирек». В ответ Айгуль Жапарова поблагодарила китайскую сторону за помощь в реализации проекта, и обратила внимание на то, что «проект имеет большое значение для трудоустройства местных женщин, поддержания социальной стабильности и развития экономики».

На совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Кабинете министров КР заместитель председателя Кабмина Бакыт Торобаев среди прочего заслушал доклад «о ходе работ по строительству железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”», написала 12 декабря пресс-служба ведомства. Подробности доклада озвучены не были.

Кыргызстан откроет торговые представительства в Китае – такое решение принято на заседании Кабинета министров КР, написала 16 декабря пресс-служба ведомства. Также такие представительства открываются в Турции и Узбекистане. В публикации подчеркивается, что это сделано для «повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечения защиты внешнеэкономических интересов Кыргызской Республики в иностранных государствах». «Опыт других государств показывает, что институт торговых представителей – это достаточно эффективный механизм оказания поддержки экспортерами», – говорится в новости.

Кыргызстан получит доступ к морю через порты ОАЭ в результате подписания главой Кабмина КР Акылбеком Жапаровым соглашения с компаниями AD Ports Group и Maqta Gateway, сообщила 14 декабря пресс-служба ведомства. Кыргызстан получил более 300 000 квадратных метров земли в свободной экономической зоне KEZAD (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi), а после «проработки вопроса по порту в Бендер-Аббасе» Министерством экономики у страны будет два порта. «Транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран с использованием порта в Бендер-Аббасе даст нам выход в океаны, на рынки где проживает более 2 млрд человек. Необходимо приложить усилия для реализации намеченных планов», – рассказал Жапаров о новых открывшихся возможностях на заседании Кабмина 16 декабря. По мнению экспертов, благодаря этому партнерству, страна может нарастить реэкспорт китайских товаров, пишет Радио «Азаттык».

Таджикистан

Министерство экономического развития и торговли страны сообщило о встрече подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Таджикистана и Синьцзян-Уйгурского района (СУАР) Китая 16 декабря, на которой обсуждалось «привлечение прямых инвестиций, расширение торговли, в том числе развитие экспорта продукции из Республики Таджикистан в Синьцзян-Уйгурский район Китайской Народной Республики», например, по маршруту Душанбе – Кульма (погранпереход на границе с Китаем). Стороны также обсудили строительство дороги на этом участке и привлечение для этого финансирования КНР. На встрече прозвучали данные об итогах товарооборота между странами с января по ноябрь, который достиг 1,95 млрд долларов, увеличившись на 42,3%. В заседании приняли участие министр экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амин и заместитель председателя Народного правительства СУАР КНР Сунь Хунмэй.

Ланьчжоуский профессионально-технический институт ресурсов и окружающей среды проводит онлайн-обучение по ювелирному делу для сотрудников университетов и студентов из Таджикистана с 8 по 20 декабря, написало 16 декабря издание China.org.cn. Декан Института Конфуция при Горно-металлургическом институте Таджикистана Жэнь Гэнтянь «сказал, что Таджикистан имеет различные геологические сооружения, драгоценные металлы и нефриты, у которых высокая репутация на Древнем Шелковом пути». Участники обучения также могут приехать на обучение в Китай.