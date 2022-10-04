Китай-Центральная Азия: Пекин затягивает «Пояс и путь»

Китай, по сообщениям, пересматривает свою международную инвестиционную и кредитную политику, которая была одним из главных инструментов расширения его влияния, что с большой вероятностью будет иметь последствия и для Центральной Азии. Тем временем Казахстан провел две международные конференции с участием китайских коллег на темы нефти, газа и сельского хозяйства, а также заключил предварительный договор о сотрудничестве с крупнейшим китайским банком и планирует построить новую железнодорожную ветку в КНР. Но есть и проблемные вопросы: от Казахстана ждут реакции на преступления против этнических казахов в Синьцзяне, а Китай ставит препоны на пути казахстанских товаров. В Узбекистане продолжается шлейф мероприятий вслед за проведенным в сентябре саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): из Китая в Самарканд запущен поезд по новому маршруту в рамках Пилотной зоны «Китай-ШОС»; страны обсудили упрощение процедур торговли в рамках ШОС. Президент Кыргызстана сменил посла страны в КНР, а бывший президент Туркменистана опубликовал статью в правительственном СМИ Китая, в которой предложил нарастить поставки газа в КНР. Таджикистанско-китайский бизнес поддерживает развитие китайской культуры в стране – не только деньгами, но и изданием книг с изречениями Конфуция.

Центральная Азия

Реализация инициативы «Пояс и путь» (также известной как «Один пояс, один путь») потребовала от Китая вложений на 1 триллион долларов, включая как прямые инвестиции, так и кредиты странам-партнерам. Однако теперь Пекин столкнулся с проблемой просроченной задолженности в десятки миллиардов долларов и заморозки некоторых проектов. В результате китайские власти начали пересмотр инициативы, предусматривающий ужесточение процедур оценки рисков проектов и выдачи кредитов, а также поиск софинансирования со стороны государств-партнеров, говорится в статье The Wall Street Journal от 26 сентября.

Принятые в Пекине решения по этому поводу, скорее всего, окажут самое непосредственное влияние на страны Центральной Азии. После нападения России на Украину Китай резко сократил транзит товаров через РФ в Европу (как минимум на 35 процентов по результатам первых девяти месяцев 2022 года), переориентировавшись на другие маршруты. На этом фоне начали активно обсуждаться дополнительные инвестиции как в существующую, так и в новую транспортную инфраструктуру через территорию Центральной Азии. Но в случае значительного пересмотра Пекином своей кредитно-инвестиционной политики эти проекты могут претерпеть значительные изменения или даже оказаться под вопросом.

Между тем 27 сентября в китайском Сиане прошел Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии, где участвовало больше 200 представителей КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, пишет информагентство «Синьхуа». В рамках события были проведены дискуссии на темы «традиционной медицины и здравоохранения, археологии и охраны культурного наследия, образования и молодежных обменов».

Казахстан

Торгово-промышленный банк Китая в Алматы, являющийся подразделением крупнейшего в КНР – и в мире – банка ICBC, и Внешнеторговая палата Казахстана заключили меморандум о взаимопонимании, в который входит договоренность о «взаимовыгодном сотрудничестве для повышения конкурентоспособности бизнеса в Республике Казахстан и Китайской Народной Республике, для развития тесных коммерческих связей и увеличения объема двусторонних инвестиций и импортных-экспортных операций», сообщила Национальная палата предпринимателей РК 1 октября. Китайская сторона будет «оказывать содействие казахстанским компаниям в поиске новых партнеров для увеличения экспортных операций в Китай», а Внешнеторговая палата Казахстана планирует «информировать» о возможных инвестиционных проектах и их государственной поддержке со стороны РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Абайскую область рассказал, что страна планирует построить в этом регионе новую ветку железной дороги в Китай через село Бахты, сообщила пресс-служба главы государства 30 сентября: «В регионе необходимо создать “сухой порт”, “логистический парк” и развивать транспортные коридоры. Через Семей (административный центр Абайской области – прим.ред.) проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста», – добавил Токаев на встрече с представителями области Абай.

Но в сотрудничестве между КНР и РК существует и значительное число проблемных сфер.

Во время международной конференции «Нефть и газ Казахстана» KIOGE-2022, проходившей 28-29 сентября в Алматы, генеральный директор китайской компании CNPC International Kazakhstan Ли Юнхун намекнул на наличие проблем в этой сфере, призвав РК «создать льготные условия для привлечения инвестиций в новые газовые проекты», включая корректировку ценовой политики и законодательства в этой сфере, сообщило агентство «Интерфакс-Азербайджан».

29 сентября в Астане на еще одной международной конференции Eurasian Agricom заместитель руководителя «КТЖ-ГП» («Казахстанские железные дороги – грузовые перевозки») по грузовой коммерческой работе Нуржан Кельбуганов рассказал, что с железнодорожными перевозками в Китай до сих пор остаются проблемы: «Если у нас была договоренность 18 поездов сдавать [в сутки] на стыке Достык-Алашанькоу, на сегодня фактически это 11-12 поездов. Это связано с тем, что китайская сторона проводит двойную обработку всех принимаемых грузов». Вдобавок, Китай не закончил строить терминал для «насыпных грузов, в том числе руды, которая занимает 70% в общем объеме поставок», пишет издание ElDala.kz, что также может замедлять перевозки. Достаточно острая проблема сохраняется и с поставками зерна в КНР. В 2021 году КНР перестала принимать казахские зерновозы, а следом и зерно в крытых вагонах. «В результате, мы провели переговоры с бизнесом и договорились начать перевозку сельхозгрузов в контейнерах. И тут наметилась хорошая тенденция роста. Но сейчас появились проблемы и по сдерживанию контейнерных поездов китайской стороной, на сегодня мы имеем порядка 20 брошенных контейнерных поездов с зерновыми грузами», – сказал Кельбуганов и добавил, что «хотя Китай заявляет, что готов принимать в сутки по 1-2 контейнерных поездов с зерновыми грузами, фактически принимает 1 поезд в 2-3 суток».

В августе верховный комиссар ООН Мишель Бачелет опубликовала доклад о нарушениях прав уйгуров и тюркских народов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Международная правозащитная организация Human Rights Watch 29 сентября опубликовала статью директора организации по Европе и Центральной Азии Хуга Уильямсона, где сообщается, что «в начале октября Совет по правам человека в Женеве – главный правозащитный орган ООН – проведет голосование процедурного характера о вынесении доклада по Синьцзяну на обсуждение в начале следующего года». Уильямсон в тексте обращается к Казахстану с призывом высказаться и поучаствовать в том, «чтобы доклад Бачелет был вынесен на обсуждение на Совете по правам человека», так как в лагерях Синьцзяна находятся этнические казахи и граждане РК. В день публикации статьи родственники пленных казахов, которые находятся в Синьцзяне, вышли в свой 600-й день протеста к консульству Китая в Алматы.

Узбекистан

28 сентября из расположенной в китайском Циндао Пилотной зоны «Китай-ШОС» в Самарканд был отправлен первый поезд «Экспресс-линии ШОС». Инициатива «направлена на дальнейшее расширение взаимосвязанности между Китаем и странами Центральной Азии и Европы», пишет информагентство «Дунё». В состав поезда вошло 100 контейнеров с «оборудованием, запасными частями и предметами первой необходимости», он пробудет в пути примерно 10 дней. Всего из Циндао запущено 18 международных маршрутов. Пилотная зона «Китай-ШОС» была создана как новая платформа для международного сотрудничества в рамках китайской инициативы «Пояс и путь».

Кроме того, Государственный таможенный комитет Узбекистана вместе с Главным таможенным управлением КНР и участниками Пилотной зоны «Китай-ШОС» обсудили совместную торговлю, а именно – процедуры для ее упрощения и признание системы «уполномоченных экономических операторов (УЭО) Узбекистана и Китая», сообщило «Дунё» от 2 октября. Директор Департамента управления предприятиями таможни Циндао Юэ Цзинбо сообщила, что системы УЭО планируют интегрировать в работу таможни Узбекистана для облегчения торговли между КНР и Узбекистаном. А также вместе с таможней Циндао будет создана рабочая группа для «использования преимуществ местной платформы экономического и торгового сотрудничества между странами ШОС», рассказала директор Комитета по управлению Пилотной зоны «Китай-ШОС» Линь Чанхуа.

Информагентство «Синьхуа» 27 сентября опубликовало заметку с цитатами из интервью с заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Мирзохидом Убайдуллаевым. В нем чиновник заявил, что «Китай смог достичь небывалых результатов в сфере сокращения бедности и стать одной из самых успешных стран в данном направлении». Китай и Узбекистан сотрудничают в этой сфере в рамках меморандума «о взаимопонимании в области сокращения бедности».

14 октября состоится первый рейс Урумчи-Ташкент авиакомпании China Southern Airlines. Он будет проходить регулярно по пятницам на самолетах Boeing 737 и Boeing 787, написало акционерное общество «Uzbekistan Airports» в своем телеграм-канале 26 сентября.

В телеграм-канале главы пресс-службы Госкомстата Узбекистана 28 сентября появилась новость о том, что из примерно 1,9 миллиона мобильных телефонов, ввезенных к РУ с января по август 2022 года, около 1,4 миллиона импортировали из Китая.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил нового посла страны в Китае, сообщила 27 сентября пресс-служба главы государства. Чрезвычайным и полномочным послом КР в КНР стала Актилек Мусаева, сменившая на этой должности Канайым Бактыгулову. До назначения Мусаева была вице-президентом Кыргызско-китайской ассоциации по торгово-экономическому сотрудничеству, а ранее также занимала ряд связанных с КНР должностей.

Туркменистан

Китайское правительственное СМИ «Жэньминь Жибао» 2 октября опубликовало статью бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Текст на русском приводит государственное информагентство «Туркменистан: Золотой век». Статья экс-главы государства, а ныне председателя верхней палаты парламента, посвящена 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений двух стран. В ней политик отмечает общую «многовековую историю», называет нынешние отношения «образцовыми», говорит о «полном взаимопонимании», а также отмечает, что топливно-энергетическая сфера является «важнейшим приоритетом сотрудничества» Туркменистана и Китая.

Бердымухамедова-старший также попытался лоббировать один из приоритетов Ашгабата – строительство новой ветки газопровода в КНР. «Сегодня мы работаем над вопросами увеличения объемов поставок туркменского природного газа с учетом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи готовы к предметному обсуждению возможностей строительства четвертого трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай», – пишет он.

Еще одной важнейшей сферой общего сотрудничества экс-президент назвал транспортно-логистическое партнерство. «В настоящее время Туркменистан совместно с партнерами создает разветвленную сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток-Запад и Север-Юг. В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтики», – отметил он, а также понадеялся на «полное раскрытие потенциала перевозок из Китая через Туркменистан в Европу, на Ближний Восток всеми видами транспорта, включая железные и автодороги, авиасообщение, другими инфраструктурными системами».

Громкие заявления политика о развитии транспорта и прочих связей, однако, контрастируют со статусом Туркменистана как одной из самых закрытых стран мира.

Таджикистан

Институт Конфуция в Душанбе получил в дар 300 книг «Изречения Конфуция», написало 28 сентября агентство «Азия-Плюс», цитируя пресс-релиз. Подарок поступил от Таджикско-Китайской горнопромышленной компании, которая профинансировала перевод и издание книги тиражом 1000 экземпляров. Издание приурочено к международному дню Института Конфуция. «С момента основания Таджикско-Китайской горнопромышленной компании в 2007 году мы считаем своей обязанностью содействовать культурному обмену между Китаем и Таджикистаном, а также укреплению дружбы между нашими народами. Мы инвестировали более 50 миллионов юаней в создание “Центра культурного обмена Таджикистана и Китая”», – приводит издание слова генерального директора компании Ли Яо Хуэй.

Институты Конфуция, работающие во многих странах мира, включая ЦА, считаются одним из инструментов влияния КНР.