Китай-Центральная Азия: Пекин наращивает влияние

Центральная Азия

«Синьхуа» 9 декабря выпустило заметку об окончании 5-го Всемирного медиа-саммита, организованного китайскими властями в Гуанчжоу и Куньмине со 2 по 8 декабря. Тема мероприятия была посвящена развитию контактов между СМИ в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Интервью «Синьхуа» дали несколько главных редакторов СМИ Центральной Азии, в том числе главред кыргызстанского информагентства «Кабар» Медербек Шерметалиев, сказавший, что страны «Пояса и пути» могут сами решать много вопросов и формировать повестку, а «задача СМИ состоит в том, чтобы раскрыть созидательную суть и важность тех процессов, которые были запущены Китаем». Генеральный директор Информационного агентства «Медиа-Туркмен» Бекдурды Амансарыев высказался о «сообществе единой судьбы» с Китаем, в том числе в сфере СМИ, а гендиректор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов заявил, что «Китай активно участвует в строительстве Нового Узбекистана» и дал сводку достижений в двусторонних отношениях. Ранее схожим образом о роли СМИ в рамках инициативы «Один пояс, один путь» высказался и главный редактор газеты «Деловой Казахстан» Серик Коржумбаев.

В последние годы Пекин самым активным образом налаживает контакты со СМИ стран Центральной Азии – как в двустороннем, так и в многостороннем формате – с целью продвижения своей повестки и усиления своей мягкой силы в регионе.

Казахстан

Китай продолжает активно усиливать свое влияние в Казахстане. В частности, на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева (ВКТУ) открылась «уникальная» мастерская Лу Баня, заявило 9 декабря Министерство науки и высшего образования РК (МНВО). Заведение «позволит студентам изучать передовые автомобильные технологии с использованием современного китайского оборудования, подготовит новое поколение инженеров», в связи с чем из Китая привезли большой объем передового китайского оборудования, утверждается в заметке.

Формально подобные заведения – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира. Первая в Центральной Азии мастерская открылась в прошлом году в Таджикистане, а буквально пару недель назад схожее заведение было запущено в Узбекистане. На очереди также Кыргызстан.

Также 8 декабря в Казахском национальном университете (КазНУ) имени аль-Фараби 44 университета КНР рассказали о своих программах и путях поступления для потенциальных абитуриентов, сообщило МНВО РК. На открытии мероприятия советник президента РК Малик Отарбаев передал слова напутствия от Касым-Жомарта Токаева. Заместитель генерального секретаря Стипендиального совета Тьян Лулу рассказала о повышении качества учебы в китайских вузах. В рамках выставка прошла встреча делегаций КНР и РК о новых проектах.

К слову о мягкой силе и усилиям по расширению влияния, присутствовавшие на открытии вышеупомянутых мероприятиях китайский посол в РК Чжан Сяо и генконсул в Алматы Цзян Вэй воспользовались случаем, чтобы провести переговоры с казахстанскими чиновниками. В частности, после открытия мастерской при ВКТУ они встретились акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым, сообщила пресс-служба акимата 9 декабря. Стороны обсудили приграничное сотрудничество, в том числе потенциальные проекты в «туризме, медицине, орошаемом земледелии, пчеловодстве и мараловодстве», а также «размещение бондовых складов». Ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

Ранее, 5 декабря, посол Сяо также провел встречу с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, по результатам которой пресс-служба последнего опубликовала сообщение, где говорилось, что «Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям», в том числе «в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики», а также «углубления культурно-гуманитарных связей».

И взаимодействие действительно развивается. В частности, мониторинговое агентство Energyprom.kz 6 декабря опубликовало данные по торговле Казахстана и КНР на основе подсчетов Бюро национальной статистики РК. В последние годы товарооборот между странами ежегодно активно рос и в этом году Китай стал ключевым партнером Казахстана по внешней торговле – его доля во внешнеторговом обороте РК достигла 21,3 процента, пишут авторы на основе данных за январь-сентябрь 2023 года. За этот период в денежном эквиваленте товарооборот достиг 21,7 млрд долларов. Россия заняла второе место в доле товарооборота РК (18,6 процента) и денежном его выражении (18,9 млрд). Таким образом, Россия уступила КНР свой последний торговый бастион в постсоветской Центральной Азии: Китай уже давно стал главным внешнеторговым партнером Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, и в целом закрепился в качестве главного международный игрока в регионе, который Москва считает «зоной исключительных интересов России». Тем временем, по версии Пекина, Китай стал основным торговым партнером Казахстана гораздо раньше.

Кроме того, Казахстан рассчитывает зарабатывать больше не только на прямой торговле с КНР, но и на транзите китайских товаров в другие страны. По результатам девяти месяцев 2023 года транзит китайских товаров через Казахстан по сравнению с прошлым годом «уже вырос вдвое» до 1,5 млн тонн, а к 2029 году объем транзита вырастет в пять раз, сказал вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев, признав при этом, что это капля в море, т.к. «ежегодно из Китая в Европу морским путем перевозится до 1,6 млрд тонн грузов».

Одновременно замминистра транспорта РК Талгат Ластаев встретился с китайскими транспортными компаниями, передает пресс-служба Минтранса РК 6 декабря. В заметке утверждается, что «представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий, а China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык», но о каких-либо конкретных соглашениях не говорится.

Между тем в Китае 7 декабря прошел 10-й Международный форум руководителей энергетических компаний, где Казахстан был в частности представлен послом РК в КНР Шахратом Нурышевым, рассказавшем участникам о плане Казахстана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтехимических проектов на 2023-2027 годы, сообщило посольство 9 декабря.

Также в Китае прошло 39-е заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию доходов и спонсорству терроризма, заметку о событии публиковало Агентство РК по финмониторингу 9 декабря. Казахстан был представлен сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции и Академии AML. Главным образом на заседании приняли «Стратегию ЕАГ на 2024-2028 гг. и уточненный План работы на 2024 год». Что касается планов Казахстана, то стране помогут в техническом обеспечении лучшей работы «антиотмывочной системы».

Посольство КНР в Казахстане 8 декабря объявило о снижении сборов на визы с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года с целью наращивания потока гостей. Например, однократная виза для граждан Казахстана теперь обойдется в 10500 тенге (около 22 долларов). Остальные тарифы указаны в публикации посольства. С 10 ноября между КНР и РК заработал взаимный 30-дневный безвизовый режим для туристов, граждан, отправляющихся на лечение или в рабочую поездку.

Кыргызстан

Влияние китайской пропаганды на медиапространство Кыргызстана попыталось оценить издание Радио «Азаттык» в публикации от 7 декабря. По мнению авторов, «в Кыргызстане оживилась информационная политика Китая; материалы в поддержку Пекина и критика демократических ценностей регулярно публикуются как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях и мессенджерах», и действует целый ряд СМИ, регулярно публикующих информацию, поддерживающую международную политику КНР. При этом официально в Кыргызстане зарегистрированы всего три китайских медиа: «Синьхуа», «Вэн Вэй По» и «Наблюдатель шелкового пути».

Также председатель Независимого профсоюза журналистов Кыргызстана Азамат Касыбеков посетил Синьцзян в рамках пресс-тура для журналистов из ЦА и РФ, после чего дал небольшое интервью изданию «Silunews», оно опубликовано 10 декабря. В публикации Касыбеков положительно отозвался о Китае и заявил, что «как председатель Независимого профсоюза журналистов, я хочу поделиться историями, которые я увидел, со своими коллегами, чтобы они ... испытали необыкновенное».

Кстати о влиянии, делегация судей из КНР посетила Верховный суд КР и встретилась с его руководством, написал 5 декабря «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского ведомства. «Визит стал продолжением договоренностей, достигнутых по итогам Второго форума судей региональных судов Китай – ШОС», – говорится в заметке, где также подчеркивается, что верховные суды КНР и КР уже очень давно «поддерживают дружественные отношения» и регулярно совершают взаимные визиты. Также в ходе визита делегации запланированы визиты в региональные суды.

Тем временем «Кыргыз темир жолу» («Кыргызские железные дороги», КТЖ) объявили, что за 10 месяцев текущего года перевезли 7,45 млн тонн грузов, что на 982,59 тысяч тонн выше, чем за тот же период прошлого года, пресс-служба транспортной компании опубликовала статистику 11 декабря. Ключевой причиной такого роста названы «реализация мультимодальных коридоров “Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан”, “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, “АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркмения – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа”, результат ввода в эксплуатацию 100 грузовых вагонов, закупленных в 2021-2022 годы и рост объема потребностей населения».

Кроме того, 8 декабря было подписано соглашение между Кабинетом министров Кыргызстана и OcOO «Кыргызско-китайский инвестиционный холдинг» о реализации инвестпроекта «Евразийский торгово-логистический комплекс» на сумму более 700 млн долларов, пишет пресс-служба Кабмина. Проект будет реализован на территории Чуйской области и включит в себя «торговый город, международно-выставочный центр, центр складского и логистического обеспечения с бондовыми зонами, маркетплейсы крупногабаритного оборудования, жилищные и гостиничные комплексы».

Между тем проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» на этой неделе вновь привлек внимание прессы. Заместитель главы ГП «НК “Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов объявил во время пресс-конференции о том, что в соответствии с ТЭО проекта, «строительство дороги оценивается примерно в 4 млрд долларов», его слова приводит «Kaktus.media» 6 декабря. Теперь ожидается привлечение средств вместе с КНР и РУ.

Тем временем министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев 8 декабря встретился в Пекине с главой фонда «Шелкового пути» Цай Сюэцзюнем, пишет пресс-служба министерства. Амангельдиев объявил о заключении соглашения с «Bank of China» о «проведении денежных операций в китайских юанях и открытия корреспондентских счетов в китайских банках». В ответ Цай Сюэцзюнь предложил «использовать возможность кредитования банка развития Китая и Эксимбанка», поскольку во время майского саммита в Сиане была достигнута договоренность о финансировании проектов на линии «Пояса и пути» на сумму 350 млн юаней.

В тот же день Амангельдиев провел встречу с Гуо Лонгсинг, председателем правления китайской госкомпании «China Hi-Tech New Energy Auto Co., Ltd.», занимающейся производством электромобилей. Министр рассказал о текущем положении рынка электромобилей в КР, а также озвучил возможные льготы для компании в случае ее выхода на рынок Кыргызстана. Гуо в ответ объявил об интересе компании открыть сборочную линию на территории КР.

Новый регулярный авиарейс по маршруту «Чэнду – Бишкек – Чэнду» будет запущен с 12 декабря, написала 8 декабря пресс-служба кыргызстанского МИД. Рейс будет выполняться китайской компанией «Loong Air» в утреннее и дневное время дважды в неделю.

Узбекистан

Возможное строительство солнечных энергетических систем в Узбекистане обсудили работники Генконсульства РУ в Гуанчжоу и китайская компания «Laplace Energy Technology». «Наша компания готова сотрудничать с узбекской стороной по проведению [технико-экономического обоснования] и переподготовке специалистов в этой области», – сказал заместитель гендиректора организации Вейан Сион, а на следующем этапе переговоров запланирован визит представителей компании в Узбекистан, сообщается в публикации информагентства «Дунё» от 8 декабря.

В Ташкенте 6 декабря начали развозить пассажиров новые китайские электробусы-гармошки фирмы «King Long». АО «Тошшахартрансхизмат» рассказало в телеграм-канале, что 200 таких машин было закуплено у Китая, еще два автобуса Узбекистану предоставили в качестве «бонуса».

Таджикистан

В Таджикистан 5 декабря с официальным визитом приехали представители органов гражданской авиации КНР, их приезд активно освещался пресс-службой госпредприятия «Таджикаэронавигация». Ключевым событием и основной целью их визита стало участие в координационном совещании, итогом которого стало подписание соглашения между РТ и КНР «об открытии нового маршрута “Помир – Шенчэ”». 6 декабря китайские гости в сопровождении посла КНР в Таджикистане Цзи Шумина посетили офис ГУП «Таджикаэронавигация», где ознакомились «со всеми аспектами предоставления навигационных услуг», а также «провели переговоры о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества». Позднее китайская делегация также посетила историко-культурный заповедник Гиссара и Национальный музей Таджикистана.