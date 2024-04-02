Китай-Центральная Азия: Пекин наращивает преимущество в качестве ключевого партнера стран региона

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №96: 25 марта – 1 апреля)

Центральная Азия

В городе Сиань китайской провинции Шэньси 30 марта прошла церемония запуска секретариата механизма сотрудничества формата Китай-Центральная Азия, сообщило новостное агентство «Синьхуа». В мероприятии приняли участия замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и послы стран Центральной Азии в КНР.

Сунь заявил, что «первостепенной обязанностью секретариата является продвижение реализации консенсуса и результатов, достигнутых главами шести государств, проведение подготовительных работ для саммита Китай-Центральная Азия, обслуживание встреч министров иностранных дел и механизмов сотрудничества в ключевых областях».

Примечательно, что самым высокопоставленным дипломатом на открытии секретариата был наравне с китайским представитель Казахстана.

Казахстан

Неделя в китайско-казахстанских отношениях видалась богатой на громкие заявления и визиты на высоком уровне, но бедной на осязаемые результаты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-29 марта посетил Китай, где принял участие в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума и провел встречи с рядом чиновников, включая председателя посткомитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и генсека ШОС Чжан Мина, а также представителей крупного китайского бизнеса, сообщила пресс-служба главы РК.

Примечательно, что в этот раз Токаев не встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, а также не привез из КНР каких-либо значительных договоров. Это резко контрастирует с результатами двух прошлогодних визитов: по результатам поездки в мае 2023 года было подписано 47 документов на сумму 22 млрд долларов, а во время октябрьского визита – 30 документов на 16,54 млрд, и оба раза Си уделил Токаеву время.

Также Китай посетил зампремьера и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, где 29 марта провел встречу с главой МИД КНР Ван И, в ходе которой «состоялось первое заседание Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран, соответствующий меморандум о создании которого был подписан сторонами в тот же день», заявила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства. Казахстанский чиновник также встретился с представителями китайского бизнеса, однако о подписании каких-либо конкретных контрактов не сообщалось.

Кроме того, Нуртлеу посетил церемонию открытия года Года туризма Казахстана в Китае, состоявшейся в Пекине 29 марта. В этой связи Минтуризма РК заявило о намерении привлечь больше китайских туристов и с этой целью заключило договор с компанией Kazakh Tourism на сумму 48,4 млн тенге ($107,4 тыс.) на рекламу в популярных в КНР соцсетях WeChat и Weibo. Охватить планируется не менее 3 млн пользователей. Также в казахстанском МИДе рассказали 1 апреля, что после введения безвизового режима между Казахстаном и Китаем 10 ноября 2023 года страну посетили 126 тыс. граждан КНР. За этот же период 173 тыс. человек из РК побывали в Поднебесной.

Состоялись и визиты в обратном направлении. Непосредственно перед вылетом в Китай, Токаев 26 марта принял в Астане председателя правительства Синьцзяна Эркина Тунияза. Токаев заявил, что «СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР» (на Синьцзян, например, приходится две трети товарооборота двух стран) и визит Тунияза «будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества», но никаких документов по результатам встречи подписано не было.

Но кое-какие контракты на этой неделе все-таки были заключены. В частности, 26 марта в Астане Северный аграрный союз Казахстана и китайская HK Daksing Industrial Co., Limited подписали меморандум об экспорте из республики в КНР 200 тыс. тонн сельхозпродукции, который в следующие три года должен возрасти до 1 млн тонн. В Китай отправятся пшеница, ячмень, лен, рапс, овес, подсолнечник, горох, чечевица, сафлор, рожь, растительные масла и так далее.

Также 26 марта в Астане состоялась конференция по торгово-экономическому сотрудничеству Китай – Казахстан, в которой приняли участие «около 200 бизнесменов, а также руководители отраслевых ассоциаций, представители государственного и квазигосударственного секторов», сообщило Министерство торговли и интеграции РК, добавив, что по результатам мероприятия «представители бизнеса Казахстана и Китая заключили договоры на поставку товаров на общую сумму $164,5 млн». Большую часть этой суммы обеспечил лишь один контракт: компания Orbis Manufacturing подписала соглашение с производителем автомобилей Yibin Kaiyi Automobile и получила право на производство машин под брендом KAIYI на территории Казахстана. Президент Orbis Kazakhstan Сухраб Махмудов пообещал вложить 72 млрд тенге ($161,1 млн), чтобы организовать «производство высокотехнологичных автомобилей ведущих брендов Китая».

Узбекистан

Согласно данным за январь-февраль 2024 года, Китай остается крупнейшим торговым партнером Узбекистана, сообщило издание «Gazeta.uz» 27 марта со ссылкой на данные Агентства статистики РУ. На долю Поднебесной приходится 21,5% всей внешней торговли республики, при этом импорт из КНР ($1,7 млрд) в пять раз превосходит экспорт из Узбекистана ($349,4 млн).

В феврале 2024 года Узбекистан резко сократил поставки природного газа в Китай, написал сайт «UzDaily.uz» 28 марта. В денежном эквиваленте экспорт «голубого топлива» обвалился на 52% с $38,77 млн до $18,6 млн. Впрочем, в первой четверти 2023-го республика вообще не осуществляла поставок этого ресурса в КНР. К тому же Узбекистан сейчас проходит через, своего рода, газовый кризис – в 2023 году страна впервые в истории превратилась из экспортера в импортера газа, то есть объемы купленного превышали объемы проданного. При этом узбекистанские данные сильно расходятся со статистикой Главного таможенного управления КНР, согласно которому Китай импортировал из Узбекистана газ на 57,38 млн долларов (в январе — $38,77 млн, в феврале — $18,6 млн). Между тем Ташкент утверждает, что экспортировал «голубого топлива» в КНР на $26,7 млн – $21 млн в январе и $5,7 млн в феврале. «Gazeta.uz» напоминает, что министр энергетики Журабек Мирзамахмудов объяснял разночтения тем, что Пекин записывает в узбекистанские показатели транзит туркменского газа. Однако даже в этом случае цифры не сходятся, отмечает издание.

Кроме того, 1 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял китайскую делегацию во главе с членом Государственного совета КНР, министром общественной безопасности Ван Сяохуном, объявила пресс-служба главы РУ. В ходе встречи обсуждались «вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности», включая «региональное взаимодействие». В сообщении не упоминалось подписание каких-либо конкретных документов, но уточнялось, что визит китайского чиновника состоялся «в развитие договоренностей январской встречи на высшем уровне».

Ранее, 28 марта, Мирзиёев также принял китайскую делегацию во главе с председателем правительства Синьцзяна Эркином Туниязом. Во время встречи были озвучены результаты сотрудничества с СУАР, а частности то, что компании из этого региона инвестировали в узбекскую экономику 3,5 миллиарда долларов, а также на Синьцзян приходится около 10 процентов товарооборота между РУ и КНР. Также упоминалось, что «особое внимание было уделено продвижению проекта строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай». Однако ни о каких новых контрактах по результатам общения не сообщалось.

Кыргызстан

Глава правительства СУАР Эркин Тунияз также посетил Кыргызстан, где провел встречи с местными чиновниками, включая главу Кабмина КР Акылбека Жапарова, сообщила пресс-служба кыргызстанского ведомства. Стороны обсудили широкий ряд вопросов, включая железную дорогу Узбекистан-Кыргызстан-Китай, но ни о каких конкретных договоренностях, подписанных в рамках визита, не упоминалось.

Между тем Китай занял уверенное первое место по числу прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику КР в 2023 году, сообщило издание KaktusMedia 27 марта со ссылкой на данные Нацстаткома республики. Общий приток ПИИ составил $798,2 млн, из которых на КНР пришлись $220,8 млн. На втором месте расположилась Россия со $147,4 млн, на третьем – Казахстан с $67,3 млн. При этом по сравнению с 2022 годом поступление ПИИ в страну снизилось на $404,3 млн. И в этом антирейтинге также первая позиция оказалась за Поднебесной, которая «недоинвестировала» в Кыргызстан $187,9 млн.

Самыми привлекательными отраслями для иностранных инвесторов стали обрабатывающие производства ($226,4 млн) и добыча полезных ископаемых ($169,2 млн).

Между тем Бишкек не оставляет усилий по привлечению китайского бизнеса в другие отрасли. Так, в провинции Шаньси сотрудники Министерства экономики и коммерции провели презентацию «перспективных проектов в сельскохозяйственной отрасли Кыргызстана». Представители КР не скрывали, что республика заинтересована «в получении выгод от технологических достижений и инновационных решений Китая в сельском хозяйстве». По их словам, перспективное направление – развитие аквакультуры и выращивание кыргызской форели, которой можно было бы производить до 100 тыс. тонн в год. Кыргызские чиновники заверили, что готовы использовать «инновационные решения» и для импорта в КНР фасоли, картофеля, яблок, абрикосов, сухофруктов, чернослива, арбузов и молочной продукции.

Кроме того, 31 марта министр энергетики республики Таалайбек Ибраев договорился с председателем правления компании TBEA Чжан Синем о ремонте китайскими специалистами ТЭЦ Бишкека, где в ночь с 1 на 2 февраля произошла авария, из-за чего большинство жителей столицы остались без тепла и горячей воды почти на сутки, а некоторые – и без электричества, сообщило Радио «Азаттык». TBEA пообещала отремонтировать блоки №3 и №4, а также обучить сотрудников ТЭЦ, чтобы в дальнейшем они сами могли ремонтировать теплоэлектростанцию. Правда, такое сотрудничество обходится Бишкеку недешево. В 2014–2017 годах TBEA провела модернизацию ТЭЦ, для чего Кыргызстан взял кредит у Экспортно-импортного банка Китая на сумму $386 млн. До 2025 года республика платит только проценты и лишь затем начнет погашать основной долг – вплоть до 2034 года, вернув китайскому банку в итоге $492 млн. На эти деньги были модернизированы только 30% ТЭЦ.

Таджикистан

Китайская компания CNPC Central Asia В. V. получила полный контроль над разработкой нефтегазового месторождения «Биштинчак», сообщило издание «Азия-Плюс» 29 марта, уточнив, что «нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала дополнительное соглашение между правительством страны, CNPC и французской компанией Total Е&Р Tajikistan В. V.», по которому французы уступили свою долю китайцам. Речь идет об энергетическом «долгострое», история которого тянется с 2008 года, когда правительство республики заключило контракт с канадской компанией Tethys Petroleum на разработку месторождения, где якобы были обнаружены «супергигантские» запасы нефти и газа. Уже тогда руководство республики поспешило заявить, что сможет обеспечивать себя природным газом в ближайшие годы, однако дальше разведки дело с тех пор так и не сдвинулось. В 2013 году к проекту присоединились CNPC и Total. В 2018-м Tethys вышла из проекта, сославшись на риски и значительные расходы, которые потребуются для продолжения работы. Теперь китайцы остались в гордом одиночестве.

Тем временем президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы в 2024 году, которая составит 6,5 тыс. человек – на 1000 меньше, чем в 2023-м, написало издание «Азия-Плюс» 28 марта. Отмечается, что иностранцы, трудящиеся «в приоритетных проектах и инвестиционных отраслевых соглашениях на основе межгосударственных или межправительственных актов, в данную квоту не входят». Согласно указу, почти 70% всех квот – 4440 – Рахмон выделил Китаю. На втором месте с большим отставанием расположился Афганистан – 400 квот, Россия – лишь на девятом месте со 100 квотами.

Туркменистан

Ашгабат и Пекин решили развивать туризм, о чем поспешила сообщить газета «Нейтральный Туркменистан». Китайская компания WEIDU заключила меморандум с туркменской фирмой Aziýanyň Merjeni syýahat operator об организации обмена туристическими группами, заявило государственное агентство «Туркменавтоулаглары» 28 марта. Представитель WEIDU в республике Равиль Фарахов похвастался, что правительство КНР «для поощрения туризма выделяет субсидии на каждый рейс», которые включены в путевки. «Путевка будет очень дешевая, включающая дорогу, проживание с завтраком и комплименты от компании», – дал туркменским путешественникам повод для мечтаний Фарахов. Впрочем, первым рейсом в Китай полетят журналисты, чтобы «рассказать туркменистанцам» всю правду о Поднебесной. Из КНР в республику также планируют запустить туристические рейсы и обещают каждую неделю привозить в одну из самых закрытых стран мира по 200 китайцев, а затем довести это число до тысячи. «Это очень выгодно для Туркменистана», – сказал Фарахов.