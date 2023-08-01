Китай-Центральная Азия: Пекин обещает новые миллиардные инвестиции

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Кыргызстан заключил «крупнейшее за всю историю» инвестиционное соглашение с китайскими компаниями. Военные прокуратуры Китая и Узбекистана договорились расширить сотрудничество, а новый китайский посол в Ташкенте развил бурную деятельность. Китай и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и туризма. Из Туркменистана в КНР открылся новый грузовой маршрут, а также страну посетил крупный аппаратчик Компартии Китая. В Таджикистане прошла церемония оглашения победителей стипендиальной программы КНР.

Кыргызстан

Кыргызстан заключил инвестиционное соглашение с «консорциумом крупнейших компаний КНР: “PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd”, “Green Gold Energy” (GGE) и “China Railway 20th Bureau Group Co Ltd”» на строительство Казарманского каскада ГЭС, который будет включать четыре гидроэлектростанции общей мощностью 1,160 МВт, написала пресс-служба Кабмина КР 27 июля. Предполагаемая сумма инвестиций составит 2,4-3 млрд долларов, но «будет точно установлена по результатам разработки детального проектирования». По словам Акылбека Жапарова, главы Кабинета министров КР и руководителя администрации президента, «соглашение является крупнейшим за всю историю Кыргызской Республики».

Подписание документа состоялось на международном экономическом форуме «Иссык-Куль 2023», где Жапаров также встретился с Чэнь Ганом, членом ЦК Компартии Китая (КПК) и секретарем партийного комитета КПК провинции Цинхай, сообщило информагентство «Kabar» 27 июля. Иссык-Кульская область КР стала побратимом с провинцией Цинхай несколько месяцев назад, что может усилить сотрудничество между регионам. Жапаров подчеркнул, что особый интерес в сотрудничестве с провинцией направлен на сферу сельского хозяйства, включая экспорт сельхозпродукции в КНР. На иссык-кульском форуме также выступил глава торгово-промышленной палаты (ТПП) КР Темир Сариев, обратившийся к КНР с просьбой открыть в стране лаборатории для исследований сельхозтоваров, чтобы они удовлетворяли требованиям китайской стороны, сообщила пресс-служба ТПП 27 июля.

Кроме того, Минэкономики и коммерции КР рассказало о прошедшей 28 июля встрече между замминистра ведомства Назарбеком Малаевым и руководством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Речь шла о способах наращивания товарооборота с этим китайским регионом, например, за счет «создания логистических центров», «расширения реестра товаров», «развития электронной торговли», увеличения пропускной способности КПП, сотрудничества в энергетической сфере. В августе Кыргызстан планирует отправить делегацию для участия в выставке в городе Урумчи.

Также министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова и посол Китая Ду Дэвэнь 25 июля обсудили инициативу «Экспресс-здоровье», благодаря которой 600 человек в Кыргызстане смогут бесплатно удалить катаракту, сообщила пресс-служба кыргызского ведомства. Это далеко не первый китайский проект мягкой силы в сфере здравоохранения. Две недели назад Пекин профинансировал приезд в КР специалистов по онкологии для осмотра и лечения граждан на безвозмездной основе.

Узбекистан

Военные прокуратуры Китая и РУ договорились расширить сотрудничество, сообщила 24 июля пресс-служба узбекистанского ведомства по результатам визита военного прокурора Узбекистана Ботира Кудратходжаева в КНР, где он провел встречу с главным военным прокурором Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Цзинем. По результатам переговоров был подписан некий меморандум, но содержание его не обнародовалось. Двумя днями позже Кудратходжаев также провел переговоры с первым заместителем генпрокурора Верховной народной прокуратуры КНР Гун Мином, в частности о «внедрении информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов прокуратуры».

Кроме того, 26 июля в посольстве КНР в РУ состоялось мероприятие в честь 96-ой годовщины НОАК, которое посетили более 250 гостей, включая крупных политиков, военных руководителей и прочих госчиновников. Военный атташе КНР Ван Сюечуань в своей речи подчеркнул «тенденцию продолжательного развития и углубления прагматичного сотрудничества между вооруженными силами Китая и Узбекистана» ради «общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности».

Китай в последнее время значительно активизировал сотрудничество с узбекскими силовиками. В частности, в середине июля Узбекистан посетила делегация представителей Национальной академии обороны НОАК для обсуждения «сотрудничества в сфере военного образования». Кроме того, КНР спонсирует строительство учебного центра для МВД Узбекистана. На майском саммите «Китай-Центральная Азия» в Сиане китайский лидер Си Цзиньпин особо выделил готовность КНР расширять сотрудничество с силовыми структурами стран региона.

Тем временем новый посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь, официально приступивший к работе 12 июля, развил бурную деятельность. В частности, на прошлой неделе он пообщался с представителями высшего руководства сразу трех узбекских министерств. Начал он со встречи с министром экологии РУ Азизом Абдухакимовым, с которым обсудил сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды и перехода к зеленой экономике, и которого пригласил принять участие в форуме по зеленому развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» в Пекине 16 октября. Абдухакимов в свою очередь высказался о готовности страны «принять эксперта из Китая в качестве консультанта по вопросам экологии, защиты окружающей среды, инвестиций в "зеленые" технологии».

Затем 26 июля Юй провел встречу с заместителем министра иностранных дел РУ Бахромжоном Аълоевым, написала пресс-служба МИД Узбекистана. После встречи не возникло новых инфоповодов, участники на ней обсуждали продолжение сотрудничества в популярных сферах, наращивание экспорта и инвестиций, а также бизнес-сотрудничества, в котором посол отметил интерес со стороны КНР.

Днем позже посол обсудил вопросы совместной работы с министром инвестиций, промышленности и торговли РУ Лазизом Кудратовым. На встрече стороны отметили рост статистических показателей в торговле и инвестициях. Обсуждение закончилось «выработанным форматом дальнейшего взаимодействия в целях ускоренной практической реализации достигнутых договоренностей», пишет профильное министерство РУ.

Также 27 июля посол КНР пообщался с послом Кыргызстана в РУ Мусой Джаманбаевым о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», подтвердив «договоренность о тесном взаимодействии» во время реализации проекта.

Тем временем Китай реализует в Узбекистане проект «повышение качества обучения иностранным языкам и информатике в 5-9 классах». «В рамках данного проекта в Ташкент поездами привезли технику из Китая, в том числе компьютеры, лазерные принтеры, маршрутизаторы, проекторы, электронные доски, кондиционеры, стабилизаторы напряжения и сетевые кабели, которые предоставят 1303 школам на территории Узбекистана», – сообщило китайское государственное агентство «Синьхуа» в статье от 30 июля, где также уточняется, что для реализации проекта в РУ приехали технические специалисты из КНР.

К слову о китайских инициативах по усилению своей мягкой силы, издание «UzDaily» сообщило о проведенной 23 июля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР первой международной конференции «Привет, Шелковый путь», которая была посвящена вопросам информационного сотрудничества Китая со странами-партнерами инициативы «Пояс и путь», включая Узбекистан и другие центральноазиатские государства. Пекин в последнее время активизировал деятельность по обеспечению «правильного» освещения китайских инициатив в Центральной Азии.

Тем временем сотрудники Минтранса РУ и АО «Toshshahartransxizmat» были в Китае с рабочей поездкой с 19 по 26 июля, отчиталось ведомство 31 июля. Делегация изучала новые технологии и обслуживание в сфере общественного транспорта, и подписала меморандумы с рядом китайских компаний о «совместных проектах в области беспилотных автономных транспортных средств», «предоставлении интегрированных решений безопасности на основе инновационных систем видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта» и «внедрении интеллектуальной транспортной системы».

На этом фоне агентство «Синьхуа» 26 июля написало об отправленной партии из 260 машин на «новых источниках энергии (NEV)» в РУ из китайского сухого порта «Хоргос» на поездах по маршруту Китай-Европа. За первые полгода из КНР в РУ поступило 4956 электромобилей, подсчитало Агентство по статистике РУ.

Казахстан

Китайская компания «Peng Sheng Group» планирует выращивать хлопок в Казахстане и уже готовится инвестировать 46 млн долларов в проект, пишет 28 июля «АПК» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области РК. Сообщается, что КНР планирует использовать на производстве свои собственные технологии, автоматизирующие посев и сбор. «Peng Sheng Group» уже имеет опыт реализации подобных проектов в Узбекистане, но в меньших масштабах. При этом не указано, на каких землях компания рассчитывает реализовывать этот проект. В Казахстане неоднократно проходили так называемые «земельные протесты» против передачи сельхозугодий китайским компаниям.

К слову о сельском хозяйстве, Китай может стать одним из основных покупателей казахстанской пшеницы, утверждает «АПК-Информ» в статье от 26 июля. По мнению официального представителя Зернового cоюза Казахстана Евгения Карабанова, текущий потенциал экспорта в КНР составляет около 1,5 млн тонн в год, а если будет также налажена схема транспортировки через КПП «Хоргос», объем может вырасти до 2,5 млн тонн в год. Эти цифры гораздо более амбициозны чем даже те, что были названы Минсельхозом РК буквально пару недель назад. Однако планы Казахстана могут разбиться о сложные реалии. Например, сообщалось, что в июле на протяжении нескольких недель в КНР не удалось отправить ни одной тонны этого товара, и ранее казахстанские производители тоже многократно жаловались на сложности с поставками зерна в Китай.

Тем временем огромный разрыв в таможенной статистике КНР и РК остались на уровне прошлого года, говорится в статье издания «inbusiness.kz» от 26 июля со ссылкой на заявление директора департамента контроля комитета госдоходов Елдоса Судбаева, который сообщил, что «расхождения в таможенной статистике Казахстана и Китая за январь-май текущего года составили 32,7%». По словам чиновника, «одной из приоритетных задач госоргана является снижение в зеркальной статистике Казахстана и Китая», однако по итогам 2022 года, расхождение составило почти идентичные 32,9%.

Между тем количество туристов из КНР, посетивших Казахстан этим летом (с 1 июня по 23 июля) выросло в 8,5 раз до 18 954 по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК. Хотя китайские гости пока составляют лишь небольшую часть общего турпотока в 250 тысяч иностранных граждан, Китай оказался на первом месте по общему числу туристов среди стран дальнего зарубежья и на втором месте по темпам роста турпотока. Пекин и Астана сейчас прорабатывают детали введения безвизового режима сроком на 30 дней, что может еще больше подстегнуть рост туризма.

На этом фоне казахстанская авиакомпания «FlyArystan» открыла новое направление «Астана-Урумчи-Астана», об этом 27 июля написал «АвиаПОРТ». Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, продажи билетов уже открыты. «Синьцзян-Уйгурский район и Казахстан сближают схожие языки, религия, уклад жизни и традиции, что дает прекрасные условия для развития партнерских взаимоотношений», – цитирует издание директора по планированию маршрутной сети и управлению доходами «FlyArystan» Рената Абулханова.

Генконсул РК в Шанхае Рахымжан Рахимов встретился с руководством департамента коммерции и канцелярии иностранных дел правительства провинции Цзянси, а также Бюро Китайской международной импортной выставки, объявила пресс-служба генконсульства. Участники обсудили вопросы развития торговли и инвестиций, но о конкретных результатах встреч не сообщалось.

Туркменистан

В Ашгабате 31 июля состоялась встреча главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с членом ЦК Компартии Китая и секретарем партийного комитета КПК провинции Цинхай Чэнь Ганом, написала пресс-служба туркменского ведомства. На встрече участники обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран, отдельно остановившись на вопросах «парламентской дипломатии», «углублении партнерства» в формате «Центральная Азия-Китай» и «расширении торгово-экономического партнерства».

Грузы из Китая в Туркменистан будут отправлять новым авиамаршрутом из зоны Большого залива. Доставка одежды и электроники по новому маршруту прошла 23 июля из города Шэньчжэнь в столицу Туркменистана, сообщило издание CGTN 24 июля. «Это также первый рейс из Шэньчжэня в Центральную Азию, который должен усилить торговые связи между регионами», – говорится в новости.

Таджикистан

Таджикские студенты узнали результаты конкурса на обучение в КНР по программе «Стипендии правительства Китая 2023 года», сообщило информагентство «Avesta». Церемония оглашения победителей прошла в Душанбе 28 июля, на ней вступил посол КНР в Таджикистане Цзи Шуминь. Всего стипендии получили 103 студента.