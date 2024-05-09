Китай-Центральная Азия: Пекин осторожничает с инвестициями

Президент РУ Шавкат Мирзиёев пожимает руку представителю китайской делегации на прошедшем в Ташкенте в начале мая международном инвестиционном форуме. На открытии форума узбекский лидер отдельно похвалил компании из КНР, но по факту из подписанных на мероприятии контрактов на сумму почти $27 млрд на долю китайских компаний пришлись крохи. (Photo: president.uz)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Центральная Азия

Проект по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан впервые «подешевел». Ранее представители Бишкека, лоббируя прокладку артерии, постоянно повышали стоимость предстоящих работ. Глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров недавно заявлял, что предприятие обойдется в «около $8 млрд, плюс-минус». Однако, по словам первого замминистра транспорта Узбекистана Жасурбека Чориева, стоимость строительства железной дороги составит «около $5,1 млрд», рассказал портал «Акчабар». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также прокомментировал проект, заверив, что его реализация «полностью изменит геоэкономическую ситуацию в регионе, превратив Центральную Азию в глобальный транзитный центр». Агентство «Кабар» отметило, сославшись на слова Мирзиёева, что предварительные работы по строительству уже начаты.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 6 мая, в свою очередь, заявил, что строительство дороги начнется уже в октябре 2024-го. При этом, как отмечают эксперты, что если стороны действительно приступят к реализации проекта, то, скорее всего, столкнутся с многочисленными трудностями, начиная с проблемы дороговизны строительства и заканчивая разногласиями, как именно должен выглядеть маршрут движения поездов. Кроме того, несмотря на все разговоры, нерешенным остается вопрос о финансировании проекта.

Казахстан

Сенат Казахстана продлил на 10 лет соглашение по транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай. Ожидается, что на транзите «черного золота» страна заработает в 2024–2033 годах $1,7 млрд, взимая за услугу по $15 за тонну. С 2014-го по 2023 год в рамках подписанного в декабре 2013-го соглашения в КНР через Казахстан ежегодно поступало 7 млн тонн российской нефти. Теперь объем будет повышен до 10 млн тонн в год.

Астана не против заработать и на транзите российского газа в Китай. По словам посла Казахстана в РФ Даурена Абаева, республика хочет «максимально извлечь выгоду из своего транзитного потенциала», уже «дорожная карта подписана», а объем поставок «голубого топлива» из России в КНР через Казахстан составит 35 млрд кубометров в год. Правда, когда произойдет столь резкое увеличение поставок через республику, дипломат не уточнил. Ранее Минэнерго Казахстана уверяло, что транзит российского газа через эту страну с 2026 года вырастет до 11 млрд кубометров с 3 млрд кубометров в 2023-м.

Казахстан намерен не упустить выгоду и в торговле Китая с Евросоюзом. В Минтранспорта республики состоялась презентация мультимодальной платформы Digital Trade Corridor (сервисы Track&Trace и TezCustoms), разработанная сингапурской компанией Global DTC, сообщило издание «Inbussiness.kz». Внедрение этой системы должно объединить грузоотправителей Казахстана с КНР и ЕС и сделать более прозрачной информацию о дислокации грузов на всем пути следования по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). «Курсив» отмечает, что платформа Tez Customs была запущена в пилотном режиме в конце 2023 года. В итоге рост объема перевозок по ТМТМ составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подчеркивается, что уже завершены работы по технической интеграции сервиса Track&Trace в Казахстане и Азербайджане, а также продолжаются работы по внедрению с Грузией.

Между тем Казахстан может похвастаться не только выгодным транзитным положением, но и собственными запасами природных ресурсов, которые не против заполучить в Китае. «Дочка» китайской компании CNPC – «СНПС-Актобемунайгаз» – заявила о планах пробурить шесть новых скважин на нефтегазоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области, рассказало издание «Курсив» 2 мая. Бурение планируется завершить до конца 2025 года, а эксплуатировать новые скважины китайцы собираются до 2042 года, когда истечет контракт на недропользование в данном месте.

Тем временем, как сообщил «Спутник Казахстан», в республике анонсировали создание совестного с китайцами предприятия по производству беспилотников для нефтегазовой, горнорудной и сельскохозяйственной сфер. Правда, о сроках и более конкретных планах пока неизвестно.

Оказывает Пекин и гуманитарную помощь республике. Агентство «Казинформ» сообщило, что 15 китайских компаний собрали около 300 млн тенге (примерно $676 тыс.), а также предоставили спецтехнику, топливо и другую помощь в рамках усилий по ликвидации последствий паводков в Казахстане.

Тем временем продолжают приносить плоды двусторонние усилия по активизации турпотока между странами. Казахстанский финтех Kaspi запустил возможность оплаты в Китае по QR-коду через международную платежную систему «Alipay+». Компания отметила, что теперь пользователи популярного в Казахстане мобильного приложения Kaspi смогут расплатиться по QR-коду в магазинах, кафе, такси и других более чем 80 млн точек по всему Китаю.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 30 апреля провел встречу в Бишкеке с председателем народного правительства провинции Шэньси Чжао Ганом, где обсуждалось сотрудничество в энергетике, недропользовании, транспортной логистике и культурно-гуманитарной сфере. В целом весь смысл переговоров уместился в заголовке новости издания «24.kg», который гласил: «Садыр Жапаров пригласил инвесторов провинции Шэньси вести бизнес в Кыргызстане».

Чжао также встретился с главой правительства республики Акылбеком Жапаровым, и побывал в Чуйской области, где поговорил с полномочным представителем президента в регионе Канатом Джумагазиевым. Эти кыргызские чиновники тоже убеждали Чжао, как важно китайскому бизнесу инвестировать в КР и открывать в республике свои предприятия, однако о подписании каких-либо конкретных договоров по результатам визита китайского функционера не сообщалось.

Тем временем в Нарынской области будет открыт завод по сборке автомобилей, сообщил 30 апреля Kaktus» со ссылкой на Министерство цифрового развития. На этапе запуска предприятия был подписан трехсторонний меморандум между китайской компанией «Джиабо», полномочным представителем президента в Нарынской области и ОАО «Кыргызпочтасы». Ожидается, что после завершения строительства завод будет выпускать бензиновые, электрические и газовые автотранспортные средства, а для местных жителей будет создано от 100 до 1000 рабочих мест. Почему такой разброс, никто не объяснил.

Между тем Китай вкладывается не только в экономику, но и в оборону Кыргызстана, который входит в военный альянс ОДКБ во главе с Россией. Пекин предоставит Бишкеку безвозмездную военную помощь на 50 млн юаней (около $7 млн), рассказало издание «Vesti.kg». О видах и количестве имущества, которое будет передано республике в рамках пакета, пока неизвестно.

Однако известно, что мэрия Бишкека закупила у Китая спецтехнику для мытья дорог. Четыре машины уже прибыли из КНР, еще 30 планируют приобрести позднее, отметили «Vesti.kg».

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая в резиденции «Куксарой» в рамках третьего Ташкентского инвестиционного форума встретился с руководителями ряда китайских компаний, сообщило издание «UzDaily».

В частности, с председателем корпорации China CAMC Engineering Ван Бо обсуждалось строительство Олимпийского городка в узбекистанской столице, а также расширение проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры. Глава компании Goldwind Цао Чжиган, в свою очередь, интересовал лидера республики в качестве собеседника по развитию «зеленой» энергетики. На переговорах была достигнута договоренность о локализации производства ветряных электростанций и ускорении реализации текущих проектов. С компанией China Southern Power Grid также обсуждалось строительство ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране. Кроме того, отдельной похвалы удостоилась Holley Group за производство электросчетчиков в республике. Президент также договорился на встрече о строительстве технопарка в Ташкентской области и привлечении в него крупных компаний из КНР.

Между тем выступление Мирзиёева в целом на инвестиционном форуме не осталось без внимания принадлежащей ЦК Компартии Китая газеты «Женьминь жибао», которая рассказала читателям о «четырех приоритетах» президента Узбекистана по привлечению иностранных инвестиций: развитие рынка капитала, ответственное ведение бизнеса, стимулирование альтернативных инвестиций и цифровизация системы работы с инвесторами.

Другими словами, в Пекине речь Мирзиёева пришлась по вкусу. И это неудивительно. Ведь узбекистанский лидер во время открытия форума отдельно нахваливал компании из КНР. Например, как отметила «Gazeta.uz», только в прошлом году китайские Gezhouba и China Energy, а также Masdar из ОАЭ (с китайской помощью) запустили ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 ГВт. Для Мирзиёева особенно важным оказалось то, что проекты «осуществляются исключительно за счет прямых иностранных инвестиций».

Однако по факту из контрактов на сумму почти $27 млрд, подписанных на форуме, на китайские компании пришлись лишь крохи, а львиную долю обеспечили игроки с Ближнего Востока.

Между тем издание «Upl.uz» рассказало 5 мая, что Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China CAMC Engineering. В результате договоренностей в республике будет построена первая мусоросжигательная электростанция, преобразовывающая отходы в энергию. Власти надеются, что это поможет решить проблему утилизации мусора и одновременно обеспечит страну дополнительным источником электроэнергии. В рамках обсуждения перспектив сотрудничества с министром экологии Азизом Абдухакимовым встретился глава компании Ван Бо, до этого как раз побывавший в резиденции Мирзиёева.

На прошедшей неделе Узбекистан не только принимал у себя китайских товарищей, но и отправлял свои делегации в КНР. В частности, в рамках Пекинской международной автомобильной выставки состоялась презентация потенциала республики в сфере машиностроения. Посланцы из Узбекистана заявили китайским коллегам, что производство автомобилей в стране «за последние годы выросло в три раза» и к концу 2023 года достигло 415 тыс. единиц. Кроме того, у Ташкента есть цель к 2030 году увеличить производство машин в республике до 1 млн штук. Сообщается, что представителей китайского бизнеса узбекистанская презентация не оставила равнодушной и они пообещали в ближайшее время посетить страну для обсуждения возможного сотрудничества.

Кроме того, в городе Чэнду – столице провинции Сычуань – прошла торжественная церемония открытия торгового дома Ферганы, отметило издание «Подробно». В торговой промышленной палате Узбекистана уверены, что благодаря этому китайские бизнесмены смогут получше ознакомиться с товарами из Ферганской области, вести переговоры и заключать сделки. Во время церемонии участники мероприятия заключили, что торговый дом «станет прочным фундаментом для укрепления сотрудничества Чэнду и Ферганы».

И это был не единственный торговый дом одного из регионов Узбекистана, открывшийся в последние дни в КНР. В Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района – открылся торговый дом региона Сурхандарья, напомнило издание «Spot.uz».

Таджикистан

После того, как переговоры главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдуна закончились сообщением, что в республику едет Си Цзиньпин (пусть и неизвестно, когда), китайского дипломата повезли смотреть достопримечательности. Разведка мест, которые могли бы порадовать глаз и товарища Си, прошла успешно. Сунь посетил город Гиссар и осмотрел расположенную там крепость. Как отметило агентство «Avesta», гостям рассказали об истории древнего Гиссара, «о котором путешественники из Китая знали еще в средневековье».

Видимо, чтобы не только товарищ Сунь мог насладиться видами Гиссарской крепости, правительство республики расширило на 25 стран список государств, для граждан которых был введен односторонний безвизовый режим на срок пребывания до 30 дней. Примечательно, что китайцы в этот перечень не попали, хотя там числятся граждане США и стран Евросоюза. Зато граждан КНР включили в другой односторонний список, куда вошли 16 государств, жители которых старше 55 лет также могут без визы посетить Таджикистан сроком до 14 дней.

Между тем продолжается разлад между Душанбе и Москвой, из-за разгула ксенофобии в отношении таджиков в России. Его, правда, попытались притушить лидеры двух стран – Владимир Путин и Эмомали Рахмон, однако ситуация пока остается напряженной. На этом фоне российские СМИ со своей колокольни начали анализировать перспективы развития российско-таджикистанских отношений и неожиданно прошлись по Китаю. В частности, издание «Бизнес онлайн» заключило, что республика «следует в фарватере Москвы» и «никто другой не может претендовать на роль главного партнера». Востоковед Азат Ахунов отметил, что подвинуть РФ с места «единственного геополитического партнера страны» не под силу даже Китаю, «который накинул экономическую удавку на шею соседа и ныне контролирует около 80% золоторудных месторождений Таджикистана, переданных в качестве процентов по кредитам». В колонке для «Бизнес онлайн» автор подчеркнул, что КНР «продолжает накачивать таджикскую экономику деньгами, что лишь сильнее укрепляет зависимость». Странно, что востоковед не заметил схожих трендов в российско-китайских отношениях…

Туркменистан

Посольство КНР в Ашгабате совместно с Шэньчжэньским фондом международного обмена и сотрудничества и общественной молодежной организацией BOSFOR провело видеоконференцию «Мост молодежи Китай-Туркменистан», сообщил портал «Orient». По итогам встречи стороны отчитались о договоренностях «стимулировать дружественный обмен между молодежью двух стран», укреплять связи и «сохранять темпы развития всестороннего стратегического партнерства». Как настаивают местные СМИ, во время мероприятия молодые предпринимали из Китая и Туркменистана «поделились увлекательными историями, связанными с их деятельностью».

Возможность поделиться увлекательными историями скоро представится и группе слушателей Академии госслужбы при президенте Туркменистана, которая отправится в КНР на краткосрочные курсы по госуправлению при Пекинском университете, следует из сообщения новостного портала THP. Расходы по обучению туркменских госуправленцев возьмет на себя Фонд образования Пекинского университета в рамках проекта «Стипендия Востока», а уже 6 июня участникам программы вручат соответствующие сертификаты.