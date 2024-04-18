Китай-Центральная Азия: Пекин подминает регион под себя с разных сторон

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Казахстан укрепляет позиции важнейшей транзитной страны для внешней торговли Китая. Как сообщил Telegram-канал «Logistan» со ссылкой на китайский телеканал CCTV, за первый квартал 2024 года через КПП «Хоргос» и «Алашанькоу» в обоих направлениях проследовали 3657 поездов «Китай-Европа». Как уточнил портал «24.kz», через республику проходит 80% всего сухопутного экспорта КНР. С 2016 года, когда был запущен маршрут, через это КПП прошли более 35 тыс. поездов.

Выполняет транзитные функции Казахстан и для российской нефти, поставляемой в Китай. За первые три месяца 2024 года «КазТрансОйл» отправил транзитом в КНР 2,507 млн тонн «черного золота» из РФ, по сравнению с прошлым годом увеличив транзит на 3,5%. Транзит осуществляется в рамках межправсоглашения от декабря 2013 года, продленного в 2023-м до 2034 года. С 2024 по 2033 год Астана планирует заработать на подобных поставках $1,7 млрд.

Российское госагентство ТАСС со ссылкой на казахстанское министерство промышленности и строительства 9 апреля рассказало о значительном увеличении экспорта катодной меди в Турцию и Китай в январе 2024 года – на 42,9% до 41,7 тыс. тонн. Поставки в Поднебесную взлетели на 63,7% и достигли 26,7 тыс. тонн.

Кроме того, по данным издания «АПК Информ», после трех лет провальных сезонов Казахстан начал восстанавливать поставки высокобелковых кормов (шрота и хмыха) в Китай. За первые шесть месяцев текущего сезона республика экспортировала в КНР 2,1 тыс. тонн рапсового шрота, тогда как за весь сезон 2022/2023 Казахстан поставил Поднебесной 1,1 тыс. тонн этого продукта. Также в Китай отправились 0,7 тыс. тонн подсолнечного шрота, тогда как в прошлом сезоне отгрузок не было совсем. Впрочем, до сезона 2019/2020 еще далеко – тогда в КНР были экспортированы 18,4 тыс. растительных шротов.

В Казахстане в партнерстве с шестью китайскими компаниями намерены создать новый сельскохозяйственный лабораторный комплекс. Казахстанский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева в сотрудничестве с партнерами из КНР надеются вместе осуществлять «комплексное прогнозирование и эффективные меры борьбы с трансграничными вредными организмами, что важно для обеспечения продовольственной безопасности и увеличения урожайности».

Также Казахстан и Китай собираются углубить партнерство в производстве лития – для этих целей директор департамента проектов АО «НК «KAZAKH INVEST» Бауыржан Айткулов встретился с представителями «Zhicun Lithium Group», специализирующейся на полном цикле производства литиевых батарей и занимающей 15% китайского рынка по производству карбоната лития, рассказал портал «DKNews». Никакой конкретики по итогам переговоров общественности не предоставили, однако вице-президент китайской компании Хонг Вэй «выразил заинтересованность в реализации перспективных проектов, отметив большой потенциал литиевой промышленности Казахстана».

Тем временем граждане Китая занимают первое место среди иностранцев, работающих в Казахстане по специальным госпатентам для руководителей и высококвалифицированных специалистов. Их число достигло 4,1 тыс. человек, что на 20,8% больше, чем годом ранее, отметило издание «Press.kz». На втором месте – с большим отставанием – расположились граждане Индии (1,2 тыс.). Самыми популярными сферами, которые привлекают иностранную рабочую силу, стали строительство (4,3 тыс. человек, что, впрочем, на 22,1% меньше, чем годом ранее), обрабатывающая промышленность (1,4 тыс. человек – выше на 55,2%, чем в прошлом году) и горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1,3 тыс., минус 10,4%).

Между тем Казахстан и специальный административный округ Макао подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме, которое вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур. В МИД Казахстана полагают, что такой шаг придаст дополнительный импульс торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и туристическому сотрудничеству с Китаем. Ранее – в ноябре 2023-го – Казахстан заключил соглашение о безвизе с остальным Китаем, не считая Макао и Гонконга.

Кыргызстан

Внешнеторговый оборот Кыргызстана с Китаем в январе-феврале 2024 года вырос на 28,3% и достиг $2,25 млрд, следует из данных Нацстаткома КР. При этом на долю Китая (без учета Гонконга и Макао) пришлось 47% всей внешней торговли республики – $1,05 млрд, из которых львиную долю – $1,04 млрд – составил импорт из КНР. Для сравнения, доля России в торговле с КР составила всего 14,9%.

Примечательно, что данные от статистического ведомства Кыргызстана сильно расходятся с цифрами, опубликованными Главным таможенным управлением Китая (ГТУ КНР), согласно которому за тот же период импорт из КНР составил $2,6 млрд, а экспорт – мизерные $17,9 млн.

И на этом разительные нестыковки в статистике не заканчиваются.

За первые два месяца 2024 года Кыргызстан взлетел в рейтинге импортеров автомобилей из КНР с 43-го на 6-е место, сообщило 10 апреля издание «Tazabek» со ссылкой на ГТУ КНР. В республику было ввезено китайских легковых машин на $510,3 млн. Впереди Кыргызстана оказались Россия ($1,5 млрд), Бельгия ($1,1 млрд), Великобритания ($1 млрд), Мексика ($660 млн) и Бразилия ($590 млн).

Между тем Нацстатком КР 15 апреля опубликовал другие данные: за январь-февраль Кыргызстан импортировал из Китая 17,6 тыс. машин на $299 млн. Учитывая, что общий импорт авто составил 27,8 тыс. авто на $477 млн, КНР является несомненным лидером. На втором и третьем месте с огромным отрывом оказались Южная Корея (4,8 тыс. машин на $35.2 млн) и США (1,6 тыс. на $32 млн). Примечательно, что за весь 2023 год КР купила в КНР 79 тыс. авто, а в 2022-м – всего 1 773 штуки, т.е. налицо взрывной рост.

В частности, рост наблюдается в категории электрокаров: за два месяца из Китая импортировали 1657 электромобилей на сумму $68,4 млн, что на 1053 машины такого типа больше, чем в январе-феврале 2023 года, отметило издание «Kaktus.media» со ссылкой на ГТУ КНР. За весь прошлый год республика закупила у Поднебесной 10458 электромобилей на $429,2 млн.

Тем временем в январе-феврале Кыргызстан продал 1,6 тонны золота на $107,2 млн, рассказало «Kaktus.media» со ссылкой на Нацстатком. При этом на февраль пришлось всего 499,9 кг, которые принесли республике $32,3 млн. В первые два месяца 2024 года золото поставлялось всего в две страны – Швейцарию (971,4 кг на $63,5 млн) и Китай (671,9 кг $43,7 млн). Примечательно, что за весь прошлый год республика продала КНР 1,8 тонны драгоценного металла на $115,4 млн. Таким образом в денежном эквиваленте Бишкек за январь-февраль 2024-го заработал на торговле золотом с Поднебесной уже почти 40% той суммы, что получил от Пекина в 2023 году. Правда, как следует из официальной статистики, было проведено через китайский Гонконг, поэтому непосредственно в данные о торговле с основной частью КНР эти операции не попали.

Между тем, как сообщило издание «Восточный экспресс 24» 15 апреля, в январе 2024 года на 74,4% увеличился экспорт нефтепродуктов из Кыргызстана в Китай по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 968,4 тонны. В денежном эквиваленте Бишкек заработал $978,1 тыс. – на 57% больше, чем в январе 2023-го. Китай занимает третье место среди крупнейших импортеров нефтепродуктов из республики, уступая Турции и Узбекистану.

Бишкек и Пекин явно не собираются останавливаться на достигнутом и углубляют сотрудничество. Так, на побережье Иссык-Куля китайская компания Molin Energy начала строить солнечную электростанцию мощностью до 400 мегаватт в городе Балыкчы, написал Telegram-канал «Logistan» со ссылкой на правительство республики. Ожидается, что электростанция, возведение которой обойдется примерно в $400 млн, будет запущена в октябре 2025 года.

Кроме того, издание «Kg.24» рассказало об обсуждении Бишкеком и Пекином планов по строительству «крупного железнодорожного порта, который сможет стать ключевым звеном в транспортных связях между двумя странами, Центральной Азией, Россией и Европой». Кыргызстанское СМИ утверждает, что данная инициатива «становится значимой и необходимой в свете запланированного строительства железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан», а возможное строительство порта в республике «будет способствовать экономическому росту всего региона». Напомним, что Бишкек давно продвигает проект строительства железной дороги между тремя странами, а стоимость проекта, по оценкам руководителей Кыргызстана, за последние месяцы то и дело прирастала несколькими миллиардами долларов. При этом источники финансирования пока так и не были определены.

Узбекистан

В Узбекистане китайцы также намерены построить солнечную электростанцию мощностью до 500 мегаватт в Джизакской области, рассказал Telegram-канал «Logistan» со ссылкой на власти республики. Компании China Poly Group и China Electric уже приступили к возведению электростанции, ожидаемый объем инвестиций в которую составит $350 млн. Первые 200 мегаватт генерирующих мощностей должны быть введены в эксплуатацию уже в конце 2024 года. Старт строительству станции, нажав символическую кнопку, дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отметило издание «Восточный экспресс 24», озаглавив новость об этом событие – «Помощь великого соседа».

В июне 2024 года также в Джизакской области должно ускориться производство автомобилей на заводе китайской компании BYD, сообщило издание «Spot» 9 апреля. Мирзиёев и президент компании Ван Чуаньфу совместно запустили проект, стоимость которого оценивается в $160 млн, по сборке электромобилей и гибридных машин еще 25 января. В марте представитель BYD Иван Цао отчитывался о «работах по установке и наладке производственной линии», которая позволит перейти от крупноузловой к мелкоузловой сборке, что ускорит производство. На первых порах на заводе планируют выпускать модели Chazor и Song Plus Dm-1. При этом появились сообщения, что правительство республики ограничило «неупорядоченный» импорт электромобилей BYD в Узбекистан, которые якобы не соответствуют местным климатическим и дорожным условиям, тем самым расчистив рынок для локализованных авто.

В Узбекистане насчитали 14226 компаний с участием иностранного капитала, сообщило Агентство по статистике РУ 12 апреля. Первое место в списке за Россией (3019 фирм), на второй позиции расположился Китай (2501 компания).

Таджикистан

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), которая недавно получила полный контроль над разработкой месторождения «Биштинчак», приступила к поиску углеводородов на юго-западе Таджикистана, рассказало издание «Asia-Plus». Гендиректор CNPC по Центральной Азии Бьен Деджи на церемонии запуска проекта по освоению новых месторождений, состоявшейся 11 апреля в городе Сарбанд, заявил, что китайская компания «готова оказать содействие Таджикистану в достижении самообеспеченности по углеводородам и внести весомый вклад в социально-экономическое развитие страны». Замминистра энергетики и водных ресурсов республики Шариф Худобахш отметил: «Мы все долго ждали этого и в ближайшем будущем на территории нашей страны начнутся крупные работы в нефтегазовой отрасли».

Проблема в том, что так называемый Бохтарский проект – это энергетический «долгострой», который до этого пытались разработать канадцы и французы. Еще в 2008 году руководство Таджикистана утверждало, что скоро сможет обеспечивать себя природным газом в ближайшее время, однако за 16 лет дело почти так и не сдвинулось с мертвой точки. На этот раз найти нефть и газ китайцы намерены «в самое ближайшее время», но конкретные сроки не обозначены.

Между тем появилось чуть больше информации по поводу подписания КНР и РТ соглашения о реализации в Таджикистане второго этапа проекта «Безопасный город», сообщил китайский телеканал CGTN 11 апреля. В частности, в таджикистанской столице намерены установить «еще больше камер», заверили глава МВД республики Рамазон Рахимзода и посол Китая в стране Цзи Шуминь. Проект «Безопасный город» Душанбе и Пекин запустили в 2013 году – с тех пор в столице установили более 800 камер наружного наблюдения. В планах – расширение проекта и на другие города страны.

Туркменистан:

Посол Туркменистана в Китае Парахат Дурдыев встретился с исполнительным директором недавно учрежденного Секретариата Центральная Азия-Китай У Инцином. Без какой-либо конкретики туркменские СМИ сообщили, что стороны обсудили предстоящие мероприятия, предстоящую встречу глав МИД стран-участниц данного механизма, а также «стратегическое партнерство» Ашгабата и Пекина.

Кроме того, Дурдыев встретился с замминистра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, с которым разговор пошел о Годе культуры Туркменистана в Китае. Как сообщил портал «Orient.tm», дипломат «подчеркнул важность проведения Года культуры», ведь в 2024-м в республике и за рубежом отмечается 300-летие «великого поэта Махтумкули Фраги», в честь юбилея которого «готовится перевод его стихов на китайский язык при поддержке Пекинского института иностранных языков». Посол также предложил открыть памятник Махтумкули в КНР. Не зря же, отметил «Orient.tm», в Туркменистане уже установлен памятник китайскому поэту Дуню Фу.

Кстати, 300-летию туркменского поэта была приурочена Международная олимпиада по математике для школьников в городе Аркадаг, прошедшая с 25 по 30 марта. В ней приняли участие учащиеся из Туркменистана, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Катара, Таджикистана, Турции, Узбекистана, России и Саудовской Аравии. Посольство Туркменистана в КНР так впечатлилось результатами китайских школьников, занявших третье место в общем командном зачете, что направило «благодарственное письмо» правительству провинции Ганьсу за то, что там воспитали таких детей, пример которых «послужит укреплению традиционных уз дружбы между Туркменистаном и Китаем».