Китай-Центральная Азия: Пекин укрепляет свою мягкую силу

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Неделя отметилась активизацией продвижения Китаем своей мягкой силы в регионе. В частности, Пекин договорился о сотрудничестве «мозговых центров» Узбекистана и КНР, а также дальнейшем развитии культурных и образовательных связей с Кыргызстаном. Тем временем китайские автомобили продолжают завоевывать казахстанский рынок, а Казахстан декларирует амбиции побить рекорд по поставкам в Китай пшеницы, правда, одновременно полностью приостановив ее поставки. Туркменистан закупил у китайской компании оборудование для обслуживания нефтяных скважин.

Узбекистан

О сотрудничестве узбекистанских и китайских «мозговых центров» шла речь 11 июля во время визита в Пекин узбекской делегации во главе с директором Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД РУ Дониёром Курбановым, говорится в статье издания Review.uz. Делегация, состоявшая из представителей научно-аналитических центров Узбекистана, провела встречи с представителями руководства таких учреждений, как Китайская академия международных проблем; Пекинский университет; Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук; Центр Китая и глобализации; Институт Евразии Китайской академии современных международных отношений и др. Экспертам из двух стран удалось «наметить перспективы дальнейшего усиления взаимодействия в научно-исследовательской деятельности» и договориться о «дальнейшем укреплении отношений между ведущими “мозговыми центрами” Китая и Узбекистана» «с учетом китайского опыта», включая проведение совместных мероприятий и реализацию научно-исследовательских проектов, а также обмен персоналом, утверждается в статье.

В генконсульстве Узбекистана в Шанхае прошла встреча с заместителем гендиректора Департамента иностранных дел Народного правительства китайской провинции Аньхой Сиалин Янь, написало 17 июля ИА «Дунё», являющееся официальным изданием МИД РУ. Стороны обсудили «возможности развития отношений сотрудничества между регионами двух стран». Так, Салин отметила «стремительное развитие» сотрудничества двух стран, а также подчеркнула в этом контексте важность таких сфер, как «альтернативная энергетика, производство автомобилей нового поколения, высшее образование, инновации и фармацевтика». Для справки, ВВП провинции Аньхой в 2022 году составил около 670 миллиардов долларов, Узбекистана – 80 миллиардов.

Узбекистанский завод «ADM Jizzakh» и китайской автомобилестроительный гигант «Great Wall» договорились о сотрудничестве, говорится в заметке агентства «Quto» от 14 июля. На заводе в Джизаке – где в данный момент выпускаются автомобили «Kia» и «Chery», а также готовится старт сборки машин под брендом BYD – уже осенью будет организовано производство кроссоверов марки «Haval», в частности моделей Jolion, Dargo, M6 и H6. Издание со ссылкой на местные СМИ предполагает, что китайские автомобили займут мощности завода, простаивающие в связи с приостановкой производства машин российской компании «АвтоВАЗ».

Министр иностранных дел РУ Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот нового чрезвычайного и полномочного посла КНР в Узбекистане Юй Цзюня, сообщает пресс-служба МИД РУ 12 июля.

Кыргызстан

Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин 11 июля провел встречу с послом Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой. Они обсудили «вопросы открытия культурных центров Кыргызстана и Китая, а также взаимодействие в сфере туризма, культурного обмена и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в области искусства, кино и др.», сказано в заметке, опубликованной пресс-службой МИД КР.

Двумя днями позже министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов принял в Бишкеке делегацию из КНР во главе с директором компании «Shu Village Cultural Tourism Development Co., Ltd» Пэн Сяолань. Во встрече также приняла участие посол КР в Китае Мусаева. Максутов назначил Пэн своим советником и представил ее коллективу министерства, а Пэн, которая будет работать на бесплатной основе, выразила готовность содействовать «дальнейшему активному продвижению культурно-гуманитарных связей двух стран», говорится в публикации пресс-службы Минкультуры КР. На встрече также обсуждался вопрос создания культурного центра Кыргызстана в Пекине.

В продолжение новостей о мягкой силе, 16 июля в Бишкеке прошла торжественная церемония вручения дипломов кыргызским выпускникам Сианьского нефтяного университета Китая, сообщило агентство «Синьхуа». Примечательно присутствие на этом мероприятии высокопоставленных чиновников, включая замминистра энергетики КР Таалайбека Толубаева и посла КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Кстати, неделей ранее Восточно-китайский педагогический университет (ВКПУ) в Шанхае принял студентов из Кыргызстана в рамках курсов для студентов стран-участниц и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Всего в обменной программе поучаствует 40 студентов, в том числе также из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и России, сказано в новости ТАСС.

Замминистра экономики и коммерции КР Канатбек Абдрахманов 10 июля провел встречу с руководством горнорудной корпорации «Цзы-Цзинь», говорится в сообщении пресс-службы кыргызстанского ведомства. Чиновник рассказал о заинтересованности КР в «расширении торгово-экономических связей и реализации взаимовыгодных проектов», среди особо приоритетных назвав обрабатывающую и горнодобывающую отрасли. В ответ глава «Цзы-Цзинь» Ван Чунь подробно рассказал о деятельности своей компании, а также поделился ее экономическими показателями и планами «привлечения дополнительных инвестиций в ООО “Алтынкен” для расширения производства».

В продолжение сообщений прошлой недели о запуске нового мультимодального маршрута из Китая в Афганистан через Узбекистан и Кыргызстан, «Кыргызские железные дороги» 11 июля сообщили о прошедшем в то же время совещании между делегациями железнодорожных компаний РУ и КР и Китайской международной логистической компанией. На встрече представители решили закрепить договоренности о развитии этого маршрута меморандумом, в рамках которого также будет предусмотрена работа над продвижением «интермодального поезда Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан».

Казахстан

Глава Минсельхоза КНР Ербол Карашукеев провел встречу с Чжу Цзэ, вице-президентом компании COFCO, являющейся крупнейшим импортером казахстанской пшеницы в КНР, объявила 13 июля пресс-служба казахстанского ведомства. Участники обсудили планы по увеличению объемов ежегодных поставок пшеницы в КНР «до 1 млн тонн зерновозами и крытыми вагонами». Казахстанский министр также сообщил, что в прошлом году в РК было собрано 16,4 млн тонн пшеницы.

Тем временем производители зерна из Казахстана приостановили экспорт пшеницы в КНР в связи со слишком низкими закупочными ценами, передал 17 июля «Курсив» со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации экспортеров «KazGrain» Зейноллу Абдуманапова. По информации издания, в июле в Китай должно было уйти «23 состава с зерновозами», но по состоянию на середину месяца границу не пересек ни один состав. «Китайская сторона сейчас дает $240 за тонну. Но наши казахстанские экспортеры считают, что это низкая цена с учетом колебания курсов и прочих факторов, и хотят минимум $245-250 в направлении Китая», – приводит издание слова Абдуманапова.

В Казахстан за первые пять месяцев 2023 года ввезли 16333 автомобиля из КНР, сообщил 14 июля телеграм-канал Первого кредитного бюро РК со ссылкой на данные Комитета госдоходов Минфина РК. В денежном выражении импорт составил 291,8 млн долларов, тогда как за весь 2021 год он был равен 183,9 млн долларов. КНР «является основным поставщиком [новых] легковых авто в Казахстан: ни из одной другой страны их не завозится так много, как из Китая», говорится в сообщении.

Туркменистан

Страна закупила у КНР девять специализированных машин для работ на нефтяных скважинах. Технику доставили в туркменистанский нефтегазовый госконцерн «Туркменнебит» 8 июля, об этом пресс-служба компании написала 11 июля. Машины предназначены для ремонта скважин «со сниженной продуктивностью или полностью прекративших добычу», а также используются для прочистки засоров.