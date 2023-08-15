Китай-Центральная Азия: плохие новости для России

БПЛА модели Agras T30 китайского производителя DJI. Около полутора десятков таких дронов были конфискованы в Казахстане при попытке перевезти их из Кыргызстана в Россию. (Фото: кадр из видео на YouTube)

Кыргызстан оправдывается по поводу обвинений в отправке в Россию китайских дронов, а также сообщает об активных контактах целого ряда министерств с представителями КНР. Туркменистан отказался делиться с Россией газовой трубой в КНР. Казахстан готовится отправить в Китай с визитом очередного министра. Узбекистан отчитался о мизерном количестве китайских туристов, но надеется увеличить их число за счет открытия новых рейсов. Таджикистан сообщил об объемах китайских инвестиций, а также возможном переходе на юань в расчетах с КНР.

Кыргызстан

Новостное агентство «Кабар» 9 августа опубликовало комментарий президента КР Садыра Жапарова в ответ на письмо американского сенатора Роберта Менендеса, который запросил «соблюдения введенных санкций против России» после информации о поставках дронов кыргызстанской компанией из Китая через Казахстан в РФ. Жапаров в ответ заявил, что страна не способствует обходу санкций, так как Россия может сделать это самостоятельно через общие границы с КНР. При этом добавил: «Да, груз в виде дронов кыргызстанской компании был задержан в Казахстане. Компания объяснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Но, несмотря на это, сейчас мы запрещаем вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты».

Посол КНР в КР Ду Дэвэнь и глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров 8 августа посетили нефтеперерабатывающий завод ООО «Zhongda China Petrol Company». Делегации рассказали о развитии предприятия, а Жапаров поддержал «строительство второй фазы проекта», говорится на сайте китайского посольства. «Вечерний Бишкек» также цитирует слова главы Кабмина о влиянии предприятия в стране: «Компания внесла важный вклад в решение проблем с поставками бензина и дизельного топлива в страну, увеличение бюджетных поступлений и создание рабочих мест для кыргызстанцев». Напомним, ранее Жапаров и Ду Дэвэнь вместе ездили на место строительства ГЭС на реке Сары-Джаз в Иссык-Кульской области.

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев также встретился с послом Ду Дэвэнь 14 августа, сообщило ведомство. Часть встречи посвятили обсуждению операционных вопросов взаимодействия стран. Например, среди рабочих поездок официальных лиц в обе страны будет организован визит главы Госсовета Китая Ли Цяна в КР в октябре. Кулубаев также «передал слова поздравления в связи с назначением Ван И министром иностранных дел Китая и пригласил его посетить с визитом Кыргызскую Республику в любое удобное время». Не обошлось без стандартных тем: обсуждения прошлых договоренностей во время саммита Китай-Центральная Азия в Сиане, и ускорения строительства проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Кыргызстанское министерство транспорта и коммуникации РК и департамент транспорта Синьцзяна 14 августа провели встречу в Чолпон-Ате, на которой подписали меморандум о сотрудничестве между логистической компанией ООО «Кара-Булак» и китайской компанией по международному экспедированию ООО «Кашкар Чжунчэн», а также согласовали увеличение бланков на перевозку грузов между странами на 20 тысяч штук в 2023 и до 60 тысяч в 2024-м.

Замминистра сельского хозяйства КР Самат Насирдинов 11 августа обсудил «продвижение» экспорта черешни в КНР, а также импорта лимона и лайма из КНР с компанией «ГуанДун Юнонг», отчитался Минсельхоз КР. Среди вопросов, необходимых для налаживания торговли, обсуждались стандарты качества продукции, транспортировка фруктов и «продвижение продукции на рынке Кыргызстана».

Мэрия Бишкека рассказала 14 августа о новой партии из 25 автобусов, поступивших из КНР. Всего в 2023 году в страну должно отправиться 500 автобусов, а в 2024 году ожидают еще один транш в 500 машин. Транспорт поставляют с китайского завода «Zhongtong Bus Holding Co., Lt», с которого ранее было отправлено в страну 120 автобусов. В мае завод в КНР посещал президент страны Садыр Жапаров во время визита на саммит Китай-Центральная Азия в Сиане.

Казахстан

МИД РК анонсировал поездку министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в китайские города Шэньчжэнь, Шаньдун, Пекин и Урумчи 13-17 августа. Чиновник посетит выставку «Китай – Евразия» в Урумчи, проведет «двусторонние переговоры в сфере создания совместных предприятий, увеличения экспорта мясной продукции, привлечения инвестиций и транспортно-логистического сотрудничества», а также встретится с местными чиновниками по поводу накопившейся у КНР «ценной практики по технологиям водосбережения», которая может помочь Казахстану обеспечить «эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве». Последний пункт примечателен в свете недавних заявлений о роли Китая в обмелении Иртыша.

Безвизовый режим с КНР еще не введен, объявил на брифинге 7 августа официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, его слова приводит «Sputnik.kz». По словам чиновника, после «завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами» нужно отсчитать 30 календарных дней – только тогда соглашение вступит в силу. Он также уточнил, что «казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановлением правительства от 26 июля 2023 года».

Казахстан собирается ратифицировать поправки к договору о взаимной правовой помощи между КНР и РК от 1993 года, сообщил «КазТАГ» 11 августа. Протокол об изменениях к договору был подписан 17 мая в Сиане. Договор определяет «порядок и условия оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, а также направлен на защиту прав физических и юридических лиц, учрежденных на территории каждой из сторон». По утверждению авторов, поправки носят уточняющий характер, но текст документа в открытом найти не удалось.

Китайская компания «Сиань Ай Жуй» заинтересована в закупе крупных объемов пшеницы в Северо-Казахстанской области (СКО) РК, передал 9 августа телеканал «МТРК». Уже в 2023 году компания планирует импортировать из СКО РК 100 тысяч тонн зерна, в 2024-м – 500 тысяч тонн, а в 2025 году довести объем закупок до 1 млн тонн. «Одной из больших проблем является экспорт пшеницы из нашей области. Нам нужна помощь в этом вопросе, предлагаю действовать вместе», – приводит канал слова казахстанского чиновника.

Тем временем пока с поставками зерна и муки из РК в КНР возникли очередные проблемы, на этот раз из-за ремонта на китайской стороне погранперехода «Достык-Алашанькоу», пишет Eldala.kz 11 августа. В связи с этой ситуацией «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги» – прим.ред.) запрещают к перевозке через станцию «Достык» «грузов в контейнерах, включая зерно, продукты перемола, отруби, жмыхи» до 24 августа. Между тем 30 поездов с зерном прямо сейчас находятся на границе в ожидании отправления в Китай. Трудности с экспортом зерна в Китай носят хронический характер.

Недовольны и другие сельхозпроизводители. Коммерческий директор «Qazaq Astyq Group» Александр Буженица озвучил предложение изменить механизм распределения квот на экспорт растительных масел в КНР. По его словам, которые приводит в статье от 14 августа пресс-служба «Национальной ассоциации переработчиков масличных культур» (НАПМК), существующая система искусственно снижает объемы поставок в Китай. Кроме того, «такие товары, как уголь, руду, зерно [«Казахстанские железные дороги»] пропускают оперативно, а масложировую продукцию ограничивают», добавил он.

Среди иностранных переселенцев, прибывающих в Казахстан на постоянное место жительства, превалируют выходцы из стран СНГ, Китая и Монголии, заявила министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства, написала 8 августа пресс-служба Минтруда. При этом чиновница не назвала конкретных цифр.

Российский МИД 9 августа наконец прокомментировал ситуацию с отказом во въезде из Казахстана в РФ пяти гражданам КНР, пишет ТАСС. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что ситуация «лишена политического контекста и не отразится на состоянии двусторонних отношений, а раздувание шумихи выгодно лишь недоброжелателям». Напомним, скандал, набравший силу в китайских соцсетях, привлек внимание дипломатов, которые публично попросили российские органы объяснить причины «жесткого» поведения пограничников.

Туркменистан

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил 11 августа в комментарии РИА Новости, что «не исключает возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере». Это высказывание вызвало реакцию Туркменистана, главного поставщика голубого топлива в КНР. Так, в комментарии Государственному информагентству Туркменистана (TDH) заместитель председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев сказал, что заявление российского чиновника вызывает ряд вопросов. «О каких "возможностях расширения" идет речь, какие "другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за "трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере?», – цитирует его. Более того, в заметке уточняется, что Туркменистан и Китай совместно построили три действующие ветки газопровода, а «источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено».

Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова обсудила молодежное партнерство с делегацией из КНР во главе с заведующим отделом пропаганды комитета Компартии КНР провинции Ганьсу Чжан Юнся, о встрече 7 августа со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана написало издание «Большая Азия». Бяшимова обратила внимание собеседников на то, что Туркменистан придает особое значение распространению культуры Китая, а также изучению китайского языка. В ответ Чжан пригласил участников из Туркменистана с 6 по 8 сентября посетить город Дуньхуан, чтобы принять участие в выставке «Шелковый путь» в качестве почетных гостей.

Узбекистан

Более 13 тысяч туристов из КНР посетили Узбекистан за первые полгода 2023, передает официальный телеграм-канал руководителя пресс-службы Агентства по статистике РУ 6 августа. Но это капля в море: согласно приведенным данным, в целом с января по июнь в Узбекистан приехало 3,1 млн иностранцев. Первое место по этому показателю занял Таджикистан (958,5 тысяч человек), на втором расположился Кыргызстан (786,4 тысяч человек), на третьем – Казахстан (764,4 тысяч человек). Китай занимает девятое место в рейтинге, следуя за Южной Кореей.

Возможно увеличить поток туристов из КНР поможет то, что авиаперевозчик «China Southern Airlines» открывает новый рейс «Урумчи-Самарканд-Урумчи». Кроме того, планируется увеличить число полетов по маршруту «Пекин-Ташкент-Пекин» до четырех в неделю. Решение было принято 9 августа на встрече представителей китайской компании с представителями Министерства транспорта РК, пишет пресс-служба узбекистанского ведомства.

Таджикистан

Зампред Нацбанка республики Фирдавс Талибзода дал комментарий корреспонденту «Sputnik Таджикистан», в котором сообщил о возможном скором переходе на юани в расчетах с КНР. «Сейчас активно ведутся переговоры между бизнесменам для перехода на расчеты в юанях», – приводит 11 августа издание слова чиновника.

По данным председателя Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Саъди Кодирзода, за первые 6 месяцев 2023 года больше всего в экономику страны инвестировали Казахстан, Китай и Италия, сообщило 12 августа издание «Авеста» со ссылкой на новостное агентство «Ховар». Чиновник уточнил, что РК инвестировала 83,5 млн долларов, КНР – 59,6 млн долларов, а Италия – более 44 млн долларов. В топ-5 также находятся Индия и Россия. Больше всего было вложено в такие сферы, как горнодобывающая и перерабатывающая промышленности, а также строительство.