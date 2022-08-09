Китай-Центральная Азия: поддержка Пекина в ситуации вокруг Тайваня и манящая близость реализации совместных проектов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Министерства иностранных дел всех стран ЦА выразили приверженность принципу «одного Китая» на фоне ситуации вокруг Тайваня. Правда, государства региона воздержались от более резких заявлений, как правило ограничившись лишь минимумом, необходимым, чтобы удовлетворить Пекин. Напомним, что 2 августа на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, что Китай расценил как нарушение принципа целостности страны, так как считает Тайвань своей территорией.

Кроме того, вслед за визитом министра иностранных дел КНР Ван И в Центральную Азию неделю назад чиновники региона провели встречи с заместителем главы МИД Китая и другими представителями страны.

Строительство и расширение маршрутов на территории стран ЦА может создать альтернативу России для торговли между Европой и Азией, сделав ЦА глобальным транзитным и торговым игроком. Поэтому государства региона продолжают обсуждать эту тему в двустороннем и многостороннем формате.

Казахстан

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров 4 августа заявил по поводу ситуации вокруг Тайваня, что «Республика Казахстан поддерживает принцип “одного Китая” и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики» и что «Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года», говорится в новости агентства «КазТАГ». «Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», – добавил Смадияров.

2 августа посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев провел встречу с замминистра общественной безопасности, главой Госуправления по делам миграции КНР Сюй Ганьлу, сообщила Служба центральных коммуникаций при президенте РК, добавив, что участники сконцентрировались на обсуждении «сотрудничества в области миграции и пограничного контроля». Китай готов подумать над изменением «визово-миграционного режима для граждан Казахстана», чтобы сделать поездки между странами легче. Также стороны планируют продолжать работу по увеличению пропускной способности пограничных пунктов в рамках коронавирусных ограничений для наращивания товарооборота.

В последнее время на китайской границе начали образовываться пробки, вызванные объемами перевозок (в том числе транзитных из РФ и Беларуси) и строгим правилам проверки составов китайской стороной. В этой связи 5 августа прошли онлайн-переговоры начальника гособъединения «Белорусская железная дорога» Владимира Морозова, гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова и председателя правления компании «Казахстанские железные дороги» Нурлана Сауранбаева, написал телеграм-канал Минтранса Беларуси. «Обсудили предложения по пропуску возросших объемов экспорта через казахстанско-китайскую границу, в том числе формирование поездов повышенной длины и дальнейшее совершенствование технологии работы погранпереходов во взаимодействии с Китайскими железными дорогами», – сказано в сообщении. При этом на последнем заседании правительства РК 2 августа министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что из-за коронаворисуных ограничений в Китае уменьшился объем транзитных перевозок через Казахстан. «Недостижение планового значения 25,3 млн тонн (фактическое – 23,8 млн тонн) связано с введением жестких санитарных ограничений со стороны КНР, что снизило пропускную способность приграничных железнодорожных переходов в два раза», – цитирует слова министра Sputnik.

Тем временем на фоне роста добычи нефти для РК становится все более актуальным вопрос диверсификации ее поставок на внешние рынки. «К середине 2024 года ожидается рост добычи нефти до 100 миллионов тонн. Поэтому нам неизбежно придется решать вопросы по наращиванию наших транспортных возможностей. Сейчас у нас есть два основных направления: на восток (Китай) и через Каспий, в случае согласия наших партнеров на покупку объемов нефти», – сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в Нур-Султане 3 августа. Со слов министра, поставки по «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) самые выгодные, но нужно работать над новыми маршрутами, сейчас страна ведет разработку новых путей совместно с иностранными партнерами. Планирование новых маршрутов ведется в связи с июльским заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости дополнительных путей поставок в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Заместитель главы китайского МИД Ма Чжаосюй 5 августа встретился с послом Казахстана Шахратом Нурышевым, пишет пресс-служба китайского министерства. В рамках встречи Ма отметил, что за 30 лет с момента установления китайско-казахстанских дипломатических отношений они «выросли как на дрожжах» и что Китай готов «вывести китайско-казахстанское постоянное всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень». В ответ Нурышев уверил Ма во взаимности и подчеркнул, что «Казахстан неукоснительно соблюдает принцип “одного Китая”». МИД Казахстана в своей заметке о встрече указывает, что особое внимание на встрече было уделено «графику предстоящих двусторонних мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также вопросам подготовки к саммиту СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – прим. ред.), который пройдет в Нур-Султане в октябре текущего года».

Одна из встреч казахских и китайских чиновников была посвящена сотрудничеству в сфере безопасности. 6 августа министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов и посол КНР в Казахстане Чжан Сяо «обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и безопасности граждан», пишет Polisia.kz. Правоохранительные органы двух стран регулярно проводят разные события, на данный момент 108 казахских полицейских прошли обучение у китайских коллег. Приоритет в сотрудничестве сейчас – «противодействие экстремизму и терроризму, а также интернет мошенничеству». Чжан Сяо заявил, что Китай всячески заинтересован продолжать сотрудничество.

Узбекистан

Узбекистан также поддержал политику «одного Китая», «суверенитет, территориальную целостность этой страны, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права», говорится в заявлении МИД РУ от 4 августа, опубликованном на сайте принадлежащего министерству информационного агентства «Дунё».

6 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов принял посла КНР Цзян Янь, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. В ходе встречи вновь обсуждались вопросы, связанные с мероприятиями саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), председательство Узбекистана в организации, а также прошедший визит министра иностранных дел КНР Ван И в Узбекистан в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Дополнительных подробностей о содержании встречи опубликовано не было.

Владимир Норов на состоявшемся 2 августа первом заседании диалогового формата «Узбекистан-Азербайджан-Турция» заявил, что трехстороннее соглашение о строительстве дороги «Китай-Узбекистан-Кыргызстан» будет подписано на саммите ШОС в Самарканде 15-16 августа, сообщил МИД Узбекистана. В данный момент страны работают над технико-экономическим обоснованием строительства дороги. Ранее схожие заявления сделали президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава МИД КНР Ван И. Норов также заявил о поддержке Ташкентом крупного инфраструктурного проекта на Кавказе, который активно продвигают Турция и Азербайджан.

Министр иностранных дел Китая Ван И 2 августа дал интервью по итогам своего визита в Центральную Азию. Агентство «Синьхуа» сообщило, что Ван И поддержал вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию. В этот же день посол Узбекистана Фарход Арзиев и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй обсуждали «текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества» стран, в том числе на уровне региональных и международных организаций, пишет «Дунё». Других подробностей о встрече нет.

По инициативе посольства РУ в КНР в штаб-квартире ШОС был проведен круглый стол, посвященный обсуждению конституционной реформы в Узбекистане, сообщило 8 августа агентство «Дунё». В мероприятии приняли участие «руководство Секретариата ШОС, ответственные сотрудники МИД КНР, послы и представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, главы общественно-политических, экспертно-аналитических кругов и СМИ Китая».

Также 8 августа в Баку прошло заседание железнодорожных операторов стран-участниц транспортного маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа», пишет Azertag.az со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги». На мероприятии поднимались вопросы сотрудничества железнодорожных управлений для привлечения грузов на маршрут, а также обсуждался пилотный проект по контейнерным перевозкам грузов из китайского города Кашгар в Европу через территорию шести стран-участниц.

Кыргызстан

Агентство «Кабар» 3 августа получило комментарий от МИД Кыргызстана насчет ситуации вокруг Тайваня. «Кыргызская Республика подтверждает неизменность своей позиции по “тайваньскому вопросу” и поддержке политики “одного Китая”, изложенные во всех основополагающих кыргызско-китайских документах», – заявили в министерстве.

Тем временем в Кыргызстане начались практические работы по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». 7 августа Радио «Азаттык» со ссылкой на Министерство транспорта и дорог КР сообщило, что в республику прибыли 80 сотрудников проектного института Китая для проведения подготовительных работ. «Накануне глава министерства Эркинбек Осоев встретился с представителями Первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации во главе со старшим инженером Гэнг Джуном», – сообщает агентство.

Таджикистан

МИД Таджикистана также сделал заявление по поводу ситуации вокруг Тайваня: «Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. Мы привержены политике “одного Китая”, и наша позиция изложена во всех официальных основополагающих таджикско-китайских документах, признавая Правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай».

За первое полугодие 2022-го Таджикистан привлек инвестиций на сумму свыше 173 миллионов долларов, заявил 1 августа председатель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Саъди Кодирзода, пишет «Азия-Плюс». По словам чиновника, лидером по вложениям является Китай, за которым следуют Швейцария, Люксембург и Великобритания. При этом данные по России Кодирзода не назвал, сказав лишь, что в первом полугодии РФ инвестировала в страну всего 2 миллиона долларов, сообщило Радио «Озоди».

Туркменистан

Туркменистан дополнил серию встреч представителей стран ЦА с послами КНР. Заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев и посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн говорили об «активизации двустороннего политического взаимодействия» и обсуждали «организацию взаимных визитов лидеров двух стран, а также парламентских и правительственных переговоров», написала пресс-служба туркменского МИД 5 августа. В этой же новости отмечается: «Туркменская сторона в течение многих лет неоднократно заявляла о поддержке политики “одного Китая”, что было зафиксировано во всех основополагающих туркмено-китайских официальных документах». Посольство КНР в Туркменистане в своем сообщении после встречи отметило только это заявление туркменских коллег из всего разговора.

2 августа в Ашхабад посетила делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) во главе с ее исполнительным секретарем ЕАГ Сергеем Тетеруковым. Заявленная цель визита – взаимная оценка системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), но подробности не вполне ясны. Тетеруков провел встречу с министром финансов и экономики Мухамметгельды Сердаровым и рядом других чиновников, сообщила пресс-служба Минфина Туркменистана. На сайте ЕАГ никаких сообщений о визите опубликовано не было. Членами ЕАГ являются Россия, Китай, все страны ЦА, а также Беларусь и Индия.

В Ашхабаде прошла международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2022», в которой приняли участие представители Китая, а также Франции, России, США, Турции и ряда других стран, сообщило издание Turkmenistan.ru.