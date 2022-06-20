Китай-Центральная Азия: поиск решений давних проблем и открытие новых горизонтов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

После недели с 6 по 12 июня, насыщенной переговорами и встречами стран ЦА с представителями КНР, следующая кажется спокойнее и прагматичнее. Для Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана главным полем для обсуждений с Китаем стала торговля, проблемы таможенной статистики, возможные пути их решения, а также планы касательно новых маршрутов перевозки. Между тем как минимум Казахстан, развивая торгово-экономические связи с КНР, не забывает и о политике многополярности.

Китай-Центральная Азия

Более 400 миллиардов кубометров природного газа за 12 лет было поставлено по трубопроводу Центральная Азия-Китай, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные компании PipeChina West Pipeline. Запущенный в 2009 году трубопровод позволил заменить газом 532 миллионов тонн угля, сократив таким образом выброс углекислого газа, равный 568 миллионам тонн. Большая часть поставок по газопроводу обеспечивается Туркменистаном, затем идут Казахстан и Узбекистан.

Но в Пекине, судя по всему, начинают видеть в Центральной Азии далеко не только источник углеводородов и других сырьевых ресурсов. На этой неделе крупные китайские издания – включая государственные Global Times и CGTN, а также SCMP – снова упомянули о важности региона для Китая, в том числе в контексте соперничества КНР с США. Данный факт, в сочетании с другими признаками, указывает на растущее значение региона для Пекина.

Казахстан

Одним из видимых результатов сближения Китая и Казахстана стало возобновление выдачи виз в КНР, сказано в заявлении посольства РК в КНР от 14 июня. Правда, выдавать пока их будут лишь определенным категориям граждан. Въехать в Поднебесную смогут работники китайских компаний, их родственники, члены семей граждан Китая, а также обладатели приглашений государственных структур страны. Кроме того, «достигнута договоренность выработать механизм по открытию “зеленого коридора”» для казахстанских студентов, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году.

Расхождение в торговой статистике между Китаем и Казахстаном сократилось до 26%, заявили в Комитете госдоходов РК (КГД) 13 июня. Ранее Eurasianet писал о разнице в подсчетах, которая, например, в 2018 году превышала 50%. Ведомство также отметило, что «наряду с объективными методологическими причинами – транзит, условия поставок, заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены и другое – КГД не отрицает возможное недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости импортерами», пообещав принять дополнительные меры по борьбе с данной проблемой.

Между тем Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета РК в своем отчете указывал, что меры, принимаемые таможенными органами Казахстана по снижению этой разницы, не приносят должного результата. «Более того, эти данные не отражают реальной картины искажений во взаимной торговле по причине сопоставления отчетной информации по “свернутому” результату (как суммы всех положительных и отрицательных отклонений по всем группам товаров). Сумма возможных экономических потерь бюджета только по НДС (без учета таможенных пошлин) составила 437,8 миллиардов тенге».

Развивая сотрудничество с Китаем в сфере инфраструктуры, Нур-Султан не забывает и о других существующих и потенциальных партнерах.

Казахстан создает систему торговых хабов на границах, отметил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Министерства торговли республики 17 июня. Чиновник отметил, что важно сформировать удобную и современную логистическую инфраструктуру, поскольку это один из ключевых факторов укрепления экономических отношений между странами в евразийском пространстве. «В приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для евразийского пространства. Это – Узел Хоргос на границе с Китаем, Международный центр торговли и экономического сотрудничества “Центральная Азия” на границе с Узбекистаном, Приграничный торговый центр “Алатау” на границе с Кыргызстаном, Торгово-промышленный хаб “Евразия” на территории Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерации», – цитирует Султанова пресс-служба.

Почти одновременно, 15 июня, представительство РК в Евросоюзе – при поддержке ЕС и Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) – организовало масштабный форум, посвященный роли Казахстана в развитии торговли и сетей поставок между Европой и Азией, в первую очередь ТМТМ. В мероприятии, по сообщению европейского издания New Europe, приняли участие «150 экспертов, политиков, дипломатов, а также представители 80 компаний из восемнадцати стран Европы и Южного Кавказа».

Тем временем посол РК в Китае Шахрат Нурышев встретился с главой корпорации China Xinxing Group Co., Ltd. Чжан Цзяном, пишет «Деловой Казахстан». Компания занимается строительством автодорог в Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. Китайская сторона проинформировала казахстанского дипломата о ходе строительства автодорог в РК, а также об имеющихся проблемах в реализации проектов. В свою очередь, Нурышев обратил внимание китайской стороны на необходимость выполнения взятых на себя договорных обязательств и в целом ускорения хода реализуемых проектов.

Как это случалось и ранее, сотрудничество с Китаем поднимает вопросы ущерба для экологии. Взрывной рост экспорта в Китай корня солодки и других лекарственных растений вызвал реакцию нижней палаты парламента РК (Мажилиса), сообщило 15 июня издание InBusiness.kz. Министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Сериккали Брекешев во время своего выступления в ​​Мажилисе заявил, что «с 2018 по 2021 год в Китай было экспортировано 32,7 тыс. тонн корня солодки, что значительно превышает общий объем производства корня солодки, предоставленный Институтом ботаники и фитоинтродукции в отдельных регионах». По его словам, нижняя палата парламента отреагировала на его заявление, рассмотрев в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира», с помощью которого предполагается также контролировать ввоз в страну чужеродных растений. Законопроект определяет порядок инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра объектов растительного мира. Это позволит вести учет растительных ресурсов по всей стране, анализировать изменения их количественных и качественных характеристик, а также экономическую оценку объектов растительного мира.

Кыргызстан

Компания China State Railway Group заявила 15 июня о завершении строительства внутренней железной дороги в КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Дорога проходит в районе пустыни. В будущем именно она может соединиться с линией Китай-Узбекистан-Кыргызстан, пишет Global Times. Выгоды глобальной стройки ЖД-путей видят уже и другие страны. Пакистан, например, заявил о своем интересе к транзитному маршруту. «Чем больше рынок, тем более привлекательным он будет для других стран. Наша задача объединить наши рынки. Мы заинтересованы в рассмотрении соглашения для использования взаимных транзитных потенциалов», – сказал министр торговли Пакистана Навид Камар на 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве.

Во время той же конференции, 12 июня, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с генеральным директором по международной торговле и экономическим вопросам Министерства коммерции КНР Ю Бенлином. Одним из затронутых вопросов была железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ). Кыргызский министр заявил, что «начало строительства [ККУ] становится все более реальным», т.к. «профильные ведомства трех стран согласовали практически все аспекты». Однако китайский чиновник, похоже, постарался поумерить пыл кыргызской стороны, указав на «необходимость первоначально на данном этапе подготовить ТЭО данного проекта».

Из других проблемных моментов Кыргызстан отметил различия в экпортно-импортной статистике стран: «Если в 2017 году разница между статданными КР и КНР по стоимостным объемам импорта составляла 3871,4 миллион долларов, степень расхождений составила почти в 3,6 раза, то в 2021 году разница составила 4714,0 миллионов долларов – степень расхождений – в 4,1 раза».

Китай предложил назначить встречи для обсуждения возможных способов решения проблемы. Для активизации торговли на территории всей ЦА и ЕАЭС в будущем страны могут открыть филиал Alibaba Group в КР. Вдобавок к этому кыргызский министр предложил китайской стороне начать разработку двустороннего кыргызско-китайского соглашения по упрощению процедур торговли и совершенствованию таможенной инфраструктуры между странами. Китай пообещал поднять этот вопрос в ходе 15-й Кыргызско-Китайской межправкомиссии.

Во время деловой миссии российских компаний в Кыргызстане председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров поделился со своими российскими коллегами планами на сотрудничество в сфере электроэнергии. «По словам Жапарова, на уровне правительств ведутся усиленные переговоры о сбыте электроэнергии в Китай. Чиновник также понадеялся на то, что во время ближайшего госвизита будет подписан документ о поставках электричества по той цене, по которой КНР реализует его своему населению – 6-8 центов за киловатт-час. Также Жапаров напомнил о проекте CASA-1000 и о том, что страна с января 2024 года должна поставлять электроэнергию по 8 центов», – пишет Sputnik.kg в новости за 14 июня.

Узбекистан

Для реализации постановления президента РУ о развитии кожевенно-обувной отрасли и повышении экспортного потенциала страны, посольство Узбекистана в КНР и Ассоциация «Узчармсаноат» решили подготовиться к предстоящей работе Межправительственных комиссий двух стран, создать национальный стенд кожевенно-обувной отрасли Узбекистана на 26-й Международной выставке кожи, обуви и обувных материалов, которая пройдет в конце лета, а также продолжать ежемесячные встречи представителей посольства и ассоциации, сообщило UzDaily 14 июня. В 2022-2023 годах Узбекистан совместно с КНР планирует реализовать проекты в сфере производства обуви на 32,6 миллиона долларов.

Грузовой авиаперевозчик SkyTaxi открыл новое направление: из Европы в Китай через Ташкент, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports. Первый рейс приземлился в Узбекистане 11 июня. SkyTaxi будет совершать чартерные рейсы шесть раз в неделю. Грузовые самолеты будут летать из Китая через Узбекистан в Европу и обратно. «Ташкентский аэропорт станет трансферным пунктом для технической посадки, дозаправки авиатопливом и смены экипажа воздушных судов авиакомпании», – пояснили в Uzbekistan Airports.

В Самарканде готовятся принять саммит ШОС, который пройдет в сентябре. В своем интервью агентству Dunyo 15 июня и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил о том, то одним из ключевых вопросов повестки станет расширение ШОС. «Будут рассмотрены заявки еще около десяти стран для участия в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу», – заявил чиновник.

Туркменистан

16 июня ответственный секретарь Нацкомиссии туркменского государства по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова встретилась с главой китайского дипломатического представительства в Ашгабате Цянь Найчэном, сообщает МИД Туркменистана. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам туркмено-китайского взаимодействия в культурно-гуманитарной области, включая археологические исследования Великого шелкового пути, отдельно остановившись на идее создания научно-исследовательского центра в этой сфере. Чиновники также обсудили возможность расширения связей между странами посредством института городов-побратимов.