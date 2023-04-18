Китай-Центральная Азия: поиск сотрудничества в «формате Поднебесной»

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

В Казахстане на рассмотрение выдвинули постановление о взаимном безвизовом режиме с Китаем, граждане РК высказывают опасения. Власти РК ведут переговоры о продаже казахских товаров на одном из крупнейших маркетплейсов КНР, «Казахстанские железные дороги» отчитались о росте грузооборота с КНР и заключили меморандум о сотрудничестве с китайской портовой корпорацией, а казахская компания по добыче урана хочет развивать производство и логистику, направленную на рынок Китая. Глава МИД КНР посетил Узбекистан, где провел встречи с президентом РУ и своим узбекским коллегой, а также принял участие в мероприятии, посвященном вопросам интеграции Афганистана. Кыргызстан отказал китайским компаниям в строительстве заводов по производству удобрений. Душанбе посетила делегация из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, чтобы наладить новые транспортные связи и обсудить строительство автомобильной магистрали Китай – Таджикистан. Туркменистан ищет китайские инвестиции для инновационных проектов.

Казахстан

Власти Казахстана 12 апреля вынесли на обсуждение общественности проект соглашения между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. В случае подписания соглашения граждане обеих стран смогут не оформлять визу, если едут в РК и КНР на срок не более 30 дней в отпуск, на лечение, по работе, осуществляют международные перевозки или находятся в странах транзитом. Издание «Курсив» сообщает, что постановление подпишут «в мае текущего года, во время визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Китай». Телеканал «КТК» приводит комментарий пресс-секретаря национальной компании «Kazakh Tourism», который прогнозирует увеличение турпотока из Китая в РК в связи с введением безвизового режима: «В 2019 году было порядка 50 тысяч китайских туристов. То есть к этому показателю можно прийти».

Тем временем, по сообщению издания «Zakon.kz», граждане РК стали высказывать «опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан». В ответ представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил 17 апреля: «Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют права без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается».

«Казахстанские железные дороги» («Қазақстан темір жолы» или КТЖ) 14 апреля заявили, что в январе-марте 2023 года суммарный объем перевозок грузов между РК и КНР составил 6,5 млн тонн, что на 32% больше, чем в первом квартале прошлого года. В сообщении добавляется, что «ведется строительство вторых путей участка Достык – Мойынты, после чего его пропускная способность увеличится в пять раз» и «реализуется проект по строительству железнодорожной линии Бахты – Аягоз с открытием третьего пункта пропуска Бахты, который увеличит пропускную способность между Казахстаном и Китаем еще на 20 млн тонн грузов в год».

На прошлой неделе КТЖ подписали меморандум о сотрудничестве в «сфере развития транспортно-логистических сервисов, портовых и терминальных услуг, а также развитие морских перевозок, в том числе морского звена на Каспийском и Черном море» с «Шаньдунской портовой группой» – большим китайским оператором, сообщается на сайте КТЖ. Участники встречи обсудили развитие Транскаспийского Международного транспортного маршрута, а также рассмотрели проект «торгово-логистического хаба в Алматинской агломерации, который свяжет торговую логистику Китая, Центральной Азии, стран Кавказа, ЕАЭС и Ближнего Востока».

Первым результатом подписанного меморандума стало заключение соглашения о сотрудничестве между Qingdao Port (входит в «Шаньдунскую портовую группу») и портом города Актау в сферах «подготовки персонала, оптимизации процессов эксплуатации, логистики». Также партнеры планируют «расширить сотрудничество в области построения “зеленого” и “умного” порта», говорится в новости КТЖ от 17 апреля.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев 17 апреля в Алматы обсудил с председателем совета директоров «China Xinxing Group Co., Ltd.» Чжанем Цзянем вопрос сотрудничества производителей РК с маркетплейсом «JD.com», сообщает Минторговли и интеграции РК. Китайская сторона заинтересовалась «в дальнейшем сотрудничестве по поставкам казахстанских товаров на рынок Китая» после презентации от 10 компаний из РК своей продукции – «подсолнечного, рапсового масла, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, снеков и др.». Стороны также обсудили продвижение казахских товаров на платформе «JD.com».

Кстати, несколькими днями ранее, 12 апреля, Чжань предварительно обсудил эти вопросы с послом Казахстана в КНР Шахратом Нурышевым, говорится на сайте посольства. Кроме того, 13 апреля Нурышев посетил китайскую провинцию Шэньси и встретился с председателем народного правительства региона Чжао Ганом. Участники обсудили сотрудничество в приоритетных сферах – торговле, инвестициях, логистике, а также возобновление «культурно-гуманитарных, образовательных и туристических обменов» в связи с запуском рейсов из РК в Сиань, который является центром провинции.

Казахская компания «Казатомпром» в 2023 году нацелена запустить третий маршрут для отправки урана через китайские порты, сообщил «Bloomberg» 11 апреля со ссылкой на заявление гендиректора компании Ержана Муканова, который пояснил, что покупатели топлива для АЭС из Восточной Европы, «которые ранее получали обогащенный уран из России, ищут контракты с 2025 года», а также «наблюдается рост спроса со стороны Китая».

Группа «молодых дипломатов» генконсульства КНР в РК и студенты алматинских университетов посетили ветроэлектростанцию в Шелекском коридоре, написал «Kazakhstan Today» 11 апреля со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства. В заметке говорится, что участники осмотрели электростанцию и ознакомились с принципом ее действия, после чего группе презентовали и другие проекты, созданные благодаря сотрудничеству двух стран: «нефтепровод Китай – Казахстан, база китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сотрудничество в развитии транспортных средств на новых источниках энергии».

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров в эфире телеканала «Qazaqstan» озвучил проблему усыхания реки Иртыш, обвинив в этом Китай. Новость об этом 14 апреля опубликовало информагентство «Press KZ». По словам Саирова, на участке реки, проходящем через территорию КНР, идет очень значительный забор воды, что может вызвать экологические проблемы в регионе. «Их самый основной аргумент в том, что в пограничных районах Казахстана отсутствует население. Зачем вам вода, говорят», – заявил депутат. По мнению Саирова, чтобы решить проблему, нужно заселять приграничные территории.

Агентство мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) выпустило отчет о рынке китайских машин в Казахстане. Сейчас в стране продаются такие бренды автомобилей, как Chery, Changan, Exeed, Haval, JAC, Jetour и FAW, сообщается в отчете. В 2022 году в РК было продано 11 767 машин, процент их продаж был равен 9,5% из всего объема торговли новыми авто в стране. Аналитики прогнозируют, что в конце 2023 года «доля китайских брендов в совокупных продажах новых автомобилей в Казахстане может достигнуть отметки 15%». Авторы также приводят данные о стоимости машин: «Средняя минимальная цена по состоянию на апрель текущего года составляет 14,8 млн тенге, на конец прошлого года этот показатель составлял 14,6 млн тенге, таким образом ценовой рост в отчетный период составил 1,4%. Наиболее доступная модель предлагается по цене 8 490 000 тенге, наиболее дорогая предлагается по стартовой цене 29 990 000 тенге», – сказано в заключении отчета.

Узбекистан

Прибывший в Ташкент с визитом министр иностранных дел Китая Цинь Ган 12 апреля встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба главы государства. На встрече стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами: «За последние годы товарооборот увеличился в два раза, количество совместных предприятий и проектов в три раза, привлечено 11 миллиардов долларов китайских инвестиций», – говорится в сообщении о встрече. Отдельное внимание президент уделил своему предстоящему визиту в Китай в рамках саммита «Китай – Центральная Азия», отметив важность «тщательной подготовки» к нему. Кроме того, стороны проговорили необходимость ускорения реализации проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В заметке на сайте посольства КНР в РУ, посвященной встрече, отмечается, что стороны договорились о создании «подкомитета по сотрудничеству в сфере сокращения бедности» и сотрудничестве в разных областях энергетической сферы.

В тот же день Цинь провел встречу со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым, объявила пресс-служба китайского ведомства. На встрече Цинь озвучил планы Китая на расширение сотрудничества с Узбекистаном: «увеличить размер “пирога” сотрудничества», «активизировать» проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», нарастить пропускную способность существующих железнодорожных и автомобильных магистралей, а также увеличить количество регулярных авиарейсов. Среди прочего китайская сторона подчеркнула, что «поощряет рост числа китайских компаний, инвестирующих в Узбекистан». Саидов заявил, что приветствует инициативы КНР, отметив «твердую поддержку» партнера «в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности» РУ. Говоря о проекте строительства железной дороги, он пообещал превратить ее в «эталонный проект».

Ключевой целью визита китайского дипломата в Ташкент было участие в «Четвертой министерской встрече стран-соседей Афганистана», которая прошла 13 апреля. В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Китая, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, Ирана и Пакистана. В заметке пресс-службы МИД Узбекистана по поводу встречи говорится, что стороны обсудили процесс выполнения страной «требований мирового сообщества», среди которых «создание инклюзивного правительства, обеспечение доступа афганских женщин к работе и получению образования, соблюдение прав национальных меньшинств». Среди других тем, обсуждавшихся на встрече, были вопросы предоставления Афганистану гуманитарной помощи, борьба с «международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков».

Зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Миркомил Адилов 14 апреля провел встречу с зампредом Хунаньского комитета по содействию международной торговле Ю Бийруй, пишет пресс-служба ТПП. Китайская сторона презентовала промышленный потенциал региона и таких сфер, как «строительные материалы, машиностроение, электротехника», производство чая и кофе. Адилов представил инвестиционный потенциал Узбекистана, акцентировал внимание на возможности развития «сотрудничества в сфере текстильной промышленности» на территории РУ. Встреча завершилась приглашением представителей ТПП на выставку «Hunan International Exhibitions Center», которая пройдет 27-29 июля в провинции Хунань.

Ректор Самаркандского международного технологического университета (СМТУ) Юсуф Абдуллаев по итогам деловой поездки в КНР заключил меморандумы о сотрудничестве с двумя китайскими вузами, сообщила 15 апреля пресс-служба СМТУ. Деловые отношения оформлены с Northeast Electric Power University (Северо-восточный электроэнергетический университет) и Tianjin University of Science and Technology (Тяньцзиньский университет науки и технологий). Предполагается, что в партнерстве с первым университетом будет проработан проект открытия при СМТУ Китайского института электроэнергетики, первых студентов принять планируют уже в 2023 году. Что касается Тяньцзиньского университета науки и технологий, то с этим вузом СМТУ надеются реализовывать программы «​​по математике, физике, машиностроению, химической инженерии и энергетике».

Кыргызстан

Две китайские компании были заинтересованы в строительстве заводов по производству минеральных удобрений на территории Кыргызстана, однако получили отказ. Об этом заявил глава департамента химзащиты и карантина растений Минсельхоза КР Дыйканбай Кенжебаев, его слова в публикации от 13 апреля приводит «Fertilizer Daily». По словам чиновника, представители бизнеса планировали вложить в проект 300 млн долларов при условии, что «землю, на которой был бы построен завод, им отдали в собственность, а не в аренду». В заметке также уточняется, что на текущий момент в КР нет ни одного завода по производству удобрений, поскольку «у местных инвесторов не хватает средств».

Замглавы Таможенной службы Кыргызстана Алмаз Салиев в ходе заседания Жогорку Кенеша 17 апреля прокомментировал различия в таможенных данных по товарообороту между Китаем и КР, об этом написало агентство «Vesti.kg». «Причина этого в том, что в наших странах разные методы подсчета грузоперевозок. Для этого сейчас мы ведем переговоры с таможенниками сопредельного государства, чтобы наши сотрудники также стояли в пунктах пропуска, чтобы учитывать грузоперевозки по нашим методам», – объяснил чиновник. Ранее мы писали об огромных разрывах в таможенной статистике стран за 2022 год, а также о возможных причинах такого расхождения.

Таджикистан

В Душанбе 11 апреля прошел круглый стол, посвященный 30-летию подписания «Совместной декларации об основных принципах отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой», сообщило агентство «Ховар». В мероприятии приняли участие таджикистанские и китайские чиновники. Посол Китая в Таджикистане Цзи Шуминь отметил, что «согласно статистике таможни Китая, товарооборот между Китаем и Таджикистаном в прошлом году достиг примерно 2,6 млрд долларов США, увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом». Напомним, что в таможенных данных КНР и Таджикистана, опубликованных в конце января, наблюдалось значительное расхождение в 1,4 млрд долларов, мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Руководство Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана провело 12 апреля встречу с представителями «Macao Bridge Technology Ltd», «Alibaba» и других компаний из КНР, сообщила пресс-служба таджикистанского ведомства. Стороны обсуждали потенциал сотрудничества в сферах «логистики и транспорта, сельского хозяйства, культуры, туризма» и пр. Согласно заметке, представители Госкомитета презентовали инвестиционные возможности РТ, предоставили информацию о таможенных и налоговых льготах, сотрудники китайских компаний «выразили заинтересованность в открытии своих представительств в республике».

13 апреля в Душанбе глава таджикистанского Минтранса Азим Иброхим провел встречу с представителями администрации Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) во главе с мэром города Кашгар Ясинджаном Яхепом, сообщает пресс-служба таджикистанского ведомства. Стороны обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере, отдельно остановившись на «ключевом участке» проекта автомагистрали «Душанбе – Кульма», который включает в себя «93 км автомобильных дорог, 2 тоннеля протяженностью 5,2 км, 5 транспортных коридоров и другие инженерные сооружения». Министр подчеркнул, что проект реализовывается при поддержке КНР. Кроме того, собеседники обсудили возможность беспрепятственной транспортировки грузов через таможенный пункт «Кульма – Каросу» и привлечение китайских инвестиций для реализации финальных этапов строительства автодороги «Душанбе – Кульма», стороны планируют подписать инвестиционное соглашение «в ближайшее время».

Руководство национального таджикистанского авиаперевозчика «Сомон Эйр» также провело встречу с делегацией из СУАР и мэром Кашгара Ясенджаном Яхепом, написала 14 апреля пресс-служба авиакомпании. Участники обсудили возможность открытия прямых рейсов «Душанбе – Кашгар». «Это, безусловно, сблизит наши страны еще больше. Мы намерены приступить к изучению вопросов открытия рейса», – заявил генеральный директор «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев. Напомним, таджикистанский авиаперевозчик возобновил регулярное сообщение с Китаем в начале февраля.

Туркменистан

Посол Туркменистана в КНР Пархат Дурдыев провел встречу с представителями Китайского совета по содействию международной торговле, сообщило 14 апреля агентство «Orient» со ссылкой на пресс-службу туркменистанского ведомства. Посол представил китайской стороне «инвестиционную среду» Туркменистана, а также презентовал проект «умного города» Аркадаг. Вслед за этим он обсудил с участниками «возможности привлечения инвестиций и совершенствования в Туркменистане предпринимательства в формате Поднебесной». В заметке также сообщается, что Китайский совет по содействию международной торговле создан в 1952 году, и в его обязанности входит «организация выставок и мероприятий по продвижению инициативы “Один пояс, один путь”».

Китайский авиаперевозчик China Southern Airlines (CSA) возобновляет прямые рейсы из Урумчи в Ашгабат и обратно с 25 апреля, написал «Turkmenportal» 16 апреля со ссылкой на официальный сайт CSA. На первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю, по вторникам. Напомним, «Turkmenistan Airlines» возобновила прямое авиасообщение «Ашгабат – Пекин – Ашгабат» в марте 2023 года, до этого момента прямые перелеты между двумя странами отсутствовали с начала 2020 года из-за коронавирусных ограничений.