Китай-Центральная Азия: поможем и Европе, и России

Через Центральную Азию идут как обычные грузы в Европу и по другим направлениям, так и подсанкционные товары в Россию. (Фото: gov.kz)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Центральная Азия

Евразийский банк развития, крупнейшим акционером которого является Россия, в своем телеграм-канале опубликовал статью с данными об инвестициях КНР в страны бывшего СССР (кроме трех прибалтийских государств) с 2016 года по первое полугодие 2023-го. Всего за этот период Китай вложил в регион почти 80 млрд долларов, из которых 41,9 млрд (52%) пришлось на Казахстан (причем около 90% этого объема средств обеспечила одна лишь китайская нефтегазовая корпорация CNPC). В РФ было вложено в два раза меньше – 19,7 млрд долларов. Третьим в списке стран-лидеров по китайским вложениям стал Туркменистан, получивший 9,4 млрд долларов. Причем в РФ и Туркменистане основными направлениями инвестиций также были добыча нефти и газа, а также трубопроводная инфраструктура. Конкретные цифры по другим странам в статье упомянуты не были.

Газета «The Wall Street Journal» выпустила материал о способах обхода Россией западных санкций, наложенных на нее после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. О публикации WSJ пишет издание «Факти» 4 марта, а также ряд других СМИ. В публикации говорится, что Казахстан и Кыргызстан являются ключевыми маршрутами для поставок западной продукции в РФ. «Китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан резко возрос с февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, согласно данным китайской таможни. Экспорт 45 целевых товаров вырос до $1,3 млрд в 2023 году, что на 64 % больше, чем в 2022 году». Часть товаров – включая, например, беспилотники и микросхемы – затем была экспортирована в РФ, сказано в публикации.

Казахстан

В китайском Сиане открылся Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) Казахстана, а также Инновационный центр «Казахстанских железных дорог» (КТЖ). Старт работы центров 28 февраля дал лично президент РК Касым-Жомарт Токаев в онлайн-режиме, передает пресс-служба главы РК. ТЛЦ мощностью более 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год в сухом порту Сианя, где «формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов [между] КНР и ЕС, ... соединит [порт] с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой», утверждается в заметке. Помимо транзита в Европу, «терминал откроет для экспортеров [из Казахстана] доступ на новые рынки сбыта». Между тем инновационный центр КТЖ призван оптимизировать и ускорить транзитную логистику при помощи самых современных технологий. В комплексе эти центры стали частью плана по «превращению Казахстана в главный транзитный хаб на континенте», заявили в пресс-службе.

Днем ранее, 27 февраля, в пресс-службе КТЖ отчитались, что «объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем вырос за январь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 22% и составил 2,4 млн тонн. Экспорт грузов в Китай превысил показатель прошлого года на 43% и составил 1 млн тонн».

Кроме того, АО «KTZ Express» (дочерняя компания КТЖ) и логистическая платформа «Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd» в китайском Чунцине подписали документ «об организации и отправке 200 контейнерных поездов через Казахстан, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту с объемом грузов более 20 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. ред.)», объявила пресс-служба КТЖ 1 марта, добавляя, что в целом «с начала 2024 года КТЖ достигнуты договоренности с логистическими платформами Сиань, Цзянсу, Пекин, Чжэнжоу, Чунцин по организации и отправке 3500 транзитных контейнерных поездов по территории Казахстана, что составляет порядка 350 тысяч ДФЭ».

В дополнение КТЖ 29 февраля заключило меморандум с китайской компанией «Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD» и российским АО «Славтранс-Сервис». Одна из целей в рамках меморандума – трехсторонние инвестиции в «транспортно-складскую базу в ТЛЦ “Селятино” (РФ) для дальнейшего продвижения и углубления китайско-казахстанско-российского импортно-экспортного экономического и торгового сотрудничества». Вдобавок, страны хотят увеличивать объемы перевозок и усиливать логистику по маршрутам Сиань – Алашанькоу и Хоргос – Селятино.

Переходя к другим новостям, более 100 компаний приняли участие в Форуме приграничных регионов Республики Казахстан и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в Урумчи, заявила 1 марта пресс-служба Нацпалаты предпринимателей РК «Атамекен», которая выступила основным организатором мероприятия. Представители «Атамекен» подписали с Ассоциацией туристских агентств СУАР КНР меморандум, закрепляющий планы по расширению совместных проектов, инвестициям и систематизации сотрудничества. Кроме этого, приглашенные на форум туроператоры также участвовали в «деловой части», на которой могли быть подписаны контракты с китайскими партнерами, но о конкретных документальных договоренностях не сообщается.

Эксперты FAS USDA (Иностранная сельскохозяйственная служба США) считают, что в 2023/2024 сельскохозяйственном сезоне Казахстан повысит экспорт ячменя на 125 тыс. тонн (по отношению к прошлой оценке USDA) до 1 млн тонн, так как «экспорт ячменя поддерживается высоким спросом на кормовые культуры со стороны Китая, который вновь входит на рынок», пишет «АПК-Информ» 4 марта. При этом прогнозируется снижение общего экспорта пшеницы и пшеничной муки на 0,8 млн тонн (всего экспорт по оценке может составить 10 млн тонн) по сравнению с прошлым сезоном. Авторы заметки также отмечают падение качества пшеницы и ячменя в РК и избыток «объемов кормового зерна» из-за этого.

Также «АПК-Информ» 27 февраля со ссылкой на свой еженедельник сообщило о резком росте поставок зерновых грузов из РК в КНР в конце февраля: «так, в период с 15 по 21 февраля в адрес КНР было отгружено 13,84 тыс. тонн зерновых грузов из РК, что в 7,6 раза больше показателя за 8-14 февраля т.г». Напомним, до конца февраля продолжал действовать запрет КТЖ на поставки зерна, семян масличных и продуктов перемола из РК в КНР из-за проблем с обработкой грузов у китайской стороны.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева вместе с коллегами посетила Пекин, объявила пресс-служба министерства 27 февраля. Главная тема поездки – открытие в Китае казахстанского культурного центра. Во время визита делегация РК занималась «подбором помещения, содержательной концепцией, а также юридическими аспектами», связанными с открытием центра, направлениями деятельности которого станут «музейное и библиотечное дело, музыкальное и кино искусство, языковое обучение и другие».

Балаева также провела встречи с Сунь Ели, министром культуры и туризма КНР; Цао Шумином, руководителем Главного госуправления по делам радио и телевидения КНР; и Шэнь Хайсюнем, гендиректором крупнейшей медиакорпорации и главного внешнего пропагандиста КНР – «Global China Media Corporation». Обсуждалось расширение связей и совместное создание различного контента, включая художественные, документальные, и анимационные фильмы, а также телевизионные программы. Стороны должны были рассмотреть некие «проекты соглашений», но о подписании каких-либо конкретных документов не сообщалось.

Узбекистан

Премьер-министр РУ Абдулла Арипов с 29 февраля по 1 марта посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР, где провел встречу с главой региона Ма Синжуем, пишет «UZDaily». Собеседники обсудили как реализуются договоренностей, которые достигли главы двух государств во время визита президента РУ Шавката Мирзиёева в КНР в январе этого года, а также вопросы «экспорта текстиля, меди, минеральных удобрений, сельскохозяйственной и другой продукции» и «сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах». Однако о подписании каких-либо конкретных документов не упоминалось.

Конференция «Узбекистан и Китай: продвижение взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран» прошла в Ташкенте 28 февраля, сообщает «Янги Узбекистон». В конференции приняли участие более 200 представителей министерств, бизнеса и аналитического сообщества двух стран, включая такие компании, как «China Energy», «BYD», «ZTE Investment» и другие. Целью мероприятия было «доведение до широкой общественности итогов» сотрудничества между КНР и РУ, включая реализацию соглашений, достигнутых во время недавнего визита Мирзиёева в Китай.

Онлайн-встреча с руководителем отдела инвестиций китайской компании «Contemporary Amperex Technology Co., LTD» (CATL) Ло Иланом прошла в генеральном консульстве РУ в Гуанчжоу, сообщило ИА «Дунё» 2 марта. Представитель CATL объявил об интересе в участии в проектах, связанных с «зеленой» энергетикой, а также в сотрудничестве с местными предприятиями. Представители генконсульства в ответ пригласили CATL к участию в «III Ташкентском международном инвестиционном форуме», который пройдет в Узбекистане 2-3 мая 2024 года. О подписании по итогам встречи каких-нибудь документов не сообщалось.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и посол КНР в КР Ду Дэвэнь 28 февраля приняли участие в торжественной церемонии старта строительства кыргызстанско-китайского предприятия по производству автомобилей в Чуйской области, пишет пресс-служба главы государства. Проект реализуется совместно с китайской «China Hubei Zhuoyue Group», инвестиции первого этапа составили 115 млн долларов, проектная мощность будущего завода – выше 80 тысяч автомобилей в год. Запуск предприятия планируется в августе 2024 года, но пока не сообщалось, автомобили каких марок и моделей планируется производить.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров 1 марта посетил китайский Кашгар, где провел встречу с руководителем СУАР Ма Синжуем, пишет пресс-служба кыргызстанского ведомства. Главной темы обсуждения была транспортная и пограничная логистика, но также обсудили вопросы, связанные с «энергетикой, недропользованием, экспортом сельскохозяйственной продукции, электронной торговлей и бондовыми зонами». О каких-либо подписанных документах по итогам встречи не упоминалось.

Также 1 марта состоялась трехсторонняя встреча Акылбека Жапарова, Ма Синжуя и премьер-министра РУ Абдуллы Арипова, говорится в заметке пресс-службы Кабмина КР. Главной темой встречи стал проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», для реализации которого было предложено создать некое совместное предприятие. Также обсуждались другие транспортные вопросы, но о подписании каких-либо документов не сообщалось.

Примечательно, что Жапаров также посетил культурный центр в городе Артуш Кызыл-Суйской кыргызской автономной области, где выслушал рассказ о быте кыргызстанцев, переселившихся когда-то на китайские территории. Китайские власти отправляют этнических кыргызов в так называемые «лагеря перевоспитания», которые по факту действуют как колонии строгого режима для представителей исповедующих ислам этнических меньшинств СУАР. Однако об этом аспекте в сообщении Кабмина КР о встрече не говорится ни слова.

Таджикистан

Рустам Эмомали, председатель верхней палаты парламента РТ и предполагаемый наследник главы государства, 28 февраля в Душанбе провел встречу с региональным директором китайского автопроизводителя BYD в Центральной Азии Иваном Цаос, пишет «Sputnik Таджикистан». Эмомали высказался на «развитие машиностроения в Душанбе», а также на встрече «обсуждались перспективы взаимодействия в сфере сборки электрических микроавтобусов, импорта аккумуляторов для электрических транспортных средств и других запасных частей, грузовых транспортных средств весом до 5 тонн», но ни о каких конкретных договоренностях объявлено не было.

Туркменистан

Торгово-промышленное сотрудничество между КНР и Туркменистаном обсуждалось 27 февраля на онлайн-встрече в Торгово-промышленной палате страны, пишет пресс-служба туркменистанского ведомства. Глава китайской «Huahe International» и представители других компаний из КНР обсудили с сотрудниками бизнес-организаций Туркменистана «направления расширения торгового и экономического партнерства» между странами и «использование преимуществ туркменского рынка китайским бизнесом». При этом о конкретных контрактах по результатам мероприятия не упоминалось.