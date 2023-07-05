Китай-Центральная Азия: развитие экономики и подавление несогласных

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Состоялся очередной саммит глав-государств ШОС, но кроме принятия в состав организации Ирана это мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, не принесло особых новостей. Тем временем «Газпром» анонсировал скорую публикацию технико-экономического обоснования крупного газопровода из России до Китая через Казахстан, а казахстанский инвестиционный холдинг раздумывает соединить энергосети РК и КНР. В Алматы прошла выставка китайских товаров, а в Китае опубликован очередной доклад о Казахстане. Завод, производящий препараты крови, откроется в Узбекистане при поддержке Китая. Узбекистанский авиаперевозчик возобновил полеты в Урумчи из Ташкента, где прошел турфорум КНР и РУ, а в Вэньчжоу состоялась выставка изделий из кожи – впервые при участии производителей из РУ. Кыргызстанские полицейские научатся методам прекращения массовых беспорядков у коллег из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Чиновники и представители частных компаний страны продолжают искать выгодные варианты инвестиций из КНР, в том числе, в рамках 19-й Международной ярмарки Западного Китая. Туркменистан посетила китайская делегация, чтобы принять участие в торжественном открытии «умного» города Аркадаг. Глава китайской нефтегазовой корпорации приехал в Ашхабад, где провел встречу с главой МИД Туркменистана.

Саммит ШОС

Под председательством Индии 4 июля в виртуальном формате прошел очередной саммит глав-государств ШОС. Он не принес заметных новостей, кроме принятия в организацию Ирана в качестве полноправного члена. Собравшиеся лидеры в основном воспользовались случаем, чтобы высказаться каждый о своем по принципу «у кого что болит».

Китайский лидер Си Цзиньпин говорил о необходимости «сохранять единство» ради обеспечения «общей безопасности» и «независимости» членов ШОС, и предложил расширить сотрудничество в сфере, если перефразировать простыми словами, борьбы с угрозами нынешним правящим режимам. Он также в очередной раз предложил партнерам по организации китайский экономический «пряник» в обмен на расширение сотрудничества.

Глава РФ Владимир Путин постарался успокоить партнеров по организации, повторив (весьма неубедительно) принятый российской пропагандой рефрен о том, что после недавнего мятежа Россия «консолидирована как никогда», а сам он уверенно контролирует ситуацию. Попытка Путина заверить своих коллег понятна: ШОС является одним из немногих мест, где с ним еще готовы говорить, как минимум о деловом сотрудничестве. И он постарался подчеркнуть именно этот аспект, заявив, что благодаря противодействию «политике Запада» в 2022 году товарооборот РФ со странами ШОС вырос на 37% (до $263 млрд), а в январе-апреле 2023-го прибавил еще 35%, и значительная часть взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах. Однако он забыл сказать, что подобное подчинение экономики геополитике снова и снова дорого обходится самой России, покупать у которой даже «друзья» готовы лишь с огромными скидками (иногда в разы ниже рыночных цен), а торговля в нацвалютах заканчивается, например, тем, что у России скопились миллиарды неконвертируемых индийских рупий, с которыми она ничего не может сделать.

Между тем с заявлением Путина по поводу «расцвета» экономического сотрудничества в рамках ШОС не согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что «более чем за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС», и предложил приоритизировать именно экономику, в особенности создавая инвестиционные возможности для стран-членов.

Очень схожие мнения высказали и другие главы стран Центральной Азии. Например, президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал, что «к сожалению, в течение длительного времени не продвинулись в решении ... важных вопросов торгово-экономической составляющей Организации». В целом большая часть его речи была посвящена призывам сконцентрироваться на экономике, и особенно инвестициях.

Президенты Узбекистана и Таджикистана в своих выступлениях тоже уделили значительное внимание именно развитию экономических аспектов.

Казахстан

«Газпром» планирует в июле опубликовать технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства газопровода, который, в случае его реализации, будет поставлять газ в северные и восточные регионы Казахстана, а также в Китай по двум направлениям, пишет «EADaily» со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 28 июня. «В июле компания представит предварительное ТЭО проекта по маршруту Омск-Павлодар-Семей с ответвлениями до Хоргоса и Достыка на границе с Китаем», – говорится в статье, где также уточняется, что планируемая мощность газопровода составляет 40 млрд кубометров в год, а стоимость – 4,2-4,4 млрд долларов. Россия столкнулась с обвалом экспорта газа с почти 150 млрд кубометров в предвоенном 2021 году до ожидаемых 50 млрд в 2023-м в результате санкций из-за развязанной Кремлем войны в Украине, и стала активно искать новые рынки сбыта. При этом Саткалиев отметил, что не факт, что Казахстан согласится на российский проект.

Казахстан и Китай может соединить линия электропередачи. О возможной целесообразности реализации такого проекта заявил председатель правления «KEGOC» (дочерняя компания инвестиционного холдинга «Самрук-Казын» – прим.ред.) Каныш Молдабаев, его слова приводит «Курсив» в статье от 27 июня. KEGOC рассмотрит данный проект в рамках своего исследования по развитию национальной электрической сети до 2035 года.

Национальная палата предпринимателей (НПП) Алматы 3-5 июля проводит выставку китайских товаров в экспоцентре «Атакент», где представлены «электромобили, сельхозтехника, оборудование, автозапчасти, металлические инструменты, строительные материалы, осветительные приборы, мебель, текстиль, продукты» и другие группы товаров, объявила пресс-служба организации. «Это крупнейшая выставка китайских товаров в Казахстане. После пандемии в этом году она в первый раз проходит», – отметил руководитель международного сотрудничества НПП Алматы Айнур Баспакова. В этом году в мероприятии принимают участие более 200 компаний из КНР, представляя девять провинций. Выступившая на открытии генконсул КНР Цзян Вэй выставки заявила, что выставка стала «важной площадкой торгового и инвестиционного сотрудничества Китая, особенно СУАР, с Казахстаном и другими странами Центральной Азии».

В РК традиционно больше всего официальных трудовых мигрантов из Китая, сообщает 27 июня пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК. По состоянию на 1 июля, из 14 286 иностранных граждан, работающих на территории Казахстана по специальным патентам, 3 412 человек (24%) – граждане КНР. На втором месте находятся граждане Узбекистана – 1 884 человека (13%), на третьем Индии – 1 484 человека (11%). Больше всего иностранных работников привлекается в сферы строительства, сельского, лесного и рыбного хозяйства и горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.

В КНР издали очередной «Доклад о развитии Казахстана-2022» – аналитическое исследование процессов, происходящих в РК. О публикации 27 июня написал телеграм-канал казахстанского китаеведа Адиля Каукенова со ссылкой на бумажную версию доклада. По мнению автора, текст представляет собой «очень серьезную и системную аналитику процессов, идущих в Казахстане, что говорит об интересе и высоком уровне изучения Центральной Азии». Электронную версию на сайте издателя «Social Sciences Academic Press» найти не удалось.

Кыргызстан

Представители МВД Кыргызстана посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР 19-23 июня, чтобы перенять «методы» китайских силовиков по борьбе с «религиозным экстремизмом» и массовыми проявлениями неповиновения населения. Об этом в частности сказано в новости кыргызского ведомства от 27 июня, где уточняется, что МВД КР получило приглашение приехать от Департамента общественной безопасности СУАР КНР. Делегация КР по главе с замминистра МВД страны Октябрем Урмамбетовым в частности посетила командный центр Департамента общественной безопасности и локальный центр антитеррора, а также договорилась о дальнейшем обучении. Синьцзян в последние годы стал прочно ассоциироваться с жесткими методами, используемыми китайскими властями в рамках репрессий в отношении представителей мусульманских нацменьшинств под эгидой борьбы с экстремизмом и «беспорядками». В качестве одной из подобных мер до миллиона человек заключили в спецлагеря, функционирующие как колонии строгого режима.

29 июня в Чэнду состоялся форум по темам торговли, экономики и инвестиций между китайской провинцией Сычуань и Кыргызстаном, прошедший на полях 19-й Международной ярмарки Западного Китая, сообщило агентство «Kabar» 29 июня. Наиболее высокопоставленным участником с кыргызской стороны был госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, а с китайской – министр пропаганды провинции Сычуань Чжэн Ли. В форуме также участвовало «более 100 инвестиционных и туристических компаний» провинции Сычуань, которые были приглашены инвестировать в разные сектора КР. О конкретных результатах не сообщалось.

Кроме того, 1 июля Касмамбетов встретился с губернатором провинции и крупным партийным функционером Хуан Цяном, добавило «Kabar». Помимо разговоров об инвестиционном потенциале, госсекретарь КР предложил КНР подумать над стипендиальной программой для обучения будущих кыргызстанских специалистов. А Хуан Цян оценил участие кыргызской делегации в выставке «как начало практической реализации совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства», которую лидеры стран подписали на майском саммите в Сиане.

Нацагентство по инвестициям при президенте КР встретилось с «крупными логистическими компаниями» из Китая, в результате чего китайские коллеги заинтересовались инвестированием в проекты «возобновляемой энергии, реэкспорта электрокаров, строительства бондовых складов и развития туризма» в Кыргызстане, заявила пресс-служба кыргызстанского Нацагентства 30 июня. Однако пока никаких документов не подписано.

В Кыргызстан приехали специалисты из Китая, профессоры Чын Вынжун и Джан Лей, чтобы бесплатно диагностировать рак шейки матки, а также поделиться опытом с местными врачами. Проводить благотворительные исследования будут в частных клиниках Айнуры Сагынбаевой с 3 по 15 июля. Об этом организаторы приезда профессоров и они сами рассказали во время пресс-конференции 27 июня. По словам кыргызской стороны, приезд врачей финансируется Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В последующем проект планируется расширить.

Узбекистан

В Самарканде совместно с КНР будет запущено производство препаратов крови, объявила 27 июня пресс-служба Министерства здравоохранения РУ, добавив, что «на днях» прошли переговоры узбекистанского министерства и руководства китайской компании «Xindeyuan Bioengineering», в ходе которых стороны договорились реализовать проект стоимостью 250 млн долларов в свободной экономической зоне «Ургут». Также сообщается, что завод будет построен на территории 15 гектаров и станет «единственным в Центральной Азии».

В Ташкенте 3 июля прошел туристический бизнес-форум, призванный укрепить китайско-узбекистанские отношения в этой сфере. Как сообщает агентство «UZ Daily», в событии приняли участие «представители как государственных, так и частных секторов Узбекистана и Китая», а также представители СМИ. Форум открыли первый замминистра культуры и туризма РУ Улугбек Азамов и вице-президент авиакомпании CSC Airlines Ден Венюй. В ходе форума прошли встречи в формате B2B, публичные лекции и выступления. Мероприятие завершилось церемонией подписания неких неназванных «соглашений и меморандумов о взаимопонимании между узбекскими и китайскими туристическими компаниями».

Ассоциация «Узчармсаноат» и более 15 предприятий Узбекистана приняли участие в «Международной выставке кожи, обувных материалов и обувного оборудования», которая прошла 2-4 июля в китайском Вэньчжоу. Как сообщила пресс-служба ассоциации 2 июля, на выставку приехали более 20 000 участников, для делегации из РУ это дебютное событие. В рамках мероприятия представители РУ обсудили с руководством Китайской ассоциации кожевенной промышленности потенциальные совместные проекты, а также провели переговоры с «рядом иностранных компаний» об импорте китайского сырья. Напомним, ранее Узбекистан обсуждал с китайскими инвесторами потенциальную возможность размещения на территории РУ брендовых китайских заводов, учебных центров и лабораторий.

«Uzbekistan Airways» восстановила авиарейсы по маршруту Ташкент-Урумчи, отмененные на фоне пандемии ковида, написало 2 июля «Дунё» со ссылкой на посольство РУ в КНР. Рейсы будут выполняться по пятницам и, по мнению «китайских деловых кругов», будут способствовать «развитию двусторонних отношений и расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», добавило «Дунё».

Туркменистан

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел 27 июня встречу с президентом «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» (CNPC) Хоу Цицзюнем. Как пишет пресс-служба туркменистанского ведомства, участники обменялись мнениями о туркмено-китайских отношениях и выразили общее мнение, что «одним из важнейших приоритетов сотрудничества между Туркменистаном и Китаем является топливно-энергетический сектор». Говоря об этом, Мередов подчеркнул, что Туркменистан и дальше планирует реализовывать совместные проекты, связанные с «увеличением поставок туркменского природного газа в китайском направлении». Напомним, это происходит на фоне новостей о том, что Пекин, похоже, таки решился достроить четвертую ветку газопровода «Центральная Азия – Китай», так называемую линию D. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

В церемонии торжественного открытия «умного» города Аркадаг 29 июня приняла участие делегация из КНР, об этом 28 июня пишет российское информагентство ТАСС. Как ранее уточняло издание «CentralAsia.news», делегацию должны были представить «губернатор Народного правительства провинции Шэньси Чжао Ганг, генеральный секретарь Народного комитета провинции Шэньси Ванг Хайпенг, вице-мэр города Сиань Лю Лайшенг, президент Пекинского международного фонда мирной культуры Ли Йеук Ванг и другие гости». В ходе визита китайской делегации глава МИД Туркменистана Мередов 30 июня провел встречу с губернатором Шэньси, пишет пресс-служба министерства. Собеседники «выразили мнения относительно дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере, в области транспорта, коммуникаций, высоких технологий, сельского хозяйства, торговли».