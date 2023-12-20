Китай-Центральная Азия: Разговоры об итогах года и планы на следующий

Казахстан

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью телеканалу «24KZ» 14 декабря, в котором поделился показателями товарооборота за 10 месяцев 2023 года: 32 млрд 700 млн долларов, рост на 28,5% по сравнению тем же периодом 2022-го. «С этой динамикой в конце года, по итогам года, видимо, побьем новый рекорд – 37-38 млрд долларов США», – заявил Чжан, добавив, что в 2024 году страны рассчитывают нарастить торговлю до 40 млрд долларов. (Кстати, Казахстан называет гораздо менее впечатляющие цифры: 24,3 млрд долларов за первые 10 месяцев 2023-го, и рост на 23,8%). Видимо, полагая, что цифр не достаточно, Чжан не забыл и о сентиментах: он заявил о теплоте дипломатических отношений стран, заметив, что президент РК Касым-Жомарт Токаев провел свое 70-летие на саммите «Китай – Центральная Азия» в КНР, а китайский лидер Си Цзиньпин скорректировал график, чтобы поздравить президента с днем рождения и пообедать с ним.

Кроме того, в Казахстане по состоянию на 1 декабря число филиалов китайских компаний и юридических лиц с участием китайского капитала составило 2,4 тыс., увеличившись за год на 39,1%, сообщило казахстанское издание LS 13 декабря.

Тем временем первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр 16 декабря съездил в китайскую провинцию Аньхой, где прошли встречи с китайскими партнерами и подписание нескольких документов, передает пресс-служба главы правительства РК. Скляр обсудил «торгово-экономическое, инвестиционное, промышленное и культурно-гуманитарное сотрудничество» с секретарем Парткома провинции Хань Цзюнем и председателем Народного правительства региона Ван Цинсянем. Во время этого визита ТОО «Астана Моторс» и китайская автомобильная компания «Chery International Co., Ltd.» подписали меморандум о строительстве «автопромышленного парка в Индустриальной зоне “Алматы”». Представители казахстанской делегации также посетили автомобильные предприятия компаний «JAC Group» – «JAC Xingang» и «JAC NIO», энергетическую компанию «Sungrow Power Supply Co., Ltd.» и «зоны экономического и технологического развития г. Хэфэй».

Казахстан также принял у себя международный бизнес-форум «Алатау Инвест», куда приехала в том числе многочисленная китайская делегация, сообщило китайское издание CGTN 13 декабря. Между «China Gezhouba Group Cement Co., Ltd.» и Казахстаном был подписан меморандум о строительстве к 2026 году цементного завода в Алматинской области стоимостью около 220 млн долларов. «По итогам форума было подписано восемь меморандумов на общую сумму порядка 475 млн долларов. Большая часть проектов – за инвесторами из КНР», – добавляется в новости.

Развивается и транспортное сообщение: 13 декабря, в китайский город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй через погранпереход Хоргос приехал поезд с казахстанским кормовым ячменем, пишет «Жэньминь жибао». Это первый запуск состава по этому маршруту. Всего в поезде насчитывалось 50 контейнеров, вес товара – 1391 тонн, а его цена – 3 млн юаней. «Запуск грузовых поездов по этому маршруту обеспечивает полную трансграничную цепочку поставок для предприятий по переработке кормов в Чжанцзякоу», – доставка заняла 10 дней, сказано в публикации издания.

Кстати о перевозках, председатель правления «Казахстанских железных дорог» Нурлан Сауранбаев рассказал о росте транзитного потока контейнеров между Россией и Китаем через Казахстан: с января по ноябрь 2023 года он увеличился на 69% до 454 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент), сообщило издание «InfraNews» 18 декабря. Из Китая в Россию было отправлено 341 тыс. TEU (что на 77% больше, чем за тот же период 2022-го), а в обратном направлении 113 тыс. TEU (рост на 49%). «Для обеспечения потребностей российских и белорусских экспортеров в перевозках на китайское направление мы сегодня приступили к строительству двух инфраструктурных проектов. Это строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит расширить пропускную способность участка в пять раз. Приступаем к строительству новой железной дороги на участке Бахты – Аягоз и третьего пограничного перехода с КНР», – сказал Сауранбаев о проектах, которые давно обсуждаются в Казахстане как важные и для собственной торговли с КНР.

Но не все так безоблачно. «Курсив» 13 декабря выпустил материал о планах по строительству АЭС в Казахстане. Руководитель представительства британского института New Nuclear Watch Institute (NNWI) Бауржан Ибраев заявил, что заявка Китая на данный проект не была одобрена казахстанскими властями (но официального подтверждения этой информации пока нет – прим. ред.). При этом он заявил, что китайское предложение было бы дешевле прочих (также заявки подали Франция, Россия и Южная Корея), и на построенной Китаем АЭС можно было бы использовать производимые в Казахстане тепловыделяющие сборки (ТВС), но предлагаемые китайцами технологии якобы были не достаточно современными. «Курсив» также отметил, что в казахстанском «министерстве энергетики называли стоимость одного блока [АЭС] 1,2 ГВт в $5 млрд, и $10 млрд за всю станцию в двухблочном режиме (2,4 ГВт). Во второй половине текущего года озвучиваются цифры в $12-15 млрд».

Также в Казахстане начался аудит ветеринарной отрасли китайскими специалистами, сообщил казахстанский Минсельхоз 18 декабря. Проверка будет проходить с 17 по 24 декабря в «ветеринарных лабораториях, убойных цехах и сельскохозяйственных предприятиях» РК, а также на «хозяйствующих предприятиях» страны. Казахстан давно заявляет, что «многие фермы и хозяйства уже удовлетворяют требованиям китайской стороны». Но Китай настоял на проверке, от которой и будет зависеть решение Пекина о возобновлении поставок казахстанского мяса, которые были приостановлены китайской стороной, заявившей о несоответствии продукции ветеринарным требованиям.

Узбекистан

Китай стал лидером по объему иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал Узбекистана за первые 9 месяцев 2023 года, сообщила 12 декабря пресс-служба Агентства статистики РУ. Из общего объема внешних инвестиций, равного 104,4 трлн сумов, доля КНР составила почти четверть – 24,5%. Следом за Китаем с 15,9% в рейтинге находится Россия, на третьем месте Саудовская Аравия с 7%.

Глава Госкомитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев 13-15 декабря посетил с официальным визитом КНР, где провел ряд встреч, которые освещала пресс-служба ведомства. Так 13 декабря узбекистанский чиновник встретился с замминистра культуры и туризма Китая Ван Худонгом, где собеседники обсудили цели на следующий год, а также договорились подготовить программу развития туристического коридора «Ипак йўли».

Также чиновник провел отдельные встречи с реководством Пекинского университета международных исследований, Китайской академии туризма и культуры, Шанхайской ассоциации туризма, мэрии Шанхая, а также ряда ведущих китайских туркомпаний, где обсудил возможности для привлечения туристов в Узбекистан и развитие туристического потенциала республики, включая подготовку кадров.

Кыргызстан

Китай упростил порядок выдачи виз для граждан Кыргызстана с 17 декабря сообщает «Акчабар» со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского МИД. Теперь кыргызстанцам не нужно заранее записываться на подачу документов, а также отменяется требование «о представлении приглашения от китайской стороны со специальным штрих-кодом для получения виз Китая для бизнесменов, предпринимателей, а также направляющихся в Китай для деловой поездки, участия в культурных, научных, образовательных мероприятиях», говорится в заявлении МИД. Чтобы получить визу достаточно приглашения и обращения уполномоченных органов, уточняют в министерстве.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на прошедшем в Бишкеке Народном курултае 15 декабря заявил, что начало строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» запланировано на 2024 год, сообщает Радио «Азаттык». «Это будет знаменательное событие в истории нашей страны, которое затронет все отрасли экономики. Наряду с этим мы продолжим строительство железных и автомобильных дорог, чтобы соединить все регионы и города с нашим Севером и Югом. Ведь логистика позволяет поддерживать движение большого количества экономических операций и сделок с высокой динамикой», – заявил президент. Но глава государства, возможно, выдает желаемое за действительное, так как вопрос с финансированием проекта пока не решен.

Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, выступая на курултае, сообщил, что в следующем году добывающее госпредприятие «Кыргызкомур» начнет экспорт угля в КНР, цитату чиновника приводит «24.kg». Ожидается, что поставки будут поступать в Китай с месторождений «Ак-Улак», «Урмезан», «Кара-Кече» и «Беш-Буркан».

Тем временем посол КНР в КР Ду Дэвэнь продолжает активную деятельность. В частности, 12 декабря она провела встречу с главой МВД Кыргызстана Уланом Ниязбековым, на которой обсудила обеспечение безопасности китайских граждан и организаций на территории Кыргызстана. Как говорится в заметке, опубликованной пресс-службой посольства, Ниязбеков подтвердил, готовность поддерживать безопасность на должном уровне, а также заверил, что «продолжит укреплять сотрудничеств с Китаем в области борьбы с “тремя силами зла” (экстремизм, сепаратизм и терроризм – прим.ред.), наркотиками и противодействия киберпреступности».

В тот же день китайский посол встретилась и с депутатами Жогорку Кенеша КР, выразив поддержку укреплению обменов и сотрудничества между парламентами двух стран. Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, депутаты поддержали слова Ду и заверили ее в том, что страны «являются дружественными соседями».

Кроме того, посол передала интерактивные панели для учеников двух бишкекских школ, ученики которых продемонстрировали высокий уровень знания китайского языка, написал 16 декабря «Вечерний Бишкек». «Ваши дети сегодня гораздо лучше говорят на китайском языке, чем прежние школьники. И не удивительно, что больше ваших выпускников стали учиться в вузах Китая», – приводит издание слова посла, сказанные на церемонии вручения оборудования.

Также Ду вручила кыргызстанскому Министерству культуры набор оборудования, о чем сообщила 14 декабря пресс-служба посольства. В свою очередь глава Минкульта Алтынбек Максутов поблагодарил посольство за «долгосрочную поддержку», а также заверил в намерении развивать «сотрудничество в гуманитарной сфере между двумя странами».

Таджикистан

В Душанбе прошел первый форум Таджикистана и Китая по техническому образованию, написало 14 декабря ИА «Ховар». В рамках форума Таджикский технический университет им. Мухаммада Осими, на базе которого функционирует китайская «мастерская Лу Баня», заключил соглашение с рядом китайских вузов о совместном обучении в мастерской специалистов в области геодезии и теплоснабжения. Кроме того, была достигнута договоренность о создание «филиала» мастерской в Теплоэлектроцентрали № 2 города Душанбе. Формально подобные заведения – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира. Первая в Центральной Азии мастерская открылась в прошлом году в Таджикистане, а буквально пару недель назад схожее заведение было запущено в Казахстане. На очереди также Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета Министров 11 декабря высказался о политических планах страны на будущий год. Среди них он назвал развитие «транзитного потенциала» в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь» и «продвижение выдвинутого Туркменистаном проекта создания маршрута из Китая через Центральную Азию на иранское и ближневосточное направления». Государственное информагентство «Туркменистан сегодня» публикует полный перечень тезисов президента.

С 3 по 10 января 2024 года в Туркменском государственном университете им. Махтумкули будут приниматься документы учащихся из Туркменистана для участия в конкурсе на обучение в университетах Китая и Венгрии по программам бакалавриата. На презентациях в вузе обещают рассказать «о перечне специальностей, количестве бюджетных мест, условиях обучения и проживания в Китае», передает издание «Turkmenportal» 18 декабря со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».