Китай-Центральная Азия: растущая мягкая сила Пекина

Центральная Азия

ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР 20 ноября опубликовал итоги поставок трубопроводного газа в Китай разными странами с января по октябрь 2023 года в денежном эквиваленте. На первом месте Туркменистан с показателем 8,07 млрд долларов, Россия на втором с суммой 5,36 млрд долларов. Казахстан на четвертом – рост экспорта газа на 7%, сумма поставок газа равна 1,08 млрд долларов. Узбекистан занял пятое место, при этом поставки газа уменьшились в два раза и были равны 454,44 млн долларов.

Узбекистан

В Узбекистане планируют открыть «мастерскую Лу Баня» – образовательную площадку для обучения разным специальностям, написало китайское издание CGTN 21 ноября. Соглашение о запуске проекта подписали Тяньцзиньский морской профессиональный колледж и Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТУ), где и откроется мастерская. Она «будет готовить современных инженеров по специальностям "Управление логистикой" и "Информационные технологии"», говорится в новости CGTN.

Формально подобные заведения – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира. Первая в Центральной Азии мастерская открылась в Таджикистане в ноябре 2022 года, и схожие заведения планируется учредить в учебных заведениях Казахстана и Кыргызстана.

Тем временем глава МИД РУ Бахтиер Саидов встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном в Пекине. Как пишет «Синьхуа» 21 ноября, встреча в основном касалась общих вопросов взаимопонимания стран и сотрудничества. Хань отметил 2000-летнию историю стран, на протяжении которой происходили разнообразные деловые контакты. Китай заинтересован в поиске точек соприкосновения «стратегий развития» стран. А Саидов добавил, что отношения стран находятся на «лучшем и высоком уровне за всю свою историю».

В рамках этого же визита в Китай Саидов встретился 21 ноября со своим коллегой, главой МИД КНР Ван И. Они провели «стратегический диалог» и «обменялись мнениями» по различным вопросам, но о достижении каких-либо конкретных договоренностей не сообщалось.

Кыргызстан

Обновленный центр китайского языка и культуры открылся 21 ноября в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) в Бишкеке, пишет пресс-служба вуза. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство университета, а также посол КНР в КР Ду Дэвэнь. Она выразила надежду, что центр «станет площадкой для молодежи, изучающих китайский язык и культуру, внесет большой вклад в укрепление дружбы между Китаем и Кыргызстаном». После официальной части посол прочитала перед собравшимися лекцию на тему «Один пояс, один путь».

В другом кыргызстанском вузе, Бишкекском государственном университете (БГУ), отметили 15-летие Института Конфуция, действующего в стенах вуза. Подобные институты, открывшиеся во многих странах мира, также считаются бастионами влияния и мягкой силы Пекина. Как написал 25 ноября «Вечерний Бишкек», в торжественном мероприятии также приняла участие посол КНР в КР Ду Дэвэнь, которая назвала две страны «стратегическими партнерами», подчеркнула, что «Китай и Кыргызстан веками живут в дружбе», а также отметила важность изучения языка для развития партнерства.

Тем временем глава Кабмина КР Акылбек Жапаров во время заседания Жогорку Кенеша поделился некоторыми подробностями по поводу строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Как сообщило Радио «Азаттык» 23 ноября, Жапаров отметил, что «актуализация ТЭО» уже почти закончена, при этом подчеркнув, что источник финансирования определен пока что не до конца. «Мы ищем деньги, до Казармана Китай уже начал строительство со своей стороны, от Казармана до Джалал-Абада вместе с Узбекистаном источники финансирования почти определили, зимой и весной если завершим это, то приступим к строительству в следующем году», – приводит издание слова чиновника. При этом издание «Акчабар» приводит такую цитату Жапарова: «Как вы знаете, изменилась геополитика, альянсы другие стали. Все это является препятствием в продвижении проекта. Нам и Узбекистану нужна эта дорога. А Китай, наши друзья, отговаривают от проекта. То можно, говорят, то нельзя». При этом чиновник добавил, что «несмотря ни на что, Кыргызстан ищет деньги на реализацию этого проекта».

Президент КР Садыр Жапаров в ходе своего официального визита в Японию дал интервью местной телерадиокомпании NHK, в ходе которого также упомянул проект строительства этой железной дороги, сообщил «Вечерний Бишкек» 21 ноября. Говоря о партнерстве с КНР, Жапаров подчеркнул, что «сейчас мы прокладываем железную дорогу от севера к югу по маршруту “Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече” и до Макмала, а далее соединим ее с железной дорогой “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”».

Казахстан

Глава Минтранса РК Марат Карабаев во время одного из брифингов затронул вопрос грузовой инфраструктуры для поставок в/из КНР, написало издание «АПК-Информ» 21 ноября. Сейчас проектная мощность стыковых станций между железными дорогами КНР и РК насчитывает около 28 млн тонн, но в ближайшие годы ее планируется увеличить на 50 процентов. «В 2024 и 2025 гг. планируется построить 20 дополнительных станционных путей, это даст плюс 14 млн тонн передвижения грузов по этим двум стыковым пунктам (“Алтынколь” и “Достык” – прим. ред.), когда со стороны Китая завершится работа по увеличению мощностей», – сказал Карабаев.

При этом председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Олжас Сапарбеков добавил, что если модернизация «Алтынколь» и «Достык» и строительство новых путей осуществится и со стороны РК, и со стороны КНР, то показатель может вырасти до 56 млн тонн ежегодно, увеличится в два раза. Кроме этого, чиночник напомнил о строительстве третьего ЖД-погранперехода «Бахты-Аягоз» между РК и КНР, планируемая мощность которого – 20 млн тонн в год.

Кроме того, три китайских авиаперевозчика планируют увеличить полеты и открыть новые маршруты в Казахстан, рассказал Минтранс Казахстана 24 ноября. С делегациями «Air China», «China Southern Airlines» и «Loong Airlines» провел встречи и.о. председателя Комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов. К весне-лету 2024 года число полетов между Китаем и РК, выполняемых китайскими авиакомпаниями, может вырасти до 30 в неделю. «Сhina Southern Airlines» с 23 января 2024 года «планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой 3 рейса в неделю», сказано в сообщении. «Loong Airlines» в декабре хочет увеличить полеты «по маршруту Алматы – Ханчжоу с 3 до 4 в неделю» и рассматривает варианты новых маршрутов «Астана – Ханчжоу, Астана – Ченду и Алматы – Ченду». «Air Chinа» может увеличить частоту рейсов «с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана – Сиань – Пекин».

Также вслед за проведенными между КНР и Казахстаном встречами таможенных служб Комитет госдоходов (КГД) Минфина РК 23 ноября рассказал об изменениях графика работы пограничных пунктов пропуска. Автомобильный КПП «Нур Жолы» на границе с КНР будет работать круглосуточно, а остальные КПП перейдут на 12-и часовой режим. КГД также отмечает, что Казахстану удалось уменьшить очереди и время пересечения границ с КНР благодаря сервису электронной очереди «Qoldau». Эти меры принимаются комитетом для повышения товарооборота между КНР и РК.

Казахстан и Туркменистан 26-30 ноября посетил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян для участия в «11-м заседании Комитета по сотрудничеству между Китаем и Казахстаном и 6-м заседании Комитета по сотрудничеству между Китаем и Туркменистаном», сообщило китайское издание «Жэньминь Жибао» со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Мао Нин.

27 ноября с Дин Сюэсяном встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, новость об этом публикует пресс-служба президента РК. Он назвал отношения с КНР образцовыми, отметил значимое решение о признании «Годом казахстанского туризма в Китае» 2024 год и заявил о приоритетности сотрудничества с КНР. Сюэсян поддержал интерес Токаева в наращивании сотрудничества.

В этот же день в Астане прошло 11-е заседание Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром и Дин Сюэсяном, которые перед этим отдельно провели двустороннюю встречу, передает пресс-служба премьер-министра РК 27 ноября. Заседание комитета касалось самых разных сфер – «торговли, таможенного регулирования, энергетики, транспорта и логистики, науки, культуры, охраны окружающей среды, водохозяйственной деятельности и др.». Скляр после обсуждений заявил, что надеется на достижение результатов встречи, так как «за прошедшие два года все подкомитеты реализовали договоренности в рамках своих направлений и наметили новые ориентиры для дальнейшего взаимодействия». На самом мероприятии было подписано «соглашение о взаимном учреждении культурных центров» и протокол с требованиями к экспорту «свежих косточковых культур из Казахстана» в КНР (подробнее о протоколе в нашем прошлом дайджесте).

На 12-м заседании Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Комитета по сотрудничеству РК-КНР, а также межмидовских консультациях, представители стран обсудили вопросы безопасности, включая предотвращение киберпреступности, терроризма и наркопреступности, совместные учения и образовательные инициативы для сотрудников, говорится в заметке МИД РК от 22 ноября. Главой делегации Казахстана на мероприятии был замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев, а КНР – замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Ни о каких конкретных соглашениях не сообщалось.

Тем временем в Урумчи (Синьцзян) прошел форум «ШОС 2023 – год туризма», где приняла участие казахстанская делегация во главе с замминистра туризма и спорта Ержаном Еркинбаевым, о чем сообщило соответствующее ведомство 25 ноября. Среди дополнительных событий форума – «коллективная встреча с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем», а также выставка о культуре РК, где были «организованы B2B/ B2G площадки для обмена опытом». Казахстанская делегация акцентировала свой интерес на проектах «в области экотуризма, агро и горнолыжного туризма», – сказано в заметке Минтуризма и спорта.

Кроме того, в Пекине 25 ноября открылся Фестиваль культуры Казахстана, на нем прошла презентация проекта «Цифровые люди. Дружба молодежи Китая и Казахстана» и показ видео с цифровыми персонажами из РК и КНР «Такой же, как ты». Новость опубликовало «Жэньминь жибао» 27 ноября.

Туркменистан

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 20 ноября во главе делегации принял участие в заседании Туркмено-китайской рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества в Пекине, пишет пресс-служба МИД Туркменистана. В ходе встречи участники обсуждали «реализации решений предыдущего заседания», а также отметили стабильное развитие туркмено-китайского партнерства.

Затем 21 ноября Хаджиев вместе с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем провел межмидовские консультации.

В тот же день прошло 9-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, страны также представляли заместители глав внешнеполитических ведомств двух стран. Как передает пресс-служба МИД Туркменистана, на заседании стороны обменялись заверениями о взаимной поддержке, проанализировали результаты прошлого собрания, а также обсудили предстоящую совместную работу в области безопасности.

И о каких конкретных достижениях по результатам всех вышеупомянутых встреч не сообщалось.