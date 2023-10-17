Китай-Центральная Азия: регион подводит итоги десятилетия «Пояса и пути»

Представители стран ЦА отправили свои делегации на форум в КНР, посвященный десятилетнему юбилею китайской инициативы «Один пояс, один путь». Тем временем государства региона продолжили налаживать прочие связи с КНР на местом и государственном уровнях.

Казахстан

Пресс-служба президента Касыма-Жомарта Токаева 16 октября оповестила о визите лидера страны в КНР 17-18 октября, где у него назначены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие форуме «Один пояс, один путь».

В пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”» (Казахстанские железные дороги) 16 октября сообщили о запущенном совместной с КНР поезде к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь». Состав пройдет по маршруту Китай – Европа через страны Центральной Азии, он доставит 1000 тонн груза за 12-13 суток. На данный момент через РК проходит 90% поездов в рамках «Пояса и пути». «За это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн. контейнеров, при этом объемы в направлении Китай – Европа – Китай выросли более чем в 100 раз (с 7,6 тыс. в 2013 г. до 790 тыс. контейнеров в 2022 г.)», – сказано в публикации.

На прошедшей неделе в свете приближающегося форума и 10-летия инициативы «Один пояс, один путь» вышло несколько статей, посвященных ей, а также сотрудничеству КНР и РК в рамках нее. 10 октября в газете «Жэньминь Жибао» был опубликован материал с мнением посла КНР в РК Чжан Сяо о работе инициативы. 16 октября «Жэньминь Жибао» со ссылкой на свой портал «Жэньминьван» разместила пересказ интервью директора центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Минобразования и науки РК Айдара Амребаева о «достижениях» и «будущем развитии» инициативы.

В казахстанских СМИ появилось несколько публикаций о разных проектах в Китае, которые вошли в пресс-тур от издания «Жэньминь Жибао» для «ведущих СМИ Евразии – 2023 в рамках 10-летия инициативы “Один пояс, один путь”», так пишет «Kazakhstan Today». Так, издание 16 октября опубликовало материал о сианьской индустриальная корпорации «Ай Цзюй» по переработке зерна и производству масла, которая «активно откликается на инициативу "Один пояс, один путь"» и сотрудничает с РК, а также разместило на сайте статью про Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху. «Деловой Казахстан» выпустил публикацию о поездке делегации представителей СМИ в город Вэйнань в провинции Шэньси, где участникам группы демонстрировали процесс «возрождения сельских районов» вокруг города. Ранее на неделе корреспонденты «Делового Казахстана» и Шэньчжэньской группы радио, кино и телевидения (SZMG) посетили РК как «первую страну реализации инициативы» и побывали в гостях у нескольких проектов, которые ведутся в рамках «Пояса и пути». А 10 октября на сайте казахстанского издания вышла статья посвященная развитию «Пояса и пути» в РК и проектам, которые за это время открылись.

Одновременно казахстанский медиахолдинг «Atameken Business» и китайская государственная медиакорпорация «China Media Group» (CMG) объявили о создании творческой студии «Silk Way» в рамках подписанного ими недавно договора о расширении сотрудничества. Студия будет заниматься производством совместных медиапроектов, основная цель которых – рассказывать о сотрудничестве КНР и РК, сообщил «inbusiness.kz» 13 октября. Создаваемый контент будет в основном предназначен для Казахстана.

Тем временем «Казпочта» работает над сокращением времени доставки товаров с китайского маркетплейса «AliExpress». Национальный почтовый оператор РК объявил 13 октября о подписании соглашения с «AliExpress», в рамках которого из Шанхая в Казахстан будет запущен логистический канал для ускорения доставки. «Клиенты смогут забрать свою посылку из ближайшего отделения “Казпочты” по всей стране. Данный проект планируется запустить в 1 квартале 2024 года», – говорится в заметке.

Также развивается процесс перехода Казахстана на закупки китайского авиационного топлива вместо российского. 13 октября авиакомпания «Air Astana» сообщила о подписании меморандума с «PetroChina International Kazakhstan», которая находится под управлением китайской материнской организаций, о поставках авиатоплива и создания условий для перехода казахстанского авиаперевозчика «на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1». Его еще не изготавливают в РК, поэтому планируется импорт «напрямую с нефтеперерабатывающих заводов Китая».

АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) “Самрук-Қазына”» 16 октября разместил новость о передаче Китаю третьей партии ядерного топлива для АЭС. Тепловыделяющие сборки (ТВС) были произведены на казахстано-китайском предприятии ТОО «Ульба-ТВС». По этому случаю в китайском городе Янцзы прошла церемония, в которой принял участие председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Он назвал поставку товаров подтверждением того, что страны могут вести «высокотехнологичные производства».

Мониторинговое агентство Energyprom.kz 13 октября привело данные об объемах закупок медикаментов и медицинского оборудования Казахстаном, а также информацию о внутреннем производстве. По объемам экспорта медикаментов в РК за январь-июль текущего года на втором месте оказался Китай, отправивший 2250,7 тонн на сумму 6,5 млн долларов. По объему поставки это «на 15,5% больше, чем в январе-июле прошлого года», но меньше прошлогодних показателей КНР в денежном эквиваленте, говорится в статье. На первом месте Россия, отгрузившая 3503,1 тонны на 46,6 млн долларов.

«АПК-Информ Азия» в своем еженедельнике сообщила о росте перевозок зерна в КНР по железным дорогам в начале октября: «Так, в период с 28 сентября по 4 октября т.г. в КНР было отгружено 22,32 тыс. тонн зерновых грузов, что на 48% превышает показатель за 21-27 сентября т.г. (15,05 тыс. тонн)». С чем связан рост, не уточняется. Доля Китая в общем объеме экспорта казахского зерна 28 сентября – 4 октября составила 14%.

Казахстанская область Абай и Тарбагатайский округ Синьцзяна зафиксировали работу по совместным проектам меморандумом, объявила пресс-служба области Абай 10 октября. На погранпереходе «Бахты» запланировано строительство «сухого порта» как и в китайском Сиане. «Основные направления сотрудничества – сельское хозяйство, энергетика, развитие туризма, торгово-экономические отношения, расширение границ трансграничных перевозок, развитие электронной коммерции, а также улучшение транспортной инфраструктуры», – сказано в публикации.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Китай с рабочим визитом 17 и 18 октября, чтобы принять участие в 3-м международном форуме «Один пояс, один путь», пишет пресс-служба главы государства. В рамках визита у Мирзиёева запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и «ряд других двусторонних встреч».

Круглый стол, посвященный десятилетию инициативы «Один пояс, один путь», прошел 11 октября в Международном институте Центральной Азии в Ташкенте. Как сообщает «Синьхуа», событие было приурочено к форуму, который пройдет 17-18 октября в Пекине. Среди участников были замминистра иностранных дел РУ, а также «главы дипломатических представительств стран Центральной Азии и КНР, зарубежные и национальные эксперты ведущих аналитических центров и научно-исследовательских институтов». Обсуждая новые возможности для стран Центральной Азии, эксперты выработали некие «предложения и инициативы», но никаких документов не обнародовалось.

Национальный железнодорожный оператор «Узбекистон темир йуллари» (УТУ) 9 октября провел переговоры с банком «China Exim Bank» и китайской технологической компанией «CNTIC», передает пресс-служба УТУ. В заметке говорится, что ключевой темой обсуждения стало финансирование проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и «этапы развития железной дороги в Кыргызстане». Однако чем конкретно закончились переговоры, не сообщается.

Также Узбекистан посетила китайская делегация, включавшая в свой состав вице-председателя китайской ассоциации общественной дипломатии Лю Бивэй и первого секретаря департамента информации и печати МИД Китая Ан Нин. Делегация провела «встречи в различных министерствах, ведомствах и высших учебных заведениях», в том числе крупное мероприятие для представителей крупнейших узбекистанских средств массовой информации. Китай в последнее время значительно активизировал усилия по обеспечению положительного освещения Китая региональными СМИ.

Тем временем грузовой поезд, перевозящий 22 контейнера с автозапчастями по мультимодальному транспортному коридору «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан» 9 октября прибыл на станцию Хайратон в Афганистане. Как пишет пресс-служба УТУ, событие сопровождалось официальной церемонией, в которой приняли участие представители УТУ, глава «Афганского железнодорожного управления», губернатор афганской провинции Балх Мохаммад Юсуф Вафа, а также президент китайской «Zhejiang Union of Railway Logistics Co., Ltd» Сонг Жинг. В заметке также говорится, что сейчас маршрут по коридору проделывается за 20-25 суток, из которых 13-18 суток приходится на территорию КНР, 4-5 на Кыргызстан и всего 3-4 на Узбекистан.

Узбекистанский Минтранс инициировал встречу с коллегами из ведомств Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции для обсуждения следующих этапов создания «международного транспортного коридора “Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа”». Как пишет узбекистанское ведомство в своей новости от 13 октября, участники в формате онлайн-встречи обсудили выгоды открытия коридора для всех стран-участниц, к которым относится «развитие транзитных перевозок и торговых связей между странами».

Китайский производитель BYD получил заказ на 2000 электробусов от муниципалитета Ташкента, написало 11 октября агентство «YiCai». Первые 200 12-метровых электробусов модели «eBus K9UD» компания обещает поставить в следующем году. Информации о финансовой стороне сделки представлено не было. В новости подчеркивается, что «BYD и Ташкент будут способствовать электрификации общественного транспорта города».

Глава Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев провел встречу с директором высокотехнологичного инновационного технопарка Тяньцзиньского университета науки и технологий КНР Бови Чжаном, сообщила 9 октября пресс-служба администрации области. В ходе разговора обсуждался вопрос создания в свободной экономической зоне «Янгиер» технопарка «по производству биотехнологической продукции стоимостью 50 млн долларов». Глава региона рассказал об инфраструктурных и инвестиционных возможностях Сырдарьинской области, а китайский партнер поделился планами по производству на базе будущего технологического парка «белка из костей крупного рогатого скота, биопродуктов, заменяющих сахар из солодки, витаминов, антиоксидантов» и других продуктов. На базе технопарка также планируется создание «логистического и таможенного центра общей площадью 10 га», а весь проект создаст 500 новых рабочих мест.

В результате встречи главы Ферганской области Хайрулло Бозорова с делегацией Китая во главе с руководителем Лоянского археологического научно-исследовательского института КНР профессором Ли Юн Цянем была достигнута договоренность об открытии «Фергано-Лоянского археологического научного центра». По сообщению пресс-службы региона, опубликованному 12 октября, ученые двух стран будут проводить раскопки на территории археологического памятника «Городище Кува», который и станет ключевым объектом исследования будущего центра. Также в планах «проведение обучения и повышения квалификации специалистов, студентов-археологов и преподавателей» Узбекистана в Лоянском институте.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поехал в Китай на форум по случаю десятилетия инициативы «Один пояс, один путь», но в честь нее 11 октября в Бишкеке прошло собрание общества дружбы «Кыргызстан – Китай», где заместитель главы Кабмина КР Эдиль Байсалов сообщил «о введении безвизового режима для граждан КНР – резидентов особых административных районов КНР Гонконг и Макао» на 30 дней с возможностью въехать снова через 30 дней. Без визы сроком до 7 дней с возможностью вернуться через 21 день смогут въезжать в страну также граждане КНР и Индии, имеющие открытые визы в США, ЕС и Великобританию. Разъяснения о сроках приводятся в сообщении МИД КР.

Тем временем кыргызстанские СМИ также уделили значительное внимание «Поясу и пути». В частности, «Вечерний Бишкек» 13 октября опубликовал мнения экспертов о результатах данной инициативы и скором проведении посвященного ей 3-го форума в Пекине.

Не обошлось и без конфуза. В парламенте Кыргызстана 16 октября рассмотрели и одобрили проект закона о создании взаимных культурных центров в КНР и КР, договоренность об этом была достигнута на майском саммите в Сиане. Как пишет пресс-служба Жогорку Кенеша, с пояснением к законопроекту выступила замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Айнура Аскарова, которая среди прочего отметила, что «спонсором по созданию кыргызского Культурного центра выступает гражданка Китайской Народной Республики Пэн Сяолань», которая занимает должность советника министра культуры КР на общественных началах. По информации «Kaktus Media», это вызвало неоднозначную реакцию в парламенте. Так, депутат Чынгыз Айдарбеков заметил, что «это очень смешная ситуация» и попросил предоставить договор депутатам для ознакомления. Аскарова ответила, что в данный момент «идут переговоры».

Кыргызстан весь экспорт серебра с января по август направлял в КНР. «Sputnik.kg» сообщил 16 октября со ссылкой на данные Нацстаткома республики, что в Китай за указанный период было поставлено 724,3 килограмма серебра на 794 тыс. долларов.

Таджикистан

Издание «Sputnik» со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана Эмомали Рахмона 16 октября написало, что лидер страны «не примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине» 17-18 октября. Но, по сообщениям китайских источников, делегация от страны все-таки посетит форум, пишет издание.

13 октября в газете «Жэньминь Жибао» вышла публикация, посвященная совместной работе КНР и Таджикистана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» под авторством доктора политических наук, профессора Академии государственного управления при президенте Таджикистана и института Тайхэ, генсека ШОС в 2016-2018 годах Рашида Алимов. «Главное, инициатива отвечала внутренней политике Таджикистана, заинтересованного в развитии национальных транспортных систем, выходе из транспортного тупика, сокращении расстояния до мирового океана и подключении к морским торговым путям», – вспоминает Алимов о начале сотрудничества. К данному моменту эксперт отметил «ощутимый практический результат», к которому удалось прийти, в том числе при участии Китая, выделившего «значительные средства на реабилитацию и строительство высокогорной дороги от КПП “Кульма-Карасу” до Хорога и Душанбе».

11 октября в Марокко на заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Хокима Холикзоды и представителей Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC): «С акцентом на расширении двустороннего сотрудничества, стороны в ходе встречи обсудили вопросы, связанные с казначейскими, кастодиальными услугами, управлением активами, другими банковскими услугами, в том числе возможностью открытия корреспондентских счетов для коммерческих банков, а также расширением операций с ними», – сказано в новости Нацбанка Таджикистана. О конкретных результатах встречи не сообщается.

Туркменистан

Из правящей семьи в Китай на 3-й форум инициативы «Один пояс, один путь» отправился Бердымухамедов-старший – Гурбангулы, у которого назначена встреча как минимум с китайским лидером Си Цзиньпином. С ним отправилась делегация во главе с заместителем премьера и министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Последний 16 октября провел первую встречу со главой МИД КНР Ван И, пишет «Синьхуа». Ван назвал Туркменистан «ключевым партнером по совместному строительству "Пояса и пути"», выразил надежду на новые импульсы в отношениях между странами после проведения форума. Рашид Мередов поддержал китайского коллегу в своей речи и пожелал «сопряжения стратегии "Возрождение Великого Шелкового пути" с инициативой "Пояс и путь"». Ни о каких подписанных по результатам встречи документах не сообщалось.