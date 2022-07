Китай-Центральная Азия: регион привлекает все больше внимания

Казахская повестка отношений с Китаем на этой неделе наиболее разнообразна: посол Казахстана в КНР встретился с высокопоставленным представителем Компартии Китая; президент КР заявил о приоритетности Транскаспийского маршрута; другие казахстанские ведомства объявили о новых правилах экспорта определенных товаров и нарушениях на таможне; и вновь был поднят вопрос уйгуров и казахов, содержащихся в лагерях Синьцзяна. Китай поддержал действия властей Узбекистана в Каракалпакстане, где 1 июля начались протесты против поправок в Конституцию. Кыргызстан старается развивать сотрудничество с Китаем и напоминать про масштабный проект железной дороги Китай-Кыргызстан- Узбекистан. Таджикистан может обзавестись индустриальным парком цветных металлов при участии Китая.

Тем временем китайские СМИ, включая издаваемое Компартией КНР издание Global Times и официальное государственное новостное агентство «Синьхуа», продолжили публиковать материалы, пропагандирующие преимущества развития транспортных коридоров через Центральную Азию.

На этом фоне появилась новость о возможности масштабного вложения Евросоюзом средств в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане в качестве ответа на действия России и Китая в регионе.

Таджикистан

Наиболее интригующей, но пока официально не подтвержденной, новостью стало сообщение авторитетного новостного агентства «Рейтер» о возможности вложения Евросоюзом нескольких миллиардов долларов в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане. В сообщении агентства, ссылающегося на официального представителя Европейского инвестиционного банка и неназванных европейских чиновников, также говорится, что данный шаг рассматривается как «помощь Центральной Азии сократить зависимость он российских энергоносителей и часть ответа ЕС на китайскую инициативу “Пояс и путь”».

Эта новость широко разошлась в СМИ стран региона, вызвав многочисленные комментарии и спекуляции. Однако представители Евросоюза пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

Тем временем появилось сообщение и о возможности реализации масштабного проекта с участием Китая. На территории Таджикистана предлагают создать индустриальный парк цветных металлов, сообщает Синьхуа. Китайская компания Tibet Everest Resources Co., Ltd. предложила реализовать проект своей дочерней таджикско-китайской компании Tajik-Sino Mining Co. Утверждается, что индустриальный парк простимулирует инвестиции в регион, создаст 10 000 рабочих мест и в целом положительно повлияет на экономику страны. Агентство также написало, что в прошлом году продукция таджикско-китайской горнопромышленной компании обеспечила «50% от общего объема производства добывающей промышленности РТ и 10% от общего объема промышленного производства страны».

Однако пока нет конкретики по поводу стоимости проекта, источников финансирования и предлагаемого графика реализации.

Казахстан

Дипломатия между казахскими и китайскими коллегами не сбавляет обороты. «Деловой Казахстан» сообщил 5 июля о прошедшей в Китае встрече посла КР Шахрата Нурышева и заведующего Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, где они обсудили договоренности, достигнутые президентом КР Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах в 2019 и 2022 годах. Посол КР рассказал об итогах референдума по внесению поправок в Конституцию и поздравил Лю Цзяньчао со 101-летием Компартии КНР, а последний кроме благодарностей высказал желание укреплять связи с истеблишментом Казахстана.

Также, по сообщениям китайских СМИ, Нурышев объявил на форуме в Пекине 3 июля о том, что Китай и Казахстан строят третью железную дорогу на границе двух стран в связи с возросшим спросом на железнодорожные перевозки. Однако никаких других подробностей не приводилось.

Тем временем крупная российская транспортная компания ПЭК заявила, что Казахстан становится важным транзитным пунктом в перевозках между Россией и Китаем. Представитель ПЭК сообщил о 30-процентом росте объема перевозок в РФ за счет транзита из КНР и поставок из самого Казахстана, т.к. «в новых реалиях российский бизнес перестраивается на альтернативных поставщиков», добавив, что в ответ на возросший спрос компания намерена запустить новый маршрут Китай-Казахстан-Россия через пропускной пункт «Алашанькоу-Достык».

Между тем у Казахстана есть приоритеты по развитию своих маршрутов. 7 июля Касым-Жомарт Токаев на совещании по «развитию транспортно-транзитного потенциала» заявил о необходимости дивесификации маршрутов поставок нефти, а приоритетным направлением назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут. Причина – продолжающиеся проблемы с проходящим через Россию нефтепроводом КТК, по которому Казахстан до недавнего времени экспортировал свыше двух третей своей нефти. «В этом году КТК постоянно сталкивается с проблемами. В начале его остановили из-за поломки морских загрузочных систем. Следом искали и обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, а 5 июля российский суд приостановил деятельность КТК на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти», – написало EADaily 7 июля. Если РК реализует свое решение, то также в будущем больше поставок может направиться в Китай. EADaily вспоминает слова премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который в мае говорил, что «в связи со сложившейся ситуацией планируется расширить нефтепровод “Атырау-Кенкияк-Кумколь” с 6 миллионов тонн до 12 миллионов тонн в год с возможностью экспорта в Китай».

Минсельхоз Казахстана подпишет с Главным таможенным управлением КНР протоколы, налагающие на казахстанскую сторону дополнительные требования по проверке происхождения и фитосанитарной безопасности экспортируемой в Китай чечевицы и гороха, пишет информагентство «Зерно Он-лайн» в новости от 4 июля. Предположительно, это должно помочь с экспортом этой продукции в КНР.

Также издание The DairyNews сообщило 7 июля, что профильные государственные органы РК и КНР провели переговоры по поводу ряда мер для открытия «зеленых коридоров» в Китай для казахстанской сельхозпродукции, что позволило бы «повысить эффективность таможенного оформления и снизить затраты на экспорт». Китайская сторона сказала, что «рассмотрит в ближайшее время поднятые казахстанской стороной актуальные вопросы». Казахстанские экспортеры продукции АПК ранее неоднократно жаловались на проблемы с поставками в КНР.

Комитет государственных доходов РК сообщил об очередном прецеденте занижения стоимости товара на границе. В мае в КНР из РК ввезли люстры, которые стоили 240 тысяч долларов, а в декларации их стоимость составила 11 тысяч долларов. «Таким образом, стоимость импортированных товаров занижена в 22 раза, а сумма неисполненных налоговых обязательств составила 25 миллионов тенге», – цитирует комитет издание Kazlenta.kz 8 июля. В ведомстве также рассказали о статистике с января по июнь 2022 года: «Благодаря проведенной работе в первом полугодии текущего года пресечены факты занижения таможенной стоимости товаров на общую сумму 15,8 миллиарда тенге, а также снижено расхождение между импортом в Казахстане и экспортом из Китая до 1,4 миллиарда долларов. В 2017 году эта цифра составляла 6,8 миллиарда долларов». Сильные расхождения в статистике двух стран в значительной степени объясняются проблемой с контрабандой в Казахстане.

7 июля Amnesty International опубликовала новые рассказы родственников уйгуров и казахов, находящихся в лагерях Синьцзяна. Родные заключенных требуют публикации доклада Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет о нарушениях прав человека в Синьцзяне, который она не так давно посетила. «Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет, в скором времени планирующая покинуть свой пост, до сих пор не опубликовала свой давно ожидаемый доклад о серьезных нарушениях прав человека в Синьцзяне, и неоднократно уклонялась от открытого признания всей тяжести и масштабов нарушений со стороны китайских властей, происходящих в регионе. Из-за этой задержки очередная сессия Совета по правам человека ООН закроется на этой неделе, так и не обсудив выводы ООН по Синьцзяну, что вызывает глубокое разочарование», – пишет Amnesty International.

Узбекистан

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян 4 июля в ежедневной пресс-конференции заявил о поддержке Пекином действий правительства Узбекистана на фоне массовых протестов, которые начались 1 июля в Каракалпакстане – автономной республике Узбекистана. «Китай в курсе событий, которые произошли в Узбекистане. Как дружественный сосед Узбекистана и всесторонний стратегический партнер, Китай поддерживает правительство Узбекистана в обеспечении национальной стабильности и считает, что под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан сохранит спокойствие и единство», – сказал Чжао Лицзян.

Кроме того, 6 июня состоялись переговоры между председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщила газета «Жэньминь Жибао». Ли Чжаньшу тоже упомянул о «всестороннем стратегическом партнерстве» между странами и необходимости защищать «безопасность и стабильность в регионе», добавив, что Узбекистан «последовательно поддерживает позицию Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и Тибета», и в ответ тоже может рассчитывать, что «Китай будет, как и прежде, твердо поддерживать усилия [Узбекистана] ... по защите своей территориальной целостности».

Напряженность в Каракалпакстане разгорелась в связи с некоторыми положениями нового проекта Конституции, в случае принятия которых республика лишилась бы любых форм местного самоуправления, а также возможности провести референдум об отделении от Узбекистана. Прокуратура Узбекистана заявляла о 18 погибших, 243 раненых и 516 задержанных, но многие детали произошедшего еще только предстоит установить. Во время протестов власти отключали в Каракалпакстане интернет, и к вечеру 7 июля его так и не восстановили, пишет BBC.

Кыргызстан

Замглавы кыргызского МИДа Азизбек Мадмаров встретился с послом Китая в Кыргызстане Ду Девэнь, сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в КНР вечером 1 июля. Стороны сошлись на необходимости организации двусторонних визитов на высоком уровне для «придания импульса» отношениям между странами. Также в рамках встречи Азизбек Мадмаров отметил важность ускорения работы по подготовке технико-экономического обоснования проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Китайская сторона «отметила поддержку» данного проекта.

Вслед за Казахстаном авиасообщение с Китаем восстанавливает Кыргызстан, сообщила пресс-служба аэропорта «Манас» 4 июля. «После приостановления в 2020 году из-за пандемии коронавируса возобновляется регулярный рейс по маршруту Урумчи-Бишкек-Урумчи», – говорится в сообщении. Самолеты авиакомпании «Южнокитайские авиалинии» 5 июля начали выполнять рейсы с периодичностью один раз в неделю.