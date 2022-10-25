Китай-Центральная Азия: регион развивает всё новые транспортные маршруты

Все президенты стран ЦА поздравили Си Цзиньпина с переизбранием. Президент Казахстана во время визита в одну из областей страны прошелся по текущим проблемам сотрудничества с Китаем, включая высыхание озера Балхаш и пробки на погранпереходах. Через КНР, Кыргызстан и Узбекистан был запущен новый мультимодальный маршрут. В Кыргызстане сообщили о долях финансирования железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Узбекистан предложил развивать еще один путь поставок на конференции в Таджикистане, хозяева которой также заявил об открытии нового мультимодального маршрута. Туркменистан сохранил статус крупнейшего поставщика природного газа в КНР.

Центральная Азия

Си Цзиньпин 23 октября был переизбран на должности генсека Компартии Китая и председателя КНР. Свои поздравления Си отправили все главы государств ЦА – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, выразив надежды на дальнейшее развитие отношений между своими странами и Китаем.

Сервисная платформа «Китай-ШОС» была представлена в Пекине 21 октября, пишет агентство «Прайм». Сообщается, что она поможет «упростить процесс организации торговли между странами-участницами объединения и Демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества в Циндао». В платформу включены восемь ключевых модулей, среди которых «единое окно прохождения таможни, трансграничные закупки, выстраивание полной логистической цепочки, умный механизм налогообложения, особые финансовые сервисы, услуги по всему спектру сценариев». Открытие Демонстрационной зоны в 2018 году поддержал Си Цзиньпин. За три года работы объем торговли зоны со странами ШОС вырос с 850 миллионов юаней в 2019 году до 4 миллиардов в 2021-м.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Жетысускую область, где высказался о пробках на границе с Китаем, сообщает «Хабар 24». Проблема носит хронический характер. По мнению Токаева, заторы могут прекратиться, если «внедрить электронную очередь на пограничных пунктах пропуска “Алаколь” и “Нұр жолы”». В наращивании экспорта в КНР может помочь создание «аккредитованной по стандартам Китая лаборатории», открытие которой планируется на КПП «Хоргос». Также Токаев завел разговор об озере Балхаш. Как упоминал Eurasianet.org в прошлом дайджесте, на состоянии водоема сильно сказывается потребление Китаем воды из реки Или, на которую приходится 70% стока в Балхаш. Президент во время текущего визита в область сказал, что «уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с КНР по контролю подачи воды трансграничной реки Или», чтобы снизить «влияние внешних факторов».

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с председателем правления корпорации «China Xinxing Group Co., Ltd.» Чжан Цзянем, сообщило 21 октября издание «Деловой Казахстан». Участники обсудили строительство автодорожных проектов, а также транзитно-транспортные объекты, которым, по словам посла РК, «уделяется особое внимание» в стране. Чжан Цзянь рассказал о текущем дорожном строительстве в Казахстане и «планах компании по реализации данных проектов». Вдобавок, глава корпорации откликнулся на обсуждение сотрудничества «в области станкостроения, фармацевтики и трансграничной электронной коммерции» и «выразил готовность импортировать казахстанскую экологически чистую продукцию (мука, подсолнечное масло, молочная продукция и т.д.)».

В Алматы объявили победителей конкурса детского рисунка «Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение», приуроченного к 30-летию дипломатических отношений КНР и Казахстана. Одной из задач этого мероприятия было «формирование у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей, чувства сопричастности к истории и укреплению дружбы между Казахстаном и Китаем», написало издание «Деловой Казахстан» 21 октября. На церемонию награждения победителей пришли генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй и официальные лица Алматы.

Компания АО «КазТрансОйл» 22 сентября опубликовала пресс-релиз с данными о поставках нефти за январь-сентябрь 2022 года, в том числе по трубопроводу в КНР. «По системе нефтепроводов ТОО “Казахстанско-Китайский Трубопровод” транспортировано 14 миллионов 258 тысяч тонн нефти, что на 1 миллион 228 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода 2021 года. Грузооборот нефти составил 12 миллиардов 939 миллионов тонно-километров, что на 1 миллиард 256 миллионов тонно-километров больше результата за 9 месяцев 2021 года», – говорится в пресс-релизе.

Узбекистан

Узбекистан намерен упростить пересечение пограничных КПП и предложил запустить новый мультимодальный маршрут из Китая. С таким заявлением 18 октября выступил министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов, сообщает пресс-служба ведомства. На международной научно-практической конференции «Логистика и ее преимущества в развитии транспортных коммуникаций между Таджикистаном и странами региона», проходившей в Душанбе, чиновник отметил, что «сегодняшняя геополитическая ситуация побуждает всех пересмотреть установленные стандартные маршруты и развивать альтернативные <...>, признавая их важной составляющей процесса перевозок». По мнению Махкамова, необходимо уделить внимание реализации «мультимодального транспортно-логистического коридора Китай – Кыргызстан/Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа», для чего необходимо создать «постоянную рабочую группу из стран-участниц и провести ее первое заседание в Ташкенте». Кроме того, глава Минтранса обратил внимание на необходимость «упростить процессы пересечения пограничных контрольно-пропускных пунктов и получения визы в процессе международных грузовых перевозок, а также оптимизировать и снизить платежей и сборы».

Первый рейс по новому транзитному мультимодальному маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан запущен 20 октября на станции Туаньцзецунь в городе Чунцин в Центральном Китае, написало 24 октября новостное агентство «Женьминь жибао». Состав с более 120 тоннами китайского чая отправился из Чунцина в Синьцзян, после чего дорожным транспортном направится до пограничного перехода Иркештам (Кыргызстан), а оттуда через 15 дней прибудет в Узбекистан. По словам представителя логистической компании «Чунцин-Синьцзян-Европа» Чжан Жуйюй, новый маршрут запущен «на основе рыночного спроса». Благодаря мультимодальной механике маршрута груз пройдет через самый западный китайский КПП «Иркештам», а не через традиционный «Хоргос», благодаря чему, по мнению издания, расстояние и время груза в пути может быть сокращено, а нагрузка на существующие ЖД-пути снижена.

Китай занял первое место по импорту в Узбекистан легковых автомобилей за первые девять месяцев этого года, сообщил руководитель пресс-службы Госкомстата РУ 21 октября. По данным ведомства, с января по сентябрь 2022 года из Китая в Узбекистан было ввезено 8 682 легковых автомобиля. Второе место занимает Южная Корея (7 117 автомобилей), третье – Казахстан (4 431 автомобиль). В ведомстве также уточнили, что с начала года в Узбекистан ввезли около 1629 электрокаров, из которых 1 422 приехали в страну из Китая.

Кыргызстан

На состоявшемся 21 октября заседании фракции «Ишеним» Жогорку Кенеша директор «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев рассказал о финансировании ТЭО железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», сообщает Радио «Азаттык». По словам Сакиева, «на первом этапе Кыргызстан вносит 20% от общей стоимости, на втором этапе – 10%, а Узбекистан – 30%, на третьем этапе – Китай внесет 30%, на четвертом этапе – каждая сторона вносит одинаковую долю. Стоимость разработки ТЭО пока неизвестна». Сакиев добавил, что в КР предположительно будет построено восемь станций. Точные цифры будут известны после разработки ТЭО.

Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь приняла участие в презентации учебных курсов «Образованная женщина – образованная страна», прошедшей в бишкекском учебном швейном центре Конгресса женщин Кыргызстана. Заметку об этом 20 октября опубликовало агентство «Жэньминь жибао». В своей речи посол отметила, что «женские обмены и сотрудничество являются важной частью китайско-кыргызских отношений, женские сообщества двух стран неизменно поддерживают дружественные связи и вносят особый вклад в укрепление традиционной дружбы между Китаем и Кыргызстаном». Ду Дэвэнь также выразила надежду на то, что проект «сыграет положительную роль в повышении потенциала кыргызских женщин и содействии социально-экономическому развитию Кыргызстана». В ответ президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева поблагодарила посольство КНР за помощь в осуществлении проекта.

Таджикистан

На упоминавшейся выше конференции «Логистика и ее преимущества в развитии транспортных сообщений Таджикистана со странами региона» также выступил министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, объявивший об открытии мультимодального коридора «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция», транспортировка грузов по которому будет проходить по воде, воздуху и земле, сообщило издание ASIA-Plus. «Преимущество этого коридора в соединении через автодорогу территории Таджикистана с Китайской Народной Республикой, что способствует возрождению Великого Шелкового Пути и региональной экономической интеграции», – сказал Иброхим.

Туркменистан

Туркменистан удерживает позиции крупнейшего поставщика природного газа в Китай по результатам восьми месяцев 2022 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Причем не похоже, что в ближайшее время кто-то сможет сместить Туркменистан с пьедестала: по последним данным, в августе он обеспечил свыше 20% общего объема импорта Китаем голубого топлива (2,9 из 13,2 млрд кубических метров). Борьба пока идет только за второе место – между Россией и Австралией, идущими практически нос к носу, но с большим отставанием от своего центральноазиатского конкурента.