Китай-Центральная Азия: резкий рост торговли, новые транспортные маршруты

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казалось, что в регионе никак не наступит традиционное летнее затишье, но на прошедшей неделе, кажется, оно пришло. Однако, несмотря на отсутствие традиционного обилия встреч, страны продолжают отчитываться о резком росте торговли с КНР, а также работать над совместными проектами и принимать участие в разных мероприятиях.

Казахстан

Объем торговли между Казахстаном и Китаем за первую половину 2022 года составил рекордные 11,26 миллиарда долларов США, что на 36,2% больше, чем годом ранее, сообщил казахстанский Институт экономических исследований (ERI) в публикации за 12 августа (примечательно, что, согласно данным китайской таможни, цифра превышает 14,5 млрд). При этом Казахстан экспортирует в КНР больше (6,63 млрд долларов), чем импортирует (4,63 млрд). «Рост экспорта в Китай обосновывается увеличением поставок нефти в 3,8 раза до 1,6 миллиарда долларов, тогда как остальной экспорт вырос всего на 10,5%. Рекордный объем импорта объясняется резким увеличением поставок китайских машин и оборудования, компьютеров и прочей высокотехнологичной продукции», – объясняется в докладе.

Ранее о значительном росте товарооборота с КНР в первом полугодии отчитались также Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Новый железнодорожный маршрут из Китая в страны ЦА запущен 13 августа, пишет «Синьхуа». Грузовой поезд с более 1 000 тонн товаров начал движение из города Уси провинции Цзянсу. По пути в ЦА он пройдет через морской порт Ляньюньган, где с 2014 года функционирует казахстанский логистический терминал. Затем состав проследует через Узбекистан и Казахстан, достигнув своего конечного пункта через 20 дней, пишет издание.

Один из крупнейших китайских автомобильных брендов Changan будет продавать свои машины в Казахстане, написал Forbes.kz 11 августа. Официальным дистрибьютором марки станет Silkway Auto Kazakhstan, входящая в группу компаний «Астана Моторс», а первый дилерский центр откроется в Алматы уже в сентябре. В планах компании расшириться до 10 дилерских центров в разных городах страны до конца текущего года. Месяцем ранее то же издание сообщало об активном росте продаж машин другого китайского автопроизводителя – Chery, который тоже вышел на казахстанский рынок всего несколько месяцев назад.

Казахстан примет у себя три конкурса армейских международных игр «АрМИ-2022»: «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок». В них соревнуются команды нескольких стран, в том числе Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Состязания будут проходить с 15 до 21 августа в 12 странах.

Узбекистан

По инициативе Ташкента Узбекистан, Кыргызстан, Китай и Афганистан обсудили организацию маршрута перевозки грузов через свои страны, а также «введение конкурентоспособных тарифов». На переговоры были приглашены генеральные директора железных дорог Афганистана и Кыргызстана, а со стороны Китая на встрече присутствовала компания «Wagkhan Corridor». «По данному коридору планируется транспортировка грузов от железнодорожной станции Кашгар в Китае до железнодорожной станции Ош в Кыргызстане автомобильным транспортом, а от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане железнодорожным транспортом. На сегодняшний день годовой объем перевозки грузов составляет 3 500 контейнеров, а в будущем планируется перевозка до 60 000 контейнеров в год», – сообщила компания АО «Железные дороги Узбекистана» 10 августа. Участники переговоров планируют установить тарифную ставку и определиться с размерами скидок.

Китай продолжает искать пути «углубления» своей инициативы «Один пояс, один путь». 14 августа в китайском Сиане открылась 6-я международная выставка «Шелковый путь», пишет агентство «Синьхуа». Сообщается, что выставка посвящена «укреплению взаимосвязанности и интеграции ради общего прогресса, общих выгод и результатов». Узбекистан принимает участие в ЭКСПО как «страна-почетный гость». Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев выступил с видео-обращением на церемонии открытия, в частности, по сообщению «Делового Казахстана», заявив, что «современные реалии диктуют необходимость укрепления взаимодействия стран для эффективного реагирования на вызовы, связанные с последствиями пандемии коронавируса и геополитической ситуации» и «необходимо объединить усилия в поиске новых драйверов развития и "точек роста"». В рамках пятидневной выставки пройдет ряд форумов и встреч по темам «регионального торгово-экономического сотрудничества, “умного” производства и “зеленого” развития», дополняет «Синьхуа».

Посольство Узбекистана в КНР на международной конференции в честь открытия выставки Shenzhen AllFood Expo 2022 рассказало о потенциале экспорта узбекской агропродукции, написало информационное агентство «Дунё» 11 августа. В выставке, которая пройдет 24-26 августа в китайском городе Шэньчжэне, примут участие свыше 1,5 тысяч экспонентов из более чем 30 стран.

16 и 17 августа в Ташкенте пройдут Второй экономический форум и Ярмарка промышленных инноваций Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Насыщенная программа включит пленарное заседание и четыре панельных сессии: “Приоритетные инвестиционные проекты ШОС”, “Особенности международной кооперации и восстановление торгово-экономических связей”, “Торгово-экономическое сотрудничество в эпоху цифровизации”, “Развитие зеленой экономики на пространстве ШОС”». На Ярмарке будут обсуждать «создание условий для коммерциализации инновационных идей, технологий и проектов стран, входящих в Организацию». Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана 12 августа.

Сенат Узбекистана в этот же день опубликовал новость о том, что 19 августа в Ташкенте состоится женский форум ШОС, где «будут обсуждаться такие темы, как гендерное равенство, а также расширение прав и возможностей женщин на пространстве организации», сообщает EurAsia Daily со ссылкой на пресс-службу сената.

Кыргызстан

В Кыргызстане заработал молодежный саммит, в котором в том числе принимают участие китайские коллеги. Одна из главных тем саммита – экология. В частности, активисты хотят построить в Кыргызстане мусороперерабатывающий завод и привлечь к этому китайских инвесторов: «Сегодня мы с Кыргызстаном подпишем меморандум о сотрудничестве. А дальше молодых активистов пригласим в Китай для бесплатного обучения в области экологии и мусоропереработки», – цитирует канал «МИР 24» слова представителя ЮНЕСКО в китайской провинции Ганьсу Чжан Инан.

Таджикистан

Таджикистан хочет стать «транзитным государством» в Центральной Азии. «Мы получили указание приложить все усилия для того, чтобы превратить Таджикистан в транзитное государство. Возможности есть, но надо работать», – сказал министр транспорта страны Азим Иброхим на пресс-конференции. Минтранс по итогам конференции опубликовал 10 августа новость со ссылкой на материал издания Sputnik. Таджикистан принимает и отправляет грузы по большей части из Китая в Туркменистан, Афганистан и Китай. Sputnik пишет, что страна имеет потенциал к тому, чтобы стать «“транзитной прямой” между Китаем, Афганистаном, всеми странами Центральной Азии, Россией, Пакистаном и Ираном» и «возродить транзитный Шелковый путь».