Китай-Центральная Азия: Россия стучится во все двери

Лидеры стран ЦА поздравили Си Цзиньпина с 70-летием, при этом выдав один интересный аспект. Тем временем Россия активно пытается присоединиться к проектам, реализуемым в регионе по инициативе КНР.

Между тем на торговую конференцию в Казахстане приехала большая делегация из КНР. В Узбекистане китайские компании запустят солнечные электростанции и цементный завод уже в этом году, а в будущем, возможно, – крупную кожевенно-обувную промзону. Кыргызстан просит денег у инвесторов на железную дорогу «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и активно продает драгоценные металлы в Гонконг. В Таджикистане построена крупная китайская станция по мониторингу климата и окружающей среды, а в одном их китайских университетов открылся центр по изучению РТ. Туркменистан хвастает объемами поставок газа в КНР и прогнозирует существенный рост в ближайшие годы.

Россия-Китай-Центральная Азия

«Если не можешь их победить, присоединись к ним», – гласит английская пословица. Россия, судя по всему, смирилась с тем, что ее доминированию в Центральной Азии пришел конец и главным международным игроком здесь стал Китай. Теперь Москва старается, чтобы ее хотя бы полностью не выдавили из региона, ища способы присоединиться к инициируемым Пекином проектам. Правда, результаты пока не впечатляют.

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) готово принять участие «как в строительстве, так и в эксплуатации» железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» (ККУ), заявил 13 июня заместитель гендиректора российской компании Сергей Павлов в комментарии телеграм-каналу «Взгляд на Восток». По его словам, «у нас через Казахстан с Узбекистаном очень хорошее сообщение еще с советских времен», и в случае присоединения России к проекту, она могла бы отправлять по этой дороге часть своих грузов в Китай и Западную Азия, что позволит увеличить перевозки по ККУ на 10 миллионов тонн. Но Павлов проговорился, что никаких конкретных договоренностей пока нет, и этот вопрос только «обсуждается». Насколько это выгодно Китаю, который рассчитывает отправить по этой дороге собственные товары, пока неизвестно, т.к. он не комментировал участие РЖД в инициативе. Однако он, возможно, ответил не словом, а делом, запустив по направлению «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» новый мультимодальный маршрут из Ланьчжоу. Без участия Москвы.

Россия также хочет присоединиться к растущему потоку перевозок через ЦА при помощи автомобильных дорог. В частности, она подготовила технико-экономическое обоснование по проекту строительства автомобильной трассы «Меридиан», которая может пройти из России в Казахстан, а затем в Китай, написало новостное агентство ТАСС 15 июня со ссылкой на интервью председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. Однако, как проект будет финансироваться, пока неясно: «В пятилетнем плане трасса есть, но когда мы начнем ее реализовывать, пока сказать сложно. Преждевременно. Вопрос финансирования открыт», – сказал глава «Автодора». Примечательно, что ранее проект были готовы финансировать как Кремль, так и Евразийский банк развития, но теперь, видимо, даже они от него отказались, что указывает на его низкую жизнеспособность.

Реальные результаты есть только по одной инициативе: Казахстан и Россия договорились «о продлении межправительственных договоренностей по транзиту нефти через Казахстан с увеличением объема до 10 млн тонн в год до конца 2033 года», сообщил телеграм-канал Минэнерго РФ 16 июня. Это соглашение обеспечит реализацию заключенного в мае договора между АО «КазТрансОйл» и «Роснефть» о транзите российской нефти в Китай (см. подробности в одном из наших прошлых выпусков).

Тем временем лидеру КНР Си Цзиньпину 15 июня исполнилось 70 лет. Президенты странЦентральной Азии не преминули поздравить его с юбилеем, заявив о его «мудрости» и «беспрецедентных успехах» в «построении модернизированного социалистического государства», а также выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с КНР.

Подобные поздравления – дело весьма обыденное. Но был один примечательный момент: поздравления президентов Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана звучали очень похоже, а заканчивались и вовсе совершенно идентично, как под копирку – пожеланиями Си Цзиньпину «крепкого здоровья и дальнейших успехов», «а дружественному китайскому народу – благополучия, мира и процветания». Главы Казахстана и Таджикистана не стали публиковать полные тексты своих посланий, только отдельные цитаты, но не исключено, что и они следовали тому же шаблону. Учитывая, что подобная схожесть в заявлениях наблюдалась и в прошлом, когда лидерам государств ЦА нужно было одновременно реагировать на одно и то же касающееся Китая событие, можно предположить, что они осуществляют некоторую координацию своих позиций в отношении КНР.

Казахстан

Казахстанско-китайская конференция по привлечению инвестиций прошла в Астане, сообщил 15 июня «Деловой Казахстан». В мероприятии приняла участие крупная делегация из КНР – 102 человека. В рамках конференции прошла выставка продукции участников, а также «деловые переговоры, В2В встречи». По итогам «заключены договоры либо намерения о сотрудничестве на сумму более 200 млн долларов».

«Продовольственная контрактная корпорация» Казахстана, осуществляющая масштабные поставки сельхозпродукции в КНР, разместила свой павильон на Международной инвестиционной и торговой выставке стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао, сказано в новости пресс-службы компании 16 июня. На выставке организация рассказывала «об экспортных возможностях корпорации и качестве поставляемой сельхозпродукции» и организовала «больше десятка переговоров с представителями ведущих компаний Китая».

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев встретился с главным продюсером первого казахстанско-китайского фильма «Композитор» Джонатаном Шэнь. Вместе они обсудили «перспективы сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере киноиндустрии», а также договорились «продолжить рабочие контакты», говорится в заметке от 13 июня на сайте казахстанского посольства. Китай в последнее время активно старается нарастить свою «мягкую силу» в регионе при помощи СМИ и прочей медиапродукции.

Узбекистан

О скором запуске строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сказавший на встрече, прошедшей в Андижанской области в рамках его предвыборной кампании, что РУ уже в этом году собирается реализовать «практические шаги по строительству вместе со странами-партнерами», сообщил «Aktualno.uz» в заметке от 15 июня.

Поезд из китайского Ланьчжоу запустили по мультимодальному маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Это произошло в результате достигнутых на сианьском саммите договоренностей, пишет 13 июня пресс-служба Минтранса РУ. Блочный поезд из 30 контейнеров до Ташкента запущен совместно компаниями «Zhejiang Union of Railway Logistics», «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») и «Кыргыз темир жолу» («Кыргызские железные дороги»). Сообщается, что состав, везущий «солнечные батареи, механическое оборудование, ткани и многое другое» общей стоимостью 2,5 млн долларов, отправлен из Китая 9 июня, планируемое время в пути 15 дней.

Министр инвестиций РУ Лазиз Кудратов 13 июня провел встречу с главой «China Energy» Сонг Хайлянгом, пишет пресс-служба ведомства. На переговорах стороны обсудили процесс реализации строительства фотоэлектрических станций (ФЭС) в Кашкадарьинской и Бухарской областях, а также цементного завода в Самаркандской области. Частичный запуск фотоэлектрических станций и цементного завода запланирован уже в этом году. Кроме того, Сонг рассказал о планах «по дальнейшей модернизации энергетических систем в регионах и обучению специалистов в области производства “зеленой” энергии». Напомним, соглашение о строительстве двух ФЭС консорциумом китайских компаний было подписано еще в конце января.

Ассоциация «Узчармсаноат», в которую входят узбекистанские организации, занимающиеся кожевенным производством, организовала переговоры с китайскими инвесторами для обсуждения реализации крупных инвестпроектов на территории РУ. Как заявила пресс-служба ассоциации 13 июня, «стороны обсудили создание в Юкоричирчикском районе Ташкентской области на территории 60 га китайской промзоны в кожевенно-обувной отрасли». Предполагается, что на этой территории разместятся заводы «знаменитых китайских обувных брендов», а также учебный центр и сертификационные лаборатории. Сообщается, что поездка узбекистанской делегации в КНР для привлечения производителей запланирована на июль-август текущего года.

Представители Центробанка РУ провели встречу с делегацией из Бюро банковской инспекции при Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) во главе с его генеральным директором Тан Чунлином, сообщила 14 июня пресс-служба узбекского ЦБ. На встрече обсуждались «организация и методика проверок банков, а также проблемы регулирования деятельности финансовых учреждений». Глава китайской делегации назвал целью визита «обмен опытом в сфере банковского надзора и ознакомление с проектами в регионах, которые финансируются Эксим банком Китая (CEXIM)».

Должность советника по вопросам транспорта будет введена в посольстве Узбекистана в Китае, а также дипломатических представительствах РУ в Казахстане, Азербайджане, Иране и Латвии. Это происходит в соответствии с опубликованным 15 июня указом президента, призванным стимулировать развитие как международного, так и внутреннего транспортного сообщения.

Кыргызстан

Кыргызстан, похоже, пока не нашел деньги на финансирование своей части железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В этой связи министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме среди прочего пригласил инвесторов вложиться в этот «весьма выгодный и привлекательный» проект.

КР за первые 4 месяца года продала в Гонконг 167,8 кг золота на сумму 9,6 млн долларов, сообщил «Sputnik.kg» 19 июня со ссылкой на Нацстатком. Всего с января по апрель республика экспортировала 1411,8 кг золота общей суммой в 87,9 млн долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года страна продала за рубеж 27,7 кг золота, а за весь 2022 год – 290,5 кг. Кроме того, в Гонконг в тот же период ушло 312,9 кг другого драгоценного металла – серебра. Общая стоимость поставки равняется 197,3 тыс долларов, написал «Sputnik.kg» 17 июня.

Зампред Кабинета министров КР Эдиль Байсалов выступил с речью на открытии Форума народной дипломатии и Форума городов-побратимов ШОС в Циндао, говорится в сообщении пресс-службы кыргызстанского ведомства от 15 июня. Чиновник отметил, что благодаря таким событиям появляется возможность «найти пути для сотрудничества в интересах всех наших народов». Позже в тот же день Байсалов провел встречу с главой китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

Таджикистан

Китайская станция наблюдения за климатом запущена в таджикистанском Шаартузе, сообщило «Синьхуа» 16 июня. Станция собирает и анализирует комплексные данные наблюдений за «пылью, загрязняющими веществами и метеорологическими элементами в ключевых районах Центральной Азии», приводит новостное агентство слова Хуан Цзяньпина, профессора Ланьчжоуского университета. В новости говорится, что станция может предупреждать о метеорологических катастрофах и даже «принимать контрмеры в связи с изменением климата». Данный объект – часть сети станций наблюдения за климатом и окружающей средой вокруг «Пояса и пути», которую разработал Ланьчжоуский университет.

Институт исследований Шелкового пути Северо-западного университета Китая откроет Центр изучения Таджикистана, об этом руководитель китайского института рассказал замдиректору Центра стратегических исследований Таджикистана Парвизу Мухаммадзоду 10 июня. В заметке, опубликованной на сайте таджикистанского ведомства, говорится, что центр создан, с целью «комплексного представления истории и культуры таджикского народа».

Туркменистан

Объем поставок газа по трубопроводу «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» составляет около 40 миллиардов кубометров в год, заявил заместитель председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев. Информацию об этом 15 июня опубликовало издание «Туркменистан: Золотой век». Кроме этого, чиновник заявил, что в дальнейшем ежегодные объемы поставок газа из Туркменистана будут доведены до 65 млрд кубометров в год, не уточнив, однако, как планируется достигнуть этой цифры. Максимальная пропускная способность трубопровода – 55 млрд кубометров в год. Правда, в последнее время вновь начались разговоры о возможном завершении строительства дополнительной ветки (так называемой линии D) мощностью 30 млрд.