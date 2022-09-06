Китай-Центральная Азия: рост китайского присутствия

Китай запускает новые рейсы в ЦА, готовится открыть здесь новые форпосты своей мягкой силы и релоцирует управленцев. Особый знак внимания: глава КНР Си Цзиньпина, как ожидается, совершит своей первый зарубежный визит после начала пандемии именно в ЦА. Тем временем президент Кыргызстана выступил с подробностями о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», таджикистанские регионы усиливают сотрудничество с КНР, а Туркменистан открывает новый мультимодальный маршрут в Сиань.

Узбекистан

Узбекистан подходит к финалу подготовки к саммиту ШОС, который должен состояться 15-16 сентября. С этим мероприятие связываю надежды на подписание большого числа крупных договоров.

Ожидается, что на саммит съедутся главы почти всех стран, так или иначе связанных с ШОС. В частности, ждут главу КНР Си Цзиньпина, для которого эта поездка, если она состоится, будет первой зарубежной поездкой с начала пандемии COVID-19. В этой связи ее считают важным дипломатическим и геополитическим заявлением, указывающим на повышенный интерес Пекина к региону.

Одна из основных сфер интереса – перевозки. В связи с растущей изоляцией России Китай наращивает транзит через Центральную Азию. «Объемы импортно-экспортных железнодорожных грузов между Узбекистаном и Туркменистаном с января по август 2022 года достигли более 1,38 млн тонн. Транзит товаров – как правило, из Китая, через Казахстан, а затем Узбекистан и Туркменистан [и далее в Европу, Южную Азию, Ближний Восток и Африку] – увеличился на 400%», – говорится в «Брифинге по Шелковому пути», издаваемом международной консалтинговой компанией Dezan Shira & Associates. Ранее также сообщалось о резком росте товаропотока по пролегающему через ЦА «Срединному коридору» (не пересекающему Узбекистан и Туркменистан).

Кроме того, 6 сентября в Ташкенте состоится научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. На пресс-конференции в преддверии упоминалось, что проведение форума позволит «вырабатывать согласованные меры по адекватному реагированию на современные угрозы и вызовы в киберпространстве», сообщило агентство «Синьхуа» 30 августа. Участие в мероприятии примут, в том числе, генсек ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев, а также «ведущие эксперты профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов организации».

С 12 по 17 сентября состоятся XIV Ташкентский международный кинофестиваль, в рамках которого пройдут Дни кино стран ШОС. Об этом 3 сентября сообщил генеральный директор Агентства кинематографии «Узбекфильм» Фирдавс Абдухаликов, написало информагентство Kabar.

На фоне китайской активности интерес к Узбекистану проявляют и другие крупные игроки. В частности, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития объявили о выделении займов на общую сумму в 126 миллионов долларов на строительство первой в Узбекистане и крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции. Кстати, в 2021 ЕБРР вложил рекордную сумму в проекты в Узбекистан – 690 миллионов долларов.

Казахстан

Перед саммитом ШОС Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан 14 сентября, пишет Reuters со ссылкой на брифинг официального представителя МИД Казахстана 5 сентября (при этом в стенограмме брифинга на сайте ведомства информации об этом нет, и китайская сторона также пока не подтвердила визит). По словам Reuters, Си Цзиньпин планирует встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также подписание «ряда двусторонних документов».

Китайский IT-гигант Huawei релоцирует своих сотрудников из РФ в Казахстан и Узбекистан, сообщили «Ведомости» 5 сентября. По информации «источника, близкого к компании», процесс был запущен весной 2022 года. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – приводит издание слова источника. Генеральный директор аналитического агентства-партнера Huawei, Telecom Daily, Денис Кусков так прокомментировал новость изданию: «​​Переводы сотрудников компания начала в июле-августе, и Казахстан был выбран потому, что из всех стран СНГ этот рынок является для Huawei наиболее крупным и перспективным в регионе».

Авиакомпания Air China 28 августа запустила маршрут между Чэнду и Нур-Султаном, написала 31 августа пресс-служба международного аэропорта столицы страны. По утверждению Министерства индустрии Казахстана, наращивание числа рейсов между Казахстаном и КНР будет способствовать ускоренному развитию многостороннего сотрудничества между двумя странами, пишет Avianews.kz. Китай активизирует авиасообщение и с другими странами ЦА.

2-й форум ректоров высших учебных заведений стран-участниц ШОС пройдет в Казахском национальном университете искусств (КазНУИ) весной 2023 года и будет приурочен к 25-летию институции, сказала ректор вуза Айман Мусаходжаева на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана 31 августа.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с речью в честь 31-й годовщины независимости страны. «Мы построим железную дорогу "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"», – заявил президент 31 августа. Также он добавил, какие выгоды принесет этот маршрут: «В результате строительства новой железной дороги откроется путь к решению ряда задач, таких как развитие промышленных предприятий, создание условий для подъема экономики, увеличение транспортной связи регионов и укрепление целостности страны в целом». Жапаров сделал акцент на том, что этот проект, как и другие крупные объекты, «финансируются из государственного бюджета», а Кыргызстан «ориентирован на самодостаточность». Ранее главный инженер «Кыргызких железных дорог» Роман Спасский упоминал, что наиболее вероятные варианты финансирования ККУ – «государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение».

Тем временем председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров заявил о возможной дате подписания документов по строительству ККУ и назвал примерную сумму разработки ТЭО проекта: «15-16 сентября в Самарканде на заседании ШОС мы ожидаем подписания соглашения по строительству железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. По прогнозам, во втором полугодии следующего года закончат ТЭО, потребуется от 5 до 7 млрд долларов», – сообщает Радио «Азаттык».

Китай продолжает выдвигать жесткие требования для въезда в страну из Кыргызстана. «Всем гражданам Кыргызской Республики, направляющимся из Кыргызстана в Китай (прямыми или транзитными рейсами через третью страну или регион), перед вылетом необходимо получить “Зеленый QR-код здоровья” в посольстве КНР в Кыргызской Республике», – пишет в сообщении от 1 сентября пресс-служба МИД Кыргызстана. Если пассажир летит в КНР через третье государство, то «Зеленый QR-код здоровья» нужно получить там «в дипломатических представительствах Китая». Въехать в Китай разрешается максимум с одной пересадкой, а по прибытии в страну нужно пройти обязательный карантин в течение 10 дней.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров 2 августа встретился с главой китайской дипмиссии в Кыргызстане Ду Дэвэнь, сообщается на сайте МИД Кыргызстана. Участники обсуждали «заседание Совета глав государств-членов ШОС, организацию двусторонней встречи на высшем уровне, продвижение проекта строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”».

На озере Иссык-Куль 15-16 сентября пройдет Международный горно-геологический бизнес-форум «МИНГЕО Евразия». «В Форуме примут участие ведущие эксперты из стран ШОС – России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Индии, Таджикистана, а также Монголии, Турции, Азербайджана и Ирана», – сообщает издание Vesti.kg 5 сентября. Форум состоится в те же даты, что и саммит ШОС в Узбекистане. Главная тема мероприятия – «перспективы развития минерально-сырьевой отрасли Евразийского макрорегиона».

Таджикистан

Об интересе Китая к развитию экономических отношений с Таджикистаном шла речь на встрече председателя Хатлонской области Курбона Хакимзоды с послом Китая в Таджикистане Цзи Шуминем, сообщило агентство «Ховар» 30 августа. Глава области подчеркнул, что благодаря развитию отношений региона с китайскими провинциями доля Китая в иностранных инвестициях здесь достигла 34,2%. Цзи, в свою очередь, отметил, что «его страна заинтересована не только в расширении традиционных отношений, но и в рассмотрении новых тем сотрудничества в области цифровой экономики, современных производственных технологий, организации стажировок специалистов промышленных предприятий и горнодобывающей промышленности».

Касательно стажировок, Китай готовится запустить в Таджикистане первую в ЦА «Мастерскую Лу Баня» – аналог «Институтов Конфуция», призванный углублять знание китайского оборудования и влияние Пекина. Мастерская будет работать при Таджикском техническом университете, где студенты смогут ознакомиться с последними техническими новинками в области вентиляции и зеленой энергетики. Позже такую мастерскую планируется организовать и в Узбекистане.

Туркменистан

31 августа открылся новый мультимодальный маршрут из Туркменистана в Китай, пишет «Синьхуа». Туркменистанская компания Bir Kuwwat совместно с китайской Shanxi Investment Group International Logistics Co. Ltd перевезли 850 тонн корня солодки из Туркменабада в китайский Сиань. Издание Orient также сообщает, что «среднее время в пути по используемому для перевозки мультимодальному коридору составляет 15-20 суток с момента отправки, что стало возможным благодаря использованию транспортных возможностей Туркменистана и Китая с использованием автомобильного, морского и железнодорожного транспорта».