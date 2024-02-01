Китай-Центральная Азия: рост торговли

Центральная Азия

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР опубликовало данные торговли с другими странами за 2023 год. Товарооборот с государствами Центральной Азии вырос за этот период на 27% до 89,4 млрд долларов, против 70,2 млрд в 2022 году. При этом торговый баланс сложился в пользу Китая: он продал в регионе товаров и услуг на 61,4 млрд долларов, а купил всего на 28 млрд.

Казахстан, по данным ГТУ КНР, наторговал с Китаем на 41 млрд долларов, нарастив товарооборот за год на 32,2%. Из РК в КНР было экспортировано товаров и услуг на 16,3 млрд долларов, а импортировано на 24,7 млрд долларов.

Кыргызстан увеличил товарооборот с Китаем на 28,8% до 19,8 млрд долларов, при этом практически весь объем пришелся на импорт товаров из КНР – 19,7 млрд долларов, а экспорт в Китай составил лишь мизерную сумму – чуть более 80 млн долларов.

Узбекистан нарастил товарооборот с КНР на 44,9% до 14 млрд долларов, включая поставки в КНР на 1,6 млрд, а в обратном направлении – на 12,4 млрд долларов. (Кстати, в целом схожие данные опубликовало и Агентством статистики при президенте Узбекистана: рост на 52,2% до 13,7 млрд долларов, из которых на экспорт в КНР пришлось 2,5 млрд, а на импорт – 11,2 млрд).

Туркменистан стал единственной страной, товарооборот которой с КНР упал – на 5,2% до 10,6 млрд долларов, в основном за счет падения экспорта в Китай (–6,6%). Но туркменский экспорт (в основном природный газ) все равно составил львиную долю оборота – 9,6 млрд долларов, а поставки в обратном направлении – чуть менее 1 млрд долларов (рост на 11,3), и таким образом Туркменистан также стал единственным государством ЦА, у которого сложился положительный баланс в торговле с КНР.

Таджикистан добился максимального среди стран ЦА роста товарооборота с КНР в процентном соотношении – на 53,5% до 3,9 млрд долларов, из которых почти 3,7 млрд составил импорт из Китая, а экспорт – всего 250 млн долларов.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-25 января посетил КНР с визитом, по итогам которого был подписан большой пакет двусторонних документов. В первый день узбекский лидер провел переговоры со своим коллегой Си Цзиньпином. В обсуждении особо была подчеркнута «важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”». Среди подписанных соглашений документы, касающиеся сокращения бедности, охраны окружающей среды, образования, строительства «Воздушного шелкового пути». В тот же день прошли встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном – по торгово-экономическим вопросам – и председателем комитета собрания народных представителей Чжао Лэцзи – по вопросам парламентского и гуманитарного взаимодействия. Следом Мирзиёев встретился с главами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, корпораций CNPC и CITIC, Эксим банка Китая. Во всех случаях обсуждалось расширение потенциального сотрудничества и запуски новых проектов.

Свой второй день в Мирзиёев провел в «инновационной столице» КНР, Шэньчжэне, где принял участие в узбекистанско-китайском инвестиционном-форуме, выступив для сотен представителей крупного бизнеса КНР. Кроме того, глава Узбекистана провел встречи с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмином, руководителем «Фонда Шелкового пути» Чжу Цзюнем, главами компаний «SANY» Сян Вэньбо и «CSG» Мэн Чжэньпинем. В завершение поездки президент посетил технологический центр автопроизводителя «BYD», где принял участие в церемонии запуска производства гибридных автомобилей и электрокаров в Джизакской области Узбекистана (мы писали о проекте строительства этого предприятия в начале октября).

Переговоры между делегациями узбекистанского и китайского минтрансов прошли 23 января в Пекине, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства. Участники совместно приняли окончательный текст соглашения о транспорте, которое предполагает «увеличение количества авиарейсов между сторонами до 100 в неделю» – по 50 рейсов на авиакомпании каждой из стран. Кроме того, вводится неограниченная география полетов (сейчас перелеты разрешены только в семь городов в каждой стране) и неограниченное количество обслуживающих перелеты авиакомпаний (сейчас их количество ограничено тремя для обеих стран). Договоренности вступят в силу в апреле после запланированной встречи авиационных делегаций двух стран.

Узбекистанский Минтранс сообщил о запуске нового международного грузового маршрута между КНР и РУ, созданного совместно с китайскими госведомствами, объявила пресс-службой узбекистанского ведомства 23 января. Маршрут проходит из Узбекистана в китайский город Циндао, расположенный на берегу Желтого моря. Теперь узбекистанские перевозчики могут с использованием стандартных документов международных дорожных перевозок беспрепятственно проходить по территориям Казахстана и Китая.

Делегация узбекистанского Минтранса и государственной логистической компании АО «Темирйулкарго» во время посещения «Международного порта Сиань» провела переговоры с его руководством, написала пресс-служба узбекистанской госкомпании 26 января. По итогам стороны договорились «о перевозке импортируемых товаров Узбекистана маршрутными поездами, сосредоточенными в “Сианьском международном порту”».

Председатель правления «Узбекистон темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги) провел встречу с главой «Китайских государственных железных дорог» Го Цзухуе, сообщил «UzDaily» 25 января со ссылкой на пресс-службу узбекистанского перевозчика. Собеседники обсудили строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и усиление контейнерных перевозок между странами. «В рамках встречи было предложено включить “Китайские государственные железные дороги” в протокол по маршруту “Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция” и совместно увеличить грузоподъемность этого коридора», – говорится в новости.

Делегация Министерства здравоохранения Узбекистана провела встречу с представителями Торгово-промышленной платы КНР и компании «Henan Costar Group», написало агентство UPL 27 января. Участникам удалось достигнуть договоренности о закупке китайских электромобилей для использования в Республиканском центре скорой медицинской помощи. Глава Центра Абдувохиджон Гафуров отметил, что электрокар может передвигаться на одной зарядке на расстояние более 450 км и оснащен всем необходимым «для оказания реанимационной помощи пациентам». Сумма договора поставки составит 150 млн долларов, его реализуют на некоей «инвестиционной основе». Также предполагается, что на территории РУ будет создано предприятие по обслуживанию и улучшению китайских электрокаров.

Заместитель министра высшего образования, науки и инвестиций Узбекистана Шахло Турдикулова во главе делегации провела встречу с генеральным директором китайского биотехнологического парка «BioBay» Майклом Инем, сообщил «UzDaily» 26 января. «Посещение научно-исследовательских институтов, исследовательских центров, инкубаторов и лабораторий в “BioBay” позволило узбекской делегации углубленно ознакомиться с передовыми технологиями и методами, используемыми в этой области», – говорится в заметке. В «BioBay» выразили готовность помочь создать схожий биологический кластер на территории РУ, но ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

Итоги узбекистанско-китайского форума в Урумчи подвела кожевенно-обувная ассоциация «Узчармсаноат», сообщила 23 января пресс-служба организации. Представители ассоциации провели переговоры с рядом китайских компаний, обсудив возможность создания «безотходной технологии производства в области глубокой переработке шкур крупного рогатого скота». Несколько других предприятий из КНР предложили реализацию разномасштабных проектов по производству желатина. По итогам работы, ассоциации удалось заключить с китайскими партнерами соглашения на общую сумму 70 млн долларов.

Делегация узбекистанской турфирмы «Afsona Travel Group» провела встречу в штаб-квартире государственного турпредприятия «China Comfort Tourism Group» в Пекине и договорилась о сотрудничестве, написал «UzDaily» 28 января. Подробности соглашения не раскрываются. Однако сообщается, что существуют «все предпосылки для того, чтобы стороны совместно построили надежную модель сотрудничества и способствовали культурному обмену и развитию туризма».

Казахстан

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Минцзинь посетил Казахстан 25-26 января, где провел встречи с главами нижней и верхней палат парламента РК, а также с первым заместителем премьера РК Романом Скляром. Стороны обсудили перспективы развития «межпарламентского, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами», говорится в сообщениях казахстанской стороны, но ни о каких конкретных договоренностях по результатам визита не упоминается.

Пресс-служба АО «КазТрансОйл» рассказала 26 января о заморозке Казахстаном цены транзита российской нефти в Китай по маршруту Прииртышск-Атасу-Алашанькоу до конца 2033 года на уровне 15 долларов за тонну (без НДС). По этому маршруту ежегодно доставляется 10 млн тонн нефти из РФ, и тарифы за транзит не менялись с 2018 года.

Ассоциация «KazEnergy» 22 января опубликовала данные о продажах казахстанской нефти в Китай за 2023 год. Страна заняла 15-е место в рейтинге поставщиков этого вида топлива в КНР, отправив «6,4 млн тонн на сумму 4,2 млрд долларов», объявила в своем Facebook пресс-служба ассоциации. Всего в 2023 году в КНР поступило 564 млн тонн нефти на более чем 337 млрд долларов, в 2022 году поставки составили 508 млн тонн.

Китайское издание CGTN, не ссылаясь на источник данных, 25 января рассказало об объемах поставок овощей и фруктов из КНР через КПП «Хоргос» на границе с РК. В 2023 году экспорт в РК достиг «почти 200 тысяч тонн», годовой рост равняется 155%. Авторы отмечают, что таким образом фрукты и овощи поставляются в Казахстан, Узбекистан, Россию и остальные страны. Какой объем товаров в 2023 году попал в каждое из государств, не уточняется.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги, КТЖ) 23 января сообщили о запуске новой системы «Tez Customs» совместно с Комитетом государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК. Система создана «для автоматической подачи и выпуска транзитных деклараций грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом по маршрутам Китай – Центральная Азия» и «Китай – Европа». Пока технология работает в тестовом режиме, который уже показал первые результаты, передает пресс-служба. Программа позволяет электронно декларировать транзитный груз и получать одобрение от таможни за 30 минут.

Кроме этого, КТЖ продлили запрет на отправку зерна и масла в крытых вагонах и цистернах по направлению к КНР до 31 января, ранее его устанавливали до 26 января, передает «Forbes.kz» 27 января. Мы уже писали о проблемах с отгрузкой зерна в КНР из-за бюрократических формальностей, которые провоцируют запреты и ограничения на поставки казахстанской продукции с самого начала 2024 года.

Мониторинговое агентство «EnergyProm» 26 января собрало аналитику о поставках казахстанских пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному) с января по ноябрь 2023 год. Основной объем поставок пришелся на страны СНГ (4,8 млн тонн), в списке других стран лидирует КНР, которая получила 519,5 тыс. тонн товара, «против всего 23,3 тыс. тонн годом ранее», подчеркивает издание.

Тем временем вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на встрече с инвесторами из КНР сконцентрировался на проектах «водосберегающих технологий». Минсельхоз РК написал о событии 25 января. Актуальность темы переговоров объясняется для РК наличием «2,33 млн. га орошаемых земель, в том числе сельхозназначения – 1920,8 тыс. га», где ведомство хочет повышать урожайность и эффективность расходования воды. Дальнейшую координацию по вопросам инвестиций в конкретные проекты будет проводить Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил казахстанско-китайский бизнес-форум в китайской провинции Шаньдун. Пресс-служба казахстанского региона 18 января сообщила, что на мероприятии Карашукеев провел встречи с потенциальными инвесторами в предприятия казахстанской области. Некоторые проекты уже готовы к запуску: «китайская компания “GUOFENG” скоро начнет сборку тракторов в Байзакском районе Жамбылской области, а компания “Zaozhuang Zeneng Electric Power Engineering Co., Ltd” ранее посещала Жамбылскую область и готова инвестировать в регион», пишет пресс-служба. Аким и делегация РК также успели пообщаться с другими китайскими бизнесами, которые были приглашены в регион для лучшего знакомства.

Пресс-служба акимата Жамбылской области 22 января опубликовала перечень проектов, которые готовится реализовать при участии китайских инвесторов из провинции Шандунь и СУАР КНР. Разработка объектов в сфере возобновляемых источников энергии, производство корма для животных и техники для сельского хозяйства планируется вместе с инвесторами из провинции Шандунь. Компания из провинции Хубэй «Wuhan Top Resources Holdings Co. Ltd» и ТОО «Казфосфат» подписали соглашение о сотрудничестве, будущий проект будет связан с производством фосфора, на нем специализируется китайская компания. В рамках соглашения «BNK Group» и «NINGBO MENGKWA MACHINERY CO., LTD» в текущем году «планируется строительство завода по выпуску систем капельного орошения и полиэтиленовых труб, стоимостью 4,4 млн долларов», добавляют авторы заметки.

Министерство науки и высшего образования РК 27 января поделилось публикацией о выставке, проведенной Казахским национальным университетом (КазНУ) им. Аль-Фараби в китайском Урумчи. В результате КазНУ и Синьцзянский университет КНР подписали меморандумы о совместной работе в нескольких сферах: «химия и химическая инженерия, право, информационные технологии, дистанционное зондирование Земли, академическое и научное сотрудничество». Делегация РК также презентовала коллегам свои научные разработки «по производству химической гальванической упаковки», медицинские препараты, «нано-космический аппарат» и другие изобретения.

Большую часть этнических казахов (50,3%), приехавших в РК в 2023 году и получивших статус кандаса, составили выходцы из Узбекистана. На втором месте приехавшие из Китая – 21,5%. Всего в 2023 году переехали в Казахстан и получили статус кандаса 21 325 человек, а «с 1991 года в республику вернулись 1 млн 128,3 тыс. этнических казахов», пишет Минтруда и соцзащиты РК 15 января.

Кыргызстан

В бондовой зоне «Кашгар» в Китае 24 января открылся индустриальный китайско-кыргызстанский парк. Его основная цель – «создание 48-часовой и 72-часовой услуги прямой перевозки “от склада к складу” для трансграничной логистики между Китаем и Кыргызстаном», пишет пресс-служба Министерства цифрового развития КР. Парк создан в рамках проекта Кашгарской зоны экономического развития «Две страны – два парка», соглашение о его запуске подписали ОАО «Кыргыз почтасы», свободные экономические зоны «Нарын» и «Кашгар» и инвестиционная компания «Янтянь порт» в декабре 2023 года. Проект в первую очередь направлен на увеличение торговли «сельскохозяйственной, дистрибьюторской и текстильной продукцией» между КНР и РК, добавляет в другой новости Минцифры КР. Авторы текста уточняют, что на открытии индустриального парка компании КНР и КР закрепили несколько договоренностей соглашениями о партнерстве.

Маил Алияскаров, замминистра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, во время визита в Пекин во главе делегации обсудил сельскохозяйственное сотрудничество с коллегами из КНР. Издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК 24 января рассказывает о повестке встречи – Алияскаров остановился на вопросах «строительства современной лаборатории» в Кыргызстане, предназначенной для тестирования качества агропродукции. Стороны обсудили экспорт мяса из Кыргызстана в КНР, а также развитие сотрудничества по внедрению новых технологий и в сфере «устойчивого водопользования», но о каких-либо конкретных соглашениях не упоминалось.

Минэнерго республики и китайская компания «China National Electric Engineering Co.Ltd.» (CNEEС) будут реализовывать строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС и Кара-Кечинской тепловой станции, подписан соответствующий меморандум, пишет Минэнерго КР 24 января. Стоимость и сроки строительства не уточняются. Мощность каскада ГЭС составит 1305 МВт, а тепловой станции – 600 МВт.

Туркменистан

Книга президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины» была презентована 23 января в посольстве Туркменистана в КНР, передает пресс-служба дипломатического ведомства. Среди участников презентации якобы были ученые Китайского университета национальностей, представители СМИ КНР, туркменистанские студенты, а также почетный коневод Туркменистана. В ходе мероприятия был представлен девиз Туркменистана на 2024 год: «Кладезь разума Махтумкули Фраги» (туркменский поэт и философ, отмечающий в этом году 300-летие). Город Аннау на мероприятии был назван культурной столицей Международной организации тюркской культуры «Türksoy».