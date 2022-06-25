Китай-Центральная Азия: рост экономического сотрудничества, новые планы и старые проблемы

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

На этой неделе целый ряд представителей государств региона упомянули о конкретных результатах сотрудничества с Китаем, а также о потенциальных новых проектах. Но рост связей с КНР не обходится без проблем и противоречий.

Китай-Центральная Азия

Страны ЕАЭС договорились о дальнейшем развитии транспортных коридоров, заявил 21 июня председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Его слова, сказанные по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего 20-21 июня в Минске, приводит агентство «Синьхуа».

Заявление Мясниковича прозвучало на фоне последних новостей о намерении усилить ЖД-сообщение ЕС-Китай в обход России. Так в ходе конференции «Транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом», организованной посольством Казахстана в Брюсселе 15 июня, официальные лица ЕС и лидеры казахстанского бизнеса обсудили перспективы развития трансказахстанских торговых путей в торговле Китай-ЕС в условиях российского вторжения в Украину, поскольку санкции ЕС повлияли на торговлю через Северный коридор. «Торговля в регионе сократилась на 40% или, возможно, больше», – заявил глава подразделения DG MOVE Харви Роуз, добавив, что «нужно сделать Средний коридор (ТМТМ) более эффективным. Не как замену Северному коридору, а для того, чтобы взять на себя часть потока товаров». По этой же причине, как сообщает Rail Freight, Китай так активно взялся за проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По заявлению главы Кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова, ожидается, что уже в сентябре «в рамках саммита ШОС главы трех государств подпишут соглашение о начале строительства железной дороги».

О потенциале Казахстана, по территории которого проходит центральноазиатский отрезок ТМТМ, как транзитной страны и поставщика товаров в Европу упоминалось и на другой конференции в Брюсселе с участием западных аналитиков и казахстанских чиновников, состоявшейся 23 июня. Участники мероприятия призвали Запад уделять больше внимания этому направлению и более активно инвестировать в него.

Повышенная заинтересованность в развитии маршрутов через Центральную Азию продолжает наблюдаться и в Китае. В частности, особое внимание вопросу уделила издаваемая Компартией КНР газета Global Times, отметившая в своих статьях растущую важность этих маршрутов для транзита не только в Европу, но и в других направлениях.

Казахстан

Выступая на 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул, сколько Китай инвестировал в экономику РК: «Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиардов долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей», – сообщила пресс-служба президента 17 июня. Правда, все последние годы, включая 2021-й, по прямым иностранным инвестициям Китай лишь замыкает пятерку лидеров, отставая от Нидерландов, США, Швейцарии и России.

24 июня Токаев по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина дистанционно выступил на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате «БРИКС+». Президент Казахстана сказал, что считает БРИКС «одной из основных движущих сил роста мировой экономики», и высказал свою большую заинтересованность в партнерстве с БРИКС, пишет пресс-служба резиденции президента. Токаев говорил о глобальной повестке – продовольственном кризисе, росте инфляции, климатических изменениях. Свое участие в решении этих проблем Токаев оценил в первую очередь со стороны экономики: «Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего “буферного рынка” между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы “Один пояс – один путь” и Большого Евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия», – сказал Токаев. Из других представителей стран ЦА на встрече присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Китай ограничил импорт зерна из Казахстана одним составом в сутки, сообщает пресс-служба национальной компании «Қазақстан темір жолы». Генеральный директор компании Владимир Петров на совещании с экспортерами, грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями 17 июня отметил, что этот шаг связан с карантинными мерами. «Таможенные органы СУАР КНР проводят двойную дезинфицирующую обработку вагонов/контейнеров снаружи. Вскрывается каждый вагон/контейнер с сельхозпродукцией для забора пробы груза на проведение соответствующих анализов», – пояснили в КТЖ. Напомним, что проблемы с экспортом казахской сельхозпродукции в Китай наблюдаются уже не первый год.

Власти РК «прорабатывают вопрос» о введении безвизового режима для граждан Китая, Индии и Ирана. Об этом на открытии международной выставки туризма, спорта и активного образа жизни в Нур-Султане рассказал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, его слова приводит Kazinform 17 июня. В своей речи политик обратил внимание на рекордные годовые показатели по внутреннему туризму (около 6,9 миллионов человек) и озвучил прогноз по иностранному туризму: «В этом году ожидаем, что примем от 500 тысяч до одного миллиона иностранных туристов. Были закрыты границы и введены ограничения, связанные с пандемией. На сегодняшний день все ограничения сняты».

Особую активность проявляет посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. В частности, 21 июня издаваемая Компартией КНР газета Global Times опубликовала детальное интервью с ним под заголовком «Сотрудничество Центральной Азии с Китаем критически важно для обеспечения безопасности и развития региона». Нурышев, помимо прочего, сказал, что видит огромный потенциал для сотрудничества между ЦА и КНР, но при этом неоднократно подчеркнул намерение Казахстана проводить независимую политику, отметив, в частности, что «многовекторная внешняя политика Казахстана направлена на устранение соперничества мировых держав в нашем регионе». 23 июня Нурышев также провел встречу с председателем Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ) Линь Сунтянем, во время которой особое внимание уделил прошедшему недавно в РК референдуму и преобразованиям в стране. Китайская сторона выразила поддержку проводимым реформам и сообщила о готовности расширять сотрудничество в сфере культуры и гуманитарных обменов.

По сообщению Радио «Азаттык», 22 июня перед консульством Китая в Алматы вновь собралась группа людей, требующих освобождения родственников в Синьцзяне из так называемых «лагерей перевоспитания» (по факту функционирующих как колонии строгого режима) и прекращения прочих нарушений их прав. Акция состоялась на 500-й день с момента начала регулярных пикетов у здания консульства в феврале прошлого года. Участники этих акций подвергались арестам и значительным штрафам по обвинению в «нарушении порядка проведения мирных собраний».

Пресс-служба министерства торговли и интеграции РК сообщила 24 июня, что Казахстан открыл официальный павильон на китайской платформе Alibaba. В церемонии приняли участие вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, генеральный директор АО QazTrade Азамат Аскарулы и вице-президент Alibaba.com Эндрю Женг. Национальный павильон включает в себя 130 казахстанских компаний «в статусе золотого поставщика» с 7 500 товарами. «На текущий момент совокупные продажи компаний, выведенных на платформу, составляют порядка 167,7 миллиона долларов. Иностранные покупатели из таких стран, как Китай, Македония, ОАЭ, Оман, страны ЕАЭС и Центральной Азии проявили интерес к такой продукции, как пластиковые игрушки, фильтры, электротехника, текстильная продукция, масла, зерновая продукция, мёд и замороженное мясо», – говорится в сообщении.

Узбекистан

Заместитель главы Минэнерго Узбекистана Азим Ахмедходжаев завел разговор о проблемах устойчивого развития в энергетике на совещании министров ШОС, передает издание Trend. «Необходимость постоянного увеличения выработки электроэнергии, с одной стороны, и реальные проблемы для каждой страны, связанные с процессом изменения климата, с другой, сегодня ставит перед всем человечеством задачу найти приемлемый переход к чистой и устойчивой энергетике», – приводит издание слова Ахмедходжаева. По итогам встречи участники утвердили план сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики, энергетической безопасности, гидроэнергетики и региональной торговли электроэнергией.

Госкомстат Узбекистана 29 июня подвел итоги пяти месяцев внешней торговли 2022 года. По данным ведомства, оборот в январе-мае составил 20,5 миллиардов долларов. Это на 5,6 миллиардов долларов или на 37,4% больше, чем в прошлом году. Экспорт в мае составил 8,4 миллиарда долларов, импорт – 12,2 миллиардов долларов. Ключевой внешнеторговый партнер – Китай, который стоит на первом месте как по импорту, так и по экспорту. Затем следуют Россия, Турция, Казахстан и Южная Корея.

Также на этой неделе прошел ряд встреч на высоких уровнях между чиновниками Китая и Узбекистана. Посол Узбекистана в КНР Фарход Арзиев 20 июня встретился в Пекине с заместителем министра культуры и туризма КНР, сопредседателем узбекско-китайской подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству Чжан Сюй, передает Kun.uz. Речь в основном шла о сотрудничестве между странами в сферах культуры и туризма. Особое внимание было выделено сути и значению реформ, проводимых в рамках реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

В тот же день министр иностранных дел РУ Владимир Норов принял в Ташкенте чрезвычайного и полномочного посла КНР Цзян Яня, пишет Kun.uz. Стороны обсудили состояние и перспективы практического сотрудничества и председательство Узбекистана в ШОС.

Таджикистан

18 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с руководителями местных и республиканских органов власти в Дангаринском районе вспомнил о недавних кровопролитных столкновениях между силовиками и местными жителями в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). По официальной версии, в ходе столкновений погибло 16 человек; согласно неправительственным данным – свыше 40. Рахмон заявил, что у него «не было другого выхода» кроме как одобрить силовые методы в регионе. Между тем таджикский аналитик Зафар Нуров, анализируя ситуацию, помимо прочего упомянул, что неспокойная пограничная с Китаем и Таджикистаном область может беспокоить КНР. «В этом контексте, в первую очередь, активизируется Китай и, возможно, предложит новые проекты для инвестиций в ГБАО, которые будут связаны с дорожной, горнодобывающей и строительной отраслями», – приводит его слова Радио «Озоди», добавляя, что «ГБАО граничит с Китаем и поэтому именно Китай в первую очередь заинтересован в расширении безопасных зон вокруг его территории».

Мэр Душанбе Рустам Эмомали 23 июня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цзи Шумином, сообщает пресс-служба мэрии. «Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении сотрудничества между органами исполнительной власти города Душанбе и Китая в сферах экономики, торговли, гуманитарной помощи, здравоохранения, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства», – говорится в сообщении. Помимо прочего, мэр Душанбе высоко оценил поддержку посольства Китая во время пандемии COVID-19.

Туркменистан

В субботу, 18 июня, была официально запущена в эксплуатацию крупная газосборная станция на гигантском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) в Туркменистане. Президент страны Сердар Бердымухамедов на открытии объекта рассказал, что с момента запуска газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай в 2009 году страна экспортировала в КНР 334 миллиарда кубометра газа. Президент CNPC Хоу Цицзюнь в своем выступлении на церемонии заметил, что сотрудничество между странами ведется с 2007 года и должно выйти на новый, более высокий уровень. Сейчас газопровод состоит из трёх веток, они позволяют пропускать 55 миллиардов кубометров газа в год. «В дальнейшем планируется построить еще одну, четвертую ветку, чтобы увеличить объём этого необходимого топлива до 65 миллиардов кубометров в год», –приводит слова Бердымухамедова «Бизнес Туркменистан». Правда, шансы на строительство этой ветки пока весьма призрачные.

На сайте китайского посольства в Туркменистане сообщается, что президент Туркменистана и Хоу Цицзюнь отдельно встретились в президентском дворце в Ашгабате в понедельник и обсудили успехи сотрудничества в газовой торговле. При написании официальных отчетов по итогам встречи СМИ ограничились общими и неинформативными формулировками о «взаимовыгодном сотрудничестве». Цитируя Хоу, они сообщили, что деловые круги КНР стремятся «расширить свое присутствие на перспективном туркменском рынке» и «активно участвовать в реализации осуществляемых в нашей стране масштабных преобразовательных программ и крупных инфраструктурных проектов», однако больше никаких подробностей не сообщалось.

Китай – главный экспортный рынок для туркменского газа. «Если мощность в 65 млрд кубометров будет достигнута, это составит почти половину китайского импорта природного газа», – цитирует директора Китайского центра исследований энергетической экономики в Сямэньском университете Линь Боцян издание Global Times.