Китай-Центральная Азия: саммит ШОС и активизация диалога в нестандартных сферах

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Узбекистан готовится к открытию на этой неделе большого саммита ШОС – мероприятия с обширной повесткой, на которое съедутся многие лидеры региона, включая главу КНР Си Цзиньпина. Тем временем Казахстан и Китай запустили новый транспортный маршрут, а также обсудили вопросы активизации приграничного сотрудничества и ряд других тем, включая передачу заключенных. В это же время посол КНР в Кыргызстане продолжила встречи с местными министрами, а также поделилась планами Пекина по открытию в Кыргызстане очередного аванпоста китайской мягкой силы. Несмотря на это, в КР не обходится и без тревожных новостей о строительстве КНР дороги, разрушающей природную зону страны. Туркменистан и КНР сохраняют привычную тематику интересов – сотрудничество в сфере энергетики.

Узбекистан

Китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Узбекистан и примет участие в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также посетит Казахстан, подтвердил китайский МИД 12 августа. В заметке сообщается, что визит в ЦА запланирован на 14-16 сентября. Это первая зарубежная поездка главы КНР после начала пандемии, что воспринимается в регионе как признак особой заинтересованности, т.к. ранее Си пропустил, казалось бы, более статусные международные мероприятия. Си встретится со многими главами стран региона, а также государств, так или иначе связанных с ШОС. Также на саммите ШОС ожидается подписание большого числа договоров.

Кстати, в связи с саммитом Китай преподнес Узбекистану очередной подарок – два автобуса и 40 микроавтобусов Yutong, сообщило 9 сентября агентство Zarnews.uz. Автобусы принял замминистра транспорта РУ Жасурбек Чориев. Во время вручения подчеркивалось, что «отношения между Узбекистаном и Китаем укрепляются по всем направлениям, и эти транспортные средства помогут провести престижный саммит на высоком уровне».

Тему расширения контактов затронули и на прошедшей в Пекине конференции ШОС по развитию медицинского фармацевтического сотрудничества, написало 9 сентября агентство ChinaDaily. В ходе конференции, организованной Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничества совместно с секретариатом ШОС, посольством Узбекистана в КНР и Китайской ассоциацией фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок, стороны обменялись видением сотрудничества – в частности, в вопросах борьбы с COVID-19 – а также предложили углубить его по ряду направлений. Так посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев сказал, что «локализация передовых китайских фармацевтических технологий в Узбекистане имеет большое значение, и две страны продвигают сотрудничество в области исследований и разработок и производства лекарственных средств на более высоком уровне».

В недавней сводке Госкомстата Узбекистана, опубликованной в официальном канале ведомства 7 сентября, отмечается, что лидером среди продовольственных товаров, импортированных в страну из Китая за первое полугодие 2022 года является чай, его было ввезено более 15 тысяч тонн. Далее в списке – мандарины (1,8 тысяча тонн), яблоки (627 тонн) и растительное масло (532 тонны).

Казахстан

Китай и Казахстан обсудили процедуру передачи заключенных на встрече посла РК в Китае Шахрата Нурышева и Генпрокурора Верховной народной прокуратуры КНР Чжана Цзюня, которая состоялась 6 сентября в Пекине, пишет казахстанский МИД. Также Нурышев на площадке Китайской академии общественных наук «подробно ознакомил участников» круглого стола с важными моментами послания президента РК, которому было посвящено событие, сообщило 8 сентября агентство «Казинформ».

Первый «Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК-КНР» состоялся 8 сентября в режиме онлайн, сообщает пресс-служба МИД Казахстана. В мероприятии приняли участие главы четырех граничащих с Китаем регионов страны (Абай, Жетісу, Алматинская, Восточно-Казахстанская области), двое представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также полномочные послы двух стран Шахрат Нурышев и Чжан Сяо. Отмечается, что казахстанский дипломат в своей вступительной речи обратил внимание на «необходимость дальнейшей активизации приграничного сотрудничества в таких направлениях, как торговля, регионализация производственных процессов, продовольственная безопасность, внедрение передовых технологий, развитие транзитно-транспортного потенциала». В течение встречи представители регионов презентовали коллегам свои инвестиционные и туристические возможности.

Пресс-служба АО «Казахстанские железные дороги» 6 сентября сообщила, что оператор KTZ Express объявил об отправке контейнерного поезда с автомобильными комплектующими по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран. Сообщается, что доставка груза таким образом в два раза быстрее, чем по морскому пути, а также обеспечивает более бережную доставку грузов в связи с отсутствием необходимости их перевалки в пути.

Китайская компания CGN Mining отчиталась о добыче более 500 тысяч тонн урана на территории Казахстана в первом полугодии 2022 года. CGN Mining, входящая в китайскую госкорпорацию China General Nuclear Power Corporation и владеющая в КР долями в урановых СП «Семизбай-У» и «Орталык», опубликовала отчет, из которого следует, что за первые 6 месяцев текущего года компания заработала 249 миллион гонконгских долларов или 15 миллиардов тенге, выплатив 627 миллион тенге подоходных налогов. При этом, по информации издания Inbusiness.kz, CGN Mining получила значительные налоговые льготы.

Кыргызстан

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь сообщила о планах по открытию в КР «мастерской Лу Баня», в дополнение к уже существующим в стране форпостам китайской мягкой силы в виде четырех институтов Конфуция и более 20 классов Конфуция, написало издание «Вечерний Бишкек» 7 сентября. По словам посла, мастерская позволит подготовить специалистов для крупных проектов с китайским участием, включая железную дорогу «Китай-Узбекистан-Кыргызстан». Судя по всему, Пекин значительно активизировал деятельность по расширению своего мягкого влияния в регионе, т.к. ранее сообщалось, что такая же мастерская готова открыться в Таджикистане, а также о планах создания мастерской в Узбекистане.

Также, пресс-служба МИД КР сообщила о встрече Ду Дэвэнь с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым 6 сентября. Стороны обсудили «наращивание объема экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызской Республики в Китай» и «задачи по оптимизации работы КПП» на границе стран. Кулубаев упомянул о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и ее возможностях для укрепления торговых отношений между странами.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР заявило, что Китай планирует «включение Кыргызстана в перечень рекомендованных Правительством Китая стран для посещения». Соответствующую «процедуру» начнут в ближайшее время, об этом стало известно 7 сентября на встрече главы министерства Азамата Жаманкулова и посла Ду Дэвэнь. В ходе этого же разговора Жаманкулов сообщил, «что подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве по проекту “China Friendly” (программа комфортного посещения стран для китайских туристов – прим. ред.) даст новый импульс развитию сотрудничества в туристической отрасли». Кроме этого, Ду Дэвэнь рассказала, что Китай в этом году выделит олимпийцам Кыргызстана 100 тысяч юаней. Министерство предложит кандидатов, кому помощь будет приоритетнее.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин высказалась насчет интервью, которое недавно дал президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Китай и Кыргызстан являются воистину хорошими соседями, друзьями, партнерами и братьями, заявила Мао Нин. За минувшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и Кыргызстан на основе принципов взаимного уважения, добрососедства, дружбы, солидарности и взаимной выгоды достигли новых прорывов в двусторонних отношениях. А также хороших результатов в рамках практического сотрудничества и нового уровня традиционной дружбы», – написало издание «Синьхуа» 8 сентября. Мао «полностью согласна с высокой оценкой китайско-кыргызских отношений, озвученной президентом Жапаровым».

Китайская компания Oriel Gold строит дорогу в Джалал-Абадской области для обслуживания своего золотого рудника и золотоперерабатывающего завода. При этом местные жители пытаются добиться прекращения строительства и отзыва лицензии у компании, ссылаясь на нарушение компанией природоохранного законодательства (подробности в нашей недавней статье).

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 7 сентября встретился со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэйем, пишет «Туркменпортал». Участники обсудили предстоящую работу Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству в «традиционном топливно-энергетическом комплексе, сфере транспорта и связи, химической и текстильной промышленности, области высоких технологий и инвестиций». Днем ранее Ли встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и его заместителем Вепой Хаджиевым, с которыми обсуждалось сотрудничество «в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.