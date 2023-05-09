Китай-Центральная Азия: сезон саммитов

Пекин официально объявил детали предстоящего саммита «Китай–Центральная Азия», на который съедутся все главы государств региона, а в Индии прошло заседание министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в рамках подготовки к предстоящему саммиту руководителей государств ШОС.

Тем временем в Казахстане продолжают обсуждать введение 30-дневного безвизового режима с Китаем: власти стараются объяснить плюсы, но есть недовольные. Делегации КНР и РК побывали на КПП «Достык-Алашанькоу» на границе стран. Очередные китайские компании стремятся наладить сотрудничество с РК, а Казахстан и Узбекистан вместе хотят развивать дорожную инфраструктуру для сотрудничества с КНР. Китайские фирмы предложили Узбекистану сотрудничество в сферах сельского хозяйства и кожевенного производства. Министерство туризма РУ готовится принять китайских путешественников. МИД КНР поздравил РУ с успешным референдумом о поправках в Конституцию. Кыргызстан вслед за Казахстаном задумался о введении безвизового режима с Китаем. Появились уточненные данные о технико-экономическом обосновании железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В Туркменистан поставили китайские тепловозы в рамках контракта, заключенного в прошлом феврале.

Центральная Азия

МИД КНР 8 мая официально объявил о деталях проведения саммита «Китай–Центральная Азия». Мероприятие пройдет 18-19 мая в Сиане (где на днях уже собирались главы МИД стран региона) и подтверждено участие президентов всех пяти постсоветских государств Центральной Азии. Представитель Пекина добавил, что на саммите, который будет носить «эпохальное значение» и «поможет начертить новую дорожную карту отношений» между государствами-участниками, «президенты рассмотрят ход развития отношений между Китаем и Центральной Азией и обменяются мнениями о развитии двусторонних механизмов, сотрудничестве во всех областях и основных международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес, а также совместно подпишут важный политический документ».

В статье китайского государственного агентства «Синьхуа» по этому поводу уточняется, что лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана прибудут в КНР в период с 16 по 20 мая с официальными государственными визитами, и помимо участия в общем саммите каждый из них проведет отдельные двусторонние переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом организовывать официальный госвизит главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова, видимо, посчитали нецелесообразным, т.к. он уже состоялся в начале января (мы писали о его итогах в одном из предыдущих дайджестов).

Тем временем 4-5 мая в Индии состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС, пишет пресс-служба китайского МИДа. Большая часть встречи прошла за закрытыми дверями, значительная часть повестки была посвящена подготовке к саммиту руководителей стран ШОС, который должен пройти в Индии 3-4 июля. Однако министр иностранных дел КНР Цинь Ган в своей речи сделал громкое заявление, сказав, что «на фоне того, как возрождается холодная война» и «находятся на подъеме гегемонизм и силовая политика», страны ШОС должны «решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, противодействовать вмешательству внешних сил в региональные дела и подстрекательству к “цветным революциям”», а также «способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении». В той же речи он призвал к скорейшему завершению процесса присоединения к ШОС стран-изгоев Ирана и Беларуси.

Сотрудники посольств Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и ряда других стран СНГ, а также представители ШОС и местных китайских властей почтили память освободителей Китая, возложив венки к мемориалу советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй, сообщило 6 мая издание «RB Новости». Комплекс был открыт в 1957 году, на мемориальной плите выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских солдат.

Казахстан

На брифинге МИД РК 2 мая официальный представитель ведомства Айбек Смадияров прокомментировал вопрос подписания соглашения о 30-дневном безвизовом режиме между КНР и РК, пишет «Kazakhstan Today». Подписание должно состояться во время майского саммита в КНР (см. подробности об этой инициативе в одном из наших предыдущих выпусков). Смадияров добавил, что стороны скрепят договор подписями после окончания процесса «ратификации обеими сторонами», а также не преминул уточнить, что безвиз будет действовать только на туристические и деловые поездки, но в Казахстане нет большого притока туристов из Китая, и «опасения о якобы "наплыве" граждан КНР беспочвенны». Днем ранее в Алматы прошел митинг против введения безвизового режима, на котором нескольких участников задержали.

Тем временем АО «Национальная компания “Kazakh Tourism”» 4 мая рассказало о доходах от китайских туристов, посетивших Казахстан в 2022 году. Эта сумма составила 16 млн долларов, что больше показателя 2021 года в 8,9 млн долларов почти в два раза. Средняя сумма, которую тратит в стране за время отпуска один китайский турист, – 1000 долларов. Управляющий директор АО «НК “Kazakh Tourism”» Даниел Сержанулы поддержал введение 30-дневного безвизового режима между КНР и РК, т.к. это «позволит получать от [китайских туристов] больше прибыли».

На портале «Открытые НПА» 6 мая опубликован проект постановления «О подписании соглашения между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон». В рамках обмена информацией будет фиксироваться число «безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств», информация о восстановлении, получении и смене гражданства стран, а также о нарушениях норм «въезда, пребывания и выезда». Кроме этого, в тексте соглашения сказано, что в передаваемую информацию будут входить некоторые паспортные данные граждан.

На 20-м заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и его узбекский коллега Абдулла Арипов подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе дорожную карту по ускорению создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», сообщила 5 мая пресс-служба казахстанского премьера. На встрече Смаилов высказался о связях стран с Китаем транспортными маршрутами: «Мы заинтересованы в развитии маршрута “Китай-Казахстан-Узбекистан”. Нарастить пропускные мощности в данном направлении позволит ряд крупных ж/д проектов. Среди них линии “Дарбаза – Мактаарал”, обводная вокруг Алматы и развитие станции “Достык”».

Пресс-служба «Казахстанских железных дорог» (КТЖ) 2 мая сообщила о посещении станции «Достык-Алашанькоу» делегациями из КНР и РК. Казахские специалисты показали китайским коллегам «работу погрузочных терминалов, рассказали о возможностях, планах и перспективах развития», а китайская делегация осмотрела казахскую сторону КПП – станцию «Достык», а также новую станцию на участке дороги «Достык-Мойынты», на котором строятся вторые пути, что позволит увеличить грузопоток между Китаем и Казахстаном в несколько раз (см. подробности в одном из наших предыдущих выпусков). Кроме этого, в новости КТЖ приводятся результаты перевозок грузов за 1 квартал 2023 года: общий двусторонний товарооборот составил 6,4 млн тонн (рост на 32% по сравнению с 2021 годом), экспорт в КНР 3,8 млн тонн (рост на 56%), импорт из КНР в РК 2,6 млн тонн (рост на 7%).

Агентство «Синьхуа» 5 мая написало о росте числа маршрутов грузовых поездов через КПП «Алашанькоу» на границе РК и КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Одним из новых маршрутов стал поезд, который проехал из провинции Хэнань в Казахстан. Сейчас через КПП проходят составы по 104 направлениям доставки из Китая в Европу. «С начала этого года через КПП “Алашанькоу” прошло более 2 000 грузовых поездов Китай-Европа, что на 12% больше, чем годом ранее. Эти поезда направлялись в 20 стран, включая Германию и Польшу».

В Жамбылской области Казахстана китайская компания «Wanlin Group Limited» реализует проект завода «по выпуску дегидрированных овощей», сообщил Минсельхоз РК 2 мая. Компания планирует строительство завода «в три этапа в течение 5 лет, а общий объем инвестиций составляет 30 млн долларов», сказано в новости со ссылкой на слова президента компании Ли Яньтао.

Казахстан намерен наладить работу с научно-медицинской китайской компанией «BGI Group», которая начала с «расшифровки генома человека» и «за 20 лет превратилась в ведущую научную и медицинскую компанию в Азии и мире», сообщил Минздрав РК, добавив, что 4 мая первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев провел встречу с основателем BGI Group Ван Цзяном по поводу некой «активизации казахстанско-китайского сотрудничество в области здравоохранения».

5 мая делегация во главе с вице-президентом Академии наук КНР Чжан Тао посетила Казахстанский национальный университет (КазНУ), сообщила пресс-служба вуза. Гости ознакомились с деятельностью университета, после чего обсудили вопросы взаимодействия. В завершение встречи стороны «договорились в ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве между КазНУ и Академией наук КНР».

Тем временем специалисты Казахского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ) отправились в КНР для обмена опытом по части строительства дорог, написал 2 мая «Казинформ» со ссылкой на Мининдустрии и инфраструктурного развития РК. «Подписан меморандум о сотрудничестве с JSTI, обсуждены вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрены вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучена процедура внедрения новых технологий. Также обсуждены дальнейшие планы по тесному сотрудничеству», – высказалась директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий КаздорНИИ Асель Нугманова.

В текущем году в Казахстане получили статус кандаса 6144 этнических казаха, отчиталось 3 мая Минтруда и соцзащиты РК. Больше всего приехавших из Узбекистана – 53,9%, на втором месте Китай с 19,1%.

Узбекистан

МИД Китая поздравил Узбекистан с «успешным проведением референдума по принятию Конституции страны в новой редакции», написала 2 мая газета Компартии КНР «Жэньминь Жибао». «Мы верим, что под руководством президента Шавката Мирзиеева народ Узбекистана добьется еще большего прогресса на всех фронтах в рамках усилий по реформированию и развитию страны», – цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства. По сообщению узбекского Избиркома, за поправки в Конституцию проголосовали более 90% избирателей. Среди прочего, в обновленной редакции закона президентский срок продлен с пяти до семи лет, а Мирзиёев сможет баллотироваться на свою должность еще два раза.

Львиная доля электромобилей, ввезенных в Узбекистан за первые три месяца этого года, – 1627 из 1668 машин – пришлась на Китай, написал 6 мая телеграм-канал главы пресс-службы Агентства по статистике РУ. На втором месте с огромным отрывом расположилась Германия, оттуда было ввезено всего 27 штук. В заметке уточняется, что импорт электромобилей вырос примерно в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Заместитель министра культуры и туризма Улугбек Азамов провел встречу с руководством китайской туристической компании «ArtyBright Travel», сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства 5 мая. На встрече обсуждалось прогнозируемое увеличение туристического потока из КНР в РУ в связи со снятием ограничений на выезд китайских граждан за границу, а также смягчением условий въезда в Узбекистан. В ходе обсуждения была достигнута договоренность о необходимости подготовки китаеязычных гидов, «публикации информационных материалов на китайском языке», «открытии нового маршрута в сотрудничестве с Кыргызстаном и Узбекистаном», а также рассмотрен вопрос «организации прямых рейсов между различными городами».

Глава китайской компании «Uychi Chemicals» Хань Найцин встретился с руководством ассоциации «Узчармсаноат», в которую входят организации, занимающиеся кожевенным производством, написал 2 мая Spot со ссылкой на пресс-службу ассоциации. Обсуждение было посвящено реализации инвестиционного проекта, в рамках которого в Ташкентской области планируется создать «полную цепочку кожевенного производства, а также наладить подготовку сырья». Предварительно проект оценивается в 8 млн долларов. Помимо проекта стороны также обсудили «вопросы увеличения производственных мощностей по выпуску готовой кожи, кожевенных полуфабрикатов и их отправку на экспорт».

Руководство Министерства сельского хозяйства РУ в видеоформате обсудило с представителями китайской компании «CAMC Engineering» возможность поставок в Узбекистан «сельхозтехники и систем капельного орошения», сообщил «UZ Daily» 6 мая со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Глава министерства Азиз Воитов поделился предлагаемыми государством вариантами субсидирования, скидок и льгот в сфере сельского хозяйства. Китайская сторона выразила заинтересованность «в обеспечении современной и эффективной техникой». По итогам встречи была «сформирована двусторонняя рабочая группа и принято решение в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по взаимному сотрудничеству». По информации министерства, стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в рамках саммита «Китай–Центральная Азия».

Кыргызстан

Вслед за прозвучавшим на прошлой неделе заявлением главы Кабмина КР Акылбека Жапарова о завершении процедуры технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» сообщили в Евразийском банке развития. Текст заявления от 5 мая опубликован в официальном телеграм-канале банка. По предоставленной информации, стоимость проекта варьируется от 3 до 5 млрд долларов, а протяженность путей составляет около 450 км, из которых 280 км будут пролегать по территории Кыргызстана. Также в проекте заложено строительство тоннелей (общей протяженностью в 57 км) и баз для замены колесных пар (они необходимы из-за разницы в ширине колеи).

Глава МИД КР Жээнбек Кулубаев на заседании Жогорку Кенеша 5 мая, отвечая на вопрос депутата о возможности введения безвизового режима с КНР, заявил, что такая возможности есть, пишет «Kaktus.media». Министр отметил, что во время своего недавнего визита в Китай обсуждал эту инициативу с китайским коллегой. «Он сказал, что кыргызская сторона должна предложить варианты обеспечения безопасности. Все будет зависеть от наших действий. Но они готовы рассмотреть этот вопрос», – пояснил Кулубаев.

Туркменистан

Китайский производитель «CRRC Ziyang» отправил в Туркменистан два двухсекционных грузовых магистральных тепловозов CKD9A-1 в рамках контрактов, заключенных в феврале 2022 года, сообщил 5 мая «Turkmenportal», добавив, что поезда будут доставлены в мае. Это последние из указанных в соглашении 15 тепловозов, 13 уже находятся в эксплуатации в Туркменистане.