Китай-Центральная Азия: Си Цзиньпин старается расширить влияние в регионе, в том числе в оборонной сфере

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Важнейшими событиями этой недели стали встречи глав ЦА с президентом Китая Си Цзиньпином и подписание соглашений с КНР. В общей сложности во время визита в регион Си «принял участие в почти 30 многосторонних и двусторонних мероприятиях», сообщил МИД Китая.

Сначала китайский лидер посетил с визитом Казахстан, где прошла встреча с главой государства и было подписано 10 соглашений, а затем отправился в Узбекистан, где в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества провел встречи с остальными лидерами стран региона, за которыми также последовал шлейф подписанных документов. Согласно заявлению китайского МИДа, саммит стал самым плодотворным за всю ШОС: в его рамках было подписано 44 документа.

Кроме большого числа соглашений, призванных расширить и укрепить связи КНР с регионом, в глаза бросался еще один аспект: китайский лидер активно обещал государствам региона защиту от внешних угроз. Кроме общих заявлений о планах обучить 2,000 сотрудников местных силовых ведомств и предложения открыть тренировочный центр для местных военных, Си дал отдельные заверения во время личных встреч с президентами стран ЦА. Данные заявления примечательны тем, что традиционно в сфере обороны и безопасности страны ЦА оглядывались на Россию, а Китай рассматривался в основном как экономический партнер. Но теперь, похоже, ситуация меняется.

Тем временем появились новые показатели роста влияния КНР в традиционной для него экономической сфере. Согласно данным главного таможенного управления КНР, рост товарооборота Китая с Кыргызстаном за первые семь месяцев 2022 года составил 150,4%; с Таджикистаном 85,5%; с Туркменистаном 53,4%; с Узбекистаном 32,5%; и с Казахстаном –19,3%.

Казахстан

Первую остановку в ЦА глава КНР Си Цзиньпин сделал в Казахстане, где 14 сентября встретился с Касым-Жомартом Токаевым. На встрече китайский лидер выступил с решительным и недвусмысленным заявлением о поддержке территориальной целостности РК: «Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана», – цитирует слова лидера Китая официальный сайт президента Казахстана.

Поскольку самая очевидная потенциальная угроза территориальной целостности Казахстана исходит от его северного соседа, России, слова Си, похоже, были адресованы именно ему. Наряду со схожими заверениями Си во время встреч с другими центральноазиатскими президентами (см. ниже), слова китайского лидера кажутся предупреждением Владимиру Путину не вмешиваться в дела Центральной Азии и ясно дают Москве понять, что Пекин считает этот регион зоной своего влияния.

За время визита Си было подписано 10 документов «в таких областях, как экономика и торговля, связь, финансы, водное хозяйство и СМИ. Стороны также решили открыть генеральные консульства в Сиане и Актобе соответственно», говорится в сообщении МИД КНР от 15 сентября.

В частности, были подписаны «протоколы в сфере АПК между МСХ РК и главным таможенным управлением КНР: по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к молочной продукции, льну и шерстяному сырью, которые экспортируются из Казахстана в Китай. Также подписана техническая спецификация обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы двух стран», написал Forbes.kz 14 сентября (о других документах можно прочесть в новости издания). В статье также указывается, что заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нурлан Сакуов в своем интервью Глобальной телевизионной сети Китая CGTN заявил, что подписание новых документов должно улучшить положение местного бизнеса в отношениях с Китаем.

В рамках визита председателя КНР также было подписано соглашение о предоставлении Казахстану оборудования для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана. По прогнозам ведомства, комплектация лаборатории новым оборудованием будет способствовать увеличению объема экспорта сельхозпродукции в Китай. «По итогам 7 месяцев 2022 года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов», – добавили в пресс-службе. Напомним, ранее из-за роста экспорта и строгих правил проверки составов с сельхозпродукции китайской стороной на границе с казахстанской стороны начали образовываться пробки из поездов.

Также во время визита было подписано соглашение о совместном управлении водозабором на пограничной реке Сумбе, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, объясняя, что это «позволит рационально использовать водные ресурсы реки Сумбе и улучшить водозабор на сельскохозяйственные нужды в Раймбекском районе Алматинской области».

Казахстанская компания «Астана Моторс» будет производить автомобили ведущих китайских марок. Соответствующие меморандумы с автомобильными концернами Chery Automobile Company, Changan International Corporation и Great Wall Motor были подписаны 15 сентября, было объявлено на официальном сайте казахстанской компании. Таким образом, в 2023 году «Астана Моторс» планирует приступить к строительству «мультибрендового завода полного цикла», введя его в эксплуатацию в 2025 году. Предприятие будет выпускать машины трех марок: Cherry, Haval и Changan. «Производственные мощности мультибрендового завода позволят выпускать до 90 тысяч автомобилей в год, в том числе 60% – на экспорт в страны СНГ», – говорится в сообщении. По словам президента Astana Group Нурлана Смагулова, завод создаст более 2000 рабочих мест и в целом положительно повлияет на экономическое развитие страны.

Узбекистан

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита ШОС состоялась 15 сентября в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы РУ.

На встрече Си дважды упомянул, что о «решительной поддержке» Китаем усилий по защите независимости, суверенитета, безопасности и социальной стабильности Узбекистана и противодействии вмешательству любых сил в его внутренние дела. «Китай готов более тесно сотрудничать с Узбекистаном, чтобы решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела, твердо обеспечивать внутреннюю стабильность и защищать интересы безопасности», – в частности сказал Си.

Также одним из важнейших итогов переговоров стало подписание соглашения «в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества по реализации приоритетных проектов» на общую сумму в $15 млрд. Кроме того, в рамках встречи стороны договорились о расширении «торгово-экономического сотрудничества», «электронной коммерции» и сотрудничества в рамках «прорывных проектов промкооперации, прежде всего в таких сферах, как автомобилестроение, “зеленая” энергетика, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры».

Встреча закончилась тем, что Си Цзиньпин пригласил своего узбекистанского коллегу с ответным визитом в Китай. Кроме того, 13 сентября, за два дня до приезда Си в Ташкент, в узбекистанских СМИ была опубликована программная статья главы КНР под названием «Вместе создать прекрасное будущее китайско-узбекских отношений». «Китай и Узбекистан объединены кровными интересами и общим будущим, тесно взаимодействуя как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС и других многосторонних площадок», – говорится в статье.

Одним из самых примечательных событий в рамках визита Си стало подписание 14 сентября соглашения о строительстве железной дороги «Узбекистан-Кыргизстан-Китай». Соглашение предусматривает завершение разработки технико-экономического обоснования в первой половине 2023 года, а также разделение расходов на ТЭО в равных долях между КНР, РУ и КР. На следующий день, в своей речи на заседании Совета глав государств-членов ШОС, Мирзиёев назвал это «историческим событием».

Кроме того, Китай планирует создать «Инновационный центр по производству вакцин» в Ташкентской области, сообщила 13 сентября пресс-служба Министерства инновационного развития РУ. На онлайн-встрече министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова с главой Luye Investment Group Co., Ltd был подписан соответствующий меморандум. В планах сторон построить центр в 2023-2028 годах. Предполагается, что он станет единственным в регионе «биотехнологическим предприятием полного цикла». «В рамках проекта предусмотрено производство 200 миллионов доз вакцин 10 видов против вирусов гепатита А, гепатита В, папилломы, кори, столбняка и других заболеваний на сумму 2 миллиарда долларов США в год», – говорится в заметке.

14 сентября прошла встреча представителей компании Huawei и ZTE с министром информационных технологий и развития связи РУ Шерзодом Шерматовым, пишет пресс-служба министерства. Сообщается, что стороны пришли к договоренности «о реализации 4-х инвестиционных проектов на общую сумму $506,8 млн.». Результатами этих вложений, как предполагается, станут расширение охвата и повышение качества телекоммуникационных услуг; «полное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом автомагистралей международного значения <...>, железных дорог по республике»; а также установка вышек связи стандарта 5G в Ташкенте и областных центрах страны.

Государственные СМИ Китая и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщило китайское информагентство «Синьхуа» 15 сентября. Подписи под документом поставили президент «Синьхуа» Фу Хуа и гендиректор Национального информагентства Узбекистана Абдусаид Кучимов. Соглашением предусматривается «регулярный обмен информационными услугами и сотрудничество в различных областях, включая обмен опытом и кадрами между двумя информационными агентствами». Новость примечательна тем, что схожие соглашения КНР заключил и в других странах региона, что отражает активизацию усилий Пекина по расширению и укреплению своей мягкой силы.

Еще одним итогом саммита ШОС стало намерение китайской компании САМСЕ строить канатные дороги в Узбекистане, сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства туризма. Меморандум о сотрудничестве, подписанный министром туризма Узбекистана Азизом Абдухакимовым и председателем Совета директоров ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» Ваном Бо, предусматривает, в частности, взаимодействие «по реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации канатных дорог» в РУ. Китайская компания заинтересована в развитии проектов туристско-рекреационной зоны «Чарвак», а также в «строительстве канатной дороги в Бостанлыкском районе».

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином 15 августа в Самарканде, где заявил, что Кыргызстан «будет занимать более важное место во внешней политике КНР», говорится на официальном сайте президента КР. Лидер КНР высказался о перспективах строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан»: «Уверен, что подписание соглашения о взаимопонимании по данному проекту в рамках данного Саммита ШОС станет важной основой для дальнейших практических совместных действий между китайской, кыргызской и узбекской сторонами».

Согласно тому же сообщению, Си также заявил, что «КНР твердо поддерживает Кыргызстан в самостоятельном выборе пути развития, защите национальной независимости, суверенитета и безопасности, а также выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Кыргызстана под каким бы то ни было предлогом. Пекин был, есть и всегда будет надежным другом и партнером Бишкека».

Кроме того, лидер Китая заявил о поддержке реформ, которые проводятся в КР, назвал среди ключевых направлений сотрудничества «реализацию Программы среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, увеличение товарооборота между двумя странами», а также добавил, что страна заинтересована в инвестициях в Кыргызстан. В итоге этой встречи лидеры приняли четыре совместных документа, а глава Китая запланировал визит в Кыргызстан, о датах которого будет известно позже.

Таджикистан

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон также встретился с Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС, написала 15 сентября пресс-служба президента РТ. На встрече стороны обменялись любезностями и назвали традиционно важные сферы сотрудничества для стран региона – «транспорт и коммуникации, промышленность, энергетика и новые технологии в областях цифровой экономики и “зеленой” экономики». Китай будет привлечен к ряду крупных инвестиционных проектов в Таджикистане: строительству Рогунской ГЭС, «обновлению производственных мощностей Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО)», а также к «как можно скорейшей реализации» двух дорожностроительных проектов.

В отчете о встрече китайского МИД упоминается также, что Си Цзиньпин в своей речи отметил обязанность «Китая и Таджикистана <...> продолжать оказывать твердую поддержку друг другу и добиваться более конкретных результатов в китайско-таджикских отношениях». Он также подчеркнул, что Китай готов «расширять импорт качественной таджикской сельхозпродукции, повышать масштабы и уровень двусторонней торговли, развивать сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, водное хозяйство и транспорт, обсудить вопросы сотрудничества в области “зеленых” технологий, цифровых экономики и искусственного интеллекта, а также помочь Таджикистану в продвижении трансграничных транспортных возможностей». По итогам встречи были подписаны три документа: Меморандум по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере «зеленой» экономики; Меморандум по укреплению инвестиционного сотрудничества в направлении цифровой экономики, а также Дополнительный протокол о реализации проекта строительства частично основных участков второго этапа автомагистрали «Душанбе — Кульма». В финале встречи Си Цзиньпин пригласил Эмомали Рахмона посетить КНР с официальным визитом.

Туркменистан

Президент страны Сердар Бердымухамедов, который участвовал в саммите ШОС как почетный гость, провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 сентября, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». По утверждению издания, главы государств уделили внимание газовой сфере сотрудничества, в отношении которой Бердымухамедов предложил «провести очередную встречу созданной Совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству», а лидер КНР якобы поддержал строительство четвертой ветки газопровода «Туркменистан-Китай» (однако никаких конкретных заявлений по этому поводу с китайской стороны не последовало; данный проект обсуждается давно, но пока не двигается с мертвой точки).

Также стороны обсудили сотрудничество в «сфере транспорта и логистики». Тут участники упомянули железнодорожный маршрут «Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран» и «целесообразность заключения четырехстороннего соглашения по контейнерным перевозкам» в рамках него. Кроме газовой сферы, участники «рассмотрели вопрос» состыковок инициативы «Один пояс – один путь» и туркменского направления «возрождения Шелкового пути». Лидеры стран пригласили друг друга с визитами в свои страны.