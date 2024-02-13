Китай-Центральная Азия: Сметая ограничения

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Казахстан возобновит поставки «широкого круга» мяса птицы, свинины и говядины в Китай с 7 февраля, передает Комитет ветконтроля и надзора Минсельхоза РК. Это значительный прорыв, так как птицепродукты запрещалось перевозить в КНР из РК с 2005 года, а ограничения на свинину и говядину из-за ящура действовали с 2022 года. Казахстан всячески лоббировал отмену этих запретов, в том числе во время визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае 2023 года. В результате в конце 2023 года была проведена проверка ветеринарной отрасли Казахстана китайскими специалистами, и, видимо, результаты ее оказались положительными.

На данный момент экспортом мяса займутся только два комбината, пишет издание «АПК Новости» 12 февраля со ссылкой на слова главы Мясного союза РК Максута Бактибаева. Эти компании смогут отправлять в КНР до 8 тыс. тонн продукции (за какой период не уточняется), что составляет 1,5% от всего производства говядины в стране, заявил Бактибаев изданию. Он пояснил, что «запрет на ввоз снят только для семи юго-восточных областей Казахстана, которые имеют благополучный статус по ящуру с вакцинацией». А по соглашению между КНР и РК отправлять на экспорт РК сможет только замороженную говядину. Под критерии и сроки подходят предприятия «Байсерке агро» и «МПС». О поставках мяса птица в публикации не упоминается. Тем временем Минсельхоз РК заявил, что будет всячески стимулировать расширение круга казахстанских экспортеров и ассортимента поставляемой в КНР мясной продукции.

Издание «АПК-информ» привело аналитику поставок сельхозпродукции РК в КНР в сезоне 2023/24. Издание утверждает, что в экспорте «сформировались устойчивые растущие тренды, но с высоким уровнем волатильности». В КНР за июль-декабрь сезона 2023/24 было отправлено 103 тыс. тонн казахстанского ячменя (рост прошлогодних показателей в 4 раза), пшеницы – 50 тыс. тонн (рост в 12,4 раза), отрубей – 32 тыс. тонн «в абсолютном выражении» (рост на 27%). При этом, авторы отмечают непостоянство показателей – падения и резкий рост в статистике поставок продукции объясняются «с одной стороны, логистическими проблемами на границе с Китаем, а с другой – организационными и техническими сложностями в освоении рынка Китая», – сказано в публикации.

При этом с начала года продолжается фактически полное ограничение экспорта зерновой продукции в КНР. С 9 февраля до начала марта продлен запрет на отправку в КНР «зерна, семян масличных, продуктов перемола (мука, комбикорма, отруби)» железнодорожным транспортом из-за «несвоевременной» обработки грузов Китаем, сообщило издание «ElDala» 9 февраля. В зерновозах и крытых вагонах запрещено отправлять груз через КПП «Достык», а через второй погранпереход, «Алтынколь», нельзя перевозить данные товары в крытых вагонах. «Правда, есть исключения: на "Достыке" крытыми вагонами можно грузить пшеницу и кукурузу, на "Алтынколе" – кукурузу», – добавляют авторы новости.

В сезоне 2022-2023 74% от всего экспорта казахстанского рапсового масла в размере 49 тыс. тонн отправилось в КНР, данные сообщил глава Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов изданию «АПК-Информ». По прогнозам представителя Ассоциации «Казахстан способен укрепить позиции в поставках рапсового масла в Китай, перерабатывая отечественные семена», сказано в публикации. Рапсовое масло казахстанского производства занимает лишь 3% на рынке китайского импорта этого продукта.

По другим направлениям сельского хозяйства страны стараются поддерживать работу. В январе делегация РК во главе с вице-министром ведомства Ерболом Тасжурековым отправилась в провинцию Шаньдун в КНР для «изучения опыта коллег в развитии аграрной наук», написал Минсельхоз РК 7 февраля. На встрече с руководителем Академии сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун Лян Цзиньгуаном был подписан меморандум о сотрудничестве, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Кроме этого, стороны провели форум с аграрными компаниями КНР. На событии «представители китайского бизнеса заявили, что намерены построить в Казахстане завод по производству сельскохозяйственной техники и удобрений», сказано в сообщении. Также делегация побывала на заводах производителей китайской сельскохозяйственной техники Imetec и Taishon, которые предоставили машины фермерам РК «по доступным ценам».

Также в Казахстане начали прием заявок от компаний на торгово-экономическую миссию для казахстанских товаропроизводителей, которая пройдет в китайском Чэнду с 19 по 21 марта. Организацией события занимается АО «QazTrade» при поддержке Министерства торговли и интеграции РК. Во время миссии «планируется проведение двусторонних B2B переговоров и выездных встреч предпринимателей Казахстана на производственные предприятия КНР», говорится в сообщении «QazTrade», где также уточняется, что особым спросом у КНР пользуются сельскохозяйственные товары. Компании из РК могут подать заявки на участие в миссии до 23 февраля 2024 года.

Тем временем Китай стал главным поставщиков автомобилей в Казахстан в 2023 году, сообщил Forbes.kz 7 февраля со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК. КНР официально (т.е. с таможенным оформлением) поставила в РК 45 984 автомобиля. Всего за прошлый год таможенное оформление прошли 149 150 легковых машин, среди которых на Грузию пришлось 39 395 машин (в основном подержанных и отремонтированных автомобилей европейского и американского производства), ОАЭ – 20 320 штук, Южную Корею – 14 870 штук, и Японию – 11 438 штук.

Также страны готовятся к взаимному открытию культурных центров. Рабочие вопросы по теме обсуждали на встрече председатель Комитета культуры Минкультуры и информации РК Кумис Сеитова и советник посла КНР в РК по культуре Цзян Пэн, объявило казахстанское ведомство 9 февраля. Концепция казахстанского центра в КНР уже готова: «основными направлениями его деятельности станут музейное дело, кинематография и мультипликация, исполнительское и изобразительное искусство; в центре планируется также открыть библиотеку и уголок туризма Казахстана», сказано в новости. Формат китайского центра в РК на встрече не обсуждался.

Узбекистан

Китай занимает лидирующую позицию в списке государств, инвестировавших в узбекистанскую экономику в 2023 году, сообщил 8 февраля официальный телеграм-канал главы пресс-службы Агентства статистики РУ. Всего за прошлый год в экономику страны было вложено 352,1 трлн сомов (около 28,5 млрд долларов), из которых доля иностранных инвестиций составила 53,4%. Из получившейся суммы доля Китая составила 25,6%, России – 13,4%, Саудовской Аравии – 7,9%. В прошлом дайджесте мы писали о том, что Китай также стал одним из лидеров в списке институциональных и транснациональных инвесторов РУ.

Лидирует КНР и по поставкам в Узбекистан автомобилей, заявил глава пресс-службы Агентства по статистике РУ в своем телеграм-канале 5 февраля. Из Китая завезено 58 076 автомобилей, следом в списке Корея – 11 481 машина, США – 2 210 шт. и Гонконг – 454 шт.

Способы расширения производства электромобилей в РУ обсуждалось на презентации 6 февраля при участии президента страны Шавката Мирзиёева, объявила пресс-служба главы государства. Лидер Узбекистана поручил «ускорить реализацию проектов» в сфере электромобильной отрасли, а также обратил внимание на необходимость налаживания сотрудничества с китайским автоконцерном «BYD» для производства комплектующих. Напомним, во время своего недавнего визита в КНР Мирзиёев среди прочего посещал штаб-квартиру «BYD», откуда запустил производство на территории Джизакской области.

Также президент Узбекистана отправил представителей Министерства энергетики страны, Министерства экологии, Агентства информации и массовых коммуникаций и узбекских СМИ в тур по Китаю с целью ознакомления с «деятельностью предприятий энергетической системы городов КНР – Пекина, Сианя и Чэнду». Делегация посетила ряд организаций, в том числе объект компании «China Energy International Co. LTD» в Пекине, которая реализует проекты в области возобновляемой энергии в РУ на общую сумму 2,45 млрд долларов.

Кыргызстан

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызстана Темир Сариев провел встречу с заместителем областного представителя ТПП Китая в Хоргосе (крупного логистического узла на границе Казахстана и КНР) Ма Фу Мин, объявила 6 февраля пресс-служба кыргызстанского ведомства. Также во встрече принимал участие директор торговой ассоциации Ирана. В ходе беседы Сариев объявил о заинтересованности в «вопросах прохождения кыргызских товаров в Хоргос через казахстанскую границу», попросив китайского коллегу оказать содействие в этом вопросе. Также он предложил совместно с китайским ведомством построить лабораторию для определения качества перевозимых товаров. Китайская сторона пригласила участников встречи «активно участвовать и продвигать свою продукцию» на открывшемся недавно «коммерческом центре в Хоргосе, где будет представлена продукция из Ирана, Узбекистана и Казахстана». Однако каких-либо документов по итогам встречи подписано не было.

Замминистр иностранных дел КР Айбек Молдогазиев 12 февраля встретился с послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, пишет пресс-служба кыргызстанского МИДа. На встрече посол передала послание от главы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ма Синжуя, адресованное председателю Кабмина КР Акылбеку Жапарову с выражением поддержки в связи с произошедшей на ТЭЦ Бишкека аварией, а также сообщила, что «правительство СУАР намерено предоставить гуманитарную финансовую помощь на сумму 100 тыс. долларов».

Туркменистан

В 2023 году в Туркменистане добыли более 80 млрд кубометров газа и 8 млн тонн нефти, сообщается в новости издания «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на слова председателя Госкомитета по статистике Туркменистана Довлетгелди Аманмухаммедова, сказанные на расширенном заседании Кабмина РТ 9 февраля. В КНР из добытого объема газа отправилось 40 млрд кубометров. Туркменистан остается крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай.

В стране прошло торжественное завершение Года культуры Китая в формате церемонии и концерта с номерами традиционного китайского искусства во Дворце мукамов Государственного культурного центра, сообщил «Turkmenportal» 6 февраля. По этому случаю в Туркменистан приехала делегация деятелей культуры КНР, а также журналисты китайских СМИ «Женьмин жибао» и «Синьхуа». События в рамках прошедшего года были направлены на укрепление культурного взаимодействия стран.

В Туркменистане появится скульптура китайского поэта Ду Фу, который жил в 712-770 годах. Композицию из 25 скульптур поэтов и философов со всего мира расположат в «новом культурно-парковом комплексе Махтумкули Фраги», написало госагентство «Туркменистан: Золотой век» 10 февраля. Народный художник Туркменистана Сарагт Бабаев рассказал агентству, что все личности для скульптур согласуются на уровне правительств стран.