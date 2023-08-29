Китай-Центральная Азия: сотрудничество смещается на уровень провинций и городов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Во взаимоотношениях Китая и государств Центральной Азии наметилась интересная тенденция: представители стран ЦА стали часто стараться налаживать сотрудничество не на уровне центрального правительства, а напрямую с китайскими провинциями и городами. Это имеет смысл, так как ВВП большинства провинций КНР больше экономик центральноазиатских стран, нередко в десятки раз. И на этой неделе данная тенденция получила свое продолжение.

Глава верхней палаты парламента Таджикистана завершил визит к Китай, где встретился с представителями центрального правительства, а также рядом локальных чиновников. Казахстан тоже продолжает налаживать отношения с Китаем на местном уровне. Узбекистан предоставил статистику сразу по нескольким сферам сотрудничества с КНР, и тоже отчитался о попытках наладить сотрудничество на локальном уровне. Кыргызская делегация утверждает, что стала лучшей на ЭКСПО «Китай-Евразия», а Туркменистан примет участие в китайском ЭКСПО «Шелковый путь» на правах «почетного гостя».

Таджикистан

Появились дополнительные подробности касательно поездки председателя верхней палаты парламента Таджикистана и главы Душанбе Рустама Эмомали в КНР на прошлой неделе. Помимо переговоров с председателем Посткомитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, о которых мы сообщали ранее, Эмомали также встретился с заместителем Си Цзиньпина и зампредом КПК Хань Чжэном, а также вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном. Кроме того, состоялись встречи с локальными чиновниками, включая мэров Пекина и Ханчжоу, а также парламентариев провинции Чжэцзян. По результатам был опубликован полный список договоренностей, но большинство из них – это расплывчатые «проекты обменного письма» и договоры о «дружбе и сотрудничестве». Из более конкретного можно упомянуть соглашение с китайской компанией «Жуньчжун холдинг» об инвестициях в строительство в Таджикистане карбамидного завода на сумму 300 млн долларов, а также выделении еще 50 млн на «модернизацию» химического завода «Азот». Также упомянуты конкретные подачки в виде предоставления Китаем $2 миллиона на строительство конференц-зала в комплексе правительства Таджикистана и бесплатной «коммунально-строительной транспортной техники».

Вскоре после Эмомали статистическое ведомство Таджикистана привело данные о полученной в январе-июле гуманитарной помощи, данные 26 августа публикует «ASIA-Plus». Так, всего за указанный промежуток страна получила гумпомощь из 51 государства на сумму 43,5 млн долларов и весом 18 тысяч тонн. Основными донорами стали Китай (29% от общей суммы) и США (25,2%). На третьем и четвертом месте расположились Бельгия (10,7%) и Россия (8%). Издание подчеркивает, что полученная гумпомощь за семь месяцев этого года по сумме на 39,6 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Казахстан

Делегация Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК провела встречу с руководством китайской провинции Аньхой, объявила 23 августа пресс-служба ведомства. В заметке утверждается, что «были выявлены области взаимного интереса и потенциала для развития партнерства», но о конкретных договоренностях не сообщалось.

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с замглавы города Ляньюньган Сун Бо. Как сообщила 21 августа пресс-служба посольства РК в КНР, в ходе встречи обсуждались вопросы «транзитно-транспортной сферы». Китайский чиновник сообщил о намерении делегации правительства провинции Цзянсу посетить Казахстан для углубления сотрудничества, а также пригласил делегацию из РК принять участие в Форуме сотрудничества грузовых поездов «Китай-Европа», который пройдет 15 сентября. Кроме того, посольство организовало круглый стол по Казахстану для местных научных деятелей и СМИ.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения РК представил четыре вида дронов, собранных совместно с Китаем. Всего в рамках сотрудничества планируется производить 27 видов беспилотных летательных аппаратов. «Данное сотрудничество организовано в рамках поездки министра индустрии и инфраструктурного развития [Марата Карабаева] в КНР, мы единственные на среднеазиатской территории, кто может производить беспилотные летательные аппараты такого формата», – цитирует ТАСС заместителя генерального директора ПЗТМ Тимура Нукерея в публикации от 22 августа. По информации издания «Yeni Safak», производимые беспилотники смогут выполнять как гражданские, так и военные функции: от сельского хозяйства и тушения пожаров до патрулирования границ и создания 3D-моделей местности.

Зампредседателя АО «НК Продкорпорация» Самат Теньбаев поделился мнением о перспективах экспорта казахстанской пшеницы, его слова приводит «КазТАГ» 28 августа. По утверждению бизнесмена, ближайшая цель по экспорту составляет около 1 млн тонн в год, а потенциал продажи пшеницы в КНР может достигать 3,5 млн тонн. Это очень амбициозные цифры: ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2022-2023 маркетингового года РК поставила в Китай всего чуть более 270 тыс. тонн пшеницы, и постоянно сталкивается с проблемами при экспорте.

Дети из Казахстана и Китая приняли участие в конкурсе, посвященном десятилетию инициативы «Один пояс, один путь», написало издание «inAlmaty» 24 августа. Юным художникам было дано задание создать рисунки в рамках темы «Города, расположенные вдоль Великого шелкового пути, их торгово-экономические связи, история и культура».

Узбекистан

В телеграм-канале руководителя пресс-службы Агентства по статистике РУ 26 августа были опубликованы данные за январь-июль 2023 года по некоторым аспектам сотрудничества с основными экономическими партнерами, включая Китай. В частности, по турпотоку КНР заняла скромное 9 место – Узбекистан посетили всего 17,7 тыс. китайских туристов. Зато по предприятиям в РУ с участием иностранного капитала Китай занимает 2 место с 1873 компаниями. На первом месте Россия с 2872 предприятиями, причем за январь-июль было создано 425 организаций с российским участием и 329 – с китайским. Но в том, что касается экспорта электромобилей, Китай является несомненным лидером: в РУ за январь-июль импортировано 7,274 единиц.

Кроме того, издание «Тазарбек» 23 августа со ссылкой на Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по импорту в страну всех типов автомобилей из КНР за первые семь месяцев 2023 года – это 43,9 тыс. машин, что больше прошлогодних показателей в 4,5 раза. «В денежном выражении показатели составили 859,5 млн долларов при росте в 4,9 раза. Средняя экспортная цена автомобиля из КНР – 19,6 тыс. долларов», – сказано в новости.

В МИД РУ прошла встреча замминистра Гайрата Фозилова и посла КНР в Узбекистане Юй Цзюня, объявила пресс-служба ведомства 25 августа. Содержание встречи описано крайне обтекаемо: стороны обсудили «отдельные вопросы международной и региональной политики».

В Гонконге, специальном административном районе КНР, посольство РУ рассказало о привлекательности страны для туристов и инвесторов, передает информагентство «Дунё» 26 августа. Китайские участники встречи высказались о возможностях сотрудничества и планах ознакомительных поездок в РУ, но о конкретных договоренностях не сообщалось.

Кыргызстан

По окончанию выставки ЭКСПО «Китай – Евразия товары и торговля-2023», упоминавшейся в нашем предыдущем дайджесте, кыргызская делегация дополнительно подписала договоры на экспорт «натурального меда на общую сумму более 500 млн сомов», «рыбы и рыбной продукции на объем 20 000 тон», «мяса на экспорт в объеме 100 000 тонн» и другие контракты. Также страна получила награду «Лучшей делегации», утверждается в новости Минэкономики и коммерции КР от 22 августа.

Министерство цифровизации страны 23 августа отчиталось об открытии представительства ОАО «Кыргыз почтасы» в китайском Кашгаре, которое должно внести вклад в «развитие почтовой инфраструктуры и укрепление торгово-экономических связей между двумя странами», а также электронной коммерции. Представительство начнет работать в Международном месте почтового обмена Почты Китая, что «обеспечит оптимальные условия для эффективного ведения почтовых операций и обслуживания клиентов в обеих странах».

Туркменистан

С 6 по 7 сентября Туркменистан примет участие в 6-й международной ЭКСПО «Шелковый путь» в китайском городе Дуньхуан, сообщило 25 августа «Синьхуа». На мероприятие, организованное Министерством культуры и туризма КНР, Государственным управлением радиовещания и телевидения КНР и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли, ждут «1 200 китайских и зарубежных гостей, а в его рамках пройдут форумы, выставочно-презентационные мероприятия и художественные представления».