Китай-Центральная Азия: Страны региона ждут от Пекина любых инвестиций

Центр оперативного управления Службы общественной безопасности МВД Кыргызстана. Приезжавшая недавно делегация Министерства общественной безопасности КНР продемонстрировала кыргызским коллегам, как работают «интеллектуальные камеры», способные в онлайн-режиме «контролировать ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны». (Фото: gov.kg)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №104: 21-27 мая)

Казахстан

В Алматы прошла встреча по стыковочной бирже китайско-казахстанских предприятий, организованная экономическими и торговыми делегациями материкового Китая и Гонконга, сообщило 25 мая издание «DKN». На форуме присутствовали более 180 представителей компаний обеих стран, а также прозвучали традиционные заявления о «небывалом уровне» отношений и углубляющемся сотрудничестве. Китайские представители, в частности, отметили «растущую привлекательность» Казахстана (РК) для инвесторов.

Как заверил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, в ближайшем будущем Казахстан планирует нарастить экспорт готовой продукции до $12,5 млрд. Издание «Orda» 21 мая подчеркнуло со ссылкой на чиновника, что в рамках этих устремлений «в первую очередь взят фокус на Китай». Поставки несырьевых товаров в КНР в 2023 году составили $5 млрд. Таким образом, только отталкиваясь от Китая, Астана планирует увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза.

Правда, КНР не перестает проявлять особый интерес именно к сырьевым возможностям Казахстана. Так, компания «Мангистаумунайгаз» – «дочка» Mangistau Investments B.V., владение которой разделено поровну между китайской госкомпанией China National Petroleum Company (CNPC) и «КазМунайГазом», анонсировала планы пробурить на месторождении Каламкас в Мангистауской области 392 скважины для добычи нефти до 2066 года.

Между тем 24 мая Казахстан и Китай впервые выполнили пилотную транзитную автоперевозку грузов по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия через морские порты Курык (РК) и Баку. Транскаспийский международный транспортный маршрут, по мнению российских экспертов, – прямой конкурент коридора Север-Юг и несет угрозу снижения влияния РФ на Казахстан, а также потерю части транзитных грузов.

Укрепляют страны и промышленное сотрудничество. В Министерстве промышленности и строительства РК 22 мая прошла встреча зампредседателя Комитета промышленности республики Мухамеда Андакова с представителями Китайского центра трансфера технологии государств-членов ШОС. Отмечается, что стороны уделили особое внимание «укреплению деловых связей и развитию новых совместных проектов», а также наметили провести ряд мероприятий, включая бизнес-форумы и выставки.

Примечательно, что, согласно статистике Министерства труда и соцзащиты населения РК, китайцы лидируют среди трудовых мигрантов в Казахстане. Всего на 1 мая 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории республики трудовую деятельность осуществляли 13733 иностранных гражданина – из них 4059 граждане КНР (29,5%). На втором месте с большим отставанием мигранты из Узбекистана – 1815 человек (13,2%).

Тем временем казахстанские студенты победили в глобальном конкурсе в области информационно-коммуникационных технологий Huawei ICT Competition Global Final 2023-2024, проходившем в Шэньчжэне с 23 по 26 мая, сообщило издание «El». Казахстанцы оказались лучшими из более чем 170 тыс. участников из двух тысяч высших учебных заведений десятков стран.

Впрочем, не обходится и без проблем. На границе Казахстана и Китая 22 мая прорвало дамбу, после чего китайская сторона сообщила о сбросе воды расходом 1400 кубометров в секунду по трансграничным рекам. Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов заявил, что из Китая в секунду поступает 1810 кубометров, в результате чего Бухтарминское водохранилище заполнилось 39 млрд кубометров воды. По словам чиновника, оно способно принять еще 10 млрд кубометров. Власти страны уверяют, что «ситуация находится под контролем».

Узбекистан

Китай сохраняет статус главного торгового партнера Узбекистана, согласно данным Агентства по статистике за январь-апрель 2024 года. Всего внешнеторговый оборот республики за четыре месяца составил $20,9 млрд, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На долю КНР пришлось 19% всей торговли Узбекистана ($3,96 млрд). При этом импорт из Поднебесной серьезно превосходит экспорт в Китай – $3,3 млрд против $644,4 млн соответственно. На втором месте расположилась Россия с долей 18,4% и объемом $3,8 млрд, из которых $1 млрд пришелся на поставки в РФ. Приехавший 26 мая в Ташкент глава РФ Владимир Путин увидел в сотрудничестве с Узбекистаном «особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений», а президент республики Шавкат Мирзиёев выразил готовность нарастить товарооборот с Россией до $20 млрд «в ближайшее время».

Так или иначе России явно нравится тешить себя мыслью, что она еще способна конкурировать с Китаем в Центральной Азии и Узбекистане в частности, однако, кажется, все идет к тому, что КНР будет наращивать отрыв от бывшего гегемона в регионе.

Как сообщило 24 мая издание «Подробно», Минэкологии республики подписало меморандум о сотрудничестве в сфере переработки отходов в энергию с китайской компанией Shanghai SUS Environment. Кроме того, 24 мая состоялось заседание между Минэкологии Узбекистана и аналогичным ведомством КНР, на котором стороны выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, а по итогам переговоров была достигнута договоренность о разработке «Дорожной карты» по реализации межправительственного соглашения о взаимодействии в области охраны окружающей среды. Другими словами, Ташкент явно намерен привлекать инвестиции из Поднебесной в этой сфере.

Развивается и сотрудничество на уровне регионов. Так, делегация Самаркандской области посетила китайскую провинцию Гуандун, где встретилась с руководством этого региона КНР, а также приняла участие в бизнес-форуме, посвященному «экономическому потенциалу Самаркандской области», отметило 26 мая издание «UzDaily». На встречу с представителями Узбекистана пожаловали около 100 компаний из провинции Гуандун. О конкретных договоренностях не сообщалось, однако стороны условились организовать визит в Самаркандскую область представителей китайского бизнеса из фармацевтической, биотехнологической, мебельной и строительной сфер.

Тем временем в Узбекистане с рабочим визитом побывал руководитель Главного государственного управления физической культуры и спорта КНР, президент Олимпийского комитета Китая и глава Международной федерации ушу Гао Чжидань. Министр спорта республики Адхам Икрамов встретил китайского гостя и обсудил с ним «вопросы взаимного сотрудничества». Кроме того, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касимов рассказал Гао о подготовке к юношеским Азиатским и Пара Азиатским играм в Ташкенте в 2025 году, «где ведется работа с учетом опыта Китая». Примечательно, что и в этой сфере между сторонами речь идет не только о спортивном сотрудничестве, но и об инвестиционном. Известно, что организацией церемоний открытия и закрытия предстоящих соревнований собралась заняться китайская компания Zhejiang Dafeng Technology Co LTD.

Кыргызстан

После того, как на прошлой неделе в Кыргызстане (КР) побывал вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун, а в Астане 20 мая на полях заседания Совета глав МИД стран ШОС министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, в отношениях двух стран наступило некоторое информационное затишье. Тем не менее не обошлось без очередных заявлений об инвестиционном сотрудничестве и прочих намерениях развивать отношения между двумя странами.

В частности, как сообщило 22 мая агентство «Кабар», полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев принял делегацию инвесторов из города Шэньчжэнь во главе с директором компании Shenzhen Yinfutong Enterprises Management Consulting Co., Ltd. Юн Ли. Утверждается, что китайские бизнесмены выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по развитию туристической инфраструктуры и повышению эффективности сельскохозяйственной деятельности в Иссык-Кульской области. Стороны условились продолжить переговоры на уровне профильных специалистов «для более детальной проработки предложений».

Между тем поступили интересные подробности резко возросшего товарооборота между Кыргызстаном и Китаем. В частности, с начала года в Кыргызстан ввезли 32,8 тыс. легковых машин из КНР, отметило издание «Tazabek». При этом всего с января по март 2024-го в республику ввезли 50,4 тыс. автомобилей, что на 30,5 тыс. машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом взлет интереса к зарубежным авто фактически совпал с цифрами импорта из Поднебесной. Сегодня Китай занимает более 60% автомобильного рынка Кыргызстана. Для сравнения из России в республику за этот период ввезли 834 машины – в 38,5 раз меньше, чем из КНР.

Кстати, Кыргызстан пытается использовать для торговли с Китаем и ресурсы соседнего Казахстана. Агентство «Кабар» 23 мая рассказало, что Торгово-промышленная палата (ТПП) КР подписала меморандум о сотрудничестве с торговой палатой Хоргоса – специальной экономической зоной на казахстанско-китайской границе. Согласно документу, для кыргызстанских бизнесменов в Хоргосе будет выделен выставочный павильон, открыто представительство ТПП КР, а также «созданы благоприятные условия для кыргызских экспортеров».

Тем временем «Vesti.kg» 27 мая сообщили о визите в Кыргызстан делегации Министерства общественной безопасности КНР во главе с замначальника Главного управления общественной безопасности Шанхая Сюй Ефэнем. Китайских гостей принял замминистра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов. Стороны выразили готовность к «конструктивной совместной работе». В частности, китайцам показали, как работают «интеллектуальные камеры», которые в онлайн-режиме «контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны». (Кстати, ранее схожий «ликбез» китайские специалисты устроили и для таджикских коллег).

Таджикистан

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) 22 мая состоялись празднования 20-летия открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Кульма-Каросу» на границе с Китаем, в котором приняли участие руководство таджикистанского региона и представители Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщило агентство «Avesta». Глава ГБАО Алишер Марзонабот в своей речи назвал Поднебесную «одним из стратегических партнеров Таджикистана, с которым постоянно расширяется взаимовыгодное сотрудничество, торгово-экономические связи, дружественные и традиционные отношения». Замминистра транспорта республики Шоиста Саидмуродзода также отметила, что объем грузоперевозок через КПП «с каждым годом увеличивается». Так, в 2023-м через этот участок границы перевезли 472 тыс. 852 тонны товаров – в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, когда объем составил 170,5 тыс. тонн.

Между тем в Душанбе продолжают ждать в гости председателя КНР Си Цзиньпина и активно рассказывают об успехах «дружбы» двух стран. В частности, госагентство «Ховар» 26 мая опубликовало материал, в котором поведало читателям о том, что «отношения Таджикистана и Китая основаны на духе дружбы, добрососедских и исторических связей и стратегического партнерства», за которые надо благодарить, конечно, «мудрую политику и высшую политическую волю» президента страны Эмомали Рахмона и товарища Си. «Таджикистан считает Китай одним из самых надежных и ключевых партнеров в Центральноазиатском регионе», – утверждает госагентство, отмечая рост товарооборота между странами в 2023 году на 24,2% до $1,5 млрд (правда, по данным Пекина, сумма составила $3,9 млрд).

В целом на прошедшей неделе в Таджикистане довольно много рассуждали о бурном росте отношений с Китаем, однако цифрами и подробностями, которые позволили бы оценить эти утверждения, не баловали. Так, «Ховар» рассказало о том, как «таджикские предприниматели плодотворно устанавливают контакты с китайскими коллегами», сославшись на встречу делегации из Таджикистана с Ассоциацией предпринимателей города Циндао провинции Шаньдун. Кроме того, первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Насимджон Анваров встретился с китайскими бизнесменами в Душанбе, которым поведали «необходимую информацию об инвестиционных возможностях и потенциале» республики. Делегацию из КНР также отправили в Хатлонскую область на разговор с руководством региона и местными предпринимателями.

«Avesta» утверждает, что 23 мая встреча в Хатлонской области прошла крайне успешно, ведь стороны «выразили мнение о налаживании взаимовыгодного сотрудничества в направлении реализации четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации» Таджикистана, включая строительство промышленных предприятий.

Ранее 21 мая в Душанбе прошла встреча министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода с представителями госкорпорации China Pingmei Shenma Holding Group Co. Ltd. «Avesta» подчеркивает, что китайской стороны предложили инвестировать в добычу угля и газа, производство солнечных панелей, строительство металлургических заводов, энерго-отопительного центра в столице, текстильного комплекса для запуска полного цикла переработки хлопкового волокна, фармацевтических предприятий и реализацию «других приоритетных инвестиционных проектов страны». Заявляется, что все предложения таджикской стороны были «положительно приняты гостями». Отдельно подчеркивается, что на встрече было достигнуто соглашение об инвестиционном сотрудничестве между китайской госкомпанией и ООО «Талант» «с целью запуска горнодобывающей деятельности угольного месторождения “Шураб”».

Наконец, «Ховар» рассказало о том, как Институт изучения стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана, Национальный фонд «Шелковый путь – путь консолидации» и Институт изучения современного Китая города Чунцинь провели круглый стол в Душанбе и обсудили «сопряжение Национальной стратегии развития Таджикистана с китайским мегапроектом “Один пояс – один путь”».

Туркменистан

Портал «Central Asia» 25 мая сообщил, что представители государственной строительной компании Китая Beijing Urban onstruction YATAI Construction Group Co. LTD впервые приехали в Туркменистан и приняли участие в XXIII Международной универсальной выставке «Белый город Ашгабат». По словам менеджера по маркетингу Ян Лэя, сотрудники компании сразу же принялись изучать новый для них рынок и выразили готовность «внести свой значимый вклад в практическую реализацию второй очереди города Аркадаг». Товарищ Ян заверил, что строительный холдинг уже начал готовить «портфель выгодных предложений» для старта переговоров с туркменской стороной. YATAI Construction Group известна, например, возведением Национального стадиона в Пекине «Птичье гнездо», Пекинского телецентра, Китайского национального большого театра и третьего терминала Международного аэропорта столицы КНР.

Между тем вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 25 мая во время заседания правительства отчитался о планах по дальнейшему развитию отношений республики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, отметило издание «News Central Asia». Особое место в докладе чиновника, конечно, было уделено Китаю. Конкретики, правда, Мередов никакой не сообщил, но заверил, что стратегическое партнерство с КНР «эффективно развивается» в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.