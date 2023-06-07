Китай-Центральная Азия: только транспорт и энергетика?

Казахстан позиционирует страну и весь регион как важный элемент в грузоперевозках товаров из Китая в разных направлениях, в том числе в Россию и Европу. РК договорилась с КНР о сотрудничестве по ряду энергетических проектов, а также из РК в КНР отправили новую партию ядерного топлива. В Узбекистане строят ветряные электростанции с использованием китайских турбин. КНР хочет построить в РУ крупные логистические центры, что происходит на фоне заявлений о том, что железную дорогу «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» могут начать строить уже в этом году. Кроме того, РУ и КНР стараются систематизировать биржевое взаимодействие. Кыргызстан продолжает налаживать контакты с Китаем в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Центральная Азия

МИД Индии сообщил о проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле в онлайн-формате, а не очно, как предполагалось раньше. В СМИ появился большой разбор мнений о причинах изменения решения о формате мероприятия. Главная версия – российский лидер Владимир Путин: если бы он прибыл на саммит очно, встал бы вопрос о его аресте по ордеру Международного уголовного суда, либо как минимум высшим официальным лицам Индии пришлось бы с ним встретиться, а они предпочли бы избежать этого.

Казахстан

На встрече «Центральная Азия – Европейский Союз» в Кыргызстане 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал регион «мостом для более чем 80 проц. сухопутных транзитных перевозок по маршруту Китай-Европа», пишет издание «Синьхуа». Важной артерией этого направления является Транскаспийский международный транспортный маршрут. Издание сообщает, что президент РК «договорился о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Пояс и путь"». Еще один важный объект для доставки грузов на пути Китай-Европа – это будущий терминал в городе Стань, где недавно прошел саммит «Китай – Центральная Азия». Страны планируют развивать в городе порт, который также окажет влияние на наращивание грузопотока.

Мининдустрии и инфраструктурного развития РК 31 мая рассказало об итогах прошедшего заседания Казахстанско-Китайского подкомитета по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта. Так, «за четыре месяца этого года объем грузовых перевозок между двумя странами показал положительную динамику, достигнув 8,8 млн тонн, обеспечив рост на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Страны договорились модернизировать железнодорожную инфраструктуру, достигнуть «бесперебойной работы» на погранпереходах, а также ускорять переход на электронную работу с документами.

В апреле 2023 года из Казахстана в Китай ушел первый с 2021 года поезд с вагонами-зерновозами. Преграды на пути экспорта зерна в КНР были одним из больных вопросов в отношениях между странами. Издание «ElDala.kz» 2 июня опубликовало результаты поставок зерна этим видом транспорта: 65 тыс. тонн в апреле и 75 тыс. тонн в мае при плане в 100 тыс. тонн в месяц и один поезд-зерновоз в сутки. «Увеличению поставок препятствуют сохраняющиеся на железнодорожных путях проблемы. Ассоциация экспортеров KazGrain оценила число брошенных и отставленных от движения поездов на магистралях Казахстана в 391», — утверждает издание, добавляя, однако, что уже в июне в КНР должно отправиться 32 поезда с зерном.

В России тем временем прогнозируют ускорение поставок грузов из Китая через Казахстан с семи до пяти дней в связи со строительством новых дорог, сказано в новости «Российской газеты» от 4 июня. Ранее время в пути с 10-11 дней до текущего показателя позволили сократить «трасса М-11 "Нева" и обход Москвы – ЦКАД» в России, а также «участок дороги Европа – Западный Китай протяженностью почти 3 тысячи километров» в Казахстане. Сейчас для сокращения маршрута в работе находятся два проекта – Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) длиной 66 километров для передвижения большегрузов вне казахского города Алматы и дорога в «обход Тольятти и мост через Волгу» протяженностью 99,73 километра.

Возвращаясь к документам, подписанным во время саммита в Сиане, СМИ на этой неделе написали о соглашениях между АО НК «КазМунайГаз» и китайской компанией «Sinopec International Energy Investment Limited» (Sinopec) о совместной геологической разведке 17 «основных и малоизученных осадочных бассейнов» и реализации проекта по строительству завода по производству полиэтилена. В рамках геологоразведки компании будут вести работы для выявления перспективных зон для использования до 2025 года, добавило издание «LS» 31 мая. В строительстве завода полиэтиленового производства также участвует российская компания СИБУР, с которой сейчас идет работа над «базовым проектированием».

Глава Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Раимбек Баталов провел встречу с вице-президентом китайской компании «Zijin Mining» Цюэ Чаоян. Китайская сторона предложила казахстанской компании партнерство в «разведке, добыче, обработке полезных ископаемых – золота, меди, цинка, свинца, урана и других цветных металлов», а также в «вопросах экологии», сообщила 3 июня пресс-служба казахстанской компании. Баталов заявил о поддержке предложений компании.

В китайский город Фангчэнганг прибыла вторая партия ядерного топлива – тепловыделяющих сборок (ТBC) из казахского урана, которые были изготовлены на китайско-казахском заводе ТОО «Ульба-ТВС» в Усть-Каменогорске, сказано в новости атомной корпорации АО «НАК “Казатомпром”» 31 мая. ТВС содержат «более 30 тонн низкообогащенного урана». В этом году будет осуществлено еще несколько поставок топлива в КНР.

АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» и китайская компания «Jiangsu Forceset Vibration Control Technology Co., Ltd.» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сейсмологической безопасности. Как сообщила пресс-служба казахстанской организации 31 мая, стороны обсудили применение «новых и передовых технологий, системы контроля и наблюдения», а также вопросы «повышения квалификации кадров».

Казахстан посетил встречу министров иностранных дел в формате БРИКС+ «в качестве действующего председателя СВМДА и будущего председателя ШОС», сообщил «Forbes.kz» 3 июня. В БРИКС входят Китай, Россия, ЮАР, Индия и Бразилия. От РК на форуме выступал первый замминистра иностранных дел Кайрат Умаров, выразивший интерес РК к вступлению в БРИКС и назвавший союз «примером сотрудничества развивающихся экономик».

Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в интервью казахстанским СМИ подвел итоги саммита «Китай – Центральная Азия» и госвизита президента Токаева 17-19 мая. Расшифровку 30 мая опубликовал «Деловой Казахстан». По словам посла, саммит «придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией», а государственный визит президента прошел «в теплой, дружественной и прагматичной атмосфере». Также Чжан Сяо высказался о десятилетнем юбилее инициативы «Пояс и путь», роли Казахстана в сотрудничестве КНР с ЦА и установлении безвизового режима между странами.

Делегация из области Жетысу 30-31 мая посетила Иле-Казахскую автономную область Синьцзяна, где расположен пограничный город Хоргос, а также одноименная специальная экономическая зона. Делегация провела переговоры с представителями принимающей стороны о сотрудничестве в сферах торговли, транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Узбекистан

Начать строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» могут уже в этом году, утверждает агентство «YiCai Global» в статье от 31 мая со ссылкой на главу управления маркетинга и логистики «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанская железная дорога») Умидуллу Ибрагимова. Напомним, что в мае о завершении работы над технико-экономическим обоснованием дороги заявили глава Кабмина Кыргызстана и министр транспорта Узбекистана.

Первая ветряная турбина была установлена китайской компанией «Goldwind» в Томдинском районе Навоийской области Узбекистана, сообщила 2 июня пресс-служба Минэнерго страны. По заявлениям ведомства, турбина мощностью 4,7 МВт – лишь часть строящейся электростанции на 500 МВт, совместного проекта Минэнерго и эмиратской компании «Masdar». «Всего в рамках данного проекта будут установлены 111 ветряных турбин. Первые мощности ветряной электростанции будут введены в эксплуатацию к концу текущего года и она станет самой крупнейшей ветряной электростанцией в Центральной Азии», – говорится в заметке.

Три логистических центра планирует построить на территории РУ китайская компания «Taitong International», написало 2 июня издание «UPL24» со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Минтранса. Сообщается, что компания хочет разместить центры в Андижане, Сырдарье и Ташкенте. «Ожидается, что развитие этих центров укрепит транспортную инфраструктуру страны и будет способствовать эффективному перемещению товаров по Узбекистану и за его пределы», – говорится в заметке.

В китайском Ханчжоу подписан меморандум о взаимопонимании между «Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей», «Трастбанком» и китайским банком «China Zheshang Bank». В своей заметке от 30 мая «UzDaily» отмечает, что соглашение позволит сторонам оптимизировать биржевые взаиморасчеты. «В частности, создается возможность оперативно осуществлять закупки через открытые биржевые торги востребованных в Узбекистане продовольственных товаров и материально-технических ресурсов», – пишет издание. Также утверждается, что все это позволит достичь «прозрачности» взаиморасчетов.

Китай разрешил ввоз узбекистанского винограда и куриных лапок благодаря подписанным во время визита президента РУ Шавката Мирзиёева в КНР 18-19 мая протоколам об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях к этим видам товаров при экспорте в КНР, сообщило агентство «Дунё» 29 мая. В статье также подчеркивается, что после подписания этих документов перед узбекистанскими предпринимателями открываются «новые возможности для увеличения экспорта в Китай».

Кыргызстан

На саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» в кыргызстанском городе Чолпон-Ата президент РК Садыр Жапаров заявил, как и его казахстанский коллега, что «Центральная Азия обладает серьезными возможностями, чтобы стать крупным транспортно-логистическим узлом». Цитату приводит «ТАСС» в публикации от 2 июня. В этом контексте кыргызстанский лидер отметил важность проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», которая «позволит вывести регион из транспортного тупика и соединить Азию с Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой».

На базе дипломатического центра при МИД КР в Бишкеке открылся Аналитический центр по изучению Китая, сообщил «Kabar» 2 июня. На открытии центра выступили ректор Дипломатической академии МИД КР Чинара Адамкулова, посол КНР в КР Ду Дэвэнь, сотрудники академии и другие спикеры. В своей речи ректор объяснила, что центр создается для того, чтобы изучать КНР и перенимать полезный опыт страны, а Ду подчеркнула, что в задачи центра входит «ознакомление кыргызстанцев с социально-экономическим развитием, с историей и культурой Китая».

Кроме того, 31 мая посол Ду дала интервью «Биринчи Радио», в котором подвела итоги госвизита президента КР Садыра Жапарова в Китай. Выдержку из интервью приводит «Kaktus.Media». В своей речи она заявила, что отношения между странами «вышли на новый уровень» и «между Китаем и Кыргызстаном не существует проблем, препятствующих укреплению дружбы и добрососедства».

Делегации из ОАО «Кыргыз почтасы» («Кыргызстанская почта») и Международного аэропорта «Манас» посетили КНР, где провели встречи с представителями местных логистических компаний и аэропортов с целью перенять их опыт и обсудить «широкий круг вопросов», включая расширение сотрудничества «по грузовым авиаперевозкам Китай-Кыргызстан-Европа», «создание логистического канала Чэнду-Бишкек-Чэнд», создание «цифровой торговой платформы» «по авиалогистике» и т.д., сообщило агентство «News-Asia» 30 мая.

Всемирный банк поможет компаниям из Кыргызстана размещать свои товары на электронных площадках Китая, Узбекистана и других стран, написала 2 июня пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР. Договоренность была достигнута на встрече замдиректора Агентства Жалына Жээналиева и директора программы ВБ по электронной коммерции в Центральной Азии Чиу Ниу.

Пресс-служба Кабмина написала 3 июня о поездке главы ведомства Акылбека Жапарова на место будущего каскада гидроэлектростанций на реке Сары-Джаз, где «планируется построить совместно с Китайской Народной Республикой» шесть ГЭС общей мощностью 1 100 МВт.