Китай-Центральная Азия: торговля или сплошная контрабанда?

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Китай и некоторые страны ЦА опубликовали разнящиеся данные по торговле. Казахстан решил провести модернизацию таможенной инфраструктуры при поддержке КНР, а также начал работу над новой железнодорожной веткой и погранпереходом на границе с Китаем. В Узбекистане цифры по поставкам газа в КНР вновь вызвали сомнения, а китайская компания помогает строить ветровую электростанцию. В Кыргызстане открыли координационный офис проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Президент Туркменистана «с чувством особой теплоты» предавался воспоминаниям о недавней поездке в Пекин.

Центральная Азия

Китай и некоторые страны ЦА опубликовали данные о взаимной торговле в 2022 году, но представленная ими статистика часто разительно различается, указывая на то, что значительная часть товарооборота может находиться в теневом секторе и подпитывать коррупцию в регионе.

Казахстан и Китай в 2022 году наторговали на 31,17 млрд долларов, что на 23,6% выше показателей предыдущего года, сообщило Главное таможенное управление Китая (ГТУ КНР). Экспорт из Китая в РК был равен 16,35 млрд долларов, импорт в КНР – 14,81 млрд. Казахстан пока не опубликован окончательные данные за год, но в декабре высокопоставленный представитель Минфина упомянул о расхождениях в статистке размером почти в 6 млрд долларов. Ранее в Казахстане подобные нестыковки открыто связывали с разгулом контрабанды: пересекающие границу товары не документируются, чтобы избежать уплаты пошлин, в результате чего казахстанский госбюджет недосчитывается огромных сумм.

Кыргызстан подрастил торговлю с Китаем на 5% до 15,50 млрд долларов, отчиталось ГТУ КНР: экспорт из Китая в Кыргызстан составил 15,42 млрд, а импорт в КНР из КР – 81,66 млн долларов. Кыргызстан пока опубликовал статистику только за 11 месяцев 2022 года, но все равно несоответствие налицо: по данным Госкомстата КР, общий внешнеторговый оборот страны составил всего 10,57 млрд долларов.

Таким образом, Китай говорит, что только с ним КР наторговала на сумму свыше 15,50 млрд долларов, а Кыргызстан утверждает, что со всеми странами мира наторговал всего на 10,57 млрд (включая государства СНГ, которые обеспечивают примерно половину всей торговли, т.е. на долю КНР не могли прийтись многим более 5 млрд долларов). Чем объясняется такой колоссальный разрыв, непонятно. Но ранее подобное, по сообщениям, тоже связывали с контрабандой и коррупцией.

Таджикистан увеличил товарооборот с Китаем на 40,4% до почти 2,6 млрд долларов, сообщило ГТУ КНР. Львиную долю составил экспорт продукции из КНР в РТ в размере 2,21 млрд долларов, а импорт товаров в КНР из РТ был равен 381,75 млн. Китай вошел в тройку лидеров по торговому обороту с Таджикистаном, написала медиагруппа Asia-Plus 19 января со ссылкой на Агентство по статистике при президенте РТ: доля КНР в общем обороте составила 16,6% (ее опередили только Россия с 22,9% и Казахстан с 19,7%).

Здесь тоже наблюдаются значительные нестыковки. Если доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана равнялась 16,6%, а общий объем внешней торговли РТ достиг 7,3 млрд долларов (как утверждает таджикская сторона), то КНР и РТ наторговали примерно на 1,2 млрд долларов. Между тем, по данным китайской таможни, товарооборот между странами составил 2,6 млрд. Куда могли подеваться порядка 1,4 млрд долларов, неясно.

Узбекистан, по данным ГПУ КНР, нарастил товарооборот с Китаем на 21,8% до 9,78 млрд долларов: экспорт из КНР в РУ – 7,50 млрд долларов, импорт в КНР из РУ – 2,28 млрд долларов. Если китайская статистика верна, то страны справились с заявленной ранее задачей довести торговлю до «почти 10 млрд долларов». Между тем из отчета Госкомстата РУ следует, что товарооборот с Китаем составил 8,92 млрд долларов, из которых на экспорт пришлось 2,51 млрд, а на импорт 6,40 млрд. Разница относительно небольшая (по сравнению с соседями), но в Узбекистане начали задавать вопросы.

О потенциальных расхождениях в «десятки миллионов» в статистике по поставкам газа из Узбекистана в Китай заявила Gazeta.uz в заметке от 22 января. Издание ссылается на отчет Госкомстата РУ, опубликованный 20 января, в котором говорится, что Узбекистан в 2022 году экспортировал газ на сумму 910,9 млн долларов, большая часть из которого, по информации издания, пришлась на КНР. Между тем данные китайской таможни по тому же показателю составили 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн больше суммы, указанной РУ. Издание отмечает, что «разница может быть больше, если будут раскрыты» дополнительные данные. Ранее министр энергетики РУ объяснил разницу тем, что китайская статистика включает выплачиваемые Узбекистану средства за транзит туркменского газа, а узбекская – нет. Однако Gazeta.uz утверждает, что «данные Узбекистана и Китая ... сильно разнятся даже с учётом стоимости транзита газа, что может свидетельствовать о неучтённом экспорте голубого топлива».

Туркменистан вышел в региональные лидеры по развитию торговли с Китаем: ГТУ КНР отчиталось о росте товарооборота на 52% до 11,18 млрд долларов. Экспорт из КНР в Туркменистан составил 868 млн долларов, а импорт – 10,31 млрд. Однако, учитывая, что поставки туркменского газа в Китай в 2022 году составили 10,25 млрд долларов, получается, что торговля между двумя странами практически полностью зациклена на голубом топливе.

Казахстан

Казахстан проводит «модернизацию таможенной инфраструктуры», рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, пишет МИА «Казинформ» 19 января. Для проведения реконструкции требуется 149 млрд тенге, в связи с чем КНР и РК заключили рамочное соглашение о предоставлении Китаем льготного кредита. Работы будут вести на «9 автомобильных и одном железнодорожном пункте пропуска», каких именно – не уточняется. Сейчас на 9 объектах уже начали строительство. «Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 8 раз и сократить время прохождения (границы – прим. ред.)», – приводит издание цитату Ерулана Жамаубаева с выступления на расширенном заседании коллегии Министерства финансов.

Евразийский банк развития подписал «соглашение о предоставлении АО “Национальная компания “Қазақстан темір жолы” (АО “НК “КТЖ”) (Казахстанские железные дороги – прим.ред.) финансирования для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства железнодорожной линии Аягоз — Бахты и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе», было объявлено на сайте организации 16 января. ТЭО должны закончить в середине 2023 года. В документе будет определен маршрут до границы КНР и место стыковки с ЖД-путями Тэчен – Карамай. Затем банк планирует профинансировать строительство проекта. «Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год», – заявил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

Китай выделил для студентов из РК 113 грантов на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, написало издание inbusiness.kz 23 января. Причем у соискателей будет выбор: студентов из РК готовы принять более китайских 250 университетов. Для участия в конкурсе нужно иметь сертификаты экзаменов на знание английского и китайского языков. Возрастное ограничение – 40 лет. «Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия», – сообщается в новости.

Посол КНР в РК Чжан Сяо провел прием в честь празднования Нового года по лунному календарю, который отмечался 22 января. Новость об этом опубликовало издание «Деловой Казахстан» 23 января. Последние 3 года подобных событий не проводили из-за пандемии. Посол подвел итоги сотрудничества двух стран в 2022 году, вспомнил о визите в РК председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре и росте товарооборота двух стран, а также рассказал, что в 2023 году исполнится 10 лет инициативе «Один пояс, один путь», «которая в 2013 году была анонсирована лидером КНР Си Цзиньпином именно в Казахстане». Также слова Чжан Сяо приводит китайское издание CGTN: в рамках «Пояса и пути» будет «продолжена реализация 55 совместных проектов», а ключевыми направлениями работы станут «цифровизация, телекоммуникации, возобновляемая энергетика».

Узбекистан

Обновленные правила въезда в Китай опубликовала пресс-служба Uzbekistan Airways 20 января. Исходя из обнародованных данных, помимо отрицательного ПЦР-теста, приезжающим в Китай гражданам понадобится «QR-код, полученный при заполнении формы “Декларация о состоянии здоровья на въезд/выезд в/из Китайской Народной Республики”». Текущие требования начали действовать с 17 января, говорится на сайте авиаперевозчика. Напомним, 10 января Uzbekistan Airways вновь запустила регулярный рейс Ташкент – Пекин – Ташкент после трехлетнего перерыва.

Китайская компания доставит турбины для строящейся в Узбекистане ветровой электростанции, сообщила 19 января пресс-служба Минэнерго РУ. По сообщению ведомства, строительство ведет компания Masdar из ОАЭ, которая заключила с китайским производителем Goldwind контракт на поставку 111 турбин «для строящейся ветровой электростанции в Томдынском районе Навоийской области». Ввести станцию в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Планируемый объем выработки энергии – 1 млрд 800 млн кВт часов в год.

Главы МИД Узбекистана и Китая Бахтиёр Саидов и Цинь Ган провели телефонный разговор, говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского ведомства. Ключевой темой для обсуждения стал «график и различные аспекты запланированных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах». Кроме того, были «рассмотрены предложения по активизации торгово-экономических связей и ускорению реализации проектов в транспортно-коммуникационной сфере».

20 января экс-министр иностранных дел, директор Международного института Центральной Азии Владимир Норов во время выступления на экспертной встрече «Центральная Азия – 2030: образы будущего» упомянул проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», заявив, что он «позволит значительно повысить транзитный потенциал региона». Его слова приводит UzDaily 21 января.

Кыргызстан

Совместный офис по координации проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» открылся в Бишкеке 18 января, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанская железная дорога»). Отмечается, что задачей офиса будет «координация совместных мер по ускорению практической реализации проекта». Также в заметке говорится, что пока Первый китайский железнодорожный проектно-изыскательский институт разрабатывает ТЭО проекта, узбекистанская и кыргызстанская компании совместно проведут «все необходимые предварительные мероприятия по строительству железной дороги». Напомним, 14 сентября 2022 года во время саммита ШОС в Самарканде было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», Eurasianet.org сообщал об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Туркменистан

Туркменистан в 2022 году поставил в Китай газ на сумму 10,25 млрд долларов, следует из данных китайской таможни. По информации агентства ТАСС, рост по этому показателю составил 51%. Таким образом, Туркменистан остается лидером среди государств по трубопроводным поставкам этого энергоносителя в КНР. Следом за ним с большим отрывом идут Россия с показателем 3,98 млрд долларов и Мьянма с 1,43 млрд.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил первых лиц и «весь дружественный народ» КНР с китайским Новым годом по лунному календарю, написало 21 января агентство «Туркменистан. Золотой век». В послании глава государства упомянул свой недавний визит в Китай (Eurasianet.org сообщал о нем в одном из предыдущих дайджестов), сказав, что вспоминает его «с чувством особой теплоты».