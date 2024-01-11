Китай-Центральная Азия: чего ждать в новом году

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете «Egemen Qazaqstan», оно опубликовано 3 января, в котором помимо прочего высказался о связях с Китаем. Токаев напомнил, что в 2023 году был в КНР два раза и смог встретиться с многими высокопоставленными лицами. Он также заявил, что «взаимный товарооборот по итогам 10 месяцев 2023 года достиг 24,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд» и «Китай традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: в нашей стране уже накоплено 24 миллиарда долларов китайских инвестиций». По мнению президента, отношения стран сейчас «можно с уверенностью назвать образцовым».

Представители китайской дипмиссии в Казахстане тоже подвели итоги 2023 года и озвучили прогнозы на 2024-й. Издание «Деловой Казахстан» 2 января опубликовало статью посла КНР Чжан Сяо, в которой тот напомнил о прошедших в 2023 году крупных мероприятиях с участием Китая и Казахстана и высоко оценил отношения двух стран, в том числе в экономической сфере. «За первые одиннадцать месяцев объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг $36,87 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,1%», – сказал он, при этом по факту опровергая данные Токаева. Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в публикации «Делового Казахстана» от 3 января добавила, что в новом году «развитие китайско-казахстанских отношений обязательно совершит новый стремительный взлет», ради чего генконсульство приложит все усилия.

Портал «ElDala.kz» 6 января опубликовал данные поставок сельхозпродукции из Казахстана в Китай по железной дороге в 2023 году – показатель составил 2 млн 226 тыс. тонн. «Это все зерновые грузы – пшеница, ячмень, соевые бобы, лен, семена подсолнечника. Это новый рекорд. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году – 1,2 млн тонн». Для сравнения, в 2022 показатель был равен 615 тыс. тонн. Рекордный рост поставок вызван запуском вагонов-зерновозов из РК в КНР в марте 2023 года, а также увеличением количества «зерновозов, крытых вагонов и контейнерных поездов» на маршрутах, пишут авторы текста. Однако Казахстан все равно пока занимает небольшую долю на рынке Китая. Например, в 2023 году из 12 млн тонн импортированной Китаем пшеницы только 400 тыс. тонн поставлено из РК. В текущем году у РК есть надежды на новый рекорд экспорта сельхозтоваров в КНР за счет наращивания числа зерновозов и строительства новой железнодорожной инфраструктуры на границе с КНР, утверждается в статье.

Заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ»» (Казахстанские железные дороги) Канат Альмагамбетов высказался в интервью «24KZ» о процессе строительства третьей железной дороги из Казахстана в Китай – ветки «Аягоз – Бахты», которая будет вести к новому погранпереходу «Бахты – Чугучак». Напомним, что, по расчетам властей, линия должна привести к увеличению товарооборота с КНР до 20 млн тонн, строительство закончится к 2027 году, длина составит 272 км, и в строительство вложился частный инвестор. Канат Альмагамбетов добавил, что на новой ветке рабочие места получат в районе 1000 человек, а в процессе строительства – 1700 человек. Первый заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков считает, что новая линия улучшит экономику населенных пунктов в регионе и привлечет туристов, пишет «24KZ».

Китайская газета «Жэньминь жибао» 5 января опубликовала материал по следам разговора с Раушан Рамазановой, председателем правления Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии им. Успанова, об экологическом сотрудничестве Китая и Казахстана. Рамазанова перечислила несколько совместных проектов с Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук – озеленение Астаны китайскими растениями, посадки лесов в разных почвах в этом городе, исследование «экологического восстановления высохшего Аральского моря», которое пригодится для защиты соленых озер Китая. Рамазанова добавила, что вскоре отправится в Китай на тренинг «по применению технологий искусственного интеллекта для предотвращения и борьбы с сельскохозяйственными катастрофами», а потом посетит несколько вузов КНР.

Узбекистан

Хоким Андижанской области Узбекистана во главе делегации посетил КНР, где принял участие в бизнес-форуме в городе Тяньцзинь, а затем провел ряд встреч с представителями крупных китайских производителей, по итогам которых подписал соглашения на общую сумму 1,2 млрд долларов, написало 7 января агентство «UzDaily». Среди подписанных документов проекты по производству «аккумуляторов для электромобилей и лифтов, металлоконструкций, выращиванию и переработке красного перца, а также строительству гидроэлектростанций в 10 районах Андижанской области». Также в ходе прошедших встреч обсуждались проекты по налаживанию производства электробусов и электроскутеров на территории узбекистанского региона, установка солнечных панелей и сотрудничество по производству мебели.

Заместитель министра иностранных дел РУ Бобур Усманов 5 января встретился с послом КНР Юй Цзюнем, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства. На встрече обсудили процесс реализации совместных программ и «подготовку к предстоящим политическим контактам в 2024 году». О каких-либо конкретных договоренностях не сообщалось.

Делегация Министерства образования Узбекистана посетила Китай, где 6 января провела встречи с представителями Министерства науки и технологий и Министерства образования Китая, а также Пекинского университета международных исследований, пишет «UzDaily». Стороны обсудили возможные совместные проекты, исследования, стажировки, развитие взаимодействия между вузами и технологическими парками двух стран. Однако ни о каких конкретных договоренностях по результатам встреч не объявлялось.

На пресс-конференции официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня 2 января журналист «China Daily» задал вопрос, касающийся итогов первого китайско-узбекистанского заседания подкомитета по сотрудничеству в области сокращения бедности, которое прошло 29 декабря. В своем ответе Ван Вэньбинь лишь ограничился общими фразами о «новой главе в сотрудничестве» и «построении сообщества единой судьбы», но ни о каких конкретных результатах сказать не смог.

В Ташкенте 5 января состоялся показ китайского фильма «Цветок Кашгара». Мероприятие организовали посольство Китая в Узбекистане, Агентство кинематографии Узбекистана и Синьцзянский филиал Китайской службы новостей. Как пишет «UzDaily», перед показом с приветственной речью выступил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь, который среди прочего отметил «активное продвижение создания ключевого региона “Экономического пояса Шелкового пути” и развитие пилотной зоны свободной торговли в Синьцзяне». Напомним, фильм «Цветок Кашгара» год назад показывали в Кыргызстане, тогда открывавшая событие посол КНР в КР делала акцент на «национальное единство» и «социальную стабильность», процветающие в Синьцзяне в последние годы. Судя по всему, данные показы – попытка Китая противодействовать критике по поводу репрессий в отношении этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне, в том числе представителей титульных наций стран Центральной Азии.

О результатах проведения в Пекине археологической выставки «Сотрудничество в рамках “Пояса и пути” в области культурного наследия и археологии» сообщила 7 января пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУ. В заметке говорится, что выставка, занимавшая помещения в Музее императорского дворца «Гугун», проработала три месяца, за это время ее посетили около 150 тыс. человек. Среди более 80 экспонатов, 18 были предоставлены Узбекистаном. «Экспозиция была разделена на несколько разделов, отражающих разные периоды развития культуры и искусства среди народов, проживавших на Великом шелковом пути», – говорится в заметке. Свои экспонаты для выставки также предоставили Казахстан, ОАЭ и КНР.

В узбекистанских социальных сетях накануне новогодних праздников распространялась информация о том, что в страну из Китая якобы завезен искусственный, сделанный из целлофана рис, в связи с чем официальный комментарий пришлось давать пресс-службе Таможенного комитета РУ. Руководитель службы Нурбек Саломов заявил, что такой рис в страну не ввозился и не мог попасть в РУ без ведома «соответствующих организаций», слова чиновника приводит агентство «УзА» в заметке от 2 января.

Туркменистан

Издание «Turkmenportal» 4 января со ссылкой на газету «Балкан» рассказало о поставке 30 китайских бульдозеров в трест «Небитгазчикарыш» («Нефтегазовая добыча») в Балканском велаяте. Новые машины планируют использовать для работы на газовых и нефтяных месторождениях и при строительстве разных объектов для общего пользования. Стоимость оборудования и другие условия сделки не сообщались.

Стали известны дополнительные подробности о соглашениях, подписанных между Китаем и Туркменистаном во время рабочего визита замминистра образования КНР Сунь Яо в РТ, о нем мы писали ранее. Государственное информагентство «Туркменистан: Золотой век» 5 января заявило о планах Китайского центра языкового образования и сотрудничества (CLEC) по участию в «профессиональной подготовке преподавателей китайского языка в Туркменистане». CLEC будет осуществлять проект вместе с тремя университетами Туркменистана – Международным университетом гуманитарных наук и развития, Туркменским государственным университетом им. Махтумкули и Туркменским национальным институтом мировых языков им. Д. Азади. Документы об этом были подписаны во время визита китайского чиновника.

Ученые из ряда ведущих научных организаций КНР посетили Туркменистан накануне 2024 года, сообщил «Turkmenportal» 8 января. Группе организовали обширную программу – поездку в пустыню с искусственно выращенным озеленением, визит на метеостанцию и другие мероприятия. Китайские специалисты обсудили с учеными Национального института пустынь, растительного и животного мира Туркменистана вопросы повышения квалификации, совместные экспедиции и обмены результатами научных исследований. Китайская делегация выразила готовность работать с коллегами из Туркменистана «в научном партнерстве для повышения эффективности борьбы с опустыниванием, деградацией земель, сохранения биоразнообразия», сказано в публикации.