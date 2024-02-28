Китай-Центральная Азия: Что скрывается за официальными контактами

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Хакеры из КНР, связанные с китайской разведкой, атаковали IT-инфраструктуру Казахстана и продолжительное время имели доступ «к критической инфраструктуре казахстанских операторов связи», пишет Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) со ссылкой на данные, опубликованые на ресурсе «GitHub» 16 февраля. По мнению ЦАРКА, китайские хакеры имели доступ к данным таких операторов, как «Telecom», «Билайн», «Kcell», «Tele2». Среди украденной информации – логины и пароли абонентов, журналы звонков, информация о самих абонентах. Под хакерскую атаку попадали в том числе сотрудники силовых структур. Кроме данных РК, по сообщениям, также были украдены данные объектов интернет-инфраструктуры Кыргызстана.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической отрасли РК в своем телеграм-канале 20 февраля написало о совместном с Комитетом нацбезопасности РК изучении попавших в сеть данных: «По итогу анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности». 22 февраля Минцифры провело эфир «об информационной безопасности».

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил «Мастерскую Лу Баня» в Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева, рассказала пресс-служба главы государства 26 февраля. В мастерской работают две лаборатории: «Инновационные конструкции автомобилей» и «SMART-технологии автомобилей». Формально подобные мастерские, открытие которых состоялось или планируется по всей Центральной Азии, – это центры культурного обмена и образования, где разные специалисты могут повысить квалификацию в своей сфере, но также они считаются элементом «мягкой силы» КНР, т.е. инструментом его влияния в различных странах мира.

В Астане прошла встреча представителей Астанинского хаба государственной службы и приехавшей в РК делегации представителей Компартии Китая и Китайской национальной академии госуправления во главе с членом Центрального комитета КПК и первым замдиректора партийной школы КПК Си Чунтао, сообщила пресс-служба хаба 21 февраля. Цель приезда делегации – реализация конкретных программ в рамках подписанного в 2023 году соглашения о создании Китайско-Центральноазиатской сети академий госуправления, в состав которой вошли госучреждения Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Цель сети – «обмен опытом» с Китаем «в области трансформации госуправления, включая вопросы подготовки и переподготовки кадров».

Посол КНР в РК Чжан Сяо, присутствовавший на вышеупомянутой встрече, также 21 февраля встретился с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, а 23 февраля – с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. На встречах обсуждалось экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество между странами.

Тем временем посол РК в КНР Шахрат Нурышев принял участие в прошедшем в Пекине мероприятии в честь 20-летия учреждения Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, сообщило внешнеполитическое ведомство РК 22 февраля. Казахстан председательствует в ШОС в 2023-2024 году, и за это время «уже проведено более 100 и запланировано еще около 70 мероприятий», включая саммит глав государств-членов ШОС в Астане в июле 2024-го, сказал Нурышев во время своего выступления, не уточняя деталей.

Переходя к экономическим новостям, компания «КазТрансОйл» рассказала 19 февраля о досрочном погашении последнего кредита, взятого товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанско-китайский трубопровод» (ККТ) для строительства нефтепроводов «Атасу – Алашанькоу» (сдан в эксплуатацию в 2006 году) и «Кенкияк – Кумколь» (запущен в 2009-м). Эти нефтепроводы являются частью системы магистральных нефтепроводов «Казахстан – Китай», а ККТ принадлежит в равных долях «КазТрансОйлу» и «China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation». Общий заем на нефтепроводы составлял 1,6 млрд долларов и был взят в 2004-2008 годах, и последние 540 млн были выплачены сейчас. Досрочное погашение кредита указывает на финансовую стабильность предприятия.

Казахстанский фонд «Самрук-Қазына» и китайская компания по производству железнодорожного транспорта «CRRC Corporation Limited» заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено «на укрепление связей и поиск новых инвестиционных возможностей», говорится в сообщении пресс-службы казахстанской организации от 23 февраля. Кроме этого, у РК есть интерес «в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и созданием сервисных центров обслуживания техники», и китайский партнер может помочь в работе над этими задачами, а также удовлетворить свою потребность в экспорте продукции через РК на рынки Европы и других стран, утверждается в заметке.

Агентство «АПК Новости» 23 февраля опубликовало материал на основе беседы с главой Зернового союза Казахстана Нурлана Оспанова. Он считает, что Казахстан пока не смог раскрыть полный потенциал китайского рынка из-за транспортных проблем. «С [Китаем] очень сложно торговать, потому что пока транспортная инфраструктура не позволяет торговать нам в тех объемах, которые нам нужны. Сейчас правительство пытается расширить транспортную структуру в направлении Китая, будут еще расширять погранпереход. Думаю, что у нас потенциал реализации увеличится», – сказал Оспанов.

Однако в целом результаты неплохие. За четыре месяца сезона 2023/24 Казахстан нарастил поставки ячменя в КНР в несколько раз. Как сообщил «АПК-Информ» в статье от 20 февраля: «В сентябре-декабре 2023 г. в Китай было отправлено 428,6 тыс. тонн казахстанского ячменя. Это в 3,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона (132,4 тыс. тонн). В денежном выражении экспорт ячменя из РК в Китай за 4 месяца текущего сезона составил $84,3 млн ($32,3 млн за тот же период 2022/23 МГ)».

Также в первые четыре месяца сезона 2023-2024 в КНР было отправлено больше пшеницы, пишет «АПК-Информ» в другой публикации. В сентябре-декабре 2023 года в натуральном эквиваленте в КНР отправилось 154 тыс. тонн пшеницы (в прошлом сезоне 22,6 тыс. тонн за этот период), а в денежном экспорт составил 36,9 млн долларов (против 8,6 млн). Однако в 2024 году цифры могут упасть из-за приостановки поставок зерна в Китай железнодорожным транспортом, возникшей из-за проблем с приемом грузов со стороны КНР.

Но Казахстан надеется возобновить поставки зерна и проросшей пшеницы в вагонах-зерновозах в КНР уже в марте, передает издание «ElDala.kz» 24 февраля. Проверка грузов китайской стороной останется строгой: «Китайская таможня тщательно изучает приходящее из Казахстана зерно на наличие плесени и содержание микотоксинов. В случае их обнаружения зерно будет возвращено отправителю», – сказано в новости «ElDala.kz».

Между тем Аркадий Злочевский, президент Зернового союза России, чье зерно Китай не импортирует из-за несоответствия требованиям, на прошлой неделе заявил, что у РК продукция такого же качества как в РФ. «При этом китайцы продолжают закупать пшеницу у Казахстана и Украины, чье зерно по фитосанитарным характеристикам “ничуть не лучше”, чем российское», – говорится в статье издания «БИЗНЕС Online» по итогам беседы с Злочевским.

Узбекистан

Делегации представителей АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги, УТЙ) и китайского производителя поездов и локомотивов «CRRC Corporation Limited» 26 февраля встретились в офисе узбекистанской компании, написала пресс-служба «УТЙ». Первый зам узбекистанской госкомпании Хикматулла Рахметов и председатель правления «CRRC» Сунь Юнцай, выступавшие в роли глав делегаций, обсудили вопросы обновления железнодорожной системы РУ, включая «модернизацию электровозов и локализацию производства». Однако о подписании каких-либо документов по итогам встречи сообщено не было.

Китай лидирует по поставкам легковых автомобилей в Узбекистан за январь 2024 года, сообщил официальный телеграм-канал руководителя пресс-службы Агентства по статистике Узбекистана 26 февраля. Из 10 237 поставленных в первом месяце года машин 7 571 единица была завезена из КНР. На втором месте по этому показателю находится Южная Корея – 2 373 автомобиля, на третьем США – 219. Стоимость импортных легковых машин в РУ за январь составила 222,8 млн долларов.

В областные центры Узбекистана поставят 1000 новых китайских автобусов, сообщило 23 февраля агентство «UzDaily» со ссылкой на постановление правительства «о мерах по реализации инвестиционных проектов в первом квартале 2024 года». Банк развития Китая должен выделить 120 млн долларов для закупки «автобусов большой вместимости», функционирующих на сжатом газе. Также, говорится в новости, Узбекистан планирует привлечь 60 млн долларов, чтобы обновить транспорт в столице РУ – на эти деньги планируется закупить 200 электробусов и сопутствующего оборудования. При этом не ясно, что подразумевается под «инвестиционным проектом», и будут ли выделенные КНР деньги кредитом или инвестицией.

Кыргызстан

Встреча министра энергетики КР Таалайбека Ибраева с представителем китайской компании «NBTC Ltd.» прошла 21 февраля в Бишкеке, новость об этом размещена на официальной Instagram-странице кыргызстанского ведомства. Целью встречи было подписание меморандума, направленного на развитие сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики. В частности, в документе прописана реализация проекта строительства «ветровой и солнечной электростанций на участках Кызарт и Семиз-Бел, Жумгальского и Кочкорского районов Нарынской области».

Замминистра экономики и коммерции КР Санжар Болотов провел встречу с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в КР Юй Чжиганом. Участники говорили о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, отчет о событии 23 февраля опубликовала пресс-служба кыргызстанского ведомства. Болотов рассказал собеседнику о создании при Министерстве экономики и коммерции «Центра по развитию и продвижению экспорта “Кыргыз Экспорт”», который будет способствовать увеличению объемов кыргызстанского экспорта в Китай. Другим вопросом на повестке стало развитие проектов, финансируемых грантом правительства КНР. Кыргызская сторона выразила желание ускорить «процессы продвижения грантов», а Юй Чжиган пообещал помочь. В финале встречи участники обсудили планируемые совместные выставки и форумы. О каких-либо документах, подписанных по итогам встречи, не упоминалось.

Таджикистан

В Душанбе 22 февраля прошла встреча представителей Таджикистана под председательством зампреда парламента республики Мавсумы Муини и с приехавшей в страну китайской делегацией во главе с членом Центрального комитета КПК и первым замдиректора партийной школы КПК Си Чунтао, пишет агентство «Ховар». В ходе встречи стороны обсудили «укрепление межпарламентских связей, обмен опытом, сотрудничество политических партий» и прочие вопросы.

Туркменистан

Замглавы МИД Туркменистана Ахмед Гурбанов 23 февраля встретился в Ашгабате со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном, пишет пресс-служба туркменистанского ведомства. Дипломаты обсудили китайско-туркменистанское сотрудничество, а также совместную работу в разных международных форматах. Гурбанов отдельно выразил свою позицию по «миростроительству» в Афганистане, которое, по его мнению, должно основываться на диалоге с этим государством, вовлечении его в региональные экономические процессы, развитии в нем гуманитарной сферы. В завершении встречи собеседники вновь подтвердили свои намерения «оказывать всемерную поддержку для восстановления Афганистана». О подписании в рамках встречи каких-либо документов не упоминалось.