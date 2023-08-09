Китай-Центральная Азия: экономика превыше всего

Кыргызстан старается развить успех в привлечении миллиардных китайских инвестиций в энергетическую сферу. Казахстан в отношениях с Китаем взвешивает важность экологии по сравнению с экономикой. Узбекистан демонстрирует резкий рост спроса на китайские грузовики. Туркменистан говорит о поставках газа и транзите в КНР.

Кыргызстан

Кыргызстан продолжает усилия по привлечению китайских инвестиций в гидроэнергетический сектор. Акылбек Жапаров, премьер-министр и руководитель администрации президента Кыргызстана, и посол Китая в КР Ду Дэвэнь посетили место потенциального строительства гидроэлектростанций на реке Сары-Джаз в Иссык-Кульской области. «План строительства шести ГЭС мощностью 1100 МВт на реке Сары-Джаз был разработан еще в 1982-1987 гг., однако за годы независимости проект так и не был реализован», рассказала пресс-служба Кабмина КР 3 августа, но теперь Жапаров планирует во время предстоящей поездки в КНР в текущем месяце провести переговоры с китайскими инвесторами по строительству этих гидроэлектростанций. Ранее мы писали, что 27 июля Кыргызстан заключил инвестиционное соглашение с консорциумом китайских компаний на строительство нескольких ГЭС на Казарманском каскаде. Ориентировочная стоимость проекта – 2,4-3 миллиарда долларов.

Кыргызстан выставит свои товары на выставке «Китай-Евразия ЭКСПО товары и торговля-2023» в городе Урумчи 17-21 августа в китайском Синьцзяне, написала пресс-служба Минэкономики и коммерции КР 2 августа. Участвовать в выставке будут 30 компаний со 140 видами продукции. Планируется провести презентацию инвестиционных проектов и кыргызско-китайский бизнес-форум. Ожидается, что в Синьцзян приедет и премьер Жапаров.

КНР и КР реконструируют приграничный контрольно-пропускной пункт «Иркештам», рассчитывая увеличить его пропускную способность со 160 до 1200 транспортных средств в сутки. Издание «Trans.INFO» со ссылкой на комментарий от Минтранспорта и коммуникаций Кыргызстана рассказало 2 августа, что проблемы в логистике между КНР и КР «довольно серьезные» из-за гористой местности, и расширение пункта «Иркештам» должно улучшить ситуацию.

Кыргызстан надеется нарастить производство рыбы и расширить ее экспорт в Китай, сообщил «Вечерний Бишкек» 1 августа после разговора с директором департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства КР Эдилем Ниязовым. Чиновник заявил, что страны проводят экспертизы на соответствие ветеринарным протоколам, сроки возможно начала поставок не названы.

В Бишкеке 13 октября состоится встреча Совета глав стран СНГ, на которую приглашен генсек Шанхайской организации содружества (ШОС) Чжан Мин. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что с ШОС и Чжан Мином установлены «хорошие контакты», пишет «БЕЛТА» 3 августа.

Казахстан

Река Иртыш, берущая начало в Китае, а затем пересекающая Казахстан и Россию, переживает рекордное обмеление за последние 40 лет. Хотя причиной тому является в том числе и засуха, ставшая все более частым явлением в Центральной Азии, значительный вклад вносит повышенное потребление воды Китаем, включая отвод воды для хозяйственных нужд, а также многочисленные плотины, построенные КНР в верховьях реки, говорится в статье «InBusiness.kz» от 2 августа. «Китайская сторона снизила сток по Иртышскому бассейну на 21,5% (2,1 км3). Также сторона КНР уменьшила поток воды через Балхаш-Алакольский бассейн на 15,3% (2,3 км3)», – приводит издание слова представителей комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Обмеление Иртыша грозит значительными экологическими проблемами, включая высыхание озера Балхаш. Казахстан признает проблему, но отказывается ставить вопрос ребром с Китаем, опасаясь, что это может негативно сказаться на растущем сотрудничестве в других сферах, в первую очередь экономической.

Тем временем правительство РК утвердило соглашение с КНР о «взаимном освобождении от визовых требований», текст опубликован на официальном правительственном ресурсе 3 августа. Теперь, согласно соглашению, граждане обеих стран могут совершать взаимные путешествия без визы длительностью до 30 дней. При этом число поездок не ограничено, но общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение полугода. Режим будет распространяться на такие цели, как «осуществление частных дел, туризм, лечение, международные перевозки, транзит и деловые цели», включая переговоры и заключение контрактов.

Первая казахстанско-китайская сельскохозяйственная выставка прошла в международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» с 28 по 30 июля. «Forbes.kz» 3 августа сообщил, что цель выставки, в которой приняли участие 285 компаний, включая 70 казахстанских, «помочь предпринимателям двух стран найти себе партнеров для экспорта». Но несмотря на то, что участие в этом мероприятии «может помочь» найти партнеров в КНР, оно вряд ли «облегчит бюрократические процедуры», отмечает издание. При этом «Forbes.kz» утверждает, без указания источников, что во время работы выставки было подписано 38 соглашений и меморандумов на общую сумму в 263,7 млрд юаней (примерно 37 млрд долларов), но данная цифра вызывает большие вопросы и сомнения, т.к. это огромная сумма для сферы сельского хозяйства. Для сравнения, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привез с большого саммита в Сиане соглашений лишь на 22 млрд долларов, хотя они охватывали широкий спектр экономических сфер, а общий ежегодный товарооборот между странами в 2022 году составил в лучшем случае около 31 млрд.

Один из примеров – ситуация с экспортом казахстанской пшеницы в КНР. В апреле было достигнута договоренность о поставка всего одного железнодорожного состава в сутки. Однако даже эти скромные объемы не удалось реализовать: в июле поставки «свелись практически к нулю», сообщило издание «АПК новости». Теперь «после переговоров на “высшем уровне”» якобы удалось договориться о приеме Китаем двух составов в сутки, но это все еще только «планы», как отметил директор Департамента «КТЖ-Грузовые перевозки» Мунар Айтжанов. Тот же чиновник сообщил, что проблемы не ограничиваются одним зерном. Например, поставки подсолнечного масла составляют мизерные 6-9 вагонов в сутки.

Также 28-30 июля в вышеупомянутом МЦПС «Хоргос» прошел третий китайско-казахстанский медиафорум, собравший представителей 14 ведущих казахстанских СМИ, а также неназванное число китайских журналистов, написало 31 июля агентство «Деловой Казахстан». В рамках мероприятия состоялся «профессиональный разговор и обмен мнениями журналистов двух стран по освещению событий региона», а также прошла церемония открытия «рабочего офиса для казахстанских и китайских журналистов», предназначенного для улучшения освещения сотрудничества между РК и КНР. Одна из первых задач центра – помочь при проведении форума, приуроченного к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», который пройдет в МЦПС «Хоргос» в конце августа. Пекин в целом очень активно развивает отношения со СМИ региона, стараясь обеспечить «правильное» освещение ими связанных с Китаем событий.

Автопроизводитель «Zeekr» (дочерняя компания концерна «Geely»), занимающийся производством электромобилей, заходит на казахстанский рынок, сообщил «Курсив» 7 августа. Казахстанская компания «Evolux Auto» и китайский автобренд подписали соглашение, согласно которому на территории РК будет открыто восемь дилерских центров. Кроме того сообщается, что дистрибьютор планирует «развивать сеть электрозарядных станций (ЭЗС) по всей стране, включая междугородние направления». Сперва на казахстанском рынке будут представлены всего две модели, а в следующем году планируется расширить ассортимент до четырех.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу в режиме онлайн с руководителем «China Power International Holding Limited» Ван Зичао, написала пресс-служба правительства Казахстана 3 августа. Участники обсудили реализацию инвестиционного проекта строительства ветряной электростанции в Жамбылской области, соглашение о котором было подписано во время майского визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР, а также «обменялись взглядами» по другим перспективным проектам в сфере энергетики.

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел отдельные встречи с главами управления иностранных дел провинции Шэньси и Нинся-Хуэйского автономного района, а также руководителем крупнейшей государственной международной инвестиционной компании «CITIC Group», с целью стимулирования совместных экономических проектов.

Российские правоохранительные органы повели себя «жестоко» с гражданами КНР, которые пытались попасть на территорию РФ из Казахстана, говорится в заявлении дипломатов в соцсети WeChat, на него обратил внимание Bloomberg 4 августа. По предварительным данным, четверых граждан Китая «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», после чего запретили въезд. Инцидент вызвал небывалый за последние годы дипломатический скандал между Москвой и Пекином.

Узбекистан

Китай стал главным поставщиком грузовых автомобилей в Узбекистан – 97% таких машин привозят именно из этой страны. По информации Агентства по статистике РУ, опубликованной 5 августа, за январь-июнь этого года из КНР было импортировано 33 450 грузовиков, на втором месте с гигантским отрывом Южная Корея – 313 машин, на третьем Польша – 261. Всего за указанный период в Узбекистан ввезли 34 300 грузовых автомобилей на общую сумму 143 млн долларов.

Данные цифры примечательны по целому ряду причин. Во-первых, они могут быть ошибочными. Например, если за 34 300 грузовиков заплатили 143 млн долларов, то получается примерно по 4 тыс. долларов за машину, а это подозрительно дешево: грузовики часто стоят от десятков до сотен тысяч долларов. Но возможно, что значительную часть импорта составили бюджетные и/или малогабаритные машины.

Во-вторых, 34 300 – это огромная цифра. Для сравнения, это больше, чем было поставлено на учет в первом полугодии в любой стране Европы кроме Германии, т.е. получается, что в Узбекистане могли ввести в эксплуатацию больше грузовых машин, чем в экономически гораздо более развитых Франции, Великобритании или Италии. Но, как ни странно, это не исключено: в 2022 году в Узбекистане количество зарегистрированных грузовых автомобилей, принадлежащих только физическим лицам, выросло почти на 51 тысячу – с 168 810 сразу до 219 628, т.е. 34 тысячи за полугодие, включая юридические лица, – это в пределах возможного. Если цифра соответствует действительности, то она отражает резкий рост объема перевозок – как внутри Узбекистана, так и, скорее всего, транзитных, что вполне вписывается в общую тенденцию на резкий рост транзитных перевозок товаров через Центральную Азию на фоне войны в Украине, а также значительный рост торговли Узбекистана с Россией. До 2022 года число грузовиков в Узбекистане увеличивалось всего на несколько тысяч в год.

Кстати о перевозках, Китай резко наращивает поставки по запущенным недавно мультимодальным маршрутам. В частности, 3 августа из Сианя отправился первый поезд с фотоэлектрическими элементами для строительства «фотоэлектрического проекта мощностью 1 ГВт в Узбекистане», о котором договорились на майском саммите «Китай-Центральная Азия», пишет агентство «Жэньминь Жибао». Это первый из 60 таких поездов, которые привезут в общей сложности 3 тысячи контейнеров с фотоэлементами.

Кроме того, министр транспорта РУ Илхом Махкамов 3 августа провел встречу с послом КНР в Узбекистане Юй Цзюнем, сообщает пресс-служба министерства. Главным образом речь шла о проекте строительства железнодорожной линии «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», увеличении перевозок по новым мультимодальным маршрутам и организации авиаперелетов по новым направлениям.

Туркменистан

В Ашгабате 4 августа прошла встреча президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана – Сердара Бердымухамедова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева. Во время переговоров они в том числе затронули вопросы логистики с КНР по маршруту Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан: «Было отмечено, что данный транзитный коридор может быть эффективно использован и для грузоперевозок в обратном направлении, с дальнейшим выходом в Китай», – сказано в сообщении туркменистанского МИД. Стороны хотят активизировать перевозки по этому маршруту.

Посол России в Туркменистане Иван Волынкин высказался о конкуренции за рынок поставок газа в КНР: «Российско-туркменское стратегическое партнерство проявляется не только на словах, но и на деле. В контексте заданного вопроса могу с уверенностью сказать, что наши страны ни в коем случае не являются конкурентами в области поставок газа в Китай, а, напротив, работают сообща, насыщая динамично развивающийся рынок Поднебесной голубом топливом», – приводит его слова ТАСС в статье от 2 августа. Но это очень оптимистичный взгляд на ситуацию: ранее сообщалось об отказе Китая от российского газопровода «Сила Сибири-2» и желании Пекина «ускорить строительство давно отложенного центральноазиатского газопровода» для поставок газа из Туркменистана.