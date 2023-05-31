Китай-Центральная Азия: эхо сианьского саммита

В Казахстане продолжают обсуждать соглашения, подписанные на саммите «Китай – Центральная Азия». Узбекистан сообщает о масштабных договоренностях по строительству Китаем в РУ ветряных и солнечных электростанций, а также логистических центров. Кроме того, КНР сохраняет статус ключевого внешнеторгового партнера Узбекистан. Сразу два высокопоставленных кыргызстанских чиновника посетили КНР, где обсудили сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма. В Душанбе прошел Форум дружбы Таджикистана, Китая и России. КНР остается главным поставщиком гуманитарной помощи в РТ, хотя ее объемы и упали. Китай, похоже, решился достроить ветку «D» газопровода «Центральная Азия – Китай». Тем временем зафиксированы проблемы на уже действующих ветках трубопровода.

Казахстан

Эхо саммита «Китай – Центральная Азия» продолжается. Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана 25 мая опубликовало новость о заключенном на событии соглашении между КНР и РК «по развитию взаимного партнерства в направлении международных автомобильных перевозок», которое должно помочь в развитии торговли между странами. Также ведомство напомнило о проектах строительства и развития транспортных магистралей между государствами, которые играют ключевую роль для наращивания товарооборота с КНР. Например, стороны подписали меморандум «об открытии третьего ж/д перехода между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) – Тачен (КНР)», а также меморандум по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Евразийском экономическом форуме, в котором принимали участие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), высказался в пользу расширения связей с Китаем, написал ТАСС 24 мая. В частности РК и КНР планируют «запуск железнодорожного сообщения на участке “Бахты-Аягоз” со строительством отдельного погранперехода в Китай. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири», цитирует издание Токаева.

Акционеры АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» согласовали сделку с CNNC (Китайская национальная атомная корпорация) по продаже крупной партии урана, было объявлено на сайте компании 25 мая. При этом «EAdaily» в своей публикации по теме пишет, что Запад «также хотел бы больше урана из Казахстана, который является его крупнейшим производителем», но в РК не хотят наращивать добычу, «чтобы не сбивать цены на сырье». Тем временем в заявлении «Казатомпрома» сказано, что сделка с CNNC не может превышать «двухсот процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании». По информации «EAdaily», стоимость сделки может доходить до 750 млн долларов.

АО «Банк развития Казахстана» и Государственный банк развития Китая подписали соглашение на инвестирование в казахские проекты до 300 млн долларов. «При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания», – сказано на сайте казахского банка в публикации от 19 мая.

Магзум Мирзагалиев, председатель правления компании «КазМунайГаз», сообщил стоимость работ по расширению нефтепровода на участках “Атырау-Кенкияк” и “Кенкияк-Кумколь” на территории Китая и Казахстана. Она составит 200 млн долларов, пишет «Orda.kz». Осуществить реконструкцию планируют в рамках подписанных соглашений с китайской нефтегазовой компанией CNPC на сианьском саммите. «Inbusiness.kz» со ссылкой на Интерфакс сообщил о целях по экспорту нефти в результате расширения: «Поясняется, что нефтепровод “Кенкияк-Атырау” может быть расширен с 6 млн тонн в год до 12 млн тонн, а “Кенкияк-Кумколь” – с 10 млн тонн до 15 млн тонн ежегодно». Между тем эксперты, на которых ссылается «Курсив», сомневаются, что сумма расширения магистрали составит 200 млн долларов.

Вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев рассказал о планах по созданию особой территории, на которой «будут проводить предэкспортную проверку – откроют лаборатории, будет проводиться техрегулирование», написало издание «ORDA» 22 мая. Торебаев также отметил уникальность этой зоны: товары после пребывания там будут отправляться заказчикам в КНР напрямую. Создание проекта состоится с участием компании из Китая, занимающейся «строительством перерабатывающих предприятий на территории КНР».

Торебаев также указал на выгоды, которые может получить казахский бизнес в связи с подписанием соглашения о введении безвизового режима между РК и КНР, передал «Zakon.kz» 22 мая. По его словам, сейчас у производителей есть возможность зайти на рынок Китая, откуда за время пандемии коронавируса ушла часть компаний. При этом он не смог дать конкретный ответ на вопрос о сроках введения безвизового режима. «Это зависит от процедурных моментов. Могу только про нашу сторону сказать, мы будем ускорять эти процедуры», – цитирует его слова «Курсив».

Минтруда и соцзащиты населения республики 26 мая отчиталось о числе иностранцев, имеющих разрешение на работу в РК. Граждане Китая опять оказались на первом месте: из 15129 иностранных работников 3652 приехали из КНР.

Еще один китайский автомобильный бренд – компания ZX Auto – может выйти на рынок Казахстана, сообщило издание «Китайские автомобили» 27 мая. Уточняется, что ZX Auto выпускает около 50 000 автомобилей в год, специализируясь только на внедорожниках. Главными рынками сбыта для компании долгое время были Южная Америка и Ближний Восток, но она «стремится расширить рынки сбыта и увеличить объем продаж», говорится в заметке.

Кроме того, в дни госвизита президента РК Токаева в КНР было подписано соглашение по метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии (КазСтандарт) и Национальным институтом метрологии КНР (NIM), передало агентство «365info.kz» 23 мая. Это соглашение, как говорится в новости, «позволит усилить взаимодействие по академическому обмену, включая стажировки и семинары», а еще поможет облегчить стандартизацию в пищевой и химической отраслях, что поможет «упростить процедуру взаимного экспорта».

В Пекине прошла презентация сборника казахских песен на китайском языке, написал «Forbes.kz» 28 мая. Всего 30 песен известных казахских музыкантов были переведены «при содействии Народного издательства музыки» и при поддержке посольства РК в КНР. В презентации приняли участие представители госорганов Китая и РК, а также «академической и творческой интеллигенции Китая». «Именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами», – отметил в своей приветственной речи посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев.

Узбекистан

Президент РУ Шавкат Мирзиёев заявил 23 мая, что по итогам саммита в Сиане стороны договорились «о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму 4,4 миллиарда долларов». Между тем министр энергетики РУ Журабек Мирзамахмудов озвучил несколько иные цифры: он заявил в интервью агентству «Energy Intelligence», что «в целом мы договорились [с китайской стороной] о создании более 6 гигаватт новых мощностей за счет возобновляемых источников энергии, а также новых линий передачи и подстанций, на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов».

Возможно, разница между данными главы государства и его министра объясняются тем, что Мирзиёев говорил лишь о результатах саммита, а Мирзамахмудов – о всех договоренностях с КНР в целом. При этом Мирзамахмудов добавил, что если изначально КНР была заинтересована в ресурсных возможностях Узбекистана, сотрудничая на позиции подрядчика, то сейчас страны работают «на принципах государственно-частного партнерства, то есть полностью за счет их [китайских] инвестиций, по строительству солнечных и ветряных электростанций».

Разработка технико-экономического обоснования железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» завершена и на саммите в Сиане «была подписана дорожная карта с Кыргызстаном и Китаем о дальнейших шагах реализации проекта», написала 23 мая «Газета.uz» со ссылкой на интервью министра транспорта РУ Илхома Махкамова телеканалу «Узбекистан 24». Министр также заявил, что Китай планирует создать логистические центры на приграничных с РУ территориях. Сообщается, что эти центры будут заниматься «не только логистикой транспорта, но и поставками товаров через Узбекистан». Юридически это будет решено через создание совместного китайско-узбекистанского предприятия.

Китай продолжает держать лидерство в рейтинге торговых партнеров Узбекистана, следует из данных, опубликованных 22 мая в Telegram-канале руководителя пресс-службы Агентства по статистике при президенте РУ. Так за период с января по апрель 2023 года объем взаимной торговли с КНР составил 3,3 млрд долларов. На втором месте находится Россия с объемом 2,9 млрд долларов, на третьем – Казахстан с 1,5 млрд долларов.

В том же Telegram-канале сообщается, что КНР лидирует и по количеству завезенных в РУ электромобилей: за первые 4 месяца 2023 года Узбекистан импортировал 2544 электрокара, из них 2480 – из КНР.

Делегация во главе с ректором Ташкентского государственного университета востоковедения Гульчехрой Рихсиевой посетила Пекин и Сиань, где обсудила возможности научного сотрудничества между странами. Отчет о поездке 23 мая приводит агентство «Yuz.uz». Делегация заключила договоры о сотрудничестве с 12 «крупными вузами Китая», нацеленные на «расширение академического обмена студентами и научно-преподавательскими кадрами, реализацию совместных образовательных программ, прохождение языковых стажировок» и т.д. «Опыт известных китайских вузов активно изучается нашими специалистами. Университеты КНР имеют отличную международную репутацию за выдающиеся достижения в сфере инноваций и качества образования», – говорится в заметке.

Академия МВД Узбекистана провела встречу с представителями Министерства коммерции КНР, обсуждалась реализация проекта «Инновационный образовательный фонд», которое будет создано в вузе, объявила пресс-служба академии 24 мая. Китайская сторона ознакомилась с тем, как устроен учебный процесс в академии, участники обсудили дальнейшую работу по проекту, соглашение по которому было подписано в декабре 2022 года. По приведенной информации, «в настоящее время согласованы земельный участок, на котором будет построен объект, проектно-сметная документация и другие технические задания». Министерство коммерции «заинтересовано в своевременном и качественном завершении проекта», который «строится за счет грантовых средств КНР».

Министр высшего образования, науки и инноваций РУ Иброхим Абдурахмонов на саммите в Сиане «пригласил представителей [китайских] компаний для запуска биотехнологического производства в узбекско-китайском биотехнологическом кластере, создаваемом в Сырдарьинской области». Поиск инвестиций под реализацию проектов предполагается найти при помощи «Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом». (О создании этого кластера мы писали в одном из предыдущих дайджестов.)

Вице-премьер РУ Джамшид Кучкаров выступил на форуме ШОС по сокращению бедности, который прошел 29 мая в китайском Яньлине, рассказывает «Kun.uz». Чиновник заявил, что правительство планирует перенимать опыт КНР в этом вопросе, насыщая его собственным контекстом. Ранее о намерении копировать китайской опыт в этой области говорил президент Мирзиёев.

Кыргызстан

Зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев провел рабочую поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР, где провел встречи отдельно с председателем Народного правительства СУАР Эркином Туниязом и секретарем Парткома СУАР Ма Синжуем. Обсуждались «актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», включая открытие нового КПП на границе, строительство малых ГЭС и увеличение квот для кыргызских студентов в СУАР.

Торобаев также провел ряд встреч с представителями китайского бизнес-сообщества. В результате был подписан меморандум «О создании Кыргызско-китайского торгового центра», а также достигнуты некие договоренности в сфере сельского хозяйства, туризма и энергетики.

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев во время поездки в КНР договорился о сотрудничестве с крупными китайскими компаниями, пишет пресс-служба Минэнерго в публикации от 29 мая. В частности были подписаны меморандумы в сферах ветроэнергетики, фотоэнергетики, гидроэнергетики, аккумулирования энергии, строительства линий электропередачи и добычи полезных ископаемых.

Таджикистан

«Форум дружбы: Таджикистан-Китай-Россия» прошел 25 мая в Российско-таджикском (Славянском) университете, пишет пресс-служба вуза. Целью мероприятия, в котором приняли участие представители посольств КНР и РФ, а также таджикистанские дипломаты, было названо «укрепление многопланового взаимодействия».

Таджикистан получил от КНР 7,1 млн долларов гуманитарной помощи за первые 4 месяца 2023 года, сообщило 24 мая издание «ASIA-Plus» со ссылкой на статистическое ведомство РТ. В целом за период с января по апрель страна получила гумпомощь на сумму 24,2 млн долларов, что в 2,7 раз меньше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Более того, количество стран-жертвователей тоже сократилось – с 50 до 39. Доля КНР в общем «пироге» самая крупная – 29,1%. Следом за ним идут Бельгия с 17,1%, США с 14,7%, и Турция с 4,7%.

Туркменистан

Пекин, кажется, таки решился достроить четвертую ветку газопровода «Центральная Азия – Китай», так называемую линия D, пишет «Reuters» в публикации от 24 мая. КНР с одной стороны хочет укрепить связи с Центральной Азией, а с другой его подкупают выгодные условия российского проекта «Сила Сибири-2». Но, похоже, Пекин приоритизирует отношения с ЦА. «CNPC (Китайская национальная нефтяная корпорация – прим. ред.) на прошлой неделе приступила к технико-экономическому обоснованию 200-километрового сообщения от границы Синьцзяна с Кыргызстаном до китайского города Укия в качестве первого пункта приема, сообщил высокопоставленный источник, участвовавший в оценке проекта», – говорится в заметке. По информации источника издания, «это означает, что линия D готовится».

Между тем, похоже, появились проблемы на уже действующих ветках этого трубопровода. «Газета.uz» сообщила 25 мая, ссылаясь на «Turkmen.news», что неделей ранее «специалисты китайской компании CNPC обнаружили серу в товарном газе на границе Туркменистана с Узбекистаном», в связи с чем «на протяжении нескольких дней на узбекистанском участке газопровода протяженностью 80 км фиксировались утечки». Однако Минэнерго РУ в комментарии «Газета.uz» заявило, что утечки не было.

Туркменистан обеспечивает львиную долю поставок по этому газопроводу: в марте 2023 года он отправил в КНР около 2,9 млрд кубометров природного газа, написал «Бизнес Туркменистан» 26 мая. При этом «за отчетный период Казахстан экспортировал в Китай 380 млн кубометров газа, а Узбекистан – 140 млн кубометров».