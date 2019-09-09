Китай экспортирует в Центральную Азию системы тотальной слежки

Китай экспортирует в Центральную Азию свою модель тотальной, вторгающейся в личное пространство граждан слежки за всем и вся. У тех немногих, кто знает об этом, подобное обычно вызывает подозрения, но власти не согласовывают такие меры с общественностью.

В Кыргызстане передовая технология распознавания лиц внедряется одним из поставщиков военного оборудования из Пекина, чья технология использовалась в установлении контроля над Синьцзяном – регионом Китая, исторически населенном мусульманами. Компания «Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники» (CEIEC), как сообщается, поставляет свою продукцию в Кыргызстан бесплатно.

Неизвестно, где хранятся все данные, необходимые для работы систем наблюдения. Парламентарии в Кыргызстане, а также в Таджикистане и Узбекистане, где аналогичным образом внедряются китайские системы распознавания лиц, не задавались вопросом, может ли иностранное правительство получить доступ к личной информации населения центральноазиатских республик. В Кыргызстане доступ к информации о передвижениях граждан в режиме реального времени фактически предоставлен компании, имеющей тесные связи с военным ведомством Китая.

CEIEC не первый раз поставляет свои технологии на зарубежные рынки. Компания привлекает покупателей тем, что вся работа по осуществлению надзора автоматизирована: программное обеспечение, совмещая технологию искусственного интеллекта и функцию распознавания лиц, выявляет угрозы обществу по мере их возникновения.

Но, как сообщало издание «Нью-Йорк таймс» в апреле, есть сомнения относительно того, что система CEIEC оказала значимое влияние на снижение преступности в Эквадоре, но зато к информации, которую она собирает, получили доступ органы национальной безопасности страны. Венесуэла, Боливия и Ангола приобрели ту же технологию, которая была разработана совместно с китайским технологическим гигантом Huawei.

Кыргызстан: «бесплатный сыр» из Китая

Кыргызстан изначально отказался от помощи Китая в этом направлении. Правительство в Бишкеке выбрало российскую компанию «Вега», которая в конце 2018 года выиграла государственный тендер на установку десятков камер слежения за дорожным движением в столице и на трассах страны на сумму около 33 млн долларов. В «Веге» заверили, что благодаря проекту сократится количество автомобильных аварий.

Компания Huawei ранее в том же году заключила соглашение на сумму 60 млн долларов на установку аналогичного оборудования в рамках инициативы Бишкека «Безопасный город» (под этим названием в регионе известны сети по ведению видеонаблюдения на улицах), но сделка сорвалась по неизвестным причинам. Теперь на базе оборудования «Вега» используется технология CEIEC для идентификации отдельных граждан или групп людей и определения местонахождения транспортных средств в Бишкеке.

В Китае эти системы вышли далеко за рамки простого фиксирования нарушений правил дорожного движения. Миллионы камер видеонаблюдения отслеживают повседневные действия людей и передают собранные данные в систему социального кредитования – явно идеологический алгоритм, широко используемый для лишения граждан самых базовых вещей, таких как покупка билетов на самолет или поезд.

Даже те, кто согласен с необходимостью определенной слежки, опасаются сотрудничества с Китаем.

«Я за то, чтобы у нас была такая ​​система, но только если с ней будут работать местные специалисты, а не китайцы, – сказал Eurasianet.org 47-летний водитель такси из Бишкека Арстан, не назвавший свою фамилию. – Я им не доверяю. Мы ничего не знаем о политике, которую они здесь проводят. Только наше правительство знает их намерения».

Теоретически доступ к этой информации может получить кто угодно.

«Технический доступ к данным могут получить китайские компании, наши собственные программисты или спецслужбы, которые могут подкупить местного оператора этой системы», – сказал ИТ-специалист Даниель Вартанов.

Наиболее тревожный сценарий применения этой технологии имеет место в Синьцзяне, западном регионе Китая, где сотни тысяч этнических уйгуров, казахов, кыргызов и представителей прочих этнических групп принудительно содержатся в лагерях перевоспитания. Как сообщается, программное обеспечение для распознавания лиц способно различать этническую принадлежность и собирать мельчайшие подробности о том, что люди делают и покупают, куда ходят и с кем общаются на улице или в интернете.

«Я не хочу, чтобы все было под контролем, – сказала Eurasianet.org 55-летняя работница здравоохранения Атыркуль. – Недопустимо, чтобы следили за каждым [нашим] шагом».

Узбекистан: нет наблюдения – нет китайских инвестиций

В Узбекистане проект «Безопасный город» реализуется китайскими компаниями CITIC Groups и COSTAR Group в сотрудничестве с Министерством по развитию информационных технологий. Оборудование при этом поставляет Huawei. Китайские инвесторы взяли на себя обязательство инвестировать 300 млн долларов на первом этапе проекта, но, по их словам, эта сумма может вырасти до 1 млрд.

Глава представительства Huawei в Узбекистане Лю Цзясин в интервью новостному сайту Podrobno.uz недвусмысленно намекнул, что безопасность, которая обеспечивается технологиями его компании, является непременным условием для иностранных инвестиций, судя по всему имея в виду Китай.

«Инвесторы идут только туда, где ситуация стабильна, и в данном контексте реализация проекта «Безопасный город» очень важна для Узбекистана, так как она поможет стране развивать свой инвестиционный потенциал», – сказал Лю.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что инициатива «Безопасный город» должна охватить всю страну к 2023 году.

Но все эти инициативы реализуются без общественного обсуждения. Российская «Вега» получила контракт с Кыргызстаном через участие в тендере. В Узбекистане ничего подобного не было. Парламент есть и, скорее всего, останется в обозримом будущем беззубым «карманных» органом исполнительной ветви власти.

Представители общественности, опрошенные Eurasianet.org, явно не в восторге от нововведения.

«В нашем городе без нашего ведома устанавливают видеонаблюдение. Для чего нам нужен этот тотальный видеоконтроль? – сказала Венера Хакимова, сотрудница рекламной газеты из Ташкента. – Лично мне не нужны камеры по всему городу, как в Китае».

Даже те, кто хотел бы, чтобы улицы стали безопаснее, относятся к данной инициативе с подозрением.

«Возможно, технология распознавания лиц и полезна с точки зрения безопасности, но это нарушение гражданских свобод и свободы передвижения людей, – сказал специалист по маркетингу Нодир Махмудов. – Эта технология может быть полезной ГАИ, в аэропортах и ​​на вокзалах, но она не нужна в общественных местах в городе».

Таджикистан: куда передаются данные?

Отношения с Huawei у Таджикистана начались немного раньше. В 2013 году правительство заключило сделку на 22 млн долларов на установку сотен камер видеонаблюдения и дорожных камер в столице страны – Душанбе.

Водители не любят дорожные камеры, но факт остается фактом – дороги стали безопаснее. Чиновники довольны тем, что, благодаря нововведению, в госказну поступили огромные суммы штрафов – около 14 млн долларов только в прошлом году.

В июне Фуркат Шоимардонов, представитель проекта «Безопасный город» в Душанбе, рассказал о предстоящей модернизации системы, в результате которой камеры в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых центрах, на базарах, в парках и других популярных местах будут способны распознавать лица.

Шоимардонов сообщил Радио «Озоди» (таджикская служба RFE/RL), что основная цель этой технологии – борьба с преступностью.

«Если камера установит, что гражданин внешне на 25 процентов похож на разыскиваемое лицо, информация сразу же поступит в наш центр», – сказал Шоимардонов «Озоди».

В Таджикистане, как и в любой стране, происходят мелкие и серьезные преступления. Но тюрьмы страны также забиты сотнями людей, осужденных по обвинению в членстве в запрещенной оппозиционной политической партии и за предполагаемую чрезмерную религиозность.

Заявления о борьбе с преступностью вызывают раздражение у граждан на улицах Душанбе, где по ночам в нарушение всех правил на огромной скорости в дорогих импортных автомобилях носятся сыновья высокопоставленных чиновников.

«Весь искусственный интеллект автоматически отключается, когда сынок какого-то чиновника делает что-то не так», – сказал Eurasianet.org 30-летний житель Душанбе Фарух Хамроев.

Жителей Таджикистана настойчиво принуждают получать новые биометрические документы, удостоверяющие личность. В феврале правительство объявило, что всем, у кого есть телефонная SIM-карта, необходимо пройти перерегистрацию с новым типом удостоверения личности, где отражены не только имя и адрес гражданина, но также отпечатки пальцев и группа крови.

Huawei не раскрывает, хранятся ли в его системе вышеупомянутые личные данные. Но некоторые люди подозревают, что да, и беспокоятся о возможных последствиях. В конце концов, Синьцзян находится по соседству, а длина границы с Таджикистаном составляет 477 километров.

«Если так дальше пойдет, то судьба таджикских мусульман будет такой же, как и уйгуров в Китае, – сказала 50-летняя Бадахшон Халифаева. – Им приходится на каждом шагу предъявлять свои удостоверения личности. Вероятно, поэтому они собирают у всех отпечатки пальцев и заставляют получать новые паспорта».