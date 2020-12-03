Китай – неожиданный победитель в Карабахской войне

Си Цзиньпин на встрече с верховным лидером Али Хаменеи во время визита в Тегеран в январе 2016 года. (Фото: Khamenei.ir)

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

Заключенное в ноябре при посредничестве России соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном включало положение о строительстве дороги, которая позволит Азербайджану получить доступ к своему эксклаву Нахичевань через территорию Армении.

Нахичевань граничит с Турцией. Таким образом, дорога, по всей видимости, будет стимулировать торговлю между близкими партнерами Турцией и Азербайджаном, одновременно снижая роль Ирана в региональных транспортных сетях.

Но в конечном итоге неожиданным победителем в шестинедельной карабахской войне может стать именно Китай с его амбициозной инициативой «Пояс и путь».

На протяжении большей части десятилетия Пекин прокладывал транспортные маршруты в Европу в обход России. Один из сухопутных маршрутов идет из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, и далее в Грузию, Турцию и, в конечном итоге, Европу.

Коридор между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через юг Армении (обозначенный на карте ниже фиолетовой пунктирной линией) предоставит Пекину еще один маршрут в Европу на Южном Кавказе, в дополнение к тому, что уже пролегает через территорию Грузии.

Договор о прекращении огня, несомненно, был на руку Москве. Россия получила право ввести войска в еще один район Южного Кавказа. Около 2 тысяч российских солдат будут служить миротворцами на оставшейся территории Нагорного Карабаха, который де-юре является территорией Азербайджана, но населен этническими армянами. Кроме того, российские пограничники будут гарантировать безопасность транзита по дороге через юг Армении. С точки зрения Пекина, это поможет лучше защитить его грузы.

Китай никогда не проявлял интереса к оспариванию роли России в сфере безопасности на территории бывшего СССР. Вместо того, чтобы связываться с Москвой в военных вопросах, Пекин предпочел бы, чтобы Южный Кавказ стал напоминать Центральную Азию – регион, поддерживающий традиционные связи с Россией, но также широко распахнувший двери для китайского бизнеса. Подобный подход дает КНР дополнительный плюс на нестабильном Кавказе: поскольку Китай сосредоточен на торговле и инвестициях, никто не ожидает, что Народно-освободительная армия КНР вмешается в случае возникновения проблем.

В то время как за договор о прекращении огня Россия расплатилась потерей части «мягкой силы» – азербайджанцы недовольны тем, что на их территории расквартировались российские войска, – у Пекина есть пространство для маневра, особенно в случае с Азербайджаном, который желает закрепить свое положение одного из ключевых узлов «Пояса и пути». Баку также видит себя в качестве центра трансъевразийского телекоммуникационного коридора, который соединит точки обмена трафиком во Франкфурте и Мумбае, дополняя китайскую инициативу «Цифровой шелковый путь». В этой связи AzerTelecom и China Telecom подписали в 2019 году меморандум о сотрудничестве.

Больше всех может проиграть Иран. Предлагаемый «Нахичеванский коридор» – плохая новость для Тегерана. Сейчас грузы из основной части Азербайджана в его изолированный эксклав идут через северный Иран. Согласно новому договору, Тегеран лишится сборов за транзит.

Это еще больше подстегнет Иран к подписанию стратегического пакта, о котором он по-тихому вел переговоры с Китаем на протяжении последних пяти лет. Утверждается, что проектом соглашения предусматривается выделение 400 миллиардов долларов в течение 25 лет на сферы транспорта, энергетики, телекоммуникаций и безопасности в Иране. После очередного раунда переговоров, проведенного в Пекине в начале октября, бывшему спикеру парламента Али Лариджани, доверенному лицу верховного лидера, было поручено закрыть сделку.

Таким образом, Китай может стать одним из тех, кто больше всех выиграл в результате заключения соглашения о прекращении огня, получив новый маршрут для «Пояса и пути» и дополнительные рычаги воздействия на Иран во время важных переговоров.