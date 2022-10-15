Китаю — голоса Центральной Азии, России — ее молчание

При голосовании в ООН разница между голосами «против» и неучастием в голосовании или отказом от него, хоть и символическая, часто бывает существенной.

Страна, воздерживающаяся от голосования, может руководствоваться самыми разными соображениям, в том числе боязнью задеть дружественные страны, занимающие по данному вопросу противоположные позиции. Голос же «за» или «против» означает присоединение к одной из сторон и необходимость разбираться с дипломатическими последствиями такого шага.

12 октября две крупнейшие страны Центральной Азии, Узбекистан и Казахстан, вместе с 35 другими членами ООН воздержались при голосовании по резолюции, поддерживающей территориальную целостность Украины и осуждающей скоропалительно организованные референдумы, которые Россия провела на оккупированных украинских территориях.

Только пять стран, в том числе и сама Россия, проголосовали против рекомендательной резолюции, требующей от России отказа от аннексии четырех украинских территорий; 143 страны проголосовали за нее. Единственной страной бывшего Советского союза, поддержавшей Москву, была Беларусь. Нейтральный Туркменистан в голосовании не участвовал.

Государства Центральной Азии, которые пока что отказываются признать образования в оккупированной Россией Украине, вели себя так же, как в 2014 году при рассмотрении резолюции, осуждавшей российскую аннексию Крыма. Тогда нейтральную позицию заняли 58 стран, а 10 голосовали «против».

Совсем иной была ситуация на состоявшемся прошлой неделе заседании насчитывающего 47 членов Совета ООН по правам человека, на котором Ташкент и Астана — два временных члена совета — проголосовали против решения об обсуждении положения в китайской провинции Синьцзян, большинство населения которой составляют мусульмане. Тем самым они поддержали Пекин.

Голосование прошло после публикации результатов расследования Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое подтвердило широкомасштабные нарушения прав человека репрессивными мерами, которые на протяжении многих лет принимает в этой провинции Пекин. УВКПЧ утверждает, что эти нарушения могут представлять собой преступления против человечности.

То, как проголосовал Казахстан, вызвало некоторое удивление, потому что в число групп, преследуемых китайскими властями в рамках кампании массовых произвольных арестов, входят и этнические казахи, а также потому, что ранее позиция Казахстана была несколько иной.

Летом 2019 года, когда связанные с Синьцзяном выступления в Казахстане достигли своего пика, Астана решила не подписывать ни критикующего действия Пекина в этой провинции письма, которое направили в УВКПЧ 22, в основном западные, страны, ни ответного письма в поддержку позиции Китая. Хотя то голосование не было официальным, бездействие Астаны было равнозначно неучастию в нем.

На этот раз Казахстан и Узбекистан вошли в число 19 стран, проголосовавших против обсуждения. 17 стран проголосовали «за», 11 воздержались.

В ответ правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой «молчания или, хуже того, противодействия обсуждению — перед лицом зверств, которые совершают власти Китая».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ясно дает понять, что его не особенно интересует кризисное положение с правами человека в Синьцзяне.

В одном из интервью 2019 года он заявил, что правозащитные группы, занимающиеся этой темой, склонны к дезинформации, и Казахстан не должен становиться «территорией глобального антикитайского фронта».

За несколько месяцев до этого ведущий казахстанский активист, родившийся в Синьцзяне, был арестован по обвинению в разжигании межнациональной розни. Теперь этот активист, Серикжан Билаш, живет по сути в изгнании, а регистрирующее злоупотребления движение, которое он возглавлял, значительно менее активно, чем три года назад.

Благодаря ослаблению интереса общественности к Синьцзяну Астане стало легче голосовать именно так, как она голосует.

Еще один мотив, которым руководствуются Казахстан и Узбекистан, состоит в том, что в начале этого года в обеих странах были жестко подавлены угрожавшие их режимам беспорядки, причем не обошлось без кровопролития. Ни одна из этих стран не вняла призывам к проведению независимого расследования этих событий международными комиссиями.

Но внезапная поддержка Казахстаном позиции Китая — чреватая недовольством Запада — вероятно, отражает как лоббирование со стороны Пекина, так и продолжающиеся трения с Москвой по украинскому вопросу, которые вынуждают Казахстан срочно искать дипломатической поддержки.

В прошлом месяце Си Цзиньпин оказал соседу услугу в этом отношении по пути на саммит Шанхайской организации сотрудничества, когда приехал с первым после начала пандемии коронавируса дипломатическим визитом именно в Казахстан.

Выступая в Астане, китайский руководитель недвусмысленно высказался в поддержку территориальной целостности Казахстана и против вмешательства «любых сил» в его дела. Это произошло после того, как российские политики и политические обозреватели стали угрожать своему центральноазиатскому соседу в связи с его нейтральной позицией по Украине.

Однако состоявшийся 14 сентября визит Си порадовал не всех. Накануне его приезда два члена небольшой группы родственников находящихся в заключении в Синьцзяне, отметившей в конце прошлого месяца 600-й день протестов перед китайским консульством в Алматы, были приговорены к 15 суткам административного ареста.

Другие члены этой группы жаловались на слежку, усилившуюся, когда силовые органы пытались помешать им отправиться на север, в столицу страны, и провести там демонстрацию протеста против визита Си.