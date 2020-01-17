Конгресс США изучает раковые заболевания у американцев, служивших в Узбекистане

Комиссия Конгресса США начала расследование сообщений о том, что среди американских солдат, дислоцированных в Узбекистане в начале 2000-х годов, наблюдаются необычно высокие показатели онкологических заболеваний, и что Министерству обороны было известно об этой угрозе.

На Капитолийском холме приступили к изучению обстоятельств менее чем через месяц после того, как служба новостей McClatchy по итогам своего расследования опубликовала материал о раковых заболеваниях среди ветеранов, служивших на авиабазе Карши-Ханабад на юге Узбекистана в период между 2001 и 2005 годами. В ходе расследования также были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что Пентагон был осведомлен о загрязнении химическим оружием и обедненным ураном на базе, известной как К2, которая ранее использовалась советскими и узбекскими военными.

Комитет Палаты представителей по надзору и реформе запрашивает документы у Пентагона и Департамента по делам ветеранов, чтобы «оценить, в какой степени американские военнослужащие на К2 подверглись воздействию вредных веществ, а также оценить необходимость принятия дополнительных мер для оказания помощи и чествования тех, кто там служил, – говорится в письме, опубликованном McClatchy. – Эти утверждения вызывают особое беспокойство, учитывая, что Министерство обороны, согласно сообщениям, провело в свое время собственный анализ, согласно которому дислоцированные на К2 американские военнослужащие с большой долей вероятности могли подвергнуться воздействию вредных веществ».

В декабре McClatchy обрисовал ужасающую картину условий жизни на базе Карши-Ханабад, которую американские войска начали использовать в качестве перевалочного пункта в рамках военной кампании в Афганистане вскоре после террористической атаки 11 сентября. Солдаты рассказывали о том, как спали рядом с «черной слизью», которая сочилась из-под земли, о прудах, прозванных «Skittles», потому что они светились теми же цветами, что и одноименные конфетки, а также о взрывчатке весом 250 фунтов, зарытой в землю возле одной палатки.

Один из офицеров Сухопутных войск Национальной гвардии США сообщил, что с момента их дислокации в 2001 году у 9 солдат его подразделения из 50 человек были диагностированы различные виды рака.

Ветераны говорят, что пытались получить медицинскую помощь от Департамента по делам ветеранов – государственного органа, который занимается вопросами здравоохранения американских ветеранов. Однако это ведомство настаивает, что их болезни не связаны с военной службой, в связи с чем ветераны вынуждены платить за медицинское обслуживание из собственного кармана.

«Некоторые могут полагать, что они подвергались воздействию опасных химических веществ и что им не сказали правду, – говорится в официальном руководстве для медицинского персонала, полученном McClatchy. – Ключевое сообщение, которое необходимо донести, – это то, что на К2 они не подвергались никаким несущим опасность для здоровья воздействиям».

В 2005 году правительство Узбекистана попросило американцев покинуть Карши-Ханабад. Отношения между Ташкентом и Вашингтоном резко ухудшились в мае того года после кровавых событий в Андижане. База находится в нескольких минутах полета от северного Афганистана.