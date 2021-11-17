Конфликт между Арменией и Азербайджаном ставит под вопрос статус России

На фоне очередной эскалации конфликта на Кавказе и заявлений Армении о том, что азербайджанские войска снова пересекли ее международную границу, опять звучит знакомый вопрос: а где Россия?

16 ноября на протяжении нескольких часов шли ожесточенные бои, приведшие к самым большим потерям с прошлогодней войны. К концу дня России удалось добиться прекращения огня. 17 ноября прошло без сообщений о вооруженных столкновениях.

Официальные лица Армении заявили, что боевые действия происходили по большей части на ее территории, но не уточнили, где именно. Многие армянские СМИ сообщили, что столкновения шли у озера Севлич в Сюникской области, где в мае азербайджанские солдаты пересекли границу и, по сообщениям, закрепились там.

Новое вторжение через границу побудило Армению обратиться за помощью к своему договорному союзнику – России. Председатель Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян заявил 16 ноября, что страна обратится к РФ на основании договора о взаимной обороне от 1997 года. На следующий день российская газета «Коммерсант» связалась с ним и спросила, чего конкретно Ереван ждет от России. «Мы сторонники того, чтобы эта проблема решалась дипломатическим путем. Но если дипломатическим путем ее будет невозможно решить, то надо решать проблему военным путем», – ответил он. При этом он добавил предупреждение, что хотя Армения и рассчитывает на Россию, «если решение не будет найдено, то мы будем рассматривать и другие возможности».

Публичная реакция России была вялой. 17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин приложил «активные усилия» для прекращения боевых действий, в том числе поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (но, судя по всему, не с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым). «Благодаря этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности», – сказал Песков журналистам на пресс-конференции.

Между тем, казалось бы, неоднократные вторжения через границу Армении требуют более решительного ответа со стороны РФ. Россия давала гарантии безопасности как на двусторонней основе, так и по линии Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что обязывает ее встать на защиту Армении в случае нападения.

На заседании Совета национальной безопасности вечером 16 ноября Пашинян сказал, что азербайджанские силы контролируют около 41 квадратного километра территории Армении, и возложил ответственность за боевые действия на «молчание наших международных партнеров». (Цифра в 41 километр звучала с мая – после вторжения в районе озера Севлич, а также в другом районе, недалеко от Вардениса. Из этого можно сделать вывод, что в рамках недавних боевых действий не было оккупировано никаких новых земель, но Министерство обороны Армении также сообщило о потере двух боевых позиций.)

В то время как Пашинян, проявив осторожность, не стал называть, каких именно «международных партнеров» имеет в виду, другие выражались более прямо.

«Почему ОДКБ и Россия игнорируют союзнические обязательства перед Ереваном, когда очевидны регулярные вторжения азербайджанской стороны на суверенную территорию Армении? – написал журналист Татул Акопян. – Каковы красные линии, если они есть, после пересечения которых Россия перестанет молчать?»

Акопян также написал со ссылкой на дипломатические источники, что в ходе телефонного разговора Путин посоветовал Пашиняну не обращаться за помощью в письменном виде и не инициировать ​​процедуру.

Бездействие России также было источником множества спекуляций во время прошлогодней войны. Но та война велась в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах – т.е. на территории, которая контролировалась армянскими войсками с 1990-х годов, но была международно признана азербайджанской и не подпадала под договоры о взаимной обороне. Между тем недавние вторжения на территорию Армении – это совсем другое дело.

(Формально между двумя странами нет официальной границы из-за отсутствия двустороннего соглашения, и в настоящее время они ведут переговоры об официальной демаркации рубежей. Но обе стороны уже пришли к фактическому соглашению, основанному на советских картах. Наиболее ярким примером этого является ситуация с дорогами на юге Армении, которые пересекают отрезки территории Азербайджана. И согласно этим картам, озеро Севлич находится на территории Армении.)

Российские войска охраняют некоторые участки армянской границы, и во время прошлогодней войны даже устроили демонстрацию силы (хоть и без особого шума), установив новые посты вдоль границы с Азербайджаном. После войны они продолжили расширять свое присутствие, включая установку нового поста на северном участке границы рядом с азербайджанским эксклавом Аскипара (который армяне называют Воскепар). Однако неясно, есть ли у русских такой пост у озера Севлич, расположенного в труднодоступной местности.

Хотя Азербайджан утверждает, что новый виток боевых действий был вызван армянскими «провокациями» на границе, это предлог, который мало кто воспринимает всерьез. Азербайджанские аналитики полагают, что все было спровоцировано Баку, чтобы заставить Ереван подписать соглашения о демаркации границы и новых трансграничных транспортных маршрутах, связанные с прошлогодним соглашением о прекращении огня.

Но если это так, то это прямой вызов России, которая не только имеет договоры о взаимной обороне с Арменией, но также является соавтором и гарантом прошлогоднего соглашения.

Однако у России, возможно, не так много вариантов ответа.

«У России здесь нет пространства для маневра, – написал в Facebook Сергей Маркедонов, аналитик по Кавказу из МГИМО. – Это территория Армении, а не оспариваемый Карабах. Влияние Турции во много раз больше, чем год назад, поэтому резкие движения будут проблематичными, поскольку могут создать [для России] противоречия как с Западом, так и с Анкарой».

Хотя кажется, что Азербайджан, скорее всего, «применил силу для продавливания переговоров», добавил Маркедонов, «молчание опасно, и информационный фон сейчас не в пользу Москвы. […] Просто молчать и делать оптимистичные заявления – это не решение!».