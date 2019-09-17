Конфликт на таджикско-кыргызской границе: четверо убитых

По меньшей мере четыре человека было убито во время вооруженного столкновения ночью 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана в рамках очередной вспышки напряженности между жителями сел вдоль спорной границы.

Официальные лица в Таджикистане сообщили газете «Азия-Плюс», что при перестрелке были убиты три таджикских пограничника. С кыргызской стороны, по данным пограничной службы, погиб один военнослужащий – 40-летний Равшан Муминов. Кроме того, сообщается о более чем десяти раненых.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокационных действиях, которые привели к насилию.

По версии пограничной службы Кыргызстана, проблема началась с того, что жители района имени Бободжона Гафурова на севере Таджикистана начали строительство на спорном участке границы. В ответ на это жители Кыргызстана, живущие по соседству, начали рядом возводить забор, что привело к конфронтации между двумя группами людей с вовлечением пограничных сил.

«Около 19:30 часов таджикские солдаты начали в агрессивной форме требовать, чтобы граждане Кыргызстана прекратили строительство. Произошла словесная перепалка, которая перешла в перестрелку», – сообщили в пограничной службе Кыргызстана.

Таджикское правительство, в свою очередь, обвиняет Кыргызстан в «искусственном обострении ситуации» и заявляет, что Бишкек направил более 250 военнослужащих к месту конфликта. По данным Душанбе, кыргызские военнослужащие якобы по прибытии начали обстреливать таджикское село Бахор.

Власти обеих сторон сообщили, что ситуация к 17 сентября стабилизировалась. Министры иностранных дел двух стран ведут переговоры, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в район инцидента.

После распада СССР на границе Кыргызстана и Таджикистана неоднократно возникали обострения обстановки. Две страны имеют общую границу протяженностью 971 километр, из которых 451 километр не делимитирован.

Только в этом году было зарегистрировано по меньшей мере полдюжины случаев применения силы, как правило, вызванных разногласиями между местными жителями касательно распределения земли и ресурсов.