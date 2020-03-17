Коронавирус в Центральной Азии

В Узбекистане в выходные был выявлен первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, а к 16 марта число подтвержденных случаев заболевания выросло до шести.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов заявил национальной телерадиокомпании «Узбекистан 24», что первым известным заболевшим в Узбекистане была сотрудница одной из частных медицинских клиник Ташкента, вернувшаяся из поездки во Францию 11 марта. Через четыре дня после возвращения женщина сообщила о высокой температуре и была проверена на наличие COVID-19 в Институте вирусологии, сказал Шадманов.

После подтверждения присутствия вируса в Узбекистане власти распорядились приостановить авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с зарубежными странами с 16 марта. Детские сады, школы и университеты будут закрыты в течение как минимум трех недель, заявил премьер-министр Абдулло Арипов в телевизионном обращении. Были отменены торжества по поводу предстоящего праздника Навруз и все крупные спортивные мероприятия.

Новости о мерах по противодействию распространению вируса и первом случае заболевания еще более обострили нервозность населения. В супермаркетах Ташкента люди начали массово скупать такие товары, как рис, мука, масло и консервы. Многие и без того уже были напуганы сообщением 13 марта о первом случае заболевания COVID-19 в соседнем Казахстане, где к 16 марта число больных достигло девяти.

По словам Арипова, правительство примет меры, чтобы розничные продавцы продуктов питания и медикаментов не завышали цены, хотя, по некоторым отрывочным данным, подобное уже имеет место.

«Как правительство может контролировать все торговые точки? Я только что в аптеке купила антисептические салфетки за [0,74 доллара], тогда как вчера они стоили [0,47 доллара]», – сказала Eurasianet.org 48-летняя Шохида Фозилова.

Массовую скупку некоторых товаров также провоцируют необоснованные предположения о средствах против коронавируса.

«Кто-то распространил в социальных сетях слух о том, что чеснок эффективен против коронавируса, и теперь они продают головку чеснока на рынке за [0,50 доллара]! Раньше за такие деньги можно было купить пять или шесть головок чеснока», – добавила Фозилова.

Лола, 28-летняя кассир в одном из супермаркетов Ташкента, сказала, что была свидетелем сцен, которые раньше не могла себе представить.

«Запасы риса, муки и масла уже закончились. Люди постоянно спрашивают [о наличии определенных товаров] и кричат на нас, но у нас ничего не осталось. Когда я думаю об этом ужасном коронавирусе, у меня дрожат руки», – сказала она Eurasianet.org.

Органы здравоохранения настоятельно утверждают, что принимают все возможные меры, чтобы остановить распространение COVID-19 среди населения. Говоря о первом подтвержденном случае, Шадманов сообщил, что пациентка, девять членов ее семьи, а также 150 человек, которые с ней летели, были помещены под карантин.

Министерство здравоохранения сообщило, что более 7700 человек, прилетевших в Узбекистан из стран с подтвержденными случаями коронавируса, были помещены в условия изоляции под медицинским наблюдением в своих домах. По состоянию на выходные, ограничения были сняты с 5600 из этих людей. Еще 2100 человек продолжают находиться под наблюдением.

В Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев 15 марта объявил режим чрезвычайного положения, включая ограничения на въезд и выезд через государственную границу. Крупные торговые объекты продолжат работать при соблюдении ряда требований, а продуктовые магазины и рынки будут открыты. Режим ЧП продлится до 15 апреля.

В своем телеобращении 16 марта Токаев призвал общественность сохранять спокойствие.

«Мы народ, много переживший за свои историю. Мы смогли выдержать эти испытания, прежде всего благодаря нашему единству. Я призываю все население проявить терпение и спокойствие. Я надеюсь, что мы все преодолеем эту трудную ситуацию вместе!», – сказал он.

Говоря о потенциальном воздействии разразившегося кризиса на экономику, Токаев хвалебно отозвался о своем предшественнике, заявив, что «благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов».

Властям, возможно, придется распечатать эту кубышку для стабилизации национальной валюты, пострадавшей на фоне растущей паники. 16 марта курс падал до 450 тенге за доллар, по сравнению к 400 тенге на прошлой неделе. Правда, затем курс восстановился до 437 тенге за доллар, сообщает веб-сайт Tengrinews.

В Кыргызстане, где случаев COVID-19 пока не зафиксировано, правительство 16 марта издало указ закрыть ночные клубы, кинотеатры и компьютерные клубы в качестве профилактической меры. По информации представителей органов здравоохранения, в настоящее время 341 человек находится под медицинским наблюдением.