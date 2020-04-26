Коронавирус сбил температуру напряженности между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время видеоконференции со своим армянским коллегой и членами Минской группы ОБСЕ 21 апреля. (Фото: МИД Азербайджана)

На фоне пандемии коронавируса температура конфликта между Арменией и Азербайджаном спала, хотя сначала были опасения, что обе стороны – или одна из них – могут попытаться воспользоваться хаосом, чтобы добиться военного преимущества.

За последний месяц получили ранения три солдата и один гражданский (все армяне), но погибших не было. Это ниже средних показателей для этого времени года: начало весны часто сопровождается всплеском насилия вдоль линии фронта. По данным Международной кризисной группы, общее количество вооруженных инцидентов также сократилось по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Но не было никакой гарантии, что все обернется именно так.

Международная группа, осуществлявшая наблюдение за режимом прекращения огня, объявила 19 марта о приостановлении своей работы на неопределенный срок в результате вспышки COVID-19. Сразу после этого Минская группа ОБСЕ, – функционирующая под сопредседательством России, Франции и США, и выступающая в качестве посредника в мирных переговорах по урегулированию конфликта, – опубликовала заявление с призывом к обеим сторонам «воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в этот период».

«Были опасения, что может создаться ситуация, при которой кто-то усмотрит [в приостановке миссии по мониторингу режима прекращения огня] удобный случай или будет беспокоиться, что другая сторона подумает, что это удобный случай, – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один знакомый с ситуацией западный дипломат. – Это создало определенный уровень неопределенности».

Армения публично ответила согласием на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия по всему миру в свете пандемии COVID-19. Между тем Азербайджан этого не сделал.

Однако, по словам дипломата, обе стороны, по всей видимости, вместо противостояния за Карабах предпочли сконцентрировать усилия на борьбе с коронавирусом. Канал связи на высоком уровне между двумя сторонами, налаженный в 2018 году, продолжает действовать и помогает снижать уровень напряженности даже в отсутствие нейтральных наблюдателей.

«Возможно, проявляемая обеими сторонами осторожность объясняется коронавирусом, учитывая, что главным приоритетом для руководства должны быть здоровье и безопасность, и преодоление кризиса. В такой момент любые авантюры или шаги могут оказаться чрезвычайно опасными и возыметь непредсказуемые последствия для всех, – сказал дипломат. – В то же время, если бы между лидерами не было налажено общение, легко могли иметь место просчеты или неправильная интерпретация происходящего».

Военные операции по обе стороны линии соприкосновения покрыты завесой строгой секретности, и поэтому неясно, какие меры по борьбе с COVID-19 были предприняты среди военных. В качестве профилактической меры обе стороны ввели ограничения на свидания между солдатами и членами их семей. Азербайджан отложил демобилизацию контрактников на пике распространения вируса.

Но, судя по недавним пресс-релизам и фотографиям, находящиеся на активной службе военные с обеих сторон не особо практикуют социальное дистанцирование. Солдаты по большей части надевают маски только при общении с гражданскими лицами. Кроме того, обе стороны продолжают проводить военные учения.

В Армении официальные лица объявили, что шесть солдат выздоровели от COVID-19 и вернулись в строй, но отказались назвать общее число случаев инфицирования среди военнослужащих. В Азербайджане власти не сообщали о случаях заболевания коронавирусом среди солдат.

Пандемия также неизбежно повлияла на проведение мирных переговоров.

21 апреля министры иностранных дел Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями Минской группы впервые провели встречу в режиме видеоконференции в связи с затрудненностью международных поездок и необходимостью соблюдать социальное дистанцирование. Среди обсуждаемых тем была ситуация с предпринимаемыми обеими сторонами мерами по укреплению доверия, включая организацию свиданий пленных с обеих сторон с родственниками и продолжение запущенной в прошлом году инициативы по обмену журналистами.

«Реализация ранее согласованных гуманитарных мер была отложена, – говорится в заявлении министров иностранных дел по итогам встречи. – Также были отложены согласованные в Женеве личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион. Тем не менее необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается».

Есть мнение, что у создания подобной альтернативы личным переговорам есть плюсы.

Переход на общение в режиме видеоконференции может «придать новый импульс застопорившемуся и зашедшему в тупик переговорному процессу», – сказал Ричард Киракосян, глава расположенного в Ереване Центра региональных исследований.

«Видеоконференция была важна как демонстрация новой возможности для дипломатического взаимодействия, которая может быть как более продуктивной, т.к. проводить мероприятия в подобном формате можно чаще, возможно, ежемесячно, так и более конструктивной, будучи неформальным способом привлечь все стороны конфликта к обсуждению», – сказал Киракосян Eurasianet.org.